Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Avellino-Spezia: 0-4 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

25 Ottobre 2025 ore 15:00
Avellino
0
Spezia
4
Partita finita
Arbitro: Daniele Perenzoni
  1. 63' 0-1 Giuseppe Aurelio
  2. 82' 0-2 Vanja Vlahovic
  3. 85' 0-3 Luca Vignali
  4. 90' 0-4 Giuseppe Di Serio
0'
45'
90'
90'
93'

Prima vittoria in campionato per lo Spezia, poker sul campo dell'Avellino. Al 44' padroni di casa in dieci uomini, espulso Palmiero. Ligura avanti al 63' con un colpo di testa di Aurelio. Vlahovic raddoppia su assist di Esposito (82'). Tris di Vignali (85'), al 90' segna anche Di Serio.

Nel prossimo turno di Serie B per l'Avellino impegno in trasferta sul campo del Pescara, lo Spezia affronterà in casa il Padova.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Avellino-Spezia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:58

  2. 90'+3'

    Fine partita! AVELLINO-SPEZIA 0-4 (63' Aurelio, 82' Vlahovic, 85' Vignali, 90' Di Serio).16:55

  3. 90'+1'

    L'arbitro Perenzoni concede tre minuti di recupero. 16:53

  4. 90'

    GOL! Avellino-SPEZIA 0-4! Rete di Di Serio. Beruatto scodella in area, Di Serio di testa batte Iannarilli.

    Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Di Serio16:52

  5. 88'

    Cross da sinistra di Russo, Crespi in acrobazia non riesce a direzionare verso la porta. 16:50

  7. 88'

    Sostituzione SPEZIA: entra Candela esce Jack.16:49

  8. 85'

    GOL! Avellino-SPEZIA 0-3! Rete di Vignali. Conclusione vincente dal limite dell'area di Vignali: tiro angolato, nulla da fare per Iannarilli.

    Guarda la scheda del giocatore Luca Vignali16:48

  9. 82'

    GOL! Avellino-SPEZIA 0-2! Rete di Vlahovic. Esposito penetra in area e serve Vlahovic, l'attaccante molto vicino alla porta deposita in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Vanja Vlahovic16:45

  10. 81'

    Ammonito SIMIC per gioco scorretto su Kouda.16:42

  11. 80'

    Sostituzione SPEZIA: entra Beruatto esce Aurelio.16:43

  13. 80'

    Sostituzione SPEZIA: entra Vlahovic esce Lapadula.16:42

  14. 80'

    Kouda libera il destro dal limite, tiro impreciso. 16:41

  15. 76'

    Sostituzione AVELLINO: entra Tutino esce Missori.16:37

  16. 75'

    Russo parte in velocità sulla corsia di sinistra, Mateju lo frena in modo irregolare. 16:37

  17. 72'

    Sostituzione SPEZIA: entra Di Serio esce Soleri.16:33

  19. 69'

    Reazione Avellino, ma lo Spezia con un uomo in più non concede varchi.16:31

  20. 66'

    Sostituzione AVELLINO: entra Russo esce Besaggio.16:27

  21. 63'

    GOL! Avellino-SPEZIA 0-1! Rete di Aurelio. Cross di Nagy, Aurelio insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Aurelio16:25

  22. 61'

    Sostituzione AVELLINO: entra Gyabuaa esce Sounas.16:23

  23. 59'

    Lapadula al tiro da centro area, si chiude la difesa dell'Avellino. 16:21

  25. 57'

    Crespi protegge palla e fa salire la squadra, fallo di Mateju. 16:19

  26. 54'

    Ripartenza dell'Avellino, ma Crespi è isolato e perde il possesso. 16:16

  27. 52'

    Cross dalla trequarti di Esposito, troppo lungo per Soleri.16:14

  28. 49'

    Fraseggio prolungato da parte dello Spezia, l'Avellino attende nella propria metà campo. 16:12

  29. 46'

    Ammonito BESAGGIO per gioco scorretto su Kouda.16:11

  31. 46'

    Inizio secondo tempo di AVELLINO-SPEZIA!16:07

  32. 46'

    Sostituzione SPEZIA: entra Kouda esce Cassata.16:06

  33. 46'

    Sostituzione AVELLINO: entra Palumbo esce Biasci.16:06

  34. 46'

    Sostituzione AVELLINO: entra Milani esce Cagnano.16:06

  35. Termina a reti inviolate il primo tempo tra Avellino e Spezia. Padroni di casa pericolosi con Biasci (18') e Sounas (37'). Al 44' espulso Palmiero per un fallo grave su Esposito.15:54

  37. 45'+4'

    Fine primo tempo: AVELLINO-SPEZIA 0-0! Si va al riposo senza reti. 15:51

  38. 45'+1'

    L'arbitro Perenzoni concede tre minuti di recupero. 15:48

  39. 44'

    Intervento a metà campo duro e scomposto di Palmiero su Esposito, l'arbitro estrae subito il cartellino rosso. 15:49

  40. 44'

    Espulso PALMIERO per fallo grave di gioco su Esposito. 15:49

  41. 43'

    Esposito dalla bandierina, Crespi libera l'area di rigore. 15:46

  43. 40'

    Missori pescato in posizione irregolare, interrotta una prolungata azione dell'Avellino. 15:42

  44. 37'

    Avellino in avanti, Sounas impegna Sarr con un tiro da posizione defilata. 15:40

  45. 37'

    Cross di Jack, colpo di testa fuori misura di Soleri. 15:39

  46. 36'

    Lapadula calcia di punta verso la porta, tiro respinto. 15:38

  47. 32'

    Besaggio si incunea in area, Sarr devia in corner il cross da destra. 15:35

  49. 30'

    Problema tecnico all'attrezzatura elettronica dell'arbitro, gioco fermo. 15:32

  50. 28'

    Lapadula in area prova a liberarsi per andare al tiro, ma si chiude la difesa dell'Avellino. 15:31

  51. 26'

    Punizione da posizione laterale per lo Spezia, guadagnata da Soleri. 15:28

  52. 23'

    Calcio di punzione battuto da Esposito, tiro centrale, Iannarilli blocca facilmente. 15:25

  53. 21'

    Due corner consecutivi per lo Spezia, battuti senza esito. 15:24

  55. 18'

    Avellino pericoloso: deviazione al volo in area di Biasci, Sarr alza il pallone oltre la traversa. 15:21

  56. 18'

    Ammonito CASSATA per gioco scorretto su Palmiero.15:19

  57. 14'

    Traversone da sinistra di Biasci, intercettato di testa da Hristov. 15:17

  58. 11'

    Troppo lungo il lancio di Esposito per Soleri, Iannarilli raccoglie la sfera. 15:13

  59. 9'

    Hristov commette fallo e poi resta a terra dopo un duello con Crespi, nulla di serio. 15:12

  61. 6'

    Malinteso tra Fontanarosa e Biasci, nulla di fatto per l'Avellino dopo un prolungato possesso. 15:09

  62. 3'

    Lapadula mette al centro, cross deviato, fallo in attacco di Soleri. 15:06

  63. 1'

    Inizio primo tempo di AVELLINO-SPEZIA! Dirige la gara l'arbitro Perenzoni.15:02

  64. Le scelte di D'Angelo: in attacco il tandem Lapadula-Soleri, Vignali e Aurelio gli esterni. Esposito in regia, Nagy e Cassata ai suoi alti.14:21

  65. Le scelte di Biancolino: in avanti Crespi e Biasci, out Favilli, squalificato Insigne. Tutino parte dalla panchina. Missori e Cagnano sulle fasce.14:59

  67. Panchina SPEZIA: Mascardi, Loria, Beruatto, Onofri, Candela, Candelari, Kouda, Di Serio, Vlahovic.15:00

  68. Panchina AVELLINO: Daffara, Enrici, Milani, Manzi, Gyabuaa, Palumbo, Armellino, Kumi, Russo, Panico, Tutino, Lescano.14:59

  69. Formazione SPEZIA (3-5-2): Sarr - Mateju, Hristov, Jack - Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio - Lapadula, Soleri.15:27

  70. Formazione AVELLINO (3-5-2): Iannarilli - Cancellotti, Simic, Fontanarosa - Missori, Besaggio, Palmiero, Sounas, Cagnano - Biasci, Crespi.14:58

  71. Manca poco all'inizio di Avellino-Spezia. Entrambe le squadre, nel precedente turno di campionato, sono reduci da una sconfitta.14:23

  73. Benvenuti alla diretta della partita della 9^ giornata di Serie B, si affrontano Avellino e Spezia.14:15

Formazioni Avellino - Spezia

PREPARTITA

Avellino - Spezia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Spezia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Daniele Perenzoni

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati27
Fuorigioco6
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 2 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0
28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1

Attualmente l'Avellino si trova 9° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 15; lo Spezia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Palermo e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 2-0 mentre Lo Spezia ha incontrato il Cesena perdendo 1-2.

Avellino e Spezia si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 5 volte, lo Spezia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Avellino-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Spezia ha vinto tre delle ultime cinque sfide (2P) contro l'Avellino in Serie BKT, dopo che in tutte le precedenti sette gare nella competizione non aveva mai trovato il successo (5N, 2P); tuttavia, gli irpini hanno trionfato nell'ultimo incrocio (1-0, 11 maggio 2018) e potrebbero battere i liguri in due gare di fila per la prima volta nel torneo.
  • L'Avellino è imbattuto in cinque delle sei sfide casalighe contro lo Spezia in Serie BKT (3V, 2N), vincendo le due più recenti; dopo il pareggio per 2-2 nel primo incrocio del genere nella competizione, nelle successive cinque gare almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol.
  • Dopo tre successi di fila, l'Avellino è rimasto senza vittoria nelle ultime tre gare in Serie BKT (2N, 1P) e nello specifico potrebbe perdere due match di fila senza segnare nella competizione per la prima volta da aprile 2018 (contro Frosinone e Palermo in quel caso).
  • Contando tre punti a vittoria da sempre, lo Spezia sta vivendo la peggior partenza della sua storia in Serie BKT dopo le prime otto gare giocate in una stagione (tre punti); i liguri potrebbero, inoltre, incassare tre sconfitte di fila nella competizione per la prima volta dal periodo agosto-settembre 2023 (serie di quattro).
  • Avellino (81) e Spezia (66) sono le due squadre con meno tiri tentati in questa Serie BKT. Tuttavia, la formazione ligure vanta la miglior precisione al tiro del campionato (57.5%), oltre 10 punti percentuali in più rispetto all’Avellino (46.6%), soltanto nona in questa speciale graduatoria.
  • Tommaso Biasci è il giocatore dell’Avellino che ha tentato più tiri in questo campionato (13) ed è, insieme a Raffaele Russo, uno dei due biancoverdi ad aver già segnato più di una rete nella competizione (due ciascuno). L’attaccante classe ’94, inoltre, ha già colpito lo Spezia in Serie BKT: il 30 agosto 2023 ha firmato una delle reti nel successo per 3-0 del Catanzaro contro i liguri.
  • Gianluca Lapadula ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT e potrebbe trovare la rete in due gare di fila con la maglia dello Spezia nella competizione per la seconda volta, dopo lo scorso maggio; l'attaccante dei liguri, inoltre, conta un gol e un assist in due sfide contro l'Avellino in cadetteria, registrati nella stagione 2015/16 con il Pescara.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoSpezia
Partite giocate88
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse25
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati115
Gol totali subiti1113
Media gol subiti per partita1.41.6
Percentuale possesso palla47.247.3
Numero totale di passaggi31852988
Numero totale di passaggi riusciti26352337
Tiri nello specchio della porta2727
Percentuale di tiri in porta46.657.4
Numero totale di cross120185
Numero medio di cross riusciti2446
Duelli per partita vinti417426
Duelli per partita persi392407
Corner subiti5131
Corner guadagnati2240
Numero di punizioni a favore132140
Numero di punizioni concesse112129
Tackle totali13399
Percentuale di successo nei tackle51.155.6
Fuorigiochi totali913
Numero totale di cartellini gialli1415
Numero totale di cartellini rossi33

Avellino - Spezia Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Modena21
  2. Monza17
  3. Cesena17
  4. Palermo16
  5. Frosinone15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi6
  2. Andrea Adorante4
  3. Massimo Coda4
  4. Gabriele Moncini4
  5. Joel Pohjanpalo4
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio