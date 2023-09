Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!18:12

Nel prossimo turno il Cittadella andrà in scena sul campo del Catanzaro, mentre il Como ospiterà sul proprio terreno di gioco la Sampdoria.18:12

Il Cittadella cade dopo tre risultati utili consecutivi e viene scavalcato in classifica dai rivali lombardi.18:11

Netto successo del Como sul campo del Cittadella. I lombardi sbloccano il risultato dopo due minuti grazie a una bella azione finalizzata da Ioannou, per poi raddoppiare dopo circa mezz’ora grazie ad un bel movimento in area di Cutrone. Lo stesso attaccante ex Milan arrotonda ulteriormente il risultato a inizio ripresa, portando a termine il resto della gara senza troppi problemi.18:11