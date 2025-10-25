Il Monza viene da tre risultati ultili consecutivi, che hanno portato la squadra di Bianco in piena zona playoff e a soli due punti dal secondo posto. I brianzoli stazionano al quinto posto con quattordici punti, e nell’ultimo turno hanno sbancato Frosinone (0-1) grazie alla rete di Keita Balde.13:39

Arbitra la sfida Francesco Forneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Ricci e Bianchini e dal quarto uomo Zago. Giua e Paterna rispettivamente al Var e Avar.14:48

Primo tempo scoppiettante allo U-Powe Stadium. Parte forte il Monza che trova il vantaggio dopo due minuti: rinvio sfortunato di Rover che colpisce Mendicino e finisce tra i piedi di Dany Mota, bravo a freddare l’estremo difensore della Reggiana Motta. La Reggiana trova le contromisure e al 13’ confeziona il pareggio con un colpo di testa di NovaKovich su cross di Rover. Ma al 25’ arriva il nuovo vantaggio del Monza: Izzo, servito da Dany Mota, entra in area e si inventa un destro a giro che finisce all’incrocio. Al 43’ il tris brianzolo con Dany Mota che approfitta di un pasticcio in disimpegno di Rover e dal limite lascia partire un rasoterra che gonfia la rete.15:52

Monza - Reggiana è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Reggiana sarà Francesco Fourneau. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Francesco Fourneau Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 85 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2025 Serie B Pescara-Cesena 1-3 13-09-2025 Serie A Cagliari-Parma 2-0 28-09-2025 Serie A Lecce-Bologna 2-2 03-10-2025 Serie A Verona-Sassuolo 0-1

Attualmente il Monza si trova 2° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Reggiana si trova 8° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Monza ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; la Reggiana ha segnato 14 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Monza ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Cesena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone vincendo 0-1 mentre La Reggiana ha incontrato il Bari vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol.

Monza e Reggiana si sono affrontate 36 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 12 volte, la Reggiana ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Monza-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nella sfida più recente in Serie BKT (2-0, 16 marzo 2021), il Monza potrebbe battere la Reggiana per due match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra 1983 e 1989 - un successo per 2-0 seguito da un altro per 1-0.

Considerando le sole gare di andata in Serie BKT, la Reggiana è imbattuta in 11 delle ultime 13 sfide contro il Monza (6V, 5N), vincendo la più recente di queste gare: 3-0 fuori casa, il 6 dicembre 2020.

Il Monza non subisce gol in casa da sei sfide consecutive contro la Reggiana in Serie BKT e nella storia della competizione solo contro la Sambenedettese ha mantenuto la porta inviolata per sette match casalinghi di fila, tra il 1977 e il 1984.

Dopo le due vittorie contro Catanzaro e Frosinone, il Monza potrebbe vincere tre match di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo 2022 (serie di quattro); inoltre, i brianzoli non ottengono due clean sheet di fila nella competizione da aprile di quello stesso anno.

La Reggiana ha vinto tre delle sette trasferte in Serie BKT sotto la guida di Davide Dionigi (1N, 3P) - inclusa la più recente (2-1 vs Cesena) - registrando gli stessi successi esterni ottenuti nelle precedenti 16 gare esterne con William Viali in panchina (5N, 8P).

Solo il Pescara (11) ha segnato più gol su azione della Reggiana (nove, al pari dell'Avellino) in questo campionato; in particolare, tre delle quattro reti dei granata messe a segno in trasferta sono arrivate da questa situazione di gioco.

Solo l’Empoli (nove) ha segnato più gol con giocatori stranieri rispetto alla Reggiana (otto) in questo campionato; dall’altra parte, escludendo le autoreti, nessuna squadra ha subito meno reti da calciatori non italiani del Monza (una, come Modena e Juve Stabia) nella Serie BKT in corso.

Nessun giocatore del Monza ha tentato più tiri nello specchio di Samuele Birindelli in questo campionato (quattro, al pari di Agustín Álvarez); il classe '99 è, inoltre, uno dei tre difensori che hanno giocato più di 20 palloni in area di rigore avversaria in questa Serie BKT: 21, assieme a Francesco Zampano (29) e Joseph Ceesay (25).

Tra chi conta almeno due reti in questa stagione di Serie BKT, Mathis Lambourde è quello che ha disputato meno minuti: due marcature in 87' per il francese, entrambe subentrando a gara in corso; l'attaccante della Reggiana è, inoltre, uno dei tre giocatori nati dall'1/1/2006 in avanti ad aver segnato più di una rete in questo torneo, assieme a Bohdan Popov (quattro) e Alphadjo Cissè (tre).

La prima rete di Andrea Colpani in Serie BKT è arrivata proprio contro la Reggiana, nel 2-0 casalingo del 16 marzo 2021. Inoltre, 14 dei 18 gol del classe '99 con la maglia del Monza tra Serie A e serie cadetta sono stati realizzati all’U-Power Stadium.

