Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Catanzaro-Palermo: 1-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
25 Ottobre 2025 ore 19:30
Catanzaro
1
Palermo
0
Partita finita
Arbitro: Luca Pairetto
  1. 45+2' 1-0 Alphadjo Cissè
0'
45'
90'
90'
96'

Il Catanzaro trova la prima vittoria del campionato, il Palermo la prima sconfitta: decide Cissé, altro gol per il talentino scuola Verona.

Palermo che non é riuscito a trovare la vera reazione nella seconda frazione, con Pohjnapalo poi che fallisce due facili occasioni.

  1. Da Catanzaro - Palermo é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:30

  2. 90'+6'

    FINISCE CATANZARO - PALERMO! 1-0 il finale!21:28

  3. 90'+5'

    Palermo che ci prova, ma regge il muro del Catanzaro!21:27

  4. 90'+4'

    PEDA! Mischione in area, il difensore da posizione defilata va sul primo palo, dove é sicuro Pigliacelli.21:26

  5. 90'+2'

    AMMONITO Antonio Palumbo. Fallo tattico per fermare Cassandro lanciato in contropiede. 21:24

  7. 90'+1'

    Sei i minuti di recupero.21:22

  8. 90'

    Pigliacelli smanaccia in area un cross di Palumbo, rischiando molto sul possibile tap in di Corona.21:22

  9. 89'

    Sostituzione CATANZARO: esce Pietro Iemmello, entra Davide Bettella.21:21

  10. 88'

    Acrobazia di Corona in area, palla alta ma altro angolo per il Palermo.21:20

  11. 87'

    PAZZESCA OCCASIONE PER IL PALERMO! Su angolo, Pohjnapalo di testa da pochi passi manda a lato!21:18

  13. 86'

    Conclusione del giovane Corona deviata in angolo: salgono le torri dalla difesa del Palermo.21:17

  14. 85'

    Pittarello al primo scatto entra in area, ma viene fermato ottimamente sul fondo da Ceccaroni.21:16

  15. 84'

    Sostituzione CATANZARO: esce Alphadjo Cissè, entra Filippo Pittarello.21:16

  16. 82'

    Palermo tutto in avanti, spazio per il contropiede del Catanzaro.21:14

  17. 80'

    MIRACOLO DI JORONEN! Altra giocata in area di Iemmello, la sua conclusione é messa in angolo dal portiere ex Venezia!21:12

  19. 78'

    Sostituzione PALERMO: esce Jacopo Segre, entra Claudio Gomes.21:09

  20. 77'

    Sostituzione PALERMO: esce Filippo Ranocchia, entra Giacomo Corona.21:09

  21. 76'

    Ci prova Cissé su punizione, palla alta sopra la traversa.21:07

  22. 74'

    AMMONITO Patryk Peda. Scontro aereo con Iemmello, giallo per lui. 21:06

  23. 73'

    Sostituzione PALERMO: esce Tommaso Augello, entra Aljosa Vasic.21:04

  25. 72'

    Sostituzione CATANZARO: esce Gianluca Di Chiara, entra Marco D'Alessandro.21:04

  26. 72'

    Sostituzione CATANZARO: esce Simone Pontisso, entra Gabriele Alesi.21:04

  27. 71'

    Si sta giocando molto poco in questo secondo tempo, altro problema fisico, questa volta per DI Chiara.21:03

  28. 69'

    Subito protagonista Brunori, con un bello stop in area e cross: pallone troppo lungo per tutti.21:00

  29. 67'

    Sostituzione PALERMO: esce Jérémy Le Douaron, entra Matteo Brunori.20:58

  31. 65'

    ANNULLATO IL GOL A IEMMELLO! La punta supera Joronen ed insacca, ma azione fermata per fuorigioco.20:56

  32. 64'

    Cross di Diakité che taglia tutta l'area, Pohjnapalo non ci arriva.20:55

  33. 63'

    Riprende il gioco, con il portiere ancora in campo.20:54

  34. 61'

    Problemi al polso per Pigliacelli. Gioco ancora fermo.20:53

  35. 60'

    A terra Brighenti, il difensore indica una gomitata subita. Si ferma il gioco, ma nessun provvedimento da parte di Paieretto.20:51

  37. 58'

    ANCORA IEMMELLO! Altro colpo di testa della punta, palla alta da ottima posizione.20:49

  38. 56'

    OCCASIONE PALERMO! Cross di Augello, colpo di testa di Pohjnapalo che trova pronto Pigliacelli.20:48

  39. 55'

    Conclusione di prima intenzione di Ranocchia, palla alta ancora sopra la traversa.20:46

  40. 53'

    Punizione Catanzaro: Buglio forte sul secondo palo, palla sul fondo.20:45

  41. 52'

    SEGRE! Triangolo del mediano con Palumbo, conclusione alta da buona posizione. Il capitano rosanero chiede angolo, ma Pairetto dice che é rimessa dal fondo.20:43

  43. 50'

    AMMONITO Pietro Iemmello. Fallo tattico per fermarte Diakité, partito in contropiede. 20:41

  44. 48'

    Partito forte il Palermo, ma Catanzaro che prova a limitare gli ospiti con il possesso palla.20:40

  45. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!20:37

  46. 46'

    Sostituzione CATANZARO: esce Jacopo Petriccione, entra Davide Buglio.20:36

  47. 46'

    Sostituzione PALERMO: esce Niccolò Pierozzi, entra Bartosz Bereszynski.20:36

  49. Palermo che ha faticato a produrre occasioni, con il solo Diakité ad impegnare Pigliacelli.20:22

  50. Primo tempo equilibrato fino al finale, quando i locali hanno sfiorato il gol prima con Pontisso, poi con Iemmello, ma alla fine a decidere - per ora - la gara di pensa la giovane punta.20:22

  51. Il Catanzaro entra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Cissé, arrivata in pieno recupero.20:21

  52. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! CATANZARO - PALERMO 1-0!20:21

  53. 45'+3'

    Check del VAR, ma confermata la rete con l'assist assegnato a Iemmello.20:20

  55. 45'+2'

    GOL! CATANZARO - Palermo 1-0! Rete di Alphadjo Cissè. Vantaggio locale con la punta che mette sotto il sette di potenza un pallone sporco in area arrivatogli dopo un rimpallo tra Peda e Iemmello.

    Guarda la scheda del giocatore Alphadjo Cissè20:20

  56. 45'+1'

    Tre i minuti di recupero.20:17

  57. 45'

    IEMMELLO! Colpo di testa sull'angolo di Di Chiara, palla a lato.20:16

  58. 45'

    COSA SPRECA PONTISSO! Iemmello con una magia mette il centrocampista solo davanti a Joronen, ma la conclusione colpisce il portiere!20:16

  59. 43'

    Sinistro di Palumbo dal limite, palla altissima.20:14

  61. 41'

    Punizione Palermo: Palumbo al centro morbido, risponde la difesa del Catanzaro.20:13

  62. 39'

    AMMONITO Simone Pontisso. Giallo al centrocampista per proteste. 20:11

  63. 37'

    Gioco fermo per un infortunio a Petriccione, tante proteste, partita sempre piú nervosa.20:09

  64. 34'

    PALUMBO! Un cross dalla destra si trasforma in una conclusione che Pigliacelli tocca in angolo, per la terna peró é rimessa dal fondo.20:06

  65. 32'

    Favasuli attento in fase difensiva, sta faticando peró a proporsi in avanti.20:04

  67. 31'

    Partita che vive di fiammate, con le due squadre che si passano virtualmente il controllo della partita.20:00

  68. 30'

    Inserimento di Segre sul cross di Augello, lo anticipa Di Chiara.20:01

  69. 29'

    IEMMELLO! Buco di Peda, in un attimo la punta controlla e calcia: palla di poco a lato.20:00

  70. 27'

    DI CHIARA! Cross di Petriccione, inserimento e colpo di testa del quinto che termina alto.19:59

  71. 25'

    Bel duello fisico tra Diakité e Cissé, con Inzaghi che ha dirottato il prestante difensore sul giovane attaccante viste le precedenti difficoltá di Pierozzi.19:56

