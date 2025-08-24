Il Venezia riprende da dove aveva lasciato, gestendo il possesso palla e controllando il ritmo.20:12

Prima frazione divertentissima tra Venezia e Bari. I padroni di casa dominano in lungo e in largo, segnano addirittura 5 gol, ma 3 di questi vengono annullati. I lagunari passano in vantaggio con Bjarkason, ma poi vengono raggiunti dal Bari intorno alla mezzora con Dorval. Nel finale di primo tempo il nuovo sorpasso targato Duncan, autore di un vero e proprio capolavoro.19:48

Quarto gol del Venezia, terzo annullato: ancora Bjarkason si era reso protagonista, ma anche in questo caso è stata segnalata una posizione di fuorigioco.19:28

GOL! VENEZIA-Bari 1-0! Rete di Bjarki BJARKASON! Tiro ribattuto di Busio e rimpallo che favorisce Bjarkason, bravo ad incrociare con il destro sul primo palo e a battere Cerofolini. Guarda la scheda del giocatore Bjarki Bjarkason 19:12

Bari e Venezia non hanno mai pareggiato nelle ultime 11 sfide di Serie BKT (tre successi dei pugliesi, otto dei veneti), dopo che avevano chiuso in parità sette dei 10 match precedenti nel torneo (una vittoria dei lagunari e due dei galletti).18:29