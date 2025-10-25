Virgilio Sport
Sampdoria-Frosinone: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
25 Ottobre 2025 ore 15:00
Sampdoria
1
Frosinone
1
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 38' 0-1 Massimo Zilli
  2. 69' 1-1 Massimo Coda
0'
45'
90'
90'
97'

Nel secondo tempo la Sampdoria esce fuori e riprende la partita. I blucerchiati grazie al solito Coda riacciuffano il pareggio contro un Frosinone senza dubbio meno pimpante nella seconda frazione. In generale il secondo tempo offre rimti più bassi e alla fine il risultato resta quello di pareggio. Un punto per parte al Marassi.

Nel prossimo turno la Sampdoria affronterà l'Empoli, mentre il Frosinone dovrà vedersela con l'Entella.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Frosinone, arrivederci al prossimo turno di Serie B.17:01

  2. 90'+7'

    Fine partita: SAMPDORIA-FROSINONE 1-1 (39' Zilli, 70' Coda).17:00

  3. 90'+3'

    Ci prova Vergani in contropiede, tiro però lento e centrale.16:54

  4. 90'

    Sono stati concessi 7 minuti di recupero.16:54

  5. 88'

    Sostituzione Frosinone: esce Giorgi Kvernadze, entra Niccolò Corrado.16:52

  7. 88'

    Sostituzione Frosinone: esce Gabriele Bracaglia, entra Giorgio Cittadini.16:52

  8. 86'

    Cartellino giallo per Edoardo Vergani.16:48

  9. 84'

    Sostituzione Sampdoria: esce Alex Ferrari, entra Dennis Hadzikadunic.16:46

  10. 81'

    Grandissima occasione per la Sampdoria con Cuni che, con un bel pallonetto, conclude di pochissimo fuori a lato.16:43

  11. 78'

    Altra revisione e altra revoca. Dopo aver rivisto le immagini al Var, il direttore di gara toglie il secondo rigore della partita alla Sampdoria.16:39

  13. 77'

    Sostituzione Farès Ghedjemis Edoardo Vergani16:39

  14. 76'

    Calcio di rigore assegnato alla Sampdoria per fallo di mano commesso da Calvani.16:38

  15. 74'

    Momento di stallo del match. La Sampdoria prova a sfruttare l'inerzia del momento, il Frosinone si difende con ordine e prova a far male in ripartenza.16:37

  16. 70'

    GOL! SAMPDORIA-Frosinone 1-1! Rete di Massimo CODA! Splendida azione personale di Ioannou che serve Coda, bravissimo a concludere con il destro e a battere il portiere avversario.

    Guarda la scheda del giocatore Massimo Coda16:33

    Massimo Coda
  17. 67'

    Sostituzione Frosinone: esce Massimo Zilli, entra Antonio Raimondo.16:29

  19. 67'

    Sostituzione Frosinone: esce Anthony Oyono, entra Jérémy Oyono.16:29

  20. 65'

    Ci prova il Frosinone con Kvernadze che viene però fermato senza troppi problemi da Ferrari.16:29

  21. 61'

    Sostituzione Sampdoria: esce Lorenzo Venuti, entra Matteo Ricci.16:25

  22. 61'

    Sostituzione Sampdoria: esce Antonín Barák, entra Marvin Çuni.16:24

  23. 58'

    Cartellino giallo per Jacopo Gelli.16:23

  25. 54'

    Altra buona opportunità per il Frosinone, questa volta con Gelli che colpisce di testa da buona posizione. Palla di poco alta sopra la traversa.16:18

  26. 50'

    Dopo la revisione del Var, il direttore di gara torna sui suoi passi e revoca il calcio di rigore precedentemente assegnato alla Sampdoria.16:12

  27. 48'

    Splendida azione personale di Cherubini che crossa in area, Bracaglia blocca il tentativo del calciatore blucerchiato con un fallo di mano. L'arbitro assegna il calcio di rigore.16:11

  28. 47'

    Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA-FROSINONE!16:09

  29. 46'

    Sostituzione Sampdoria: esce Alessandro Riccio, entra Leonardo Benedetti.16:09

  31. Occhio chiaramente a Cuni in casa Sampdoria, scalpita invece Raimondo nel Frosinone.15:54

  32. Prima frazione molto divertente quella del Marassi tra Sampdoria e Frosinone. A fare la partita fin dai primi minuti è senza dubbio la squadra ospite che in più occasioni sfiora la rete, specialmente con Kvernadze e Bracaglia. Alla fine però il gol arriva sul terminare della prima frazione, grazie ad un ottimo colpo di testa di Zilli. Sampdoria fin qui praticamente non pervenuta.15:53

  33. 45'+3'

    Finisce il primo tempo di SAMPDORIA-FROSINONE!15:51

  34. 45'

    Sono stati concessi 3 minuti di recupero.15:48

  35. 43'

    Ennesimo ottimo spunto di Oyono che semina il panico sulla destra, ma viene poi fermato sul più bello da Ferrari.15:46

  37. 39'

    GOL! Sampdoria-FROSINONE 0-1! Rete di Massimo ZILLI! Splendido corner battuto da Calò, bravo a servire Zilli che in maniera imperiosa impatta di testa e segna il gol del vantaggio.

    Guarda la scheda del giocatore Massimo Zilli15:43

  38. 37'

    Ancora pimpante Kvernadze che tenta la conclusione di destro da fuori area, palla deviata in calcio d'angolo.15:40

  39. 33'

    Conclusione splendida al volo di Bracaglia con il mancino che si stampa sulla traversa.15:34

  40. 29'

    Sostituzione Sampdoria: esce Fabio Depaoli, entra Nicholas Ioannou.15:32

  41. 26'

    Buona trama del Frosinone che arriva al tiro con Calò, bravo ad incrociare con il mancino. Sulla traitettoria c'è però Giordano che riesce a spazzare.15:28

  43. 23'

    Cartellino giallo per Anthony Oyono.15:24

  44. 21'

    Incredibile occasione per Coda che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio da posizione ravvicinata e a porta praticamente vuota.15:23

  45. 17'

    Possesso palla prolungato della Sampdoria che non riesce ad affondare, ben organizzato difensivamente il Frosinone.15:20

  46. 13'

    Altra grande chance per il Frosinone, questa volta con Calvani di testa. Palla di poco alta sopra la traversa.15:14

  47. 10'

    Grandissima occasione per il Frosinone con Kvernadze che arriva al tiro di sinistro, decisivo l'intervento di Ferrari sulla linea.15:12

  49. 7'

    Ci prova Barak dalla distanza, palla di poco fuori a lato. 15:12

  50. 4'

    Senza dubbio più vivace la Sampdoria in questo avvio soprattutto con Barak. si difende il Frosinone.15:11

  51. 1'

    Inizia il primo tempo di SAMPDORIA-FROSINONE!15:04

  52. La Sampdoria - con cinque punti dopo otto gare giocate - sta vivendo la sua peggior partenza in un campionato di Serie BKT al pari della stagione 2023/24; inoltre, quell'annata è stata una delle due, oltre a quella attuale, in cui i blucerchiati hanno incassato cinque sconfitte a questo punto del torneo.14:45

  53. La Sampdoria non ha vinto alcuna delle due sfide delle scorso campionato contro il Frosinone (1N, 1P); in generale, i blucerchiati hanno ottenuto solo una vittoria contro formazioni laziali in Serie BKT (4N, 1P), il 24 maggio 1981 contro la Lazio (1-0).14:45

  55. Le scelte di Alvini: partono dalla panchina Cittadini e Raimondo, in avanti spazio a Ghedjemis, Kvernadze e Zilli. C'è Calvani dal 1'.14:44

  56. Le scelte di Gregucci: in panchina Cuni, gioca Cherubini al fianco di Coda. Titolare Barak in mediana, c'è Giordano in difesa.14:44

  57. Panchina Frosinone: Sherri, Pisseri, Cittadini, Raimondo, Grosso, Corrado, Oyono J., Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon, Vergani. Allenatore: Alvini.14:43

  58. Panchina Sampdoria: Ravaglia, Coubis, Ferri, Cuni, Ricci, Bellemo, Hadzikadunic, Vulikic, Conti, Ioannou, Narro, Benedetti. Allenatore: Gregucci.14:43

  59. Formazione FROSINONE (4-3-3): Palmisano; Oyono A., Calvani, Gelli, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Ghedjemis, Kvernadze, Zilli.14:42

  61. Formazione SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Giordano; Depaoli, Abildgaard, Henderson, Barak, Venuti; Cherubini, Coda. 14:42

  62. La Sampdoria è reduce dalla sconfitta per 3-1 con l'Entella, mentre il Frosinone ha perso in casa per 0-1 con il Monza.14:41

  63. Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Frosinone, match valevole per la 9a giornata di Serie A.14:39

  65. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Luigi Ferraris
    Città: Genova
    Capienza: 36685 spettatori14:39

    Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

Formazioni Sampdoria - Frosinone

PREPARTITA

Sampdoria - Frosinone è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Sampdoria - Frosinone sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0
30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1
20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2
24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0
05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0

Attualmente la Sampdoria si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
La Sampdoria ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; il Frosinone ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9.

In casa la Sampdoria ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 3-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Monza perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol.

Sampdoria e Frosinone si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Sampdoria non ha vinto alcuna delle due sfide delle scorso campionato contro il Frosinone (1N, 1P); in generale, i blucerchiati hanno ottenuto solo una vittoria contro formazioni laziali in Serie BKT (4N, 1P), il 24 maggio 1981 contro la Lazio (1-0).
  • La Sampdoria - con cinque punti dopo otto gare giocate - sta vivendo la sua peggior partenza in un campionato di Serie BKT al pari della stagione 2023/24; inoltre, quell'annata è stata una delle due, oltre a quella attuale, in cui i blucerchiati hanno incassato cinque sconfitte a questo punto del torneo.
  • Dopo aver vinto quattro delle prime sei gare di questo campionato (2N), il Frosinone ha perso le successive due (0-3 vs Venezia, 0-1 vs Monza) e potrebbe arrivare a tre sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta da maggio 2011, mentre tre ko consecutivi senza segnare sono stati registrati solo una volta dai ciociari, tra aprile e maggio 2007.
  • Nelle ultime 11 gare casalinghe disputate in Serie BKT (4V, 4N, 3P), la Sampdoria ha alternato una partita con gol all'attivo ad una senza segnare - successo per 4-1 nella più recente contro il Pescara; da inizio 2025, soltanto a febbraio i blucerchiati hanno centrato due vittorie di fila in casa nella competizione.
  • La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno reti su sviluppo di calcio piazzato finora in questo torneo (una, su rigore); inoltre, i blucerchiati hanno incassato sette gol da palla inattiva, al pari dell'Empoli e meno soltanto dello Spezia (nove).
  • Massimo Coda ha segnato sette gol contro il Frosinone in Serie BKT e in stagione regolare ha fatto meglio solo contro il Cittadella (otto); l'attaccante della Sampdoria - a segno da due presenze di fila - potrebbe trovare la rete per tre gare di seguito in un singolo torneo cadetto per la prima volta da settembre 2023, con la maglia della Cremonese.
  • Farès Ghedjemis ha debuttato in Serie BKT contro la Sampdoria, il 18 agosto 2024 (2-2 in casa con la maglia del Frosinone); inoltre, la sua prima rete in trasferta nella competizione è stata siglata proprio al Ferraris, lo scorso 29 marzo (3-0) - quella blucerchiata potrebbe diventare la prima squadra contro cui il classe 2002 realizza più di una rete nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SampdoriaFrosinone
Partite giocate88
Numero di partite vinte14
Numero di partite perse52
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati813
Gol totali subiti138
Media gol subiti per partita1.61.0
Percentuale possesso palla48.746.8
Numero totale di passaggi28362589
Numero totale di passaggi riusciti21522022
Tiri nello specchio della porta3440
Percentuale di tiri in porta40.042.1
Numero totale di cross163130
Numero medio di cross riusciti3631
Duelli per partita vinti469403
Duelli per partita persi447389
Corner subiti2731
Corner guadagnati2941
Numero di punizioni a favore111133
Numero di punizioni concesse133141
Tackle totali12695
Percentuale di successo nei tackle54.865.3
Fuorigiochi totali1812
Numero totale di cartellini gialli1620
Numero totale di cartellini rossi12

Sampdoria - Frosinone Live

