18:18

Nel prossimo turno di Serie B per il Bari impegno in trasferta sul campo del Parma il Catanzaro affronterà in casa il Cittadella.18:17

Termina in parità la gara tra Bari e Catanzaro, 2-2 il risultato finale. Koutsoupias al 28' rompe l'equilibrio, risponde Sounas al 30'. Verna al 46' firma il sorpasso, Koutsoupias al 57' realizza la sua doppietta personale. Da segnalare anche una traversa di Sibilli e l'espulsione di Miranda all'83'. Rosso anche per il tecnico Vivarini.18:15

90'+6' Fine partita! BARI-CATANZARO 2-2 (28' e 57' Koutsoupias, 30' Sounas, 46 p.t Verna).18:11

90'+3' Flipper in area sugli sviluppi di un corner, il pallone rotola sul fondo dopo un tocco di testa di Vicari.18:08

90'+2' Sostituzione BARI: entra Achik esce Dorval.18:07

90' L'arbitro Mariani concede cinque minuti di recupero.18:05

88' Fulignati resta a terra dopo un contrasto fortuito con il compagno di squadra Stoppa, nulla di serio.18:03

85' Il Catanzaro chiude la gara con un uomo in meno, per Miranda due cartellini in due minuti.18:00

83' Ammonito GHION per proteste.18:16

83' Espulso MIRANDA per somma di ammonizioni, secondo giallo per gioco scorretto su Dorval.17:59

81' Espulso VIVARINI (allenatore Catanzaro) per proteste.17:56

81' Ammonito MIRANDA per gioco scorretto su Morachioli.17:56

78' Sostituzione BARI: entra Maita esce Acampora.17:53

77' Ammonito DIAW per gioco scorretto su Ghion.17:53

76' Sostituzione CATANZARO: entra Iemmello esce Biasci.17:51

76' Sostituzione CATANZARO: entra Miranda esce Katseris.17:51

74' Traversone di Dorval, Katseris di testa anticipa Morachioli ma concede un calcio d'angolo.17:49

71' Catanzaro pericoloso: Vandeputte in area conclude verso la porta, Brenno risponde presente.17:46

70' Nasti prolunga per Diaw, Fulignati raccoglie la sfera.17:45

68' Sostituzione CATANZARO: entra Ghion esce Pompetti.17:43

67' Sostituzione CATANZARO: entra Brignola esce Sounas.17:42

67' Sostituzione BARI: entra Diaw esce Sibilli.17:42

67' Sostituzione BARI: entra Pucino esce Koutsoupias.17:42

66' Problema muscolare per Koutsoupias, gioco fermo.17:41

63' Cross basso di Morachioli, Sibilli in area non riesce a domare la sfera, sfuma l'azione del Bari.17:38

62' OCCASIONE CATANZARO! Biasci entra in area e impegna Brenno, il portiere del Bari blocca la sfera in due tempi.17:37

60' Insiste il Bari sempre con Koutsoupias, pallone al centro troppo alto per tutti.17:35

57' GOL! BARI-Catanzaro 2-2! Rete di Koutsoupias. Cross di Frabotta, Fulignati si salva sul colpo di testa di Koutsoupias, ma non può nulla sul tap-in sempre del centrocampista greco che realizza la sua doppietta personale.



57' Sostituzione CATANZARO: entra Stoppa esce Donnarumma.17:32

54' Ammonito VEROLI per gioco scorretto su Nasti.17:33

52' Acampora ci prova dalla distanza, la mira è da registrare.17:27

50' Il Bari resta in attacco dopo aver sfiorato la rete del pareggio con Sibilli.17:25

47' TRAVERSA BARI! Cross rasoterra di Koutsoupias, conclusione di prima intenzione di Sibilli, il pallone sbatte sulla traversa.17:23

46' Inizio secondo tempo di BARI-CATANZARO! Si riparte dal risultato di 2-1 per gli ospiti.17:21

46' Sostituzione BARI: entra Morachioli esce Edjouma.17:20

Possesso palla a favore del Catanzaro nel corso della prima frazione di gioco: 58,4%.17:13

Il Catanzaro chiude in vantaggio 2-1 il primo tempo. Dopo un avvio di gara a ritimi compassati, la gara decolla: Koutsoupias al 28' sblocca il risultato. Immediato il pareggio degli ospiti con Sounas al 30'. Al 46' in gol Verna su assist di Katseris.17:08

45'+2' Fine primo tempo: BARI-CATANZARO 1-2! In gol Koutsoupias, Sounas e Verna.17:06

45'+1' GOL! Bari-CATANZARO 1-2! Rete di Verna. L'azione parte da Sounas, cross rasoterra di Katseris, Verna insacca in spaccata da pochi passi dalla porta.



44' Vandeputte arriva sul fondo, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra, allontana Frabotta.17:02

43' L'arbitro Mariani continua con i richiami verbali ai giocatori in campo, senza estrarre finora cartellini.17:01

41' Koutsoupias penetra in area e conclude da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete.16:59

39' Lancio da dietro di Fulignati, Sounas non controlla la sfera, rimessa laterale per il Bari.16:58

36' Catanzaro in avanti: tentativo di Donnaruma, tiro fuori misura.16:55

34' Brenno rischia in disimpegno sul pressing di Donnarumma, il portiere del Bari non paga dazio.16:52

32' Si accende la partita, due reti in due minuti: botta e risposta tra Bari e Catanzaro.16:51

30' GOL! Bari-CATANZARO 1-1! Rete di Sounas. Vandeputte scodella in area, colpo di testa vincente di Sounas.



28' GOL! BARI-Catanzaro 1-0! Rete di Koutsoupias. Tiro di Sibilli dal limite respinto in tuffo da Fulignati, Koutsoupias raccoglie il pallone e in area di destro deposita in rete.



27' Verna non trova spazio sulla trequarti, poi commette anche fallo su Koutsoupias.16:46

24' Ritmo di gioco non elevato, ancora nessun tiro in porta.16:43

21' Lancio di Di Cesare, Nasti anticipato, Pompetti spazza in avanti.16:40

18' Cross di Vandeputte, sponda di Sounas, Verna chiuso in corner.16:37

15' Vandeputte carica il destro da fuori area, pallone largo.16:33

12' Donnarumma avanza e calcia verso la porta, tiro respinto da Di Cesare.16:30

10' Nasti spinge Scognamillo, interrotta l'azione del Bari.16:28

8' Richiamo verbale dell'arbitro a Pompetti dopo un intervento in ritardo su Edjouma.16:27

6' Lungo possesso del Catanzaro, il Bari attende nelle propria metà campo.16:24

3' Maiello chiude su Biasci e guadagna anche una punizione.16:22

1' Inizio primo tempo di BARI-CATANZARO! Dirige la gara l'arbitro Mariani.16:18

Il Bari ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite casalinghe di Serie B.15:54

Le scelte di Vivarini: in avanti Donnarumma e Biasci, Vandeputte e Sounas gli esterni. Spazio a Pompetti a metà campo. Out Situm, in panchina Iemmello.15:53

Le scelte di Mignani: Nasti al centro dell'attacco, Edjouma e Sibilli a supporto. Koutsoupias, Maiello e Acampora in mediana. Diaw in panchina.15:52

Panchina CATANZARO: Sala, Borrelli, Krastev, Pontisso, Ghion, Brignola, Miranda, D'Andrea, Stoppa, Ambrosino, Iemmello.15:51

Panchina BARI: Farroni, Pucino, Zuzek, Matino, Ricci, Benali, Bellomo, Maita, Aramu, Diaw, Morachioli, Achik, Akpa-Chukwu.15:50

Formazione CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli - Sounas, Pompetti, Verna, Vandeputte - Donnarumma, Biasci.16:19

Formazione BARI (4-3-2-1): Brenno - Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta - Koutsoupias, Maiello, Acampora - Edjouma, Sibilli - Nasti.15:47

Manca poco all'inizio di Bari-Catanzaro. Squadre divise da tre punti in classifica.15:45

Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie B, si affrontano Bari e Catanzaro.15:45