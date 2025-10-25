Le due squadre sono reduci da due pareggi: gli apuani si sono fatti rimontare il doppio vantaggio a Pescara, il Venezia è stato fermato dall'Empoli.16:56

PREPARTITA

Carrarese - Venezia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Venezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2

Attualmente Carrarese si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

Carrarese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 11; il Venezia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 3-2 mentre Il Venezia ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.

Carrarese e Venezia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Venezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Venezia torneranno ad affrontarsi in Serie BKT per la prima volta dopo oltre 75 anni; l’unico doppio confronto in un campionato cadetto tra le due squadre risale, infatti, alla stagione 1947/48: un successo (2-0) per i toscani all’andata e un pareggio (2-2) al ritorno in quel caso.

La Carrarese è rimasta imbattuta in sette (2V, 5N) delle prime otto gare giocate in questa Serie BKT e nella sua storia aveva sempre perso almeno quattro delle prime nove partite giocate di un torneo cadetto. Nelle ultime 10 stagioni, solo altre due squadre toscane sono riuscite a perdere al massimo uno dei primi nove match in un singolo campionato nella competizione: il Pisa (nel 2021/22 e nel 2024/25) e l’Empoli (nel 2019/20 e nel 2020/21).

La Carrarrese ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi due match casalinghi in Serie BKT e potrebbe registrare almeno tre 'clean sheet' interni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (sei in quel caso).

Il Venezia ha registrato due vittorie e due pareggi negli ultimi quattro match di Serie BKT e potrebbe restare imbattuto per più di quattro gare di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (cinque successi consecutivi in quella occasione).

Venezia e Carrarese sono due delle quattro squadre che hanno tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie BKT: quattro 'clean sheet' per entrambe, al pari di Palermo e Modena.

Solo Nico Paz (4G+4A; settembre 2004) è più giovane di Luis Hasa (2G+2A; gennaio 2004) tra i giocatori di Serie A e Serie BKT 2025/26 che hanno già segnato almeno due reti e servito almeno due assist in campionato. In particolare, l’italiano ha trovato il gol in entrambi gli ultimi due turni e potrebbe diventare solo il secondo giocatore nato dal 2003 in avanti ad andare a bersaglio per almeno tre match di fila in questo torneo cadetto, dopo il 2007 Bohdan Popov (tre tra agosto e settembre) – serie aperta di due anche per il 2003 Stiven Shpendi.

Andrea Adorante è l’unico giocatore del Venezia con più di una rete all’attivo (tre) in questa Serie BKT; più in generale, nessun calciatore ha messo a segno più marcature del classe 2000 in 'regular season' dall’inizio della scorsa edizione del torneo: 18, al pari di Pietro Iemmello e Armand Laurienté. Dopo il gol contro l’Empoli nell’ultimo turno, l’attaccante arancioneroverde potrebbe andare a bersaglio per due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Bari e Cosenza in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: