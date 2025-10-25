Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Monza-Reggiana: 3-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio U-Power Stadium di Monza
25 Ottobre 2025 ore 15:00
Monza
3
Reggiana
1
Partita finita
Arbitro: Francesco Fourneau
  1. 2' 1-0 Dany Mota
  2. 13' 1-1 Andrija Novakovich
  3. 25' 2-1 Armando Izzo
  4. 43' 3-1 Dany Mota
0'
45'
90'
90'
95'

Monza che scavalca momentaneamente il Palermo e si piazza al secondo posto con 17 punti, affiancato dal Cesena. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Bianco.

Stop per la Reggiana dopo tre risultati utili. Gli emiliani mantengono comunque l’ottavo posto in classifica.

Nel prossimo turno, infrasettimanale, il Monza sarà ospite del Palermo, mentre il Reggiana affronterà il Modena capolista tra le mura amiche.

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Reggiana 3-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:02

  2. Partita decisa già nei primi quarantacinque minuti grazie ai gol di Dany Mota (doppietta), Novakovich e Izzo. Nel secondo tempo poche emozioni, con il Monza che non rischia nulla e prova anzi ad aumentare il vantaggio. Nel recupero due occasioni quasi insperate per la Reggiana, ma Thiam ed il palo salvano il risultato ed il match si chiude sul 3-1.16:59

  3. 90'+6'

    Finisce la partita! MONZA-REGGIANA 3-1 (2’, 43’ Mota Carvalho, 13’ Novakovich, 25’ Izzo)!16:57

  4. 90'+5'

    PALO! Bozzolan ci prova con un tiro cross e colpisce il legno!16:56

  6. 90'+4'

    NOVAKOVICH! Colpo di testa sulla punizione di Tavsan, para Thiam!16:56

  7. 90'+4'

    Destro da fuori di Charlys, respinto dalla difesa del Monza.16:55

  8. 90'+2'

    Ammonito per proteste l'allenatore della Reggina Davide Dionigi.16:53

  9. 90'+1'

    Bozzolan la mette in mezzo, poi reclama un tocco con il braccio.16:52

  10. 90'

    Cinque minuti di recupero.16:51

  12. 89'

    Cade male Birindelli, che resta a terra dolorante e viene soccorso dai sanitari.16:51

  13. 89'

    Spunto di Tavsan sulla destra, cross in mezzo sul quale esce bene Thiam.16:50

  14. 88'

    Cerca di far passare i minuti la squadra di Bianco con il possesso palla.16:49

  15. 86'

    Corner basso di Zeroli respinto dalla difesa emiliana.16:47

  16. 81'

    Batte Maric, palla sulla barriera.16:42

  18. 80'

    Dany Mota si procura un interessante calcio di punizione dal limite dell'area.16:41

  19. 78'

    Quinto cambio per il Monza: fuori Andrea Carboni, malconcio, e dentro Lorenzo Lucchesi.16:39

  20. 76'

    Cartellino giallo per Andrea Papetti, che protesta eccessivamente nei confronti dell'arbitro.16:38

  21. 75'

    Maric non riesce a servire Zeroli, in buona posizione.16:36

  22. 71'

    Sostituzione Reggiana: fuori Manolo Portanova e dentro Cedric Gondo.16:32

  24. 70'

    Intanto si prepara ad entrare anche Gondo.16:31

  25. 70'

    Brutto contrasto tra Papetti e Colombo, che rimangono entrambi a terra.16:31

  26. 68'

    Dalla bandierina Zeroli, colpo di testa che finisce tra le braccia di Motta.16:29

  27. 67'

    Guadagna un corner il Monza, che continua ad attaccare bene gli spazi.16:28

  28. 63'

    Sostituzione Monza: esce il capitano Matteo Pessina ed entra Pedro Obiang.16:24

  30. 63'

    Sostituzione Reggiana: fuori Leonardo Mendicino e dentro Charlys.16:24

  31. 62'

    Azzi su Mendicino, che resta a terra: Forneau fa proseguire.16:23

  32. 59'

    MOTA! Ci prova ancora dal limite, palla fuori!16:20

  33. 58'

    Zeroli apre subito bene per Maric, che scarica il destro ma non trova la porta!16:20

  34. 57'

    Doppia sostituzione per la Reggiana: fuori Rover e Lambourde per Magnani e Tavsan.16:19

  36. 57'

    Doppio cambio per il Monza: fuori Colpani e Keita per Maric e Zeroli.16:18

  37. 54'

    Contropiede di Dany Mota che cerca Azzi sulla sinistra, anticipo di Rover.16:15

  38. 50'

    Mantiene il controllo della palla senza affanni la squadra di Bianco.16:13

  39. 46'

    COLPANI! Il fantasista prova subito il sinistro dal limite: para in corner Motta!16:08

  40. 45'

    Inizia il secondo tempo! MONZA-REGGIANA 3-1 (2’, 43’ Mota Carvalho, 13’ Novakovich, 25’ Izzo)!16:08

  42. 45'

    Sostituzione per la Reggiana: fuori Manuel Marras e dentro Andrea Bozzolan.16:07

  43. 45'

    Sostituzione Monza: esce Armando Izzo, ammonito, e dentro Luca Ravanelli.16:07

  44. Vediamo se Dionigi opererà dei cambi per cercare di arrivare al pareggio.16:04

  45. Terza rete in campionato per Dany Mota Carvalho.15:53

  46. Primo tempo scoppiettante allo U-Powe Stadium. Parte forte il Monza che trova il vantaggio dopo due minuti: rinvio sfortunato di Rover che colpisce Mendicino e finisce tra i piedi di Dany Mota, bravo a freddare l’estremo difensore della Reggiana Motta. La Reggiana trova le contromisure e al 13’ confeziona il pareggio con un colpo di testa di NovaKovich su cross di Rover. Ma al 25’ arriva il nuovo vantaggio del Monza: Izzo, servito da Dany Mota, entra in area e si inventa un destro a giro che finisce all’incrocio. Al 43’ il tris brianzolo con Dany Mota che approfitta di un pasticcio in disimpegno di Rover e dal limite lascia partire un rasoterra che gonfia la rete.15:52

  48. 45'+3'

    Finisce la prima frazione di gioco. MONZA-REGGIANA 3-1 (2’, 43’ Mota Carvalho, 13’ Novakovich, 25’ Izzo)!15:51

  49. 45'

    Due minuti di recupero.15:49

  50. 43'

    GOL! MONZA-Reggiana 3-1! Ancora MOTA CARVALHO! Pasticcio di Rover sulla trequarti che perde palla, Dany Mota si accentra e dal limite fa partire un rasoterra preciso che trafigge ancora Motta!

    Guarda la scheda del giocatore Dany Mota15:48

  51. 43'

    Altro cross di Carboni che attraversa l'area e arriva a Birindelli: colpo di testa sul fondo.15:46

  52. 41'

    Azione insistita della Reggiana sulla destra, con Libutti che arriva sul fondo e crossa, ma esce bene Thiam.15:45

  54. 39'

    CARBONI! Keita si inventa un filtrante per Carboni, respinge Motta!15:42

  55. 38'

    Azzi per Carboni, cross dalla sinistra e colpo di testa alto di Dany Mota.15:41

  56. 37'

    Buon cross di Azzi dalla sinistra, respinge con i pugni Motta.15:40

  57. 33'

    Prova a ripartire la Reggiana ma il Monza sembra in pieno controllo.15:36

  58. 29'

    Ammonito Keita Baldé, in ritardo su Portanova.15:32

  60. 26'

    Dopo la rete Armando Izzo si è tolto la maglia durante l'esultanza: cartellino giallo inevitabile.15:31

  61. 25'

    GOL! MONZA-Reggiana 2-1! IZZO! Capolavoro del difensore napoletano che, servito da Mota, entra in area e trova lo spazio per aprire un destro all'incrocio che non lascia scampo a Motta!

    Guarda la scheda del giocatore Armando Izzo15:30

  62. 25'

    Birindelli prova un cross, la respinta finisce a Izzo che prova il tiro da fuori ma viene murato.15:28

  63. 21'

    Cartellino giallo per Manuel Marras, durissimo sulle gambe di Colpani.15:25

  64. 19'

    KEITA! Tiro dal limite respinto bene da Motta!15:22

  66. 16'

    Cartellino giallo per Mathis Lambourde, che entra duro su Keita.15:20

  67. 13'

    GOL! Monza-REGGIANA 1-1! NOVAKOVICH! Bella azione della Reggiana: Portanova apre bene sulla destra per Rover, che pennella un cross per la testa di Novakovich: Thiam battuto e pari degli ospiti!

    Guarda la scheda del giocatore Andrija Novakovich15:19

  68. 10'

    Break della Reggiana: Lambourde apre per Marras che la mette in mezzo all'area: respinge la difesa del Monza.15:14

  69. 8'

    Pressing molto alto del Monza.15:11

  70. 7'

    COLOMBO! Keita la tocca all'indietro per Colombo: piatto destro deviato in angolo da Motta!15:10

  72. 6'

    Mota Carvalho si avventa sul filtrante di Colpani ma prende il piede di Marras: fallo per la Reggiana.15:10

  73. 2'

    GOL! MONZA-Reggiana 1-0! DANY MOTA! Il rilancio di Rover in difesa colpisce Mendicino e finisce tra i piedi di Dany Mota Carvalho, che trafigge Motta con un destro preciso!

    Guarda la scheda del giocatore Dany Mota15:07

  74. Divisa bianca per la Reggiana, completo rosso per il Monza.15:04

  75. Allo stadio “U-Power” di Monza è tutto pronto. Comincia la sfida MONZA-REGGIANA!15:03

  76. Arbitra la sfida Francesco Forneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Ricci e Bianchini e dal quarto uomo Zago. Giua e Paterna rispettivamente al Var e Avar.14:48

  78. La Reggiana deve fare a meno di Quaranta, Rozzio, Sampirisi, Seculin, Girma e Reinhart. Molti cambi per Dionigi rispetto alla sfida con il Bari: dentro Bertagnoli, Mendicino, Rover, Lambourde e Novakovich.14:48

  79. Il Monza deve rinunciare agli indisponibili Antov, Forson, Galazzi, Alvarez, Brorsson e Petagna. Occasione dal primo minuto per Delli Carri e Colombo.14:46

  80. FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana si schiera con il 3-4-1-2: Motta – Libutti, Papetti, Bonetti – Marras, Bertagnoli, Mendicino, Rover – Portanova - Lambourde, Novakovich. A disposizione: Saro, Enza, Tripaldelli, Magnani, Stulac, Vallarelli, Charlys, Bozzolan, Maisterra, Basili, Tavsan, Gondo. Al.. Dionigi.14:50

  81. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con il 3-4-2-1: Thiam – Izzo, Delli Carri, Carboni – Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi – Colpani, Keita – Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Lucchesi, Ravanelli, Sardo, Zeroli, Obiang, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico, Maric, Caprari. All. Bianco.14:58

  82. La Reggiana si trova all’ottavo posto con dodici punti, solo due in meno del Monza. Anche per la squadra di Dionigi sette punti nelle ultime tre gare: nello scorso turno successo per 3-1 in casa contro il Bari.13:40

  84. Il Monza viene da tre risultati ultili consecutivi, che hanno portato la squadra di Bianco in piena zona playoff e a soli due punti dal secondo posto. I brianzoli stazionano al quinto posto con quattordici punti, e nell’ultimo turno hanno sbancato Frosinone (0-1) grazie alla rete di Keita Balde.13:39

  85. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Reggiana, gara valida per la nona giornata del campionato di serie B.13:39

  86. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con il 3-4-2-1: Thiam – Izzo, Delli Carri, Carboni – Birindelli, Pessina, Colombo, Azzi – Colpani, Keita – Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Vailati, Lucchesi, Ravanelli, Sardo, Zeroli, Obiang, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico, Maric, Caprari. All. Bianco.14:34

  88. Dove si gioca la partita:

    Stadio: U-Power Stadium
    Città: Monza
    Capienza: 18658 spettatori14:34

    U-Power Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Monza - Reggiana

PREPARTITA

Monza - Reggiana è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
Arbitro di Monza - Reggiana sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Francesco Fourneau

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati85
Fuorigioco9
Rigori assegnati2
Ammonizioni15
Espulsioni0
Cartellini per partita5.0
Falli per cartellino5.6

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3
13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0
28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2
03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Reggiana si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Monza ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Reggiana ha segnato 14 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Monza ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Cesena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone vincendo 0-1 mentre La Reggiana ha incontrato il Bari vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol.

Monza e Reggiana si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 12 volte, la Reggiana ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Monza-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo nella sfida più recente in Serie BKT (2-0, 16 marzo 2021), il Monza potrebbe battere la Reggiana per due match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra 1983 e 1989 - un successo per 2-0 seguito da un altro per 1-0.
  • Considerando le sole gare di andata in Serie BKT, la Reggiana è imbattuta in 11 delle ultime 13 sfide contro il Monza (6V, 5N), vincendo la più recente di queste gare: 3-0 fuori casa, il 6 dicembre 2020.
  • Il Monza non subisce gol in casa da sei sfide consecutive contro la Reggiana in Serie BKT e nella storia della competizione solo contro la Sambenedettese ha mantenuto la porta inviolata per sette match casalinghi di fila, tra il 1977 e il 1984.
  • Dopo le due vittorie contro Catanzaro e Frosinone, il Monza potrebbe vincere tre match di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo 2022 (serie di quattro); inoltre, i brianzoli non ottengono due clean sheet di fila nella competizione da aprile di quello stesso anno.
  • La Reggiana ha vinto tre delle sette trasferte in Serie BKT sotto la guida di Davide Dionigi (1N, 3P) - inclusa la più recente (2-1 vs Cesena) - registrando gli stessi successi esterni ottenuti nelle precedenti 16 gare esterne con William Viali in panchina (5N, 8P).
  • Solo il Pescara (11) ha segnato più gol su azione della Reggiana (nove, al pari dell'Avellino) in questo campionato; in particolare, tre delle quattro reti dei granata messe a segno in trasferta sono arrivate da questa situazione di gioco.
  • Solo l’Empoli (nove) ha segnato più gol con giocatori stranieri rispetto alla Reggiana (otto) in questo campionato; dall’altra parte, escludendo le autoreti, nessuna squadra ha subito meno reti da calciatori non italiani del Monza (una, come Modena e Juve Stabia) nella Serie BKT in corso.
  • Nessun giocatore del Monza ha tentato più tiri nello specchio di Samuele Birindelli in questo campionato (quattro, al pari di Agustín Álvarez); il classe '99 è, inoltre, uno dei tre difensori che hanno giocato più di 20 palloni in area di rigore avversaria in questa Serie BKT: 21, assieme a Francesco Zampano (29) e Joseph Ceesay (25).
  • Tra chi conta almeno due reti in questa stagione di Serie BKT, Mathis Lambourde è quello che ha disputato meno minuti: due marcature in 87' per il francese, entrambe subentrando a gara in corso; l'attaccante della Reggiana è, inoltre, uno dei tre giocatori nati dall'1/1/2006 in avanti ad aver segnato più di una rete in questo torneo, assieme a Bohdan Popov (quattro) e Alphadjo Cissè (tre).
  • La prima rete di Andrea Colpani in Serie BKT è arrivata proprio contro la Reggiana, nel 2-0 casalingo del 16 marzo 2021. Inoltre, 14 dei 18 gol del classe '99 con la maglia del Monza tra Serie A e serie cadetta sono stati realizzati all’U-Power Stadium.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonzaReggiana
Partite giocate88
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati813
Gol totali subiti611
Media gol subiti per partita0.81.4
Percentuale possesso palla52.048.0
Numero totale di passaggi33553036
Numero totale di passaggi riusciti27782477
Tiri nello specchio della porta2730
Percentuale di tiri in porta36.055.6
Numero totale di cross161140
Numero medio di cross riusciti3732
Duelli per partita vinti364401
Duelli per partita persi409414
Corner subiti2242
Corner guadagnati3827
Numero di punizioni a favore105110
Numero di punizioni concesse137107
Tackle totali109143
Percentuale di successo nei tackle61.555.2
Fuorigiochi totali1514
Numero totale di cartellini gialli1613
Numero totale di cartellini rossi10

Monza - Reggiana Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Modena21
  2. Monza17
  3. Cesena17
  4. Palermo16
  5. Frosinone15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi6
  2. Andrea Adorante4
  3. Massimo Coda4
  4. Gabriele Moncini4
  5. Joel Pohjanpalo4
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio