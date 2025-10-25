Virgilio Sport
Carrarese-Venezia: 3-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara
25 Ottobre 2025 ore 17:15
Carrarese
3
Venezia
2
Partita finita
Arbitro: Mario Perri
  1. 13' 0-1 Andrea Adorante
  2. 41' 1-1 Emanuele Zuelli
  3. 63' 1-2 Issa Doumbia
  4. 84' 2-2 Tommaso Rubino
  5. 90+6' 3-2 Filippo Distefano
0'
45'
90'
90'
98'

Venezia avanti due volte, prima con Adorante e poi con Doumbia, ma non basta: la squadra di Stroppa esce sconfitta grazie a una rimonta strepitosa della Carrarese. A pochi minuti dal termine pareggia i conti Rubino, a recupero inoltrato è Distefano a mettere lo zampino vincente.

Il Venezia deve rimandare l'appuntamento per la prima vittoria esterna, la Carrarese supera in classifica gli avversari.

Prossima giornata: Cesena-Carrarese e Venezia-Sudtirol.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima giornata di Serie B. 19:16

  2. 90'+9'

    FINE PARTITA: CARRARESE-VENEZIA 3-2. I padroni di casa vincono al fotofinish. 19:13

  3. 90'+7'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Distefano per eccessiva esultanza. 19:11

  4. 90'+6'

    GOL! CARRARESE-Venezia 3-2. Rete di Distefano. Triangolo tra Zanon e Distefano, che non sbaglia il tap-in a centro area.

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Distefano19:10

  6. 90'+3'

    Sverko dentro per Doumbia, che cerca la sponda nel mezzo: interviene Bleve.19:07

  7. 90'+1'

    Fila respinto da Imperiale, poi ci prova Casas: calcio d'angolo. 19:05

  8. 90'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Perez, dentro Casas.19:04

  9. 88'

    I ritmi sono ancora altissimi. 19:03

  10. 84'

    GOL! CARRARESE-Venezia 2-2. Rete di Rubino. Cross di Distefano da destra, Rubino di testa fa centro.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Rubino18:59

  12. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Yeboah, dentro Lella.18:54

  13. 79'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Adorante, dentro Fila.18:54

  14. 78'

    Destro altissimo di Schiavi dai venti metri. 18:52

  15. 76'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Bozhanaj, dentro Rubino.18:51

  16. 76'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Abiuso, dentro Distefano. 18:51

  18. 76'

    Pietrelli aggiusta la mira rispetto a prima, entra in area e di sinistro sfiora la traversa.18:50

  19. 74'

    CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Adorante. 18:48

  20. 74'

    Tocco di Sverko sugli sviluppi dell'angolo, tutto facile per Bleve. 18:48

  21. 73'

    Yeboah è incontenibile, sinistro centrale dal limite: Bleve si salva in angolo. 18:47

  22. 72'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Finotto, dentro Torregrossa.18:46

  24. 72'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Cicconi, dentro Belloni. 18:46

  25. 71'

    OCCASIONE VENEZIA! Respinta di Bleve su tiro di Yeboah, poi Pietrelli da ottima posizione spedisce sul fondo. 18:46

  26. 71'

    Destro di Schiavi da punizione, nessun problema per Stankovic.18:44

  27. 70'

    Staff medico in campo per Perez.18:43

  28. 69'

    Abiuso messo giù, calcio di punizione da buona posizione per la Carrarese. 18:43

  30. 66'

    CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Perez per un fallo su Imperiale.18:40

  31. 63'

    GOL! Carrarese-VENEZIA 1-2. Rete di Doumbia. Assist verticale di Yeboah per Doumbia, che entra in area e con un diagonale basso di destro infila Bleve.

    Guarda la scheda del giocatore Issa Doumbia18:38

  32. 63'

    Yeboah semina il panico in area e serve Doumbia, che con un piede dentro l'area non trova la porta di destro: poteva fare meglio. 18:37

  33. 62'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Hainaut, dentro Pietrelli.18:37

  34. 62'

    SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Haps, dentro Bjarkason. 18:36

  36. 61'

    DOPPIA OCCASIONE VENEZIA! Uscita non perfetta di Bleve, la Carrarese rischia grosso: Adorante trova Bleve in prima battuta, poi Haps spara alto da breve distanza. 18:36

  37. 57'

    Yeboah sbatte contro Zuelli, possesso palla del Venezia.18:31

  38. 56'

    Doumbia riceve in area, si gira e conclude fuori. 18:29

  39. 55'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Hasa, dentro Bozhanaj.18:30

  40. 54'

    C'è molto nervosismo in campo in questa fase. 18:28

  42. 52'

    CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Busio per proteste.18:26

  43. 49'

    OCCASIONE CARRARESE! Cross di Cicconi da sinistra, Abiuso di tacco sfiora il palo. 18:23

  44. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI CARRARESE-VENEZIA. Si riparte dall'1-1 della prima frazione. 18:19

  45. Le due squadre sono pronte a tornare in campo. 18:18

  46. Primo tempo molto divertente. Buon inizio del Venezia, con Adorante che sblocca il match: è il suo quarto gol in campionato. Con il passare dei minuti aumenta la pressione della Carrarese, che a pochi minuti dalla fine della frazione pareggia i conti con Zuelli. 18:07

  48. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: CARRARESE-VENEZIA 1-1. Ad Adorante risponde Zuelli. 18:04

  49. 45'

    Un minuto di recupero. 18:03

  50. 44'

    Azione insistita della Carrarese, Schiavi in verticale per Abiuso che con un bel destro a giro non va lontano dalla porta. 18:02

  51. 41'

    GOL! CARRARESE-Venezia 1-1. Rete di Zuelli. Bel triangolo tra Finotto e Zuelli, che con un destro rasoterra beffa Stankovic.

    Guarda la scheda del giocatore Emanuele Zuelli17:59

  52. 40'

    Colpo di testa di Abiuso su cross da sinistra, grande reattività di Stankovic che si rifugia in angolo. 17:58

  54. 37'

    Cross da destra, Haps di testa spedisce ampiamente sul fondo.17:55

  55. 34'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Imperiale per un fallo sullo scatenato Yeboah.17:52

  56. 33'

    Finotto serve Hasa dopo un pallone perso dal Venezia, palla alta sopra la traversa.17:50

  57. 32'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Abiuso per disturbo arrecato a Stankovic.17:50

  58. 31'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Schiavi per un fallo su Adorante.17:48

  60. 29'

    Abiuso, al volo dal limite, non inquadra lo specchio.17:46

  61. 26'

    Ci prova Busio direttamente da calcio di punizione, palla sul fondo.17:43

  62. 25'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Illanes per un fallo su Doumbia.17:43

  63. 24'

    Yeboah dal limite si coordina male, palla in tribuna. 17:42

  64. 23'

    Palla intelligente di Finotto per Abiuso, che da ottima posizione gonfia solo l'esterno della rete. 17:41

  66. 22'

    CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Haps per una gomitata ai danni di Zanon. 17:40

  67. 20'

    Destro di Hasa deviato in calcio d'angolo. 17:37

  68. 18'

    Ci riprova Hainaut, Bleve blocca a terra.17:35

  69. 16'

    Primo calcio d'angolo del match anche per il Venezia.17:34

  70. 15'

    Ha preso ritmo il Venezia, sinistro di Hainaut respinto dalla difesa.17:33

  72. 13'

    GOL! Carrarese-VENEZIA 0-1. Rete di Adorante. Sinistro di Yeboah su cui vola Bleve, ma Adorante è pronto in area per il tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Adorante17:32

  73. 10'

    Destro di Zanon sugli sviluppi dell'angolo, la palla non esce di molto.17:27

  74. 9'

    Cross insidioso di Cicconi, Stankovic interviene chiudendo in angolo: è il primo del match.17:26

  75. 8'

    Tentativo di Adorante dalla lunga distanza, palla altissima.17:25

  76. 7'

    Carrarese rintanata nella sua metà campo, insiste il Venezia in questa fase. 17:24

  78. 6'

    Perez calcia da fuori, c'è Imperiale sulla traiettoria.17:23

  79. Subito bene Carrarese con cross da sinistra, Stankovic esce su Zanon. 17:18

  80. INIZIA CARRARESE-VENEZIA. Prima palla per gli ospiti.17:18

  81. In casa Carrarese Oliana vince il ballottaggio con Ruggeri, Hasa quello con Bozhanaj. Nel Venezia, in avanti, spazio per il recuperato Yeboah.17:15

  82. 3-4-1-2 per il Venezia: Stankovic - Sverko, Korac, Schingtienne - Haps, Busio, Doumbia, Hainaut - Perez - Adorante, Yeboah. 17:10

  84. 3-5-2 per la Carrarese: Bleve - Oliana, Illanes, Imperiale - Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi - Abiuso, Finotto.17:06

  85. I lagunari sono ancora alla ricerca della prima vittoria lontana dal Penzo.16:56

  86. Le due squadre sono reduci da due pareggi: gli apuani si sono fatti rimontare il doppio vantaggio a Pescara, il Venezia è stato fermato dall'Empoli.16:56

  87. La sfida in cadetteria torna dopo settantasette anni: l'unico precedente tra le squadre risale alla stagione 1946-47. 16:54

  88. Benvenuti alla diretta del match tra Carrarese e Venezia, valido per la nona giornata del campionato di Serie B.16:50

  90. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
    Città: Carrara
    Capienza: 15000 spettatori16:50

    Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

Formazioni Carrarese - Venezia

PREPARTITA

Carrarese - Venezia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.
Arbitro di Carrarese - Venezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Mario Perri

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2

Attualmente Carrarese si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 8° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).
Carrarese ha segnato 16 gol e ne ha subiti 11; il Venezia ha segnato 13 gol e ne ha subiti 9.

In casa Carrarese ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 3-2 mentre Il Venezia ha incontrato l'Empoli pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 4 gol.

Carrarese e Venezia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese ha vinto 1 volta, il Venezia non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Carrarese e Venezia torneranno ad affrontarsi in Serie BKT per la prima volta dopo oltre 75 anni; l’unico doppio confronto in un campionato cadetto tra le due squadre risale, infatti, alla stagione 1947/48: un successo (2-0) per i toscani all’andata e un pareggio (2-2) al ritorno in quel caso.
  • La Carrarese è rimasta imbattuta in sette (2V, 5N) delle prime otto gare giocate in questa Serie BKT e nella sua storia aveva sempre perso almeno quattro delle prime nove partite giocate di un torneo cadetto. Nelle ultime 10 stagioni, solo altre due squadre toscane sono riuscite a perdere al massimo uno dei primi nove match in un singolo campionato nella competizione: il Pisa (nel 2021/22 e nel 2024/25) e l’Empoli (nel 2019/20 e nel 2020/21).
  • La Carrarrese ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi due match casalinghi in Serie BKT e potrebbe registrare almeno tre 'clean sheet' interni di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2024 (sei in quel caso).
  • Il Venezia ha registrato due vittorie e due pareggi negli ultimi quattro match di Serie BKT e potrebbe restare imbattuto per più di quattro gare di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (cinque successi consecutivi in quella occasione).
  • Venezia e Carrarese sono due delle quattro squadre che hanno tenuto più volte la porta inviolata in questa Serie BKT: quattro 'clean sheet' per entrambe, al pari di Palermo e Modena.
  • Solo Nico Paz (4G+4A; settembre 2004) è più giovane di Luis Hasa (2G+2A; gennaio 2004) tra i giocatori di Serie A e Serie BKT 2025/26 che hanno già segnato almeno due reti e servito almeno due assist in campionato. In particolare, l’italiano ha trovato il gol in entrambi gli ultimi due turni e potrebbe diventare solo il secondo giocatore nato dal 2003 in avanti ad andare a bersaglio per almeno tre match di fila in questo torneo cadetto, dopo il 2007 Bohdan Popov (tre tra agosto e settembre) – serie aperta di due anche per il 2003 Stiven Shpendi.
  • Andrea Adorante è l’unico giocatore del Venezia con più di una rete all’attivo (tre) in questa Serie BKT; più in generale, nessun calciatore ha messo a segno più marcature del classe 2000 in 'regular season' dall’inizio della scorsa edizione del torneo: 18, al pari di Pietro Iemmello e Armand Laurienté. Dopo il gol contro l’Empoli nell’ultimo turno, l’attaccante arancioneroverde potrebbe andare a bersaglio per due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso febbraio (contro Bari e Cosenza in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CarrareseVenezia
Partite giocate88
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate54
Gol totali segnati1311
Gol totali subiti96
Media gol subiti per partita1.10.8
Percentuale possesso palla47.659.5
Numero totale di passaggi29693696
Numero totale di passaggi riusciti23923160
Tiri nello specchio della porta3335
Percentuale di tiri in porta48.546.7
Numero totale di cross155120
Numero medio di cross riusciti3528
Duelli per partita vinti450402
Duelli per partita persi440374
Corner subiti3837
Corner guadagnati4133
Numero di punizioni a favore124131
Numero di punizioni concesse127122
Tackle totali11390
Percentuale di successo nei tackle70.848.9
Fuorigiochi totali312
Numero totale di cartellini gialli1813
Numero totale di cartellini rossi02

Carrarese - Venezia Live

