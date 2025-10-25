IEMMELLO! Colpo di testa sull'angolo di Di Chiara, palla a lato.20:16
45'
COSA SPRECA PONTISSO! Iemmello con una magia mette il centrocampista solo davanti a Joronen, ma la conclusione colpisce il portiere!20:16
43'
Sinistro di Palumbo dal limite, palla altissima.20:14
41'
Punizione Palermo: Palumbo al centro morbido, risponde la difesa del Catanzaro.20:13
39'
AMMONITO Simone Pontisso. Giallo al centrocampista per proteste. 20:11
37'
Gioco fermo per un infortunio a Petriccione, tante proteste, partita sempre piú nervosa.20:09
34'
PALUMBO! Un cross dalla destra si trasforma in una conclusione che Pigliacelli tocca in angolo, per la terna peró é rimessa dal fondo.20:06
32'
Favasuli attento in fase difensiva, sta faticando peró a proporsi in avanti.20:04
31'
Partita che vive di fiammate, con le due squadre che si passano virtualmente il controllo della partita.20:00
30'
Inserimento di Segre sul cross di Augello, lo anticipa Di Chiara.20:01
29'
IEMMELLO! Buco di Peda, in un attimo la punta controlla e calcia: palla di poco a lato.20:00
27'
DI CHIARA! Cross di Petriccione, inserimento e colpo di testa del quinto che termina alto.19:59
25'
Bel duello fisico tra Diakité e Cissé, con Inzaghi che ha dirottato il prestante difensore sul giovane attaccante viste le precedenti difficoltá di Pierozzi.19:56
23'
SEGRE! Sul cross di Augello, conclusione dal secondo palo per il mediano che trova preparato Pigliacelli.19:54
21'
Buon momento ora per il Palermo, che ha preso possesso del ritmo di gioco.19:53
20'
Scambio Le Douaron - Pohjnapalo, la punta ex Venezia manca la conclusione dal limite.19:51
19'
Conclusione di Ranocchia dal limite, palla altissima sopra alla traversa.19:50
18'
Molti i fischi di Pairetto, gioco decisamente spezzettato.19:49
17'
Deve stare attento Pierozzi, altro fallo su Cissé che lo sta spesso puntando.19:48
15'
AMMONITO Jacopo Petriccione. Intervento in ritardo su Le Douaron, ora é il Catanzaro a lamentarsi del cartellino. 19:46
14'
DIAKITE! Conclusione dalla distanza del difensore, attento Pigliacelli.19:45
12'
Cassandro arretrato in difesa, con Di Chiara a centrocampo e Favasuli da quinto a destra: Aquilani mischia le carte rispetto alle previsioni di ieri.19:43
11'
Che rischio comunque per il Palermo, il tocco di Favasuli aveva messo in porta Antonini.19:42
10'
Catanzaro che ora ha preso metri, Antonini non arriva su un pallone sporco a centro area.19:42
8'
AMMONITO Niccolò Pierozzi. Giallo per il difensore per un intervento duro su Cissé: esplode la panchina del Palermo per la scelta di Pairetto. 19:40
8'
Batte Pontisso, pallone ribattuto, con il Catanzaro che rimane comunque in avanti.19:39
7'
Si aspetta a battere, perché anche in campo si vede pochissimo.19:37
6'
Punizione per il Catanzaro, sotto la curva: molti i fumogeni dei supporter locali, visibilitá eufemisticamente ridotta.19:37
5'
Salgono anche i terzi per i siciliano, con Ceccaroni a scambiare con Augello: palla che peró si perde sul fondo.19:35
4'
Come da copione, Palermo a fare la partita, Catanzaro che aspetta.19:34
2'
Catanzaro con la classica maglia giallorossa, Palermo in completo scuro con bande rosa.19:32
1'
INIZIA CATANZARO - PALERMO!19:31
Dirige il match l'arbitro Luca Pairetto.19:21
Inzaghi con Peda al centro della difesa, Segre e Ranocchia in mediana, Palumbo sulla trequarti alle spalle di Le Douaron e Pohjnapalo, con il primo che potrebbe anche arretrare al fianco dell'ex Modena.19:21
Aquilani punta su Antonini al centro della difesa, Cassandro e Favasuli sulle fasce, Rispoli con Cissé alle spalle di Iemmello.19:19
La formazione del PALERMO 3-4-2-1: Joronen - Diakitè, Peda, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjnapalo.19:18
Sono ufficiali le formazioni del match: CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Brighenti, Antonini, Di Chiara - Cassandro, Petriccione, Pontisso, Favasuli - Rispoli, Cisse - Iemmello19:17
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Catanzaro - Palermo, sfida valevole per la nona giornata di Serie B e che chiude questo grande sabato di serie cadetta.19:15
Catanzaro - Palermo è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Arbitro di Catanzaro - Palermo sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025
Serie B
Mantova-Modena 1-3
05-10-2025
Serie B
Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025
Serie B
Catanzaro-Palermo 1-0
Attualmente il Catanzaro si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 2 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Il Catanzaro ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Catanzaro ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Padova e il Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, lo Spezia e Modena ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Palermo vincendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato Modena pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol.
