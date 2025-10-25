PREPARTITA

Catanzaro - Palermo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Palermo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0

Attualmente il Catanzaro si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Catanzaro ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Padova e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, lo Spezia e Modena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Palermo vincendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato Modena pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol.

Catanzaro e Palermo si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il prossimo sarà il 35° confronto tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT; l'esito più frequente nei precedenti 34 confronti è stato il pareggio, che si è verificato in 13 occasioni, mentre a livello di successi i rosanero ne vantano uno in più dei giallorossi (11-10).

Nelle ultime 12 partite tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: cinque successi dei calabresi, tre pareggi e quattro vittorie dei siciliani, tra cui quella nella sfida più recente dello scorso 27 aprile. I rosanero potrebbero vincere due match di fila contro i giallorossi nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 1966.

Dopo 10 trasferte di fila senza successi (4N, 6P) contro il Catanzaro in Serie BKT, il Palermo ha vinto l’ultimo match esterno contro i giallorossi nel torneo e potrebbe vincere due gare consecutive in casa dei calabresi per la prima volta nella sua storia nella competizione.

Il Catanzaro è soltanto una delle due squadre, assieme allo Spezia, a non avere ancora vinto in questa Serie BKT: sei pareggi e due sconfitte finora per i calabresi, che hanno sempre ottenuto almeno un successo nelle prime nove gare stagionali del torneo cadetto.

Il Catanzaro è reduce da due sconfitte di fila in Serie BKT e non ne subisce tre consecutive nel torneo da dicembre 2023 (contro Ascoli, Brescia e Reggiana in quel caso).

Il Palermo è, assieme al Modena, soltanto una delle due squadre ancora imbattute (4V, 4N) in questa Serie BKT; solo due volte nella loro storia, i rosanero hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime nove gare stagionali nel torneo cadetto: nel 1995/96 (2V, 7N) e nel 2017/18 (3V, 6N).

Solo il Mantova ha una percentuale realizzativa più bassa (4%) rispetto a quella del Catanzaro (6%) in questa Serie BKT. Infatti, giallorossi hanno segnato soltanto sette reti in questo campionato, con 112 conclusioni tentate: tre gol in meno del Palermo (10), nonostante cinque tiri effettuati in più rispetto ai rosanero (107).

Nonostante sia la squadra che vanta più cross su azione riusciti (34) in questa Serie BKT, il Palermo ha segnato solo una rete da queste situazioni di gioco nel torneo in corso. Dall’altra parte, solo la Reggiana ha già subito più gol su azione (tre) a seguito di un traversone rispetto al Catanzaro (due, come Sampdoria e Padova).

Due dei tre giocatori che hanno effettuato più passaggi in questa Serie BKT giocano nel Catanzaro: Matias Antonini (556) e Simone Pontisso (488, al pari di Stefano Cella). In particolare, il brasiliano è il calciatore che ne ha tentati di più nella propria metà campo (421), mentre l’italiano è colui che ne conta di più in quella avversaria (288).

Grazie al gol messo a segno nell’ultimo turno contro il Modena, Jacopo Segre è soltanto uno dei tre giocatori (con Leonardo Mancuso e Massimo Coda) ad avere segnato in ciascuna delle ultime otto stagioni regolari in Serie BKT (dal 2018/19, quando ha fatto il suo esordio nel torneo). Il classe 1997 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel campionato cadetto per la prima volta dallo scorso aprile, quando ci riuscì contro Sassuolo e proprio contro il Catanzaro al Ceravolo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: