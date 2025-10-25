Partita vinta con cinismo e sofferenza per il Cesena, che si impone sul Sudtirol per 1-0 e si gode il momentaneo secondo posto in classifica. La gara la sblocca Shpendi al 31' su assist di Berti. I padroni di casa si affidano poi a un forcing finale che vede anche un'interessante rovesciata di Italeng, ma l'offensiva non produce risultati.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!16:53
90'+5'
Finisce qui: Sudtirol 0-1 Cesena.16:53
90'+3'
Cartellino giallo per Olivieri (Cesena).16:51
90'+2'
OCCASIONE SUDTIROL! Rovesciata in area di Italeng, pallone alto!16:50
90'
Cinque minuti di recupero, attacca il Sudtirol16:48
89'
Possesso Cesena.16:46
85'
Casiraghi (Sudtirol) con il destro da calcio piazzato: pallone sulla barriera.16:43
81'
Tentativo di Adamo (Cesena), conclusione fuori dallo specchio.16:39
80'
Ammonito Federico Davi (Sudtirol).16:38
80'
Cambia ancora il Cesena: fuori Blesa e Frabotta per Diao e Celia.16:38
78'
Sostituzione Sudtirol: esce Odogwu per Italeng.16:35
74'
Destro di prima intenzione di Francesconi (Cesena), palla sul fondo.16:32
73'
Doppio cambio Cesena: fuori Ciervo e Berti per Adamo e Guidi.16:31
70'
Venti minuti al termine del match, più il recupero. Cesena sempre avanti 1-0.16:27
66'
Sostituzione Cesena: esce Shpendi per Olivieri.16:24
63'
Destro di Casiraghi (Sudtirol), para Kinsmann complici due deviazioni in difesa.16:22
62'
Ancora un cambio per il Sudtirol: esce Simone Davi per Zedadka.16:35
59'
Ci prova anche Coulibaly (Sudtirol), conclusione imprecisa.16:17
57'
CHANCE SUDTIROL! Girata potente in area di Merkay, si oppone Kinsmann!16:15
55'
Sostituzione Sudtirol: esce Bordon per Masiello.16:13
55'
Un altro calcio d'angolo a favore del Cesena, il cross di Castagnetti finisce direttamente tra le mani di Poluzzi.16:13
52'
Cross dentro di Ciervo dalla bandierina: spazza il Sudtirol.16:10
49'
Possesso Cesena.16:07
46'
Sostituzione Sudtirol: esce El Kaouakibi per Federico Davi.16:05
46'
Sostituzione Sudtirol: esce Martini per Coulibaly.16:04
46'
Si riparte!16:04
Due gli ammoniti fino ad ora: Martini (Sudtirol) e Mangraviti (Cesena).15:48
Termina 1-0 a favore del Cesena la prima frazione di gioco. Il match non regala grosse emozioni, le squadre si affrontano con equilibrio e, di fatto, creano poco in avanti. Il lampo degli ospiti c'è al 31', con Shpendi che si inserisce bene in area e la butta dentro su cross di Berti. Un minuto prima i padroni di casa ci avevano provato con un timido colpo di testa di Bordon.15:47
45'+1'
Fine primo tempo: Sudtirol 0-1 Cesena.15:47
45'
Un minuto di recupero.15:47
41'
Ultimi cinque minuti del primo tempo più l'eventuale recupero.15:42
38'
Cross dentro di Ciervo, allontana il Sudtirol.15:39
37'
Spinge il Cesena, primo corner anche per gli ospiti.15:38
34'
Ammonito Mangraviti (Cesena).15:35
31'
GOL! Sudtirol 0-1 Cesena! Rete di Shpendi che attacca il primo palo su cross da sinistra di Berti e infila il pallone in rete sul lato opposto!
FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi - El Kaouakibi, Bordon, Kofler - Molina, Martini, Tronchin, Casiraghi, Simone Davi - Merkaj, Odogwu.16:35
In classifica, Cesena e Sudtirol sono divisi da una differenza di quattro punti. I romagnoli ne hanno 14 e sono quarti, gli altoatesini ne hanno 10 e sono dodicesimi.14:37
Nell'anticipo di ieri, il Modena ha battuto 2-1 l'Empoli. Solo due i postici previsti domani 26 ottobre: Padova-Juve Stabia, Bari-Mantova. Nel turno precedente, il Cesena si è imposto per 2-1 sullo Spezia, mentre il Sudtirol non è andato oltre il pari (1-1) in casa del Mantova.14:35
Benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Cesena, gara che vale la nona giornata del campionato di Serie B.14:31
Sudtirol - Cesena è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Cesena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Simone Sozza.
Andrea Zanotti
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cremonese-Palermo 0-0
31-08-2025
Serie B
Carrarese-Calcio Padova 0-0
19-09-2025
Serie B
Frosinone-Südtirol 2-2
23-09-2025
Coppa Italia
Udinese-Palermo 2-1
30-09-2025
Serie B
Reggiana-Spezia 1-1
Attualmente il Sudtirol si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cesena si trova 3° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12; il Cesena ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, l'Empoli e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Mantova pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato lo Spezia vincendo 1-2.
Sudtirol e Cesena si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Cesena ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sudtirol-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Südtirol è alla ricerca della sua prima vittoria in Serie BKT contro il Cesena, dopo che nello scorso campionato ha collezionato una sconfitta nella gara di andata (0-1) e un pareggio casalingo (1-1).
Dall'inizio di questo campionato, il Südtirol non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte - 1-1 contro il Mantova nella sfida più recente.
Per la terza volta nelle ultime sei partecipazioni alla Serie BKT, il Cesena ha raccolto almeno 14 punti dopo le prime otto gare giocate in stagione e in ciascuna delle precedenti due occasioni (14 punti nel 2013/14 e 16 nel 2015/16) la squadra bianconera ha centrato i play-off al termine della regular season.
Südtirol e Cesena sono due delle quattro squadre che non hanno ancora registrato un clean sheet in questa Serie BKT, insieme a Bari ed Empoli. In generale, solo l'Empoli (10) attende da più partite della formazione romagnola (nove) e di quella altoatesina (otto, come il Bari) di chiudere una gara senza subire gol tra quelle attualmente presenti nella competizione.
Da un lato il Südtirol è una delle due squadre, al pari del Palermo, ad aver segnato più di una rete su sviluppo di rimessa laterale in questo campionato (due), dall'altro il Cesena è una delle due - assieme all'Empoli - ad aver incassato più di un gol (due) da questa situazione di gioco.
Dopo che nelle prime cinque presenze in questo campionato aveva preso parte a quattro gol (tre reti, un assist), Silvio Merkaj è rimasto a secco di partecipazioni attive nelle successive tre; il classe '97 è, inoltre, il calciatore che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria in questa Serie BKT: 50, davanti a Joel Pohjanpalo e Ettore Gliozzi appaiati a quota 48.
Tra i giocatori che hanno segnato più di una rete in questo torneo, Gianluca Frabotta - doppietta nell'ultimo turno di campionato, nel successo per 2-1 contro lo Spezia - è quello con la più alta percentuale realizzativa (66.7%); la prossima, inoltre, sarà la sua presenza numero 50 nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: