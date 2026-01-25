Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. Nel corso della prima parte di gara non sono state molte le occasioni da gol, anche se a farsi più pericolosi sono stati gli ospiti. L’opportunità più nitida è stata un doppio colpo di testa, prima di Abildgaard e poi di Viti, entrambi respinti da Pigliacelli.18:17

Frosinini è a terra per crampi e non è in grado di terminare l'incontro.18:57

Il match termina con un pareggio a reti inviolate. Nel corso della prima parte di gara non sono state molte le occasioni da gol, anche se a farsi più pericolosi sono stati gli ospiti. L’opportunità più nitida è stata un doppio colpo di testa, prima di Abildgaard e poi di Vita, entrambi respinti da Pigliacelli. Nella ripresa partono forte i padroni di casa che, prima impegnano Martinelli in una doppia parata su Pittarello e, pochi minuti dopo, colpiscono un incrocio dei pali con una strepitosa giocata di Cisse. A circa un quarto d’ora dalla fine grande parata di Pigliacelli su colpo di testa di Depaoli.19:12

PREPARTITA

Catanzaro - Sampdoria è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Sampdoria sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 230 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 32 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2 25-01-2026 Serie B Catanzaro-Sampdoria 0-0

Attualmente il Catanzaro si trova 8° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 27 gol e ne ha subiti 24; la Sampdoria ha segnato 20 gol e ne ha subiti 28.

La partita di andata Sampdoria - Catanzaro si è giocata il 1 ottobre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Catanzaro ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, l'Avellino e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 0-0 mentre La Sampdoria ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Catanzaro e Sampdoria si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 2 volte, la Sampdoria ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Catanzaro-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver diviso la posta in palio in una delle prime sei sfide di Serie BKT, Catanzaro e Sampdoria hanno pareggiato tutte le ultime tre; dal 2024 in avanti i blucerchiati sono imbattuti contro i giallorossi (1V, 3N).

Bilancio in equilibrio tra Catanzaro e Sampdoria in casa dei giallorossi in Serie BKT, con un successo per parte e due pareggi.

Dopo una serie di cinque successi consecutivi in Serie BKT, il Catanzaro ha perso le ultime due sfide nella competizione; i giallorossi non subiscono tre sconfitte di fila da dicembre 2023.

La Sampdoria non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime nove partite di Serie BKT (3V, 2N, 4P), con un pareggio nella più recente.

La Sampdoria non vince in trasferta da 24 partite di Serie BKT (12N, 12P); prima dei blucerchiati l'ultima squadra con una serie così lunga di gare esterne senza successi nella competizione era stata il Cosenza tra il 2021 e il 2022 (28 in quel caso).

Pietro Iemmello è, con Joel Pohjanpalo e John Yeboah, uno degli unici tre giocatori di Serie BKT con almeno cinque gol e cinque assist in questo campionato; esattamente cinque reti e cinque passaggi vincenti per l'attaccante del Catanzaro che non ha mai fornito più assist in una singola edizione del torneo (cinque anche nel 2023/24).

Massimo Coda ha effettuato più conclusioni (55) di qualsiasi altro calciatore italiano in Serie BKT in questo campionato. L'attaccante della Sampdoria, attualmente a nove gol, potrebbe raggiungere la doppia cifra di marcature per l'ottava stagione nella competizione, eguagliando così Federico Dionisi e Andrea Caracciolo per il maggior numero di stagioni con almeno dieci gol dal 2006/07.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: