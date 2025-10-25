Partita avvincente, con sorpresa nel finale. A conti fatti, fino a metà secondo tempo, era stata la Virtus Entella a meritare il vantaggio viste le occasioni create. Ma Di Nardo ha portato avanti gli abruzzesi su una dormita della difesa di casa. Difesa ad oltranza, poi, del Pescara che sembrava essere molto efficace, ma il “jolly” Tiritiello ha detto di no con l'ennesimo gol del suo campionato. Finisce 1-1 con le due squadre che muovono un po' la classifica anche se, per entrambe, la vittoria sarebbe stata preziosissima visto lo scontro salvezza tra le due.
Con questo pareggio, l'Entella sale al 12° posto a quota 10 punti in coabitazione con Sudtirol e Empoli. Il Pescara sale a quota 7 punti, appena fuori dalla zona retrocessione.
In settimana ci sarà il turno infrasettimanale. Entella che giocherà in casa del Frosinone martedì 28 ottobre alle 20.30. Stesso giorno e stesso orario per il Pescara che giocherà in casa contro l'Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Virtus Entella-Pescara e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2025-2026.17:02
90'+6'
FINISCE QUI!!! Il Pescara aveva sognato il primo successo in trasferta del suo campionato, ma nel recupero Tiritiello pareggia i conti dopo il vantaggio iniziale di Di Nardo.16:55
90'+5'
Caligara e Okwonkwo non si intendono dopo un passaggio sbagliato di Di Mario. Se la potevano giocare per il 2-1 in extremis.16:54
90'+4'
E sono 4 i gol di Tiritiello in questo campionato. Lo ricordiamo... Sarebbe un difensore16:54
90'+3'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Pescara 1-1. Rete di Andrea Tiritiello. Clamoroso pareggio dei padroni di casa dopo un ping pong in area lunghissimo. Prima Desplanches dice di no ad Ankeye, Dalla Vecchia chiuso al momento del tap-in, ma arriva ancora Tiritiello a depositare in rete da due passi.
Colpo di testa di Dalla Vecchia sullo spiovente di Bariti, ma palla che finisce alta16:50
90'+2'
Giallo nel finale anche per Caligara che ha speso un fallo tattico17:52
90'+2'
Arriva solo adesso la segnalazione del recupero: altri 5 minuti da giocare16:49
90'+1'
Ultimo cambio per il Pescara con l'ingresso del giovane Giannini che prende il posto di Corazza16:49
90'
I giocatori della Virtus chiedono un rigore sugli sviluppi del corner. Eventuale tocco di braccio di Graziani menzionato da Ankeye, ma per l'arbitro non c'è nulla16:49
88'
Ancora Tiritiello pericoloso col suo colpo di testa che non va tanto lontano dal palo alla destra di Desplanches16:46
87'
Bariti cerca Russo sul primo palo, ma arriva l'anticipo di Corazza che manda in angolo16:45
85'
Cambio anche per l'Entella, con Chiappella che si gioca la carta Boccadamo per Parodi16:43
85'
E a centrocampo fa il suo ingresso Graziani che prende il posto di Valzania.16:43
85'
Gravillon prende il posto di Letizia infortunato. Un difensore in più per il Pescara16:42
84'
Ne approfitta Vivarini per fare i cambi: dentro Okwonkwo che prende il posto di Di Nardo, autore del gol dell'1-016:42
83'
Gioco fermo perché Letizia è rimasto a terra dopo un colpo di testa. L'orologio scorre16:41
82'
Di Mario mette dentro da sinistra, palla per Russo che guadagna almeno un corner. Cerca il forcing l'Entella per trovare almeno il pareggio.16:40
81'
Dentro anche Dalla Vecchia per Nichetti per dare maggior dinamismo al centrocampo.16:39
81'
ALTRI CAMBI PER L'ENTELLA!!! Chiappella si gioca la carta Ankeye per l'attacco al posto di Fumagalli16:38
80'
Contropiede Entella con Letizia, palla per Caligara che cerca il sinistro ma non spaventa Colombi17:51
79'
OCCASIONE PESCARA!!! Fumagalli trova Tiritiello in area, ma il suo destro viene sporcato da Dagasso che manda in angolo.16:37
77'
Contropiede del Pescara che cerca il raddoppio, ma Valzania calcia alto sopra la traversa16:35
74'
Terzo gol in campionato per Di Nardo16:32
73'
GOL! Virtus Entella-PESCARA 0-1. Rete di Antonio Di Nardo. Spiovente da destra di Dagasso e perfetto inserimento di Di Nardo che brucia i difensori dell'Entella e batte Colombi per il vantaggio ospite.
Brutto fallo di Di Mario su Di Nardo. Restano a terra entrambi doloranti.16:30
71'
Cambia anche Vivarini che toglie Meazzi che lascia il posto a Caligara16:29
69'
Fumagalli, spalle alla porta, si gira e va a concludere ma non trova la porta di Desplanches16:26
68'
E cambia anche in attacco l'Entella con Russo che prende il posto di Debenedetti che non è riuscito ad andare a segno questo pomeriggio16:26
67'
Primi cambi per Chiappella che inserisce Bariti al posto di Mezzoni16:25
66'
Attenzione a Di Nardo che riceve palla da Squizzato, ma sbaglia clamorosamente lo stop. Sarebbe stato solo davanti a Colombi.16:24
65'
Dopo l'avvio di secondo tempo molto movimentato, i ritmi si sono abbassati col possesso del Pescara. Vediamo se ci sarà qualche cambio nei prossimi minuti.16:23
64'
Velocissimo Franzoni sulla sinistra, va anche al tiro ma non trova lo specchio della porta. Non c'è deviazione di Desplanches e non ci sarà quindi corner per i padroni di casa.16:22
63'
Valzania anticipato in area sul cross di Corazza, c'è però Letizia che va con la conclusione trovando un corner.16:21
59'
Gioco fermo per una botta subita da Desplanches nell'intervento su Debenedetti. Il portiere del Pescara fa cenno che può continuare.17:16
57'
Il VAR conferma la chiamata della terna. C'era fuorigioco e, quindi, niente rigore per il Pescara.16:15
57'
C'è infatti un controllo del VAR per verificare effettivamente la posizione di fuorigioco. Al contrario sarebbe rigore per il Pescara.16:15
56'
MA COSA FA COLOMBI? Uscita scomposta del portiere dell'Entella che travolge Di Nardo. I padroni di casa si salvano perché l'arbitro aveva fischiato l'offside di Di Nardo, se no, ci sarebbero stati gli estremi per il rigore.17:17
55'
Break di Letizia che entra dentro il campo e si prende il fallo di Di Mario. Prova a reagire la squadra abruzzese dopo l'ottimo avvio dell'Entella.16:13
51'
ANCORA ENTELLA!!! Destro deviato di Karic, occasione per Franzoni da due passi ma spara alto sopra la traversa. Come traballa la difesa del Pescara.16:20
50'
CHANCE PER L'ENTELLA!!! Parodi per Karic che appoggia per Fumagalli, sinistro a giro che sfiora soltanto il palo alla destra di Desplanches. Altra clamorosa occasione non sfruttata.16:09
47'
La prima conclusione del secondo tempo è quella di Meazzi che, dopo aver ricevuto da Dagasso, spara alto.16:06
47'
Arriva subito un giallo ai danni di Parodi per l'intervento pericoloso su Valzania16:04
46'
SI RIPARTE AL COMUNALE!!!16:04
Virtus Entella che deve essere più efficace sotto porta se vuole prendere l'intera posta in palio. Attenzione, perché comunque il Pescara ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la difesa ligure. Dall'altra parte gli abruzzesi devono riuscire a fare maggior filtro a centrocampo. Ad ogni azione, la Virtus dà infatti l'impressione di poter andare in gol. Lato offensivo, si dovrà anche cercare di rendere efficace questo possesso.16:04
Il Pescara ha tenuto più palla, ma è stata la Virtus Entella a creare più pericoli nell'area avversaria. Fumagalli, Debenedetti, Mezzoni, Franzoni hanno avuto le loro chance, mentre trema ancora la traversa colpita da Dagasso su calcio di punizione. Un primo tempo dai ritmi alti, ma siamo ancora sullo 0-0.16:02
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Virtus Entella-Pescara si chiude sullo 0-0, anche se abbiamo visto diverse occasioni. Ne ha sprecate diverse la squadra ligure, ma anche gli abruzzesi sono andati vicini al gol, vedi la traversa di Dagasso su punizione.15:49
45'
Un minuto di recupero in questo primo tempo...15:47
43'
ANCORA PESCARA!!! Fumagalli si accentra sul destro, dentro l'area, e dopo qualche finta va con la conclusione senza trovare la porta. Difesa del Pescara immobile, ma anche Fumagalli poteva gestirla meglio di così.16:00
42'
OCCASIONE PESCARA!!! Franzoni serve dentro per Debenedetti che però viene anticipato da Desplanches in uscita, poi Mezzoni manca il tap-in mandando in curva. L'arbitro aveva comunque fischiato per il fallo proprio di Debenedetti che aveva travolto Desplanches.15:45
40'
Franzoni messo giù appena fuori dall'area, ma l'arbitro non chiama fallo. Grandi proteste dell'allenatore Chiappella con l'assistente vicino alle panchine.15:43
39'
Squizzato vede il movimento in profondità per Di Nardo e cerca la palla in verticale, ma l'attaccante del Pescara fa il movimento opposto. Occasione sfumata.15:41
37'
Colpo di testa di Parodi sugli sviluppi di un corner, ma palla fuori dallo specchio della porta di Desplanches15:39
35'
Fumagalli ci prova addirittura di tacco sulla sponda di Di Mario, ma è tutto facile per Desplanches che fa ripartire veloce il Pescara15:37
33'
Ci prova Dagasso da fuori, serie di deviazioni con Colombi che riesce ad evitare il corner per il Pescara15:34
31'
57% di possesso palla per il Pescara in questa prima mezz'ora di gioco15:33
30'
Meazzi calcia da posizione molto defilata, ma trova comunque lo specchio: c'è comunque Colombi a fare la guardia15:32
28'
Gioco fermo per l'infortunio di Marconi. Era andato a colpire di testa, ricadendo male sulla spalla destra15:31
26'
TRAVERSA DEL PESCARA!!! Dagasso ci prova direttamente da calcio di punizione, ma centra in pieno la traversa della porta di Colombi.15:28
25'
Meazzi fa respirare il Pescara e guadagna un ottimo calcio di punizione poco fuori l'area di rigore. Arriva anche il giallo per Marconi per la trattenuta.15:27
21'
Fumagalli a illuminare tra le linee, ma Debenedetti non arriva su questa palla con Desplanches che recupera in uscita15:23
19'
Ancora Entella che spinge a sinistra, Di Mario guadagna un corner. Ora è la squadra di casa a fare la partita15:21
17'
ALTRA OCCASIONE!!! Di Mario pesca in area Mezzoni che apre il piattone col destro, ma non trova la porta di Desplanches.15:19
13'
ANCORA VIRTUS!!! Mezzoni crossa da destra per Debenedetti che va in tuffo di testa, trovando però la parata di Desplanches. Uno-due dell'Entella che ha sfiorato il vantaggio in ben due occasioni.15:59
11'
OCCASIONE VIRTUS!!! Debenedetti aggancia e agisce da sponda per Fumagalli che ci prova col mancino, appena fuori dall'area, sfiorando il palo alla sinistra di Desplanches. Che chance per i padroni di casa.15:58
9'
MEAZZI A TERRA IN AREA!!! Il trequartista del Pescara entra in area da sinistra e finisce giù sul contatto con Karic. Il contatto c'è, ma per l'arbitro è troppo poco per concedere il penalty in favore degli ospiti.15:58
7'
Ancora Pescara molto offensivo, soprattutto sulla sinistra, ma non arrivano palloni giocabili per Di Nardo. C'è comunque l'intenzione a spingere per la squadra abruzzese.15:09
4'
Corazza si accentra sul destro per cercare lo spiovente per Di Nardo, ma sbaglia totalmente la misura del passaggio.15:58
3'
Prima sortita offensiva dell'Entella con Franzoni che si spinge sulla sinistra e finisce giù sul contatto con Corbo. Tutto regolare però per l'arbitro.15:05
2'
Subito palla in verticale per Di Nardo che finisce però in fuorigioco15:02
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...15:02
Il direttore di gara sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e Ceolin e dal quarto ufficiale, il sig. Filippo Colaninno. Colaninno che prende il posto di Maccarini, inizialmente designato per occupare il ruolo di quarto ufficiale di questa partita. Alla sala VAR avremo Alberto Santoro (VAR) e Giacomo Paganessi (AVAR).09:51
Sono 18 i precedenti tra Virtus Entella e Pescara, con un bilancio a favore degli abruzzesi che hanno raccolto 7 vittorie oltre a 9 pareggi e due successi per i liguri. L'ultima sfida al Comunale di Chiavari, tra le due, è stata in Serie C lo scorso anno. Vinse il Pescara 1-0 grazie al gol di Valzania nella ripresa.09:43
È lunga la lista degli indisponibili per Vivarini che deve fare a meno di Olzer, Cangiano, Kraja, Merola, Oliveri, Pellacani e Tsadjout. Pescara che, rispetto alla Carrarese, cambia Corbo al posto di Gravillon in difesa mentre Corazza prende il posto di Oliveri infortunato. Cambio anche in avanti con Meazzi al posto di Merola.14:49
Chiappella deve fare ancora a meno di Benali, Guiu e Del Lungo infortunati. La Virtus usa però il motto 'squadra che vince non si cambia' e usa lo stesso schieramento visto nella vittoria contro la Samp di settimana scorsa.14:45
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pescara scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Desplanches - Corbo, Brosco, Capellini - Letizia, Dagasso, Squizzato, Corazza - Valzania, Meazzi - Di Nardo. All. Vincenzo Vivarini. A disposizione: Saio - Gravillon, Giannini, La Barba - Graziani, Brandes, L.Berardi, Caligara - Tonin, Vinciguerra, Sgarbi, Okwonkwo.15:14
FORMAZIONI UFFICIALI: La Virtus Entella si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Karic, Di Mario - Fumagalli, Debenedetti. All. Andrea Chiappella. A disposizione: Del Frate, Siaulys - Portanova, Moretti, Palomba - Matteazzi, Bariti, Boccadamo, Lipani, Dalla Vecchia - Ankeye, Russo.14:41
Pescara che arriva, invece, dal pareggio in extremis contro la Carrarese. La squadra abruzzese, fin qui, ha ottenuto una sola vittoria in campionato, il 4-0 sull'Empoli alla 4a giornata. In trasferta, per ora, siamo a tre sconfitte su tre per gli abruzzesi.09:39
Virtus Entella che arriva a questa sfida dopo il successo casalingo sulla Sampdoria, col 3-1 nel derby molto importante per uscire dalla zona retrocessione. Entella che non vinceva dalla terza giornata (1-0 al Mantova), rimediando poi un pareggio e tre sconfitte. Oggi altra occasione per fare punti nella corsa salvezza vista la sfida al Pescara.09:39
Benvenuti alla diretta scritta di Virtus Entella-Pescara, gara valida per la Giornata 9 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Comunale di Chiavari.09:35
Virtus Entella - Pescara è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Pescara sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pescara si trova 15° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12; il Pescara ha segnato 14 gol e ne ha subiti 17.
In casa la Virtus Entella ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Modena e la Sampdoria ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Sampdoria e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria vincendo 3-1 mentre Il Pescara ha incontrato Carrarese pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol.
Virtus Entella e Pescara si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 2 volte, il Pescara ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Virtus Entella-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo aver perso i primi tre confronti con il Pescara in Serie BKT, la Virtus Entella è rimasta imbattuta nei successivi sette match nel torneo contro gli abruzzesi (2V, 5N): si tratta della striscia più lunga di gare senza sconfitte per i liguri contro una singola avversaria nel torneo.
Dopo il successo per 3-1 nel derby contro la Sampdoria nell’ultimo turno, la Virtus Entella potrebbe vincere due match di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (tre in quel caso, incluso un 3-0 proprio contro il Pescara).
La Virtus Entella non ha perso alcuna delle prime quattro partite casalinghe in un singolo campionato di Serie BKT (2V, 2N in quello in corso) solo per la seconda volta nella sua storia: la prima nel 2016/17 (3V, 1N), quando i liguri vinsero anche la quinta gara interna del torneo.
Il Pescara ha perso tutte le tre trasferte stagionali in questa Serie BKT ed è l’unica squadra a non aver ancora conquistato alcun punto in trasferta nel torneo in corso. Considerando anche la fine dell’ultimo campionato cadetto disputato, gli abruzzesi potrebbero mettere in fila più di cinque sconfitte esterne consecutive nella competizione per la prima volta dal periodo tra luglio e novembre 2020 (sei in quel caso).
Solo la Reggiana (15%) vanta una miglior percentuale realizzativa rispetto al Pescara (14%) in questa Serie BKT; gli abruzzesi, infatti, hanno già segnato 13 reti (meno solo del Modena, 14) con 93 conclusioni tentate.
Andrea Tiritiello ha già segnato tre gol in sette partite di questa Serie BKT: tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti tre stagioni giocate nel torneo cadetto (in 41 gare disputate). Inoltre, tutte le tre reti del classe 1995 nel campionato in corso sono arrivate in match casalinghi: meno solo di Ettore Gliozzi (quattro centri).
Antonio Di Nardo è uno dei quattro giocatori italiani con già due gol e due assist all’attivo in questa Serie BKT (esattamente 2G+2A come Fabio Abiuso, Giacomo Calò e Luis Hasa), ma tutte le sue sue quattro partecipazioni attive nel campionato in corso sono arrivate in casa. Dopo il gol del definitivo 2-2 contro la Carrarese nell’ultimo turno, l’attaccante classe 1998 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nel torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: