Venezia avanti due volte, prima con Adorante e poi con Doumbia, ma non basta: la squadra di Stroppa esce sconfitta grazie a una rimonta strepitosa della Carrarese. A pochi minuti dal termine pareggia i conti Rubino, a recupero inoltrato è Distefano a mettere lo zampino vincente.
Il Venezia deve rimandare l'appuntamento per la prima vittoria esterna, la Carrarese supera in classifica gli avversari.
Prossima giornata: Cesena-Carrarese e Venezia-Sudtirol.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+9'
FINE PARTITA: CARRARESE-VENEZIA 3-2. I padroni di casa vincono al fotofinish. 19:13
90'+7'
CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Distefano per eccessiva esultanza. 19:11
90'+6'
GOL! CARRARESE-Venezia 3-2. Rete di Distefano. Triangolo tra Zanon e Distefano, che non sbaglia il tap-in a centro area.
Yeboah semina il panico in area e serve Doumbia, che con un piede dentro l'area non trova la porta di destro: poteva fare meglio. 18:37
62'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Hainaut, dentro Pietrelli.18:37
62'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Haps, dentro Bjarkason. 18:36
61'
DOPPIA OCCASIONE VENEZIA! Uscita non perfetta di Bleve, la Carrarese rischia grosso: Adorante trova Bleve in prima battuta, poi Haps spara alto da breve distanza. 18:36
57'
Yeboah sbatte contro Zuelli, possesso palla del Venezia.18:31
56'
Doumbia riceve in area, si gira e conclude fuori. 18:29
55'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Hasa, dentro Bozhanaj.18:30
54'
C'è molto nervosismo in campo in questa fase. 18:28
52'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Busio per proteste.18:26
49'
OCCASIONE CARRARESE! Cross di Cicconi da sinistra, Abiuso di tacco sfiora il palo. 18:23
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI CARRARESE-VENEZIA. Si riparte dall'1-1 della prima frazione. 18:19
Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 18:18
Primo tempo molto divertente. Buon inizio del Venezia, con Adorante che sblocca il match: è il suo quarto gol in campionato. Con il passare dei minuti aumenta la pressione della Carrarese, che a pochi minuti dalla fine della frazione pareggia i conti con Zuelli. 18:07
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: CARRARESE-VENEZIA 1-1. Ad Adorante risponde Zuelli. 18:04
45'
Un minuto di recupero. 18:03
44'
Azione insistita della Carrarese, Schiavi in verticale per Abiuso che con un bel destro a giro non va lontano dalla porta. 18:02
41'
GOL! CARRARESE-Venezia 1-1. Rete di Zuelli. Bel triangolo tra Finotto e Zuelli, che con un destro rasoterra beffa Stankovic.
Attualmente Carrarese si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Carrarese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 11; il Venezia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.
In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 3-2 mentre Il Venezia ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.
Carrarese e Venezia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Venezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Carrarese e Venezia torneranno ad affrontarsi in Serie BKT per la prima volta dopo oltre 75 anni; l’unico doppio confronto in un campionato cadetto tra le due squadre risale, infatti, alla stagione 1947/48: un successo (2-0) per i toscani all’andata e un pareggio (2-2) al ritorno in quel caso.
La Carrarese è rimasta imbattuta in sette (2V, 5N) delle prime otto gare giocate in questa Serie BKT e nella sua storia aveva sempre perso almeno quattro delle prime nove partite giocate di un torneo cadetto. Nelle ultime 10 stagioni, solo altre due squadre toscane sono riuscite a perdere al massimo uno dei primi nove match in un singolo campionato nella competizione: il Pisa (nel 2021/22 e nel 2024/25) e l’Empoli (nel 2019/20 e nel 2020/21).
La Carrarrese ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi due match casalinghi in Serie BKT e potrebbe registrare almeno tre 'clean sheet' interni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (sei in quel caso).
Il Venezia ha registrato due vittorie e due pareggi negli ultimi quattro match di Serie BKT e potrebbe restare imbattuto per più di quattro gare di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (cinque successi consecutivi in quella occasione).
Venezia e Carrarese sono due delle quattro squadre che hanno tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie BKT: quattro 'clean sheet' per entrambe, al pari di Palermo e Modena.
Solo Nico Paz (4G+4A; settembre 2004) è più giovane di Luis Hasa (2G+2A; gennaio 2004) tra i giocatori di Serie A e Serie BKT 2025/26 che hanno già segnato almeno due reti e servito almeno due assist in campionato. In particolare, l’italiano ha trovato il gol in entrambi gli ultimi due turni e potrebbe diventare solo il secondo giocatore nato dal 2003 in avanti ad andare a bersaglio per almeno tre match di fila in questo torneo cadetto, dopo il 2007 Bohdan Popov (tre tra agosto e settembre) – serie aperta di due anche per il 2003 Stiven Shpendi.
Andrea Adorante è l’unico giocatore del Venezia con più di una rete all’attivo (tre) in questa Serie BKT; più in generale, nessun calciatore ha messo a segno più marcature del classe 2000 in 'regular season' dall’inizio della scorsa edizione del torneo: 18, al pari di Pietro Iemmello e Armand Laurienté. Dopo il gol contro l’Empoli nell’ultimo turno, l’attaccante arancioneroverde potrebbe andare a bersaglio per due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Bari e Cosenza in quel caso).