Catanzaro e Palermo si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 10 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il prossimo sarà il 35° confronto tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT; l'esito più frequente nei precedenti 34 confronti è stato il pareggio, che si è verificato in 13 occasioni, mentre a livello di successi i rosanero ne vantano uno in più dei giallorossi (11-10).
Nelle ultime 12 partite tra Catanzaro e Palermo in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: cinque successi dei calabresi, tre pareggi e quattro vittorie dei siciliani, tra cui quella nella sfida più recente dello scorso 27 aprile. I rosanero potrebbero vincere due match di fila contro i giallorossi nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 1966.
Dopo 10 trasferte di fila senza successi (4N, 6P) contro il Catanzaro in Serie BKT, il Palermo ha vinto l’ultimo match esterno contro i giallorossi nel torneo e potrebbe vincere due gare consecutive in casa dei calabresi per la prima volta nella sua storia nella competizione.
Il Catanzaro è soltanto una delle due squadre, assieme allo Spezia, a non avere ancora vinto in questa Serie BKT: sei pareggi e due sconfitte finora per i calabresi, che hanno sempre ottenuto almeno un successo nelle prime nove gare stagionali del torneo cadetto.
Il Catanzaro è reduce da due sconfitte di fila in Serie BKT e non ne subisce tre consecutive nel torneo da dicembre 2023 (contro Ascoli, Brescia e Reggiana in quel caso).
Il Palermo è, assieme al Modena, soltanto una delle due squadre ancora imbattute (4V, 4N) in questa Serie BKT; solo due volte nella loro storia, i rosanero hanno evitato la sconfitta in ciascuna delle prime nove gare stagionali nel torneo cadetto: nel 1995/96 (2V, 7N) e nel 2017/18 (3V, 6N).
Solo il Mantova ha una percentuale realizzativa più bassa (4%) rispetto a quella del Catanzaro (6%) in questa Serie BKT. Infatti, giallorossi hanno segnato soltanto sette reti in questo campionato, con 112 conclusioni tentate: tre gol in meno del Palermo (10), nonostante cinque tiri effettuati in più rispetto ai rosanero (107).
Nonostante sia la squadra che vanta più cross su azione riusciti (34) in questa Serie BKT, il Palermo ha segnato solo una rete da queste situazioni di gioco nel torneo in corso. Dall’altra parte, solo la Reggiana ha già subito più gol su azione (tre) a seguito di un traversone rispetto al Catanzaro (due, come Sampdoria e Padova).
Due dei tre giocatori che hanno effettuato più passaggi in questa Serie BKT giocano nel Catanzaro: Matias Antonini (556) e Simone Pontisso (488, al pari di Stefano Cella). In particolare, il brasiliano è il calciatore che ne ha tentati di più nella propria metà campo (421), mentre l’italiano è colui che ne conta di più in quella avversaria (288).
Grazie al gol messo a segno nell’ultimo turno contro il Modena, Jacopo Segre è soltanto uno dei tre giocatori (con Leonardo Mancuso e Massimo Coda) ad avere segnato in ciascuna delle ultime otto stagioni regolari in Serie BKT (dal 2018/19, quando ha fatto il suo esordio nel torneo). Il classe 1997 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel campionato cadetto per la prima volta dallo scorso aprile, quando ci riuscì contro Sassuolo e proprio contro il Catanzaro al Ceravolo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: