Il Venezia batte il Bari per 2-1 al termine di una partita molto divertente. Nessun gol nel secondo tempo, ma tante splendide giocate ad arricchire un match davvero splendido. Continui ribaltamenti di fronte e due squadre propense ad affrontarsi a viso aperto, senza alcuna paura. Alla fine la spuntano i padroni di casa grazie a Bjarkason e Duncan. Il Bari molto meglio nel secondo tempo, ma non basta.
Nel prossimo turno il Venezia affronterà la Juve Stabia, mentre il Bari se la vedrà con il Monza.
90'+5'
Fine partita: VENEZIA-BARI 2-1 (10' Bjarkason, 27' Dorval, 43' Duncan)20:52
90'+4'
Rao sfiora l'eurogol in rovesciata all'ultimo secondo. Palla fuori e Venezia che si salva.20:52
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero.20:47
87'
Splendido spunto di Kike Perez, bravo Fila a stoppare e a tirare con il mancino. Blocca Cerofolini.20:43
85'
Sostituzione Venezia: esce Joël Schingtienne, entra Michael Venturi.20:41
85'
Sostituzione Venezia: esce Alfred Duncan, entra Enrique Pérez.20:41
83'
Il Venezia prova a colpire in contropiede con Busio, il Bari però riesce a controbattere e ad evitare ulteriori pericoli.20:40
Ancora Bari pericolosissimo, questa volta con Rao che di testa stacca in maniera precisa. Sulla propria strada c'è però un ottimo Stankovic.20:26
67'
Sostituzione Venezia: esce Antoine Hainaut, entra Richie Sagrado.20:24
64'
Doppia occasione per il Bari con Moncini prima e Sibilli poi, bravissimo Stankovic a respingere in entrambe le occasioni.20:21
61'
Sostituzione Venezia: esce John Yeboah, entra Antonio Marín.20:20
61'
Sostituzione Venezia: esce Andrea Adorante, entra Daniel Fila.20:19
58'
Splendida giocata di Pagano che con un grande destro a giro colpisce la traversa. Il Bari sfiora il pareggio.20:15
54'
Sostituzione Bari: esce Anthony Partipilo, entra Emanuele Rao.20:11
52'
Cartellino giallo per Seid Korac.20:11
50'
Il Venezia riprende da dove aveva lasciato, gestendo il possesso palla e controllando il ritmo.20:12
46'
Inizia il secondo tempo di VENEZIA-BARI!20:03
In casa Venezia occhio ovviamente a Perez e Fila, mentre nel Bari scalpita Castrovilli per il secondo tempo.19:49
Prima frazione divertentissima tra Venezia e Bari. I padroni di casa dominano in lungo e in largo, segnano addirittura 5 gol, ma 3 di questi vengono annullati. I lagunari passano in vantaggio con Bjarkason, ma poi vengono raggiunti dal Bari intorno alla mezzora con Dorval. Nel finale di primo tempo il nuovo sorpasso targato Duncan, autore di un vero e proprio capolavoro.19:48
45'+1'
Finisce il primo tempo di VENEZIA-BARI!19:47
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!19:47
43'
GOL! VENEZIA-Bari 2-1! Rete di Alfred DUNCAN! Missile terra-aria di Duncan da fuori area che, con il proprio mancino, fulmina letteralmente Cerofolini, totalmente incolpevole sull'eurogol del centrocampista del Venezia.
Schingtienne dopo una carambola scaglia un fulmine in porta battendo Cerofolini, l'arbitro però interrompe tutto per un fallo di Adorante che vizia l'azione del gol. Si resta sullo 0-0.19:09
3'
Subito squillo del Venezia con Doumbia che colpisce di testa su cross di Busio, blocca senza problemi Cerofolini.19:04
1'
Inizia il primo tempo di VENEZIA-BARI!19:01
Il Venezia ha vinto quattro delle ultime cinque sfide casalinghe di Serie BKT contro il Bari (1P): tanti successi quanti quelli conquistati nelle precedenti 10 gare nella competizione (4N, 2P).18:29
Bari e Venezia non hanno mai pareggiato nelle ultime 11 sfide di Serie BKT (tre successi dei pugliesi, otto dei veneti), dopo che avevano chiuso in parità sette dei 10 match precedenti nel torneo (una vittoria dei lagunari e due dei galletti).18:29
Le scelte di Caserta: confermato Moncini visto l'infortunio di Gytkjaer, giocano Sibilli e Partipilo con lui. Verreth titolare in cabina di regia con Braunoder e Pagano al suo fianco.18:28
Le scelte di Stroppa: gioca Adorante con Yeboah in avanti, debutto da titolare per Hainaut a tutta fascia. Giocano Doumbia e Duncan in mediana con Busio.18:27
Venezia - Bari è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 24 agosto alle ore 19:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Bari sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Lo scorso anno il Venezia si è piazzata 19° con 29 punti in Serie A mentre il Bari si è piazzata 9° con 48 punti in Serie B .
Il Venezia non ha mai ripetuto lo stesso risultato nel match d’esordio stagionale di Serie BKT nelle ultime sue nove partecipazioni (4V, 2N, 3P), ottenendo una vittoria nell’ultima occasione (3-0 contro il Como nel 2023). L’ultima volta in cui la squadra arancioneroverde ha registrato almeno due successi consecutivi al debutto risale al periodo tra il 1997 e il 2002 (tre in quel caso).
Nella scorsa edizione della Serie A, il Venezia, nonostante la retrocessione, è stata la squadra che ha realizzato più gol in percentuale sugli sviluppi di palla inattiva: il 50% (16/32).
Il Bari parteciperà a un campionato di Serie BKT per la 50ª volta nella sua storia; tra le squadre che prenderanno parte al prossimo torneo cadetto, solo una di queste conta più partecipazioni dei pugliesi alla competizione: il Modena (54ª nel 2025/26).
Nella Serie BKT 2024/25, considerando soltanto i primi tempi di gioco, il Bari avrebbe conquistato 61 punti, mentre considerando solo i secondi 39: la differenza di +22 tra prime e seconde frazioni di gara è stata la più alta dello scorso campionato.
In questo anno solare, Andrea Adorante ha realizzato nove reti (su 17 totali tra regular e post season nella Serie BKT 2024/25); soltanto Francesco Pio Esposito e Armand Laurienté (10 gol a testa) hanno fatto meglio dell’ex attaccante della Juve Stabia.