Quarta vittoria consecutiva per il Palermo.
Prima sconfitta per Pagliuca alla guida della Carrarese.
Prossima giornata: Carrarese-Arezzo e Pisa-Palermo.
Quarta vittoria consecutiva per il Palermo.
Prima sconfitta per Pagliuca alla guida della Carrarese.
Prossima giornata: Carrarese-Arezzo e Pisa-Palermo.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:55
Una stoica Carrarese è costretta a cedere alla capolista Palermo dopo un match duro, intenso e ben giocato da entrambe le squadre. Sblocca il risultato Johnsen nel primo tempo, nella ripresa pareggia momentaneamente i conti Rubino ma è poi Vavassori a siglare il gol della vittoria. 16:53
FINE PARTITA: PALERMO-CARRARESE 2-1. Decidono Johnsen e Vavassori, non basta il gol di Rubino alla Carrarese. 16:52
CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Oliana per un fallo su Johnsen. 16:51
Calcio d'angolo per il Palermo. 16:50
Tre minuti di recupero. 16:48
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Braunoder, dentro Cisse.16:47
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Ruggeri, dentro Finotto. 16:47
Cross insidioso di Rouhi da sinistra, Marconi di testa spedisce sul fondo. 16:46
Calcio d'angolo per il Palermo, che vuole chiudere in avanti. 16:43
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Bani. 16:39
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Vavassori, dentro Gabrielloni. 16:39
GOL! PALERMO-Carrarese 2-1. Rete di Vavassori. Hernani per Pohjanpalo, che conclude: c'è una deviazione, la palla arriva a Vavassori che è lesto con il sinistro a insaccare.
Guarda la scheda del giocatore Dominic Vavassori16:39
Mazzitelli prova a calciare, murato. 16:38
Ceccaroni raccoglie in area, ma scivola sul più bello. 16:37
Botta da fuori di Schiavi, palla alta sopra la traversa.16:35
Flipper nell'area della Carrarese, poi Reale spazza via. 16:35
GOL! Palermo-CARRARESE 1-1. Rete di Rubino. Gol simile a quello del Palermo: cross da sinistra di Marconi che supera Cassandro, Rubino quasi di ginocchio insacca. 16:33
Fondamentale Ceccaroni su Abiuso, che stava raccogliendo palla in area.16:29
Destro rasoterra da posizione defilata di Guercio, Perin c'è. 16:27
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Parlanti, dentro Guercio. 16:25
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Martini, dentro Rubino. 16:25
OCCASIONE PALERMO! Sinistro di Vavassori parato da Pizzignacco, che respinge anche il successivo tocco di Johnsen. 16:24
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Magnani, dentro Peda.16:23
OCCASIONE CARRARESE! Perin rimane in piedi sul tiro di Marconi, trovato in area da Rouhi. 16:22
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Ranocchia, dentro Mazzitelli. 16:19
SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Segre, dentro Estévez.16:19
Intuizione di Schiavi, Marconi al volo non va lontano dall'incrocio dei pali. 16:18
Possesso palla Carrarese, che cerca un varco. 16:17
Martini prova a calciare, ma il suo sinistro si accartoccia ed è facile preda di Perin. 16:16
Il Palermo prova a sfondare in area, bene Ruggeri in copertura. 16:12
Ancora Vavassori, che scivola al momento di calciare dal limite. 16:09
Augello è uno stantuffo sulla sinistra, palla dentro per Vavassori che conclude centralmente. 16:09
Ritmi non altissimi in questo avvio di ripresa.16:07
INIZIO SECONDO TEMPO DI PALERMO-CARRARESE. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:03
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Topalovic, dentro Marconi. 16:02
Le due squadre stanno per tornare in campo. 16:02
Benissimo la Carrarese nei primi quindici minuti con un palo, una traversa e un mezzo miracolo di Perin su Ruggeri, alla distanza crescono i rosanero. A decidere è il gol del solito Johnsen, trovato in area da Hernani. 15:48
FINE PRIMO TEMPO: PALERMO-CARRARESE 1-0. Decide Johnsen. 15:47
Ranocchia al cross per Vavassori, lasciato colpevolmente solo in area, che di testa però non la prende. 15:44
Tiro alto sopra la traversa di Ranocchia.15:43
OCCASIONE PALERMO! Vavassori in verticale per Pohjanpalo che conclude, si immola Oliana. 15:43
La Carrarese non si arrende: Schiavi si infila in area, la palla arriva a Topalovic che conquista un prezioso calcio d'angolo. 15:40
Altro calcio d'angolo per il Palermo, che sta continuando ora su buoni ritmi. 15:38
Contropiede Palermo, Johnsen cerca il destro a giro: Ruggeri devia in angolo. 15:36
Rouhi cerca un compagno al centro, ma Ranocchia è ben posizionato. 15:34
GOL! PALERMO-Carrarese 1-0. Rete di Johnsen. Gran lavoro a sinistra di Hernani, che serve al centro il solito Johnsen per un perfetto tap-in.
Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen15:30
Johnsen dentro per Segre, che viene chiuso bene in area di rigore.15:26
Bella punizione di Hernani, sulla respinta di Pizzignacco Johnsen pasticcia. 15:25
CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Topalovic per un fallo su Magnani. 15:23
Segre va al destro dal limite, ma strozza troppo. 15:23
Augello per Johnsen, che aggira Parlanti e inventa un tiro-cross che termina sul fondo, ma con il brivido. 15:21
OCCASIONE CARRARESE! Angolo Carrarese, Ruggeri di testa impegna Perin: altro giro dalla bandierina. 15:17
Altro cross di uno scatenato Parlanti, è Augello questa volta a chiudere in angolo. 15:16
Ci prova anche Rouhi, c'è l'ennesima deviazione: quarto tiro dalla bandierina per la Carrarese. 15:13
OCCASIONE CARRARESE! Destro dal limite di Parlanti, c'è una deviazione: la palla si schianta sulla traversa e terzo angolo per gli ospiti. 15:11
Ruggeri prova a disegnare per Abiuso, Magnani chiude in angolo. 15:10
Destro ambizioso di Ranocchia dalla lunghissima distanza, nessun problema per Pizzignacco. 15:10
Carrarese grintosa in questo avvio. 15:06
Destro di Parlanti murato sugli sviluppi dell'angolo. 15:03
Primo squillo Carrarese con Braunoder, la palla scheggia il palo: subito angolo. 15:03
INIZIA PALERMO-CARRARESE. Prima palla per gli ospiti. 15:02
Nel Palermo out Palumbo per sovraccarico muscolare, Cassandro la spunta su Pierozzi. In mediana gli insostituibili Segre e Ranocchia. Per la Carrarese c'è la riconferma di Ruggeri. 14:55
3-5-1-1 per la Carrarese: Pizzignacco - Ruggeri, Oliana, Reale - Parlanti, Schiavi, Martini, Braunoder, Rouhi - Topalovic - Abiuso. 14:59
4-2-3-1 per il Palermo: Perin - Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello - Segre, Ranocchia - Vavassori, Hernani, Johnsen - Pohjanpalo. 14:50
Per questa sfida sono attesi al Barbera più di trentamila spettatori. 14:45
L'avversario di oggi, la Carrarese, ha cambiato passo con l'avvento di Pagliuca in panchina e viene da due vittorie consecutive.14:42
La corazzata di Inzaghi, principale favorita per la promozione diretta, è l'unica squadra del campionato a non aver ancora subito sconfitte. 14:42
Benvenuti alla diretta del match tra Palermo e Carrarese, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. 14:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: Renzo Barbera
Città: Palermo
Capienza: 36822 spettatori14:38
Palermo - Carrarese è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro di Palermo - Carrarese sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Mattia Drigo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|81
|Fuorigioco
|15
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|9
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.2
|Falli per cartellino
|9.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-08-2026
|Coppa Italia
|Monza-Avellino 3-0
|22-08-2026
|Serie B
|Avellino-Arezzo 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Cesena-Mantova 1-1
|10-10-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Carrarese si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Palermo ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; la Carrarese ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Palermo ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Empoli e il Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Padova e il Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Mantova vincendo 0-2 mentre La Carrarese ha incontrato il Modena vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol.
Palermo e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 2 volte, la Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Palermo-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Palermo
|Carrarese
|Partite giocate
|7
|7
|Numero di partite vinte
|6
|2
|Numero di partite perse
|0
|4
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|16
|6
|Gol totali subiti
|7
|7
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|51.3
|40.0
|Numero totale di passaggi
|3097
|2565
|Numero totale di passaggi riusciti
|2516
|2042
|Tiri nello specchio della porta
|43
|24
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|35.8
|Numero totale di cross
|131
|102
|Numero medio di cross riusciti
|34
|23
|Duelli per partita vinti
|319
|357
|Duelli per partita persi
|334
|366
|Corner subiti
|39
|38
|Corner guadagnati
|30
|31
|Numero di punizioni a favore
|73
|82
|Numero di punizioni concesse
|92
|100
|Tackle totali
|104
|121
|Percentuale di successo nei tackle
|61.5
|60.3
|Fuorigiochi totali
|10
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Grazie alla ricerca diagnosi e cure sono sempre più mirateLEGGI
L'evento BtoB dedicato all’intra-logistica, alla produzione e all’Industry 4.0LEGGI