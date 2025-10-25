Nell'anticipo di ieri, il Modena ha battuto 2-1 l'Empoli. Solo due i postici previsti domani 26 ottobre: Padova-Juve Stabia, Bari-Mantova. Nel turno precedente, il Cesena si è imposto per 2-1 sullo Spezia, mentre il Sudtirol non è andato oltre il pari (1-1) in casa del Mantova.14:35

In classifica, Cesena e Sudtirol sono divisi da una differenza di quattro punti. I romagnoli ne hanno 14 e sono quarti, gli altoatesini ne hanno 10 e sono dodicesimi.14:37

Termina 1-0 a favore del Cesena la prima frazione di gioco. Il match non regala grosse emozioni, le squadre si affrontano con equilibrio e, di fatto, creano poco in avanti. Il lampo degli ospiti c'è al 31', con Shpendi che si inserisce bene in area e la butta dentro su cross di Berti. Un minuto prima i padroni di casa ci avevano provato con un timido colpo di testa di Bordon.15:47

PREPARTITA

Sudtirol - Cesena è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Cesena sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Simone Sozza.

Attualmente il Sudtirol si trova 12° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece il Cesena si trova 3° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12; il Cesena ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, l'Empoli e Mantova ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Reggiana e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Mantova pareggiando 1-1 mentre Il Cesena ha incontrato lo Spezia vincendo 1-2.

Sudtirol e Cesena si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Cesena ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sudtirol-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol è alla ricerca della sua prima vittoria in Serie BKT contro il Cesena, dopo che nello scorso campionato ha collezionato una sconfitta nella gara di andata (0-1) e un pareggio casalingo (1-1).

Dall'inizio di questo campionato, il Südtirol non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte - 1-1 contro il Mantova nella sfida più recente.

Per la terza volta nelle ultime sei partecipazioni alla Serie BKT, il Cesena ha raccolto almeno 14 punti dopo le prime otto gare giocate in stagione e in ciascuna delle precedenti due occasioni (14 punti nel 2013/14 e 16 nel 2015/16) la squadra bianconera ha centrato i play-off al termine della regular season.

Südtirol e Cesena sono due delle quattro squadre che non hanno ancora registrato un clean sheet in questa Serie BKT, insieme a Bari ed Empoli. In generale, solo l'Empoli (10) attende da più partite della formazione romagnola (nove) e di quella altoatesina (otto, come il Bari) di chiudere una gara senza subire gol tra quelle attualmente presenti nella competizione.

Da un lato il Südtirol è una delle due squadre, al pari del Palermo, ad aver segnato più di una rete su sviluppo di rimessa laterale in questo campionato (due), dall'altro il Cesena è una delle due - assieme all'Empoli - ad aver incassato più di un gol (due) da questa situazione di gioco.

Dopo che nelle prime cinque presenze in questo campionato aveva preso parte a quattro gol (tre reti, un assist), Silvio Merkaj è rimasto a secco di partecipazioni attive nelle successive tre; il classe '97 è, inoltre, il calciatore che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria in questa Serie BKT: 50, davanti a Joel Pohjanpalo e Ettore Gliozzi appaiati a quota 48.

Tra i giocatori che hanno segnato più di una rete in questo torneo, Gianluca Frabotta - doppietta nell'ultimo turno di campionato, nel successo per 2-1 contro lo Spezia - è quello con la più alta percentuale realizzativa (66.7%); la prossima, inoltre, sarà la sua presenza numero 50 nella competizione.



