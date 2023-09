Grazie per avere seguito con noi la diretta di Parma-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:15

Nel prossimo turno di campionato il Parma ospiterà il Bari, mentre la Sampdoria dovrà affrontare il Como.18:15

Termina in pareggio la sfida del Tardini tra Parma e Sampdoria: dopo una prima frazione molto divertente, condita dal vantaggio blucerchiato con Pedrola, nel secondo tempo i ritmi calano nettamente. I padroni di casa riescono però ad evitare la sconfitta nel finale, in particolare con un gol di Circati all'82'.18:14

90'+5' Fine partita: PARMA-SAMPDORIA 1-1 (19' Pedrola, 82' Circati)18:12

90'+4' Cartellino giallo per Sebastiano Esposito.18:09

90' L'arbitro Massa concede 5 minuti di recupero.18:07

86' Sostituzione Sampdoria: esce Pajtim Kasami, entra Valerio Verre.18:03

86' Sostituzione Sampdoria: esce Antonio Barreca, entra Facundo Gonzalez.18:03

84' Cartellino Giallo Adrián Bernabé García18:00

82' GOL! PARMA-Sampdoria 1-1! Rete di Alessandro CIRCATI! Cross preciso di Ansaldi per la testa di Circati, bravo a concludere di precisione alle spalle di Stankovic.



81' Cartellino giallo per Gerard Yepes.17:56

77' Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Borini, entra Sebastiano Esposito.17:56

74' Sostituzione Parma: esce Dawid Benedyczak, entra Cristian Ansaldi.17:49

70' Grandissima occasione per il Parma che sfiora nuovamente il pareggio con Partipilo: il pallonetto dell'attaccante però non va a buon fine grazie all'ennesimo grande intervento di Stankovic.17:49

65' Sostituzione Parma: esce Junior Sohm, entra Valentin Mihăilă.17:41

65' Sostituzione Parma: esce Vasilios Zagaritis, entra Gianluca Di Chiara.17:40

62' Cartellino Giallo per Vasilios Zagaritis.17:38

58' Sostituzione Parma: esce Yoan Bonny, entra Mirko Čolak.17:38

58' Sostituzione Parma: esce Dennis Man, entra Anthony Partipilo.17:38

56' Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Depaoli per infortunio, al suo posto entra Stefano Girelli.17:31

53' Azione interessante del Parma che arriva alla conclusione ancora una volta con Bernabé: il centrocampista degli emiliani lascia partire un tiro di sinistro da fuori area, controllato però senza troppi problemi da Stankovic.17:29

50' Primi minuti della seconda frazione molto confusionario, soprattutto per quel che riguarda la manovra offensiva del Parma.17:28

46' Inizia il secondo tempo di PARMA-SAMPDORIA!17:21

Nella seconda frazione ci si aspetta ovviamente maggiore concretezza da parte del Parma, con Mihaila e Partipilo che in tal senso potrebbero dare una grossa mano. Nella Sampdoria Pirlo potrebbe valutare di sostituire qualche ammonito (3 al momento).17:06

Termina il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio per 0-1 a Parma. Nonostante sia arrivata una reazione super convincente da parte dei padroni di casa dopo la rete di Estanis, i blucerchiati sono riusciti a mantenere la propria porta inviolata dopo i primi 45 minuti. Molteplici occasioni sprecate da parte degli emiliani, ma allo stesso tempo tanta consapevolezza dei propri mezzi in vista della ripresa.17:05

45'+2' Termina il primo tempo di PARMA-SAMPDORIA: in rete Estanis Pedrola per i blucerchiati.17:05

44' Cartellino giallo per Fabio Depaoli.17:02

42' Cartellino giallo per Estanis Pedrola.17:00

40' Occasione incredibile per il Parma: passaggio sciagurato di Yepes verso Stankovic, Sohm anticipa il portiere blucerchiato e conclude quasi a botta sicura. L'estremo difensore degli ospiti si rende però protagonista di un altro grande intervento ed evita la rete del pareggio.16:58

38' Cartellino giallo per Leandro Chichizola.17:27

38' Cartellino giallo per Fabio Borini.16:55

35' Si rivede anche la Sampdoria in attacco: prima un tiro di Borini murato da Coulibaly, poi una conclusione di Depaoli ben neutralizzata da Chichizola.16:54

33' Insiste il Parma, ma la Sampdoria si chiude bene, difendendo in maniera organizzata dietro la linea del pallone ed evitando di correre ulteriosi rischi dopo diversi minuti in balia delle sortite offensive degli emiliani.16:52

28' Altra grandissima occasione del Parma, rianimato completamente dopo il breve blackout post gol subito: cross perfetto di Hernani a premiare l'inserimento di Coulibaly che, di testa e da posizione ottima, non riesce a battere Stankovic. Conclusione che termina di poco fuori, alla sinistra della porta della Sampdoria.16:48

26' Super parata di Stankovic su Benedyczak che stoppa e conclude da posizione ravvicinata: bravissimo il portiere della Sampdoria a respingere oltre la traversa e ad evitare un gol che sembrava certo.16:45

23' Reazione troppo timida del Parma che sembrerebbe aver subito il contraccolpo psicologico dello svantaggio. La Sampdoria si chiude con ordine e prova a fare male nuovamente in contropiede.16:43

19' GOL! Parma-SAMPDORIA 0-1! Rete di Estanis PEDROLA! Grande conduzione in contropiede di Borini che serve Pedrola, bravo a rientrare sul destro e a battere Chichizola per il vantaggio blucerchiato.



14' Bernabé arriva alla conclusione da fuori area, bravo però Ghilardi a murare il tiro del centrocampista del Parma ed evitare pericoli maggiori.16:39

10' Ritmi alti con entrambe le squadre che provano a giocare spesso in verticale e in maniera repentina: il risultato però, dopo 10 minuti, resta sullo 0-0.16:29

6' Nonostante un paio di sortite offensive interessanti del Parma, la Sampdoria riesce a difendersi con ordine, recuperando il possesso facilmente e gestendo con diligenza la palla.16:25

2' Prima occasione per il Parma che si affaccia subito nell'area della Sampdoria con Benedyczak, murato al momento della conclusione dopo un ottimo spunto di Bonny.16:21

1' Inizia il primo tempo di PARMA-SAMPDORIA: dirige l'arbitro Massa.16:18

La Sampdoria ha raccolto quattro punti sul campo nelle prime cinque giornate di questo campionato; soltanto una volta i blucerchiati ne hanno collezionati meno a questo punto della stagione nella loro storia in Serie B: tre nel 1978/79, quando chiusero il torneo all’11˚ posto.15:50

Il Parma ha conquistato 13 punti nelle prime cinque partite di questo campionato (4V, 1N); i giallobù non erano mai partiti così bene in una stagione di Serie B e stanno vivendo il proprio miglior inizio anche in quanto a gol fatti (11).15:49

Le scelte di Pirlo: formazione abbastanza difensiva per la Sampdoria, con Verre in panchina che lascia spazio ad una mediana rocciosa come quella formata da Vieira, Yepes e Kasami. Sulle corsie laterali ecco Depaoli e Barreca.15:49

Le scelte di Pecchia: ancora fuori Ansaldi a favore di Zagaritis, titolare sulla corsia di sinistra. Avanti confermato Bonny nel tridente, a centrocampo presente Bernabei con Sohm ed Hernani.15:48

Panchina SAMPDORIA: Ravaglia, Askildsen, Delle Monache, De Luca, Esposito, Giordano, Girelli, Gonzalez, La Gumina, Malagrida, Ravaglia, Ricci, Verre.15:47

Panchina PARMA: Turk, Corvi, Ansaldi, Balogh, Begic, Colak, Del Prato, Di Chiara, Estevez, Hainaut, Mihaila, Partipilo.15:45

Formazione SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic - Stojanovic, Ghilardi, Murru - Depaoli, Kasami, Yepes, Vieira, Barreca - Borini, Pedrola.15:44

Formazione PARMA (4-3-3): Chichizola - Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis - Sohm, Bernabei, Hernani - Man, Bonny, Benedyczak.15:41

Il Parma è reduce dalla vittoria schiacciante nell'ultimo turno contro il Catanzaro maturata per 0-5, mentre la Sampdoria arriva dalla sconfitta interna per 1-2 con il Cittadella.15:39

Benvenuti alla diretta della partita della 6^ giornata di Serie B, si affrontano Parma e Sampdoria.17:59