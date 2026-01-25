Resta all’ottavo posto il Catanzaro, che non riesce a tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.
Secondo pareggio consecutivo per la Sampdoria, che resta al penultimo posto, in compagnia del Mantova, a quota 19.
Nel prossimo turno il Catanzaro andrà in scena sul campo del Sudtirol, mentre la Sampdoria ospiterà sul proprio terreno di gioco lo Spezia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Il match termina con un pareggio a reti inviolate. Nel corso della prima parte di gara non sono state molte le occasioni da gol, anche se a farsi più pericolosi sono stati gli ospiti. L’opportunità più nitida è stata un doppio colpo di testa, prima di Abildgaard e poi di Vita, entrambi respinti da Pigliacelli. Nella ripresa partono forte i padroni di casa che, prima impegnano Martinelli in una doppia parata su Pittarello e, pochi minuti dopo, colpiscono un incrocio dei pali con una strepitosa giocata di Cisse. A circa un quarto d’ora dalla fine grande parata di Pigliacelli su colpo di testa di Depaoli.19:12
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Catanzaro-Sampdoria 0-019:11
90'+4'
Punizione di Cisse dalla destra e Cassandro tenta la deviazione di tacco. Pallone termina sull'esterno della rete, controllato senza problemi da Martinelli.19:10
90'+2'
Azione personale di Liberali, che al momento dell'ingresso in area viene fermato alla difesa avversaria.19:07
90'+1'
Su cross di Cisse Brighenti anticipa Martinelli, ma il pallone esce a lato.19:06
90'+1'
Azione in velocità del Catanzaro, con Buglio che apre per Di Francesco, che tenta di mettere in mezzo, ma la difesa libera.19:06
90'+1'
Cinque minuti di recupero.19:05
89'
Cross da sinistra di Cassandro per Pandolfi, ma il pallone è troppo alto e termina direttamente sul fondo.19:04
87'
Abildgaard è a terra dopo un contrasto con Pandolfi.19:02
85'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Oliver Abildgaard per aver trattenuto in maniera vistosa Pandolfi.19:00
83'
Cambio per la Sampdoria. Esce il trequartista Simone Pafundi ed entra il centrocampista Alessandro Bellemo.18:58
82'
Cambio in difesa per il Catanzaro. Esce Ruggero Frosinini ed entra Ervin Bashi.18:57
82'
Frosinini è a terra per crampi e non è in grado di terminare l'incontro.18:57
81'
Lancio di Buglio per Pandolfi, ma il pallone è troppo alto.18:56
79'
La punizione di Brunori si infrange sulla barriera.18:54
77'
Petriccione colpisce in gioco pericoloso Vulikic. Punizione dal limite per la Sampdoria.18:52
75'
Cambio per il Catanzaro. Esce l'esterno Marco D'Alessandro ed entra il centrocampista Davide Buglio.18:51
75'
Cambio per il Catanzaro. Esce il centrocampista Fabio Rispoli ed entra l'esterno Federico Di Francesco.18:51
73'
Su azione di corner strepitosa parata di Pigliacelli su colpo di testa di Depaoli.19:02
71'
Fuga di Liberali sulla destra. Il giocatore entra in area e, da posizione defilata, tenta la conclusione ma Martinelli copre il suo palo.18:47
70'
Tentativo dalla distanza di Cisse. Pallone che termina alto.18:45
69'
Cambio sulla trequarti per la Sampdoria. Esce Luigi Cherubini ed entra Tjas Begic.18:44
68'
Cross di Cisse per Pandolfi, ma il pallone è troppo lungo e termina fuori.18:43
67'
Sinistro dal limite di Liberati che, deviato, termina tra le braccia di Martinelli.18:42
66'
Cambio sulla trequarti per il Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra Mattia Liberali.18:41
66'
Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Filippo Pittarello ed entra Luca Pandolfi.18:41
65'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Ruggero Frosinini per un duro intervento ai danni di Henderson.18:40
63'
Cherubini, servito da Pafundi, calcia debolmente dal limite. Pallone tra le braccia di Pigliacelli.18:38
62'
Giallo per la Sampdoria. Ammonito Liam Henderson per un intervento a gamba tesa ai danni di Rispoli.18:38
61'
Cherubini, lanciato da Pafundi, prova a mettere dietro, ma non nessuno segue l'azione e Frosinini spazza via.18:37
60'
Pafundi controlla e prova un destro dal limite. Conclusione deviata in calcio d'angolo.18:34
58'
Cisse, prima tenta di servire D'Alessandro, poi il pallone torna a lui, che prova la conclusione dal limite. Pallone che termina alto.18:33
56'
Cambio in attacco per la Sampdoria. Esce Massimo Coda ed entra Matteo Brunori.18:31
53'
Gran numero di Cisse, che dal limite dell'area si gira e da fermo calcia sinistro. Pallone che sbatte sull'incrocio dei pali.18:28
47'
Lungo cross di Petriccione per Pittarello, che prima di testa e poi sulla ribattuta, costringe Martinelli ad uno strepitoso intervento.18:23
46'
Pafundi dal limite sterza su Petriccione e dalla lunetta prova la conclusione di sinistro, che termina centralmente tra le braccia di Pigliacelli.18:21
46'
Fischio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Sampdoria.18:20
45'
Cambio in difesa per la Sampdoria. Esce Mattia Viti ed entra Stipe Vulikic.18:22
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Nel corso della prima parte di gara non sono state molte le occasioni da gol, anche se a farsi più pericolosi sono stati gli ospiti. L’opportunità più nitida è stata un doppio colpo di testa, prima di Abildgaard e poi di Viti, entrambi respinti da Pigliacelli.18:17
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Catanzaro-Sampdoria 0-018:05
45'+1'
Cross di Giordano dalla sinistra per Coda, che di testa manda il pallone alto.18:04
45'+1'
Un minuto di recupero.18:02
43'
Coda lavora un pallone all'indietro per Henderson, che calcia alto di prima intenzione.18:01
42'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Jacopo Petriccione per una trattenuta ai danni di Cherubini, che era lanciato in contropiede.18:00
41'
Pittarello tocca dietro per Frosinini, il cui tentativo viene deviato in angolo.17:59
37'
Tentativo dal limite dell'area di Rispoli. Pallone che termina alto.17:54
32'
Giallo per il Catanzaro. Ammonito Tommaso Cassandro per una trattenuta ai danni di Pafundi.17:49
31'
Punizione di Henderson dalla trequarti per Abildgaard, che si era inserito e prova a rimette in mezzo di prima dalla linea di fondo. Pallone tra le braccia di Pigliacelli.17:49
27'
Rispoli serve Iemmello, che al limite dell'area tenta l'imbucata per Pittarello, che non riesce ad agganciare il pallone.17:45
24'
Percussione di Cisse sulla sinistra, che prova a mettere in mezzo un pallone, ma non ci sono compagni pronti alla deviazione.17:41
19'
Fuga e cross di Cisse dalla sinistra. Pallone che termina direttamente tra le braccia di Martinelli.17:37
19'
Tentativo di sinistro di Pafundi da fuori area, che in impatta bene sul pallone, che termina alto.17:36
15'
Punizione dalla trequarti di Petriccione che è troppo alto per tutti.17:32
12'
Cross dalla destra di Henderson e, prima Abildgaard e poi Viti, impegnano severamente Pigliacelli con due colpi di testa.17:33
11'
Azione di Cherubini sulla sinistra, il cui cross viene deviato in corner.17:28
7'
Primo corner della partita, a favore della Sampdoria, a seguito di un'iniziativa di Depaoli sulla destra.17:24
4'
Ripartenza della Sampdoria. Cross dalla sinistra e Coda tenta la deviazione, ma commette fallo in attacco ai danni di Brighenti.17:22
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Catanzaro.17:17
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Simone Sozza di Seregno.17:15
Catanzaro - Sampdoria è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Sampdoria sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Catanzaro si trova 8° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte). Il Catanzaro ha segnato 27 gol e ne ha subiti 24; la Sampdoria ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28. La partita di andata Sampdoria - Catanzaro si è giocata il 1 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa il Catanzaro ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 0-0 mentre La Sampdoria ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Catanzaro e Sampdoria si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Catanzaro-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver diviso la posta in palio in una delle prime sei sfide di Serie BKT, Catanzaro e Sampdoria hanno pareggiato tutte le ultime tre; dal 2024 in avanti i blucerchiati sono imbattuti contro i giallorossi (1V, 3N).
Bilancio in equilibrio tra Catanzaro e Sampdoria in casa dei giallorossi in Serie BKT, con un successo per parte e due pareggi.
Dopo una serie di cinque successi consecutivi in Serie BKT, il Catanzaro ha perso le ultime due sfide nella competizione; i giallorossi non subiscono tre sconfitte di fila da dicembre 2023.
La Sampdoria non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime nove partite di Serie BKT (3V, 2N, 4P), con un pareggio nella più recente.
La Sampdoria non vince in trasferta da 24 partite di Serie BKT (12N, 12P); prima dei blucerchiati l'ultima squadra con una serie così lunga di gare esterne senza successi nella competizione era stata il Cosenza tra il 2021 e il 2022 (28 in quel caso).
Pietro Iemmello è, con Joel Pohjanpalo e John Yeboah, uno degli unici tre giocatori di Serie BKT con almeno cinque gol e cinque assist in questo campionato; esattamente cinque reti e cinque passaggi vincenti per l'attaccante del Catanzaro che non ha mai fornito più assist in una singola edizione del torneo (cinque anche nel 2023/24).
Massimo Coda ha effettuato più conclusioni (55) di qualsiasi altro calciatore italiano in Serie BKT in questo campionato. L'attaccante della Sampdoria, attualmente a nove gol, potrebbe raggiungere la doppia cifra di marcature per l'ottava stagione nella competizione, eguagliando così Federico Dionisi e Andrea Caracciolo per il maggior numero di stagioni con almeno dieci gol dal 2006/07.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: