PREPARTITA

Avellino - Spezia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Spezia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1

Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15; lo Spezia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 2-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Cesena perdendo 1-2.

Avellino e Spezia si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 5 volte, lo Spezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Avellino-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Spezia ha vinto tre delle ultime cinque sfide (2P) contro l'Avellino in Serie BKT, dopo che in tutte le precedenti sette gare nella competizione non aveva mai trovato il successo (5N, 2P); tuttavia, gli irpini hanno trionfato nell'ultimo incrocio (1-0, 11 maggio 2018) e potrebbero battere i liguri in due gare di fila per la prima volta nel torneo.

L'Avellino è imbattuto in cinque delle sei sfide casalighe contro lo Spezia in Serie BKT (3V, 2N), vincendo le due più recenti; dopo il pareggio per 2-2 nel primo incrocio del genere nella competizione, nelle successive cinque gare almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol.

Dopo tre successi di fila, l'Avellino è rimasto senza vittoria nelle ultime tre gare in Serie BKT (2N, 1P) e nello specifico potrebbe perdere due match di fila senza segnare nella competizione per la prima volta da aprile 2018 (contro Frosinone e Palermo in quel caso).

Contando tre punti a vittoria da sempre, lo Spezia sta vivendo la peggior partenza della sua storia in Serie BKT dopo le prime otto gare giocate in una stagione (tre punti); i liguri potrebbero, inoltre, incassare tre sconfitte di fila nella competizione per la prima volta dal periodo agosto-settembre 2023 (serie di quattro).

Avellino (81) e Spezia (66) sono le due squadre con meno tiri tentati in questa Serie BKT. Tuttavia, la formazione ligure vanta la miglior precisione al tiro del campionato (57.5%), oltre 10 punti percentuali in più rispetto all’Avellino (46.6%), soltanto nona in questa speciale graduatoria.

Tommaso Biasci è il giocatore dell’Avellino che ha tentato più tiri in questo campionato (13) ed è, insieme a Raffaele Russo, uno dei due biancoverdi ad aver già segnato più di una rete nella competizione (due ciascuno). L’attaccante classe ’94, inoltre, ha già colpito lo Spezia in Serie BKT: il 30 agosto 2023 ha firmato una delle reti nel successo per 3-0 del Catanzaro contro i liguri.

Gianluca Lapadula ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT e potrebbe trovare la rete in due gare di fila con la maglia dello Spezia nella competizione per la seconda volta, dopo lo scorso maggio; l'attaccante dei liguri, inoltre, conta un gol e un assist in due sfide contro l'Avellino in cadetteria, registrati nella stagione 2015/16 con il Pescara.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: