La Sampdoria - con cinque punti dopo otto gare giocate - sta vivendo la sua peggior partenza in un campionato di Serie BKT al pari della stagione 2023/24; inoltre, quell'annata è stata una delle due, oltre a quella attuale, in cui i blucerchiati hanno incassato cinque sconfitte a questo punto del torneo.14:45

Prima frazione molto divertente quella del Marassi tra Sampdoria e Frosinone. A fare la partita fin dai primi minuti è senza dubbio la squadra ospite che in più occasioni sfiora la rete, specialmente con Kvernadze e Bracaglia. Alla fine però il gol arriva sul terminare della prima frazione, grazie ad un ottimo colpo di testa di Zilli. Sampdoria fin qui praticamente non pervenuta.15:53

PREPARTITA

Sampdoria - Frosinone è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Frosinone sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0

Attualmente la Sampdoria si trova 19° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 9 gol e ne ha subiti 14; il Frosinone ha segnato 14 gol e ne ha subiti 9.

In casa la Sampdoria ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pescara e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella perdendo 3-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Monza perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol.

Sampdoria e Frosinone si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria non ha mai vinto, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sampdoria-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria non ha vinto alcuna delle due sfide delle scorso campionato contro il Frosinone (1N, 1P); in generale, i blucerchiati hanno ottenuto solo una vittoria contro formazioni laziali in Serie BKT (4N, 1P), il 24 maggio 1981 contro la Lazio (1-0).

Dopo aver vinto quattro delle prime sei gare di questo campionato (2N), il Frosinone ha perso le successive due (0-3 vs Venezia, 0-1 vs Monza) e potrebbe arrivare a tre sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta da maggio 2011, mentre tre ko consecutivi senza segnare sono stati registrati solo una volta dai ciociari, tra aprile e maggio 2007.

Nelle ultime 11 gare casalinghe disputate in Serie BKT (4V, 4N, 3P), la Sampdoria ha alternato una partita con gol all'attivo ad una senza segnare - successo per 4-1 nella più recente contro il Pescara; da inizio 2025, soltanto a febbraio i blucerchiati hanno centrato due vittorie di fila in casa nella competizione.

La Sampdoria è la squadra che ha segnato meno reti su sviluppo di calcio piazzato finora in questo torneo (una, su rigore); inoltre, i blucerchiati hanno incassato sette gol da palla inattiva, al pari dell'Empoli e meno soltanto dello Spezia (nove).

Massimo Coda ha segnato sette gol contro il Frosinone in Serie BKT e in stagione regolare ha fatto meglio solo contro il Cittadella (otto); l'attaccante della Sampdoria - a segno da due presenze di fila - potrebbe trovare la rete per tre gare di seguito in un singolo torneo cadetto per la prima volta da settembre 2023, con la maglia della Cremonese.

Farès Ghedjemis ha debuttato in Serie BKT contro la Sampdoria, il 18 agosto 2024 (2-2 in casa con la maglia del Frosinone); inoltre, la sua prima rete in trasferta nella competizione è stata siglata proprio al Ferraris, lo scorso 29 marzo (3-0) - quella blucerchiata potrebbe diventare la prima squadra contro cui il classe 2002 realizza più di una rete nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: