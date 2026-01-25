Il Sudtirol domina e vince meritatamente contro il Padova. I padroni di casa vanno sul 2-0 nel primo tempo con Merkaj prima e Pecorino poi, nel secondo tempo soffrono un minimo, gestiscono e alla fine la chiudono con il rigore glaciale di Casiraghi al 94'. Match mai in discussione e 3 punti meritatissimi per la squadra di Castori.

Le scelte di Castori: giocano Merkaj e Pecorino avanti, ci sono invece Molina e Zedadka a tutta fascia. Titolare Casiraghi.15:03

Dal 2000 in avanti Südtirol e Padova si sono affrontate sei volte tra Lega Pro 2 e Serie C in casa della squadra del Trentino Alto-Adige; il bilancio vede un successo interno e ben cinque pareggi.15:03

La prima frazione di Sudtirol-Padova è a senso unico a favore dei padroni di casa. La compagine di Castori domina in lungo e in largo, spinge con continuità e alla fine riesce a sbloccarla: in particolare al 29' con il gol di testa di Merkaj. Il Padova è costantemente in balia degli avversari che raddoppiano poco dopo con Pecorino, sempre di testa. La prima frazione termina con il Sudtirol avanti per 2-0.17:23

PREPARTITA

Sudtirol - Padova è valevole per la giornata numero 21 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 gennaio alle ore 16:30 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Padova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2 08-11-2025 Serie B Venezia-Sampdoria 3-1 30-11-2025 Serie B Juve Stabia-Monza 2-2 13-12-2025 Serie B Reggiana-Calcio Padova 1-2 10-01-2026 Serie B Carrarese-Bari 1-0

Attualmente il Sudtirol si trova 11° in classifica con 25 punti (frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 22 gol e ne ha subiti 22; Padova ha segnato 20 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Padova - Sudtirol si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Sudtirol ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, lo Spezia e l'Empoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Modena e Mantova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 0-1 mentre Padova ha incontrato Mantova perdendo 1-2.

Sudtirol e Padova è la prima che si affrontano in campionato.

Sudtirol-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Südtirol e Padova si sono incrociate una sola volta in Serie BKT, nella gara di andata terminata 1-1.

Dopo una serie di otto pareggi e cinque sconfitte il Südtirol ha vinto le ultime due partite di Serie BKT e non arriva a tre successi di fila nella competizione da aprile-maggio 2025.

Il Padova ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 10 (3V, 5N). In questo campionato i veneti hanno già perso due sfide consecutive, lo scorso novembre contro Mantova e Venezia - Mantova contro cui ha perso nell'ultima giornata.

Il Padova ha subito solo il 41% delle reti nel secondo tempo (9/22), percentuale superiore solamente a quella della Reggiana (40%); infatti la squadra veneta è una delle due, con il Modena, ad aver concesso meno reti nel quarto d'ora finale di partita (due) in questo campionato.

Daniele Casiraghi del Südtirol ha fornito tre assist in 13 presenze in Serie BKT in questa stagione, eguagliando già il numero di passaggi vincenti trovati in 36 gare nella scorsa stagione; due di questi assist sono arrivati nelle due gare più recenti e il centrocampista non è mai arrivato a tre gare di fila con un passaggio vincente nel campionato cadetto.

Papu Gómez ha tentato 21 conclusioni in questo campionato di Serie BKT e da novembre in avanti, tra chi non ha segnato nel periodo, nessuno ha effettuato più tiri del calciatore del Padova (21 anche per Simone Santoro).

