Partita avvincente, con sorpresa nel finale. A conti fatti, fino a metà secondo tempo, era stata la Virtus Entella a meritare il vantaggio viste le occasioni create. Ma Di Nardo ha portato avanti gli abruzzesi su una dormita della difesa di casa. Difesa ad oltranza, poi, del Pescara che sembrava essere molto efficace, ma il “jolly” Tiritiello ha detto di no con l'ennesimo gol del suo campionato. Finisce 1-1 con le due squadre che muovono un po' la classifica anche se, per entrambe, la vittoria sarebbe stata preziosissima visto lo scontro salvezza tra le due.

Sono 18 i precedenti tra Virtus Entella e Pescara, con un bilancio a favore degli abruzzesi che hanno raccolto 7 vittorie oltre a 9 pareggi e due successi per i liguri. L'ultima sfida al Comunale di Chiavari, tra le due, è stata in Serie C lo scorso anno. Vinse il Pescara 1-0 grazie al gol di Valzania nella ripresa.09:43

Il direttore di gara sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e Ceolin e dal quarto ufficiale, il sig. Filippo Colaninno. Colaninno che prende il posto di Maccarini, inizialmente designato per occupare il ruolo di quarto ufficiale di questa partita. Alla sala VAR avremo Alberto Santoro (VAR) e Giacomo Paganessi (AVAR).09:51

FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Virtus Entella-Pescara si chiude sullo 0-0, anche se abbiamo visto diverse occasioni. Ne ha sprecate diverse la squadra ligure, ma anche gli abruzzesi sono andati vicini al gol, vedi la traversa di Dagasso su punizione.15:49

Il Pescara ha tenuto più palla, ma è stata la Virtus Entella a creare più pericoli nell'area avversaria. Fumagalli, Debenedetti, Mezzoni, Franzoni hanno avuto le loro chance, mentre trema ancora la traversa colpita da Dagasso su calcio di punizione. Un primo tempo dai ritmi alti, ma siamo ancora sullo 0-0.16:02

MA COSA FA COLOMBI? Uscita scomposta del portiere dell'Entella che travolge Di Nardo. I padroni di casa si salvano perché l'arbitro aveva fischiato l'offside di Di Nardo, se no, ci sarebbero stati gli estremi per il rigore.17:17

E sono 4 i gol di Tiritiello in questo campionato. Lo ricordiamo... Sarebbe un difensore16:54

Virtus Entella - Pescara è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Pescara sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0

Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pescara si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Pescara ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17.

In casa la Virtus Entella ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Modena e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-1 mentre Il Pescara ha incontrato Carrarese pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol.

Virtus Entella e Pescara si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, il Pescara ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Virtus Entella-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso i primi tre confronti con il Pescara in Serie BKT, la Virtus Entella è rimasta imbattuta nei successivi sette match nel torneo contro gli abruzzesi (2V, 5N): si tratta della striscia più lunga di gare senza sconfitte per i liguri contro una singola avversaria nel torneo.

Dopo il successo per 3-1 nel derby contro la Sampdoria nell’ultimo turno, la Virtus Entella potrebbe vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (tre in quel caso, incluso un 3-0 proprio contro il Pescara).

La Virtus Entella non ha perso alcuna delle prime quattro partite casalinghe in un singolo campionato di Serie BKT (2V, 2N in quello in corso) solo per la seconda volta nella sua storia: la prima nel 2016/17 (3V, 1N), quando i liguri vinsero anche la quinta gara interna del torneo.

Il Pescara ha perso tutte le tre trasferte stagionali in questa Serie BKT ed è l’unica squadra a non aver ancora conquistato alcun punto in trasferta nel torneo in corso. Considerando anche la fine dell’ultimo campionato cadetto disputato, gli abruzzesi potrebbero mettere in fila più di cinque sconfitte esterne consecutive nella competizione per la prima volta dal periodo tra luglio e novembre 2020 (sei in quel caso).

Solo la Reggiana (15%) vanta una miglior percentuale realizzativa rispetto al Pescara (14%) in questa Serie BKT; gli abruzzesi, infatti, hanno già segnato 13 reti (meno solo del Modena, 14) con 93 conclusioni tentate.

Andrea Tiritiello ha già segnato tre gol in sette partite di questa Serie BKT: tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti tre stagioni giocate nel torneo cadetto (in 41 gare disputate). Inoltre, tutte le tre reti del classe 1995 nel campionato in corso sono arrivate in match casalinghi: meno solo di Ettore Gliozzi (quattro centri).

Antonio Di Nardo è uno dei quattro giocatori italiani con già due gol e due assist all’attivo in questa Serie BKT (esattamente 2G+2A come Fabio Abiuso, Giacomo Calò e Luis Hasa), ma tutte le sue sue quattro partecipazioni attive nel campionato in corso sono arrivate in casa. Dopo il gol del definitivo 2-2 contro la Carrarese nell’ultimo turno, l’attaccante classe 1998 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.