  73. 23'

    SEGRE! Sul cross di Augello, conclusione dal secondo palo per il mediano che trova preparato Pigliacelli.19:54

  74. 21'

    Buon momento ora per il Palermo, che ha preso possesso del ritmo di gioco.19:53

  75. 20'

    Scambio Le Douaron - Pohjnapalo, la punta ex Venezia manca la conclusione dal limite.19:51

  76. 19'

    Conclusione di Ranocchia dal limite, palla altissima sopra alla traversa.19:50

  77. 18'

    Molti i fischi di Pairetto, gioco decisamente spezzettato.19:49

  79. 17'

    Deve stare attento Pierozzi, altro fallo su Cissé che lo sta spesso puntando.19:48

  80. 15'

    AMMONITO Jacopo Petriccione. Intervento in ritardo su Le Douaron, ora é il Catanzaro a lamentarsi del cartellino. 19:46

  81. 14'

    DIAKITE! Conclusione dalla distanza del difensore, attento Pigliacelli.19:45

  82. 12'

    Cassandro arretrato in difesa, con Di Chiara a centrocampo e Favasuli da quinto a destra: Aquilani mischia le carte rispetto alle previsioni di ieri.19:43

  83. 11'

    Che rischio comunque per il Palermo, il tocco di Favasuli aveva messo in porta Antonini.19:42

  85. 10'

    Catanzaro che ora ha preso metri, Antonini non arriva su un pallone sporco a centro area.19:42

  86. 8'

    AMMONITO Niccolò Pierozzi. Giallo per il difensore per un intervento duro su Cissé: esplode la panchina del Palermo per la scelta di Pairetto. 19:40

  87. 8'

    Batte Pontisso, pallone ribattuto, con il Catanzaro che rimane comunque in avanti.19:39

  88. 7'

    Si aspetta a battere, perché anche in campo si vede pochissimo.19:37

  89. 6'

    Punizione per il Catanzaro, sotto la curva: molti i fumogeni dei supporter locali, visibilitá eufemisticamente ridotta.19:37

  91. 5'

    Salgono anche i terzi per i siciliano, con Ceccaroni a scambiare con Augello: palla che peró si perde sul fondo.19:35

  92. 4'

    Come da copione, Palermo a fare la partita, Catanzaro che aspetta.19:34

  93. 2'

    Catanzaro con la classica maglia giallorossa, Palermo in completo scuro con bande rosa.19:32

  94. 1'

    INIZIA CATANZARO - PALERMO!19:31

  95. Dirige il match l'arbitro Luca Pairetto.19:21

  97. Inzaghi con Peda al centro della difesa, Segre e Ranocchia in mediana, Palumbo sulla trequarti alle spalle di Le Douaron e Pohjnapalo, con il primo che potrebbe anche arretrare al fianco dell'ex Modena.19:21

  98. Aquilani punta su Antonini al centro della difesa, Cassandro e Favasuli sulle fasce, Rispoli con Cissé alle spalle di Iemmello.19:19

  99. La formazione del PALERMO 3-4-2-1: Joronen - Diakitè, Peda, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjnapalo.19:18

  100. Sono ufficiali le formazioni del match: CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Di Chiara - Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli - Rispoli, Cisse - Iemmello19:17

  101. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Catanzaro - Palermo, sfida valevole per la nona giornata di Serie B e che chiude questo grande sabato di serie cadetta.19:15

  103. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori19:15

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Palermo

PREPARTITA

Catanzaro - Palermo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Palermo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Luca Pairetto

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3
05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0

Attualmente il Catanzaro si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Il Catanzaro ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Catanzaro ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Padova e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, lo Spezia e Modena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Palermo vincendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato Modena pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol.

Catanzaro e Palermo si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il prossimo sarà il 35° confronto tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT; l'esito più frequente nei precedenti 34 confronti è stato il pareggio, che si è verificato in 13 occasioni, mentre a livello di successi i rosanero ne vantano uno in più dei giallorossi (11-10).
  • Nelle ultime 12 partite tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: cinque successi dei calabresi, tre pareggi e quattro vittorie dei siciliani, tra cui quella nella sfida più recente dello scorso 27 aprile. I rosanero potrebbero vincere due match di fila contro i giallorossi nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 1966.
  • Dopo 10 trasferte di fila senza successi (4N, 6P) contro il Catanzaro in Serie BKT, il Palermo ha vinto l’ultimo match esterno contro i giallorossi nel torneo e potrebbe vincere due gare consecutive in casa dei calabresi per la prima volta nella sua storia nella competizione.
  • Il Catanzaro è soltanto una delle due squadre, assieme allo Spezia, a non avere ancora vinto in questa Serie BKT: sei pareggi e due sconfitte finora per i calabresi, che hanno sempre ottenuto almeno un successo nelle prime nove gare stagionali del torneo cadetto.
  • Il Catanzaro è reduce da due sconfitte di fila in Serie BKT e non ne subisce tre consecutive nel torneo da dicembre 2023 (contro Ascoli, Brescia e Reggiana in quel caso).
  • Il Palermo è, assieme al Modena, soltanto una delle due squadre ancora imbattute (4V, 4N) in questa Serie BKT; solo due volte nella loro storia, i rosanero hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime nove gare stagionali nel torneo cadetto: nel 1995/96 (2V, 7N) e nel 2017/18 (3V, 6N).
  • Solo il Mantova ha una percentuale realizzativa più bassa (4%) rispetto a quella del Catanzaro (6%) in questa Serie BKT. Infatti, giallorossi hanno segnato soltanto sette reti in questo campionato, con 112 conclusioni tentate: tre gol in meno del Palermo (10), nonostante cinque tiri effettuati in più rispetto ai rosanero (107).
  • Nonostante sia la squadra che vanta più cross su azione riusciti (34) in questa Serie BKT, il Palermo ha segnato solo una rete da queste situazioni di gioco nel torneo in corso. Dall’altra parte, solo la Reggiana ha già subito più gol su azione (tre) a seguito di un traversone rispetto al Catanzaro (due, come Sampdoria e Padova).
  • Due dei tre giocatori che hanno effettuato più passaggi in questa Serie BKT giocano nel Catanzaro: Matias Antonini (556) e Simone Pontisso (488, al pari di Stefano Cella). In particolare, il brasiliano è il calciatore che ne ha tentati di più nella propria metà campo (421), mentre l’italiano è colui che ne conta di più in quella avversaria (288).
  • Grazie al gol messo a segno nell’ultimo turno contro il Modena, Jacopo Segre è soltanto uno dei tre giocatori (con Leonardo Mancuso e Massimo Coda) ad avere segnato in ciascuna delle ultime otto stagioni regolari in Serie BKT (dal 2018/19, quando ha fatto il suo esordio nel torneo). Il classe 1997 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel campionato cadetto per la prima volta dallo scorso aprile, quando ci riuscì contro Sassuolo e proprio contro il Catanzaro al Ceravolo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroPalermo
Partite giocate88
Numero di partite vinte04
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate64
Gol totali segnati710
Gol totali subiti94
Media gol subiti per partita1.10.5
Percentuale possesso palla61.447.0
Numero totale di passaggi39462803
Numero totale di passaggi riusciti33342138
Tiri nello specchio della porta2837
Percentuale di tiri in porta35.946.2
Numero totale di cross165187
Numero medio di cross riusciti5055
Duelli per partita vinti419420
Duelli per partita persi360409
Corner subiti2932
Corner guadagnati3837
Numero di punizioni a favore137105
Numero di punizioni concesse96123
Tackle totali101109
Percentuale di successo nei tackle64.455.0
Fuorigiochi totali89
Numero totale di cartellini gialli1613
Numero totale di cartellini rossi01

Catanzaro - Palermo Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Modena21
  2. Monza17
  3. Cesena17
  4. Palermo16
  5. Frosinone15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi6
  2. Andrea Adorante4
  3. Alphadjo Cissè4
  4. Massimo Coda4
  5. Gabriele Moncini4
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio