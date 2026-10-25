Una stoica Carrarese è costretta a cedere alla capolista Palermo dopo un match duro, intenso e ben giocato da entrambe le squadre. Sblocca il risultato Johnsen nel primo tempo, nella ripresa pareggia momentaneamente i conti Rubino ma è poi Vavassori a siglare il gol della vittoria. 16:53

PREPARTITA

Palermo - Carrarese è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Carrarese sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Mattia Drigo Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 81 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.2 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Monza-Avellino 3-0 22-08-2026 Serie B Avellino-Arezzo 1-2 06-09-2026 Serie B Cesena-Mantova 1-1 10-10-2026 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Carrarese si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; la Carrarese ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Palermo ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Empoli e il Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Padova e il Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Mantova vincendo 0-2 mentre La Carrarese ha incontrato il Modena vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol.

Palermo e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 2 volte, la Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Palermo-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver registrato una sconfitta e un pareggio nei primi due incroci, il Palermo ha poi vinto le due sfide più recenti contro la Carrarese in Serie BKT, segnando sei reti senza subirne (5-0 il 29 novembre 2025 e 1-0 l'8 marzo scorso).

Il Palermo ha vinto senza subire reti le ultime due sfide contro la Carrarese in Serie BKT e solo contro il Ravenna ha una striscia aperta di questo tipo più lunga (tre). Più in generale, oltre ai romagnoli, l'unica altra squadra contro cui i rosanero vantano una serie aperta di tre match di fila senza reti subite nella competizione è il Vicenza.

Il Palermo ha vinto le ultime due gare casalinghe contro squadre toscane in Serie BKT (la prima proprio contro la Carrarese e poi contro l'Empoli); i rosanero non registrano una striscia di vittorie interne consecutive più lunga contro squadre di questa regione nel torneo dal periodo tra il 2002 e il 2004 (quattro in quel caso).

Il Palermo ha sia vinto almeno sei delle prime sette gare stagionali che guadagnato almeno 19 punti (anche considerando i tre punti a vittoria da sempre) nei primi sette match di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella sua storia. L'ultima squadra a vincere sette delle prime otto stagionali nella competizione è stata il Sassuolo nel 2012/13 (7V, 1N).

Il Palermo ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie BKT (1N), tra cui tutte e tre le più recenti; l'ultima volta che i rosanero hanno infilato almeno quattro successi di fila nel torneo risale al periodo tra marzo e maggio 2014 (sei, con Giuseppe Iachini alla guida).

Dopo 10 match di fila senza successi in Serie BKT (3N, 7P), la Carrarese ha poi vinto i due più recenti (2-0 contro il Padova e 2-1 contro il Modena); i toscani potrebbero registrare tre successi di fila nel torneo per la terza volta in questo anno solare, dopo esserci riusciti a gennaio e tra marzo e aprile.

Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto al Palermo in questa Serie BKT (10, come il Pisa); quella rosanero è anche la formazione con più reti segnate nei primi sette turni disputati in questo campionato (16).

Palermo e Carrarese sono due delle tre squadre, insieme alla Sampdoria, con ancora nessuna rete segnata da sviluppi da calcio d'angolo in questa Serie BKT. Nello specifico, il Palermo ha realizzato da palla inattiva quattro gol in questo campionato, tutti su sviluppi da rimessa laterale, record per i rosanero tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni nel 2026/27.

I due centrocampisti attualmente in Serie BKT con più partecipazioni attive in questo anno solare nel torneo (post season inclusa) giocano nel Palermo: Hernani (7G+3A) e Antonio Palumbo (4G+6A). Hernani è anche uno dei tre centrocampisti con più reti nel periodo (sette anche per Nicola Mosti e Francesco Ruocco) e dopo la marcatura contro il Mantova potrebbe andare a segno per due match di fila nella competizione per la prima volta da febbraio (il secondo match della serie proprio contro la Carrarese).

Fabio Abiuso ha preso parte a tre delle ultime cinque reti della Carrarese in Serie BKT (2G+1A) con due di queste partecipazioni arrivate nell'ultimo turno contro il Modena (1G+1A); solo una volta l'attaccante classe 2003 ha preso parte ad almeno due gol per due match di fila nella competizione, doppietta contro la Sampdoria e gol e assist contro la Virtus Entella nel dicembre 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: