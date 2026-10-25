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Palermo-Carrarese: 2-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renzo Barbera di Palermo
25 Ottobre 2026 ore 15:00
Palermo
2
Carrarese
1
Partita finita
Arbitro: Mattia Drigo
  1. 26' 1-0 Dennis Johnsen
  2. 74' 1-1 Tommaso Rubino
  3. 80' 2-1 Dominic Vavassori
0'
45'
90'
90'
93'

Quarta vittoria consecutiva per il Palermo.

Prima sconfitta per Pagliuca alla guida della Carrarese.

Prossima giornata: Carrarese-Arezzo e Pisa-Palermo.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:55

  2. Una stoica Carrarese è costretta a cedere alla capolista Palermo dopo un match duro, intenso e ben giocato da entrambe le squadre. Sblocca il risultato Johnsen nel primo tempo, nella ripresa pareggia momentaneamente i conti Rubino ma è poi Vavassori a siglare il gol della vittoria. 16:53

  3. 90'+4'

    FINE PARTITA: PALERMO-CARRARESE 2-1. Decidono Johnsen e Vavassori, non basta il gol di Rubino alla Carrarese. 16:52

  4. 90'+3'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Oliana per un fallo su Johnsen. 16:51

  6. 90'+2'

    Calcio d'angolo per il Palermo. 16:50

  7. 90'

    Tre minuti di recupero. 16:48

  8. 89'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Braunoder, dentro Cisse.16:47

  9. 89'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Ruggeri, dentro Finotto. 16:47

  10. 89'

    Cross insidioso di Rouhi da sinistra, Marconi di testa spedisce sul fondo. 16:46

  12. 85'

    Calcio d'angolo per il Palermo, che vuole chiudere in avanti. 16:43

  13. 82'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Pohjanpalo, dentro Bani. 16:39

  14. 82'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Vavassori, dentro Gabrielloni. 16:39

  15. 80'

    GOL! PALERMO-Carrarese 2-1. Rete di Vavassori. Hernani per Pohjanpalo, che conclude: c'è una deviazione, la palla arriva a Vavassori che è lesto con il sinistro a insaccare.

    Guarda la scheda del giocatore Dominic Vavassori16:39

  16. 80'

    Mazzitelli prova a calciare, murato. 16:38

  18. 79'

    Ceccaroni raccoglie in area, ma scivola sul più bello. 16:37

  19. 78'

    Botta da fuori di Schiavi, palla alta sopra la traversa.16:35

  20. 77'

    Flipper nell'area della Carrarese, poi Reale spazza via. 16:35

  21. 74'

    GOL! Palermo-CARRARESE 1-1. Rete di Rubino. Gol simile a quello del Palermo: cross da sinistra di Marconi che supera Cassandro, Rubino quasi di ginocchio insacca. 16:33

  22. 72'

    Fondamentale Ceccaroni su Abiuso, che stava raccogliendo palla in area.16:29

  24. 69'

    Destro rasoterra da posizione defilata di Guercio, Perin c'è. 16:27

  25. 68'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Parlanti, dentro Guercio. 16:25

  26. 67'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Martini, dentro Rubino. 16:25

  27. 66'

    OCCASIONE PALERMO! Sinistro di Vavassori parato da Pizzignacco, che respinge anche il successivo tocco di Johnsen. 16:24

  28. 65'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Magnani, dentro Peda.16:23

  30. 64'

    OCCASIONE CARRARESE! Perin rimane in piedi sul tiro di Marconi, trovato in area da Rouhi. 16:22

  31. 61'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Ranocchia, dentro Mazzitelli. 16:19

  32. 61'

    SOSTITUZIONE PER IL PALERMO. Fuori Segre, dentro Estévez.16:19

  33. 61'

    Intuizione di Schiavi, Marconi al volo non va lontano dall'incrocio dei pali. 16:18

  34. 60'

    Possesso palla Carrarese, che cerca un varco. 16:17

  36. 58'

    Martini prova a calciare, ma il suo sinistro si accartoccia ed è facile preda di Perin. 16:16

  37. 54'

    Il Palermo prova a sfondare in area, bene Ruggeri in copertura. 16:12

  38. 52'

    Ancora Vavassori, che scivola al momento di calciare dal limite. 16:09

  39. 51'

    Augello è uno stantuffo sulla sinistra, palla dentro per Vavassori che conclude centralmente. 16:09

  40. 49'

    Ritmi non altissimi in questo avvio di ripresa.16:07

  42. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI PALERMO-CARRARESE. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:03

  43. 46'

    SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Topalovic, dentro Marconi. 16:02

  44. Le due squadre stanno per tornare in campo. 16:02

  45. Benissimo la Carrarese nei primi quindici minuti con un palo, una traversa e un mezzo miracolo di Perin su Ruggeri, alla distanza crescono i rosanero. A decidere è il gol del solito Johnsen, trovato in area da Hernani. 15:48

  46. 45'

    FINE PRIMO TEMPO: PALERMO-CARRARESE 1-0. Decide Johnsen. 15:47

  48. 43'

    Ranocchia al cross per Vavassori, lasciato colpevolmente solo in area, che di testa però non la prende. 15:44

  49. 42'

    Tiro alto sopra la traversa di Ranocchia.15:43

  50. 41'

    OCCASIONE PALERMO! Vavassori in verticale per Pohjanpalo che conclude, si immola Oliana. 15:43

  51. 38'

    La Carrarese non si arrende: Schiavi si infila in area, la palla arriva a Topalovic che conquista un prezioso calcio d'angolo. 15:40

  52. 37'

    Altro calcio d'angolo per il Palermo, che sta continuando ora su buoni ritmi. 15:38

  54. 35'

    Contropiede Palermo, Johnsen cerca il destro a giro: Ruggeri devia in angolo. 15:36

  55. 32'

    Rouhi cerca un compagno al centro, ma Ranocchia è ben posizionato. 15:34

  56. 26'

    GOL! PALERMO-Carrarese 1-0. Rete di Johnsen. Gran lavoro a sinistra di Hernani, che serve al centro il solito Johnsen per un perfetto tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen15:30

  57. 25'

    Johnsen dentro per Segre, che viene chiuso bene in area di rigore.15:26

  58. 23'

    Bella punizione di Hernani, sulla respinta di Pizzignacco Johnsen pasticcia. 15:25

  60. 22'

    CARTELLINO GIALLO PER LA CARRARESE. Ammonito Topalovic per un fallo su Magnani. 15:23

  61. 21'

    Segre va al destro dal limite, ma strozza troppo. 15:23

  62. 19'

    Augello per Johnsen, che aggira Parlanti e inventa un tiro-cross che termina sul fondo, ma con il brivido. 15:21

  63. 15'

    OCCASIONE CARRARESE! Angolo Carrarese, Ruggeri di testa impegna Perin: altro giro dalla bandierina. 15:17

  64. 14'

    Altro cross di uno scatenato Parlanti, è Augello questa volta a chiudere in angolo. 15:16

  66. 11'

    Ci prova anche Rouhi, c'è l'ennesima deviazione: quarto tiro dalla bandierina per la Carrarese. 15:13

  67. 10'

    OCCASIONE CARRARESE! Destro dal limite di Parlanti, c'è una deviazione: la palla si schianta sulla traversa e terzo angolo per gli ospiti. 15:11

  68. 9'

    Ruggeri prova a disegnare per Abiuso, Magnani chiude in angolo. 15:10

  69. 8'

    Destro ambizioso di Ranocchia dalla lunghissima distanza, nessun problema per Pizzignacco. 15:10

  70. 4'

    Carrarese grintosa in questo avvio. 15:06

  72. 2'

    Destro di Parlanti murato sugli sviluppi dell'angolo. 15:03

  73. Primo squillo Carrarese con Braunoder, la palla scheggia il palo: subito angolo. 15:03

  74. INIZIA PALERMO-CARRARESE. Prima palla per gli ospiti. 15:02

  75. Nel Palermo out Palumbo per sovraccarico muscolare, Cassandro la spunta su Pierozzi. In mediana gli insostituibili Segre e Ranocchia. Per la Carrarese c'è la riconferma di Ruggeri. 14:55

  76. 3-5-1-1 per la Carrarese: Pizzignacco - Ruggeri, Oliana, Reale - Parlanti, Schiavi, Martini, Braunoder, Rouhi - Topalovic - Abiuso. 14:59

  78. 4-2-3-1 per il Palermo: Perin - Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello - Segre, Ranocchia - Vavassori, Hernani, Johnsen - Pohjanpalo. 14:50

  79. Per questa sfida sono attesi al Barbera più di trentamila spettatori. 14:45

  80. L'avversario di oggi, la Carrarese, ha cambiato passo con l'avvento di Pagliuca in panchina e viene da due vittorie consecutive.14:42

  81. La corazzata di Inzaghi, principale favorita per la promozione diretta, è l'unica squadra del campionato a non aver ancora subito sconfitte. 14:42

  82. Benvenuti alla diretta del match tra Palermo e Carrarese, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B. 14:38

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renzo Barbera
    Città: Palermo
    Capienza: 36822 spettatori14:38

    Renzo Barbera Fonte: Gettyimages

Formazioni Palermo - Carrarese

Palermo
Carrarese
TITOLARI PALERMO
PANCHINA PALERMO
ALLENATORE PALERMO
  • Filippo Inzaghi
TITOLARI CARRARESE
PANCHINA CARRARESE
ALLENATORE CARRARESE
  • Guido Pagliuca
PREPARTITA

Palermo - Carrarese è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro di Palermo - Carrarese sarà Mattia Drigo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Mattia Drigo

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati81
Fuorigioco15
Rigori assegnati1
Ammonizioni9
Espulsioni0
Cartellini per partita2.2
Falli per cartellino9.0

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 3 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
14-08-2026 Coppa Italia Monza-Avellino 3-0
22-08-2026 Serie B Avellino-Arezzo 1-2
06-09-2026 Serie B Cesena-Mantova 1-1
10-10-2026 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

Attualmente il Palermo si trova 1° in classifica con 22 punti (frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Carrarese si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).
Il Palermo ha segnato 18 gol e ne ha subiti 8; la Carrarese ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Palermo ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Padova, l'Empoli e il Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, il Padova e il Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Mantova vincendo 0-2 mentre La Carrarese ha incontrato il Modena vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Rubino con 3 gol.

Palermo e Carrarese si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 2 volte, la Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Palermo-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver registrato una sconfitta e un pareggio nei primi due incroci, il Palermo ha poi vinto le due sfide più recenti contro la Carrarese in Serie BKT, segnando sei reti senza subirne (5-0 il 29 novembre 2025 e 1-0 l'8 marzo scorso).
  • Il Palermo ha vinto senza subire reti le ultime due sfide contro la Carrarese in Serie BKT e solo contro il Ravenna ha una striscia aperta di questo tipo più lunga (tre). Più in generale, oltre ai romagnoli, l'unica altra squadra contro cui i rosanero vantano una serie aperta di tre match di fila senza reti subite nella competizione è il Vicenza.
  • Il Palermo ha vinto le ultime due gare casalinghe contro squadre toscane in Serie BKT (la prima proprio contro la Carrarese e poi contro l'Empoli); i rosanero non registrano una striscia di vittorie interne consecutive più lunga contro squadre di questa regione nel torneo dal periodo tra il 2002 e il 2004 (quattro in quel caso).
  • Il Palermo ha sia vinto almeno sei delle prime sette gare stagionali che guadagnato almeno 19 punti (anche considerando i tre punti a vittoria da sempre) nei primi sette match di un torneo di Serie BKT per la prima volta nella sua storia. L'ultima squadra a vincere sette delle prime otto stagionali nella competizione è stata il Sassuolo nel 2012/13 (7V, 1N).
  • Il Palermo ha vinto sei delle ultime sette gare di Serie BKT (1N), tra cui tutte e tre le più recenti; l'ultima volta che i rosanero hanno infilato almeno quattro successi di fila nel torneo risale al periodo tra marzo e maggio 2014 (sei, con Giuseppe Iachini alla guida).
  • Dopo 10 match di fila senza successi in Serie BKT (3N, 7P), la Carrarese ha poi vinto i due più recenti (2-0 contro il Padova e 2-1 contro il Modena); i toscani potrebbero registrare tre successi di fila nel torneo per la terza volta in questo anno solare, dopo esserci riusciti a gennaio e tra marzo e aprile.
  • Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi rispetto al Palermo in questa Serie BKT (10, come il Pisa); quella rosanero è anche la formazione con più reti segnate nei primi sette turni disputati in questo campionato (16).
  • Palermo e Carrarese sono due delle tre squadre, insieme alla Sampdoria, con ancora nessuna rete segnata da sviluppi da calcio d'angolo in questa Serie BKT. Nello specifico, il Palermo ha realizzato da palla inattiva quattro gol in questo campionato, tutti su sviluppi da rimessa laterale, record per i rosanero tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni nel 2026/27.
  • I due centrocampisti attualmente in Serie BKT con più partecipazioni attive in questo anno solare nel torneo (post season inclusa) giocano nel Palermo: Hernani (7G+3A) e Antonio Palumbo (4G+6A). Hernani è anche uno dei tre centrocampisti con più reti nel periodo (sette anche per Nicola Mosti e Francesco Ruocco) e dopo la marcatura contro il Mantova potrebbe andare a segno per due match di fila nella competizione per la prima volta da febbraio (il secondo match della serie proprio contro la Carrarese).
  • Fabio Abiuso ha preso parte a tre delle ultime cinque reti della Carrarese in Serie BKT (2G+1A) con due di queste partecipazioni arrivate nell'ultimo turno contro il Modena (1G+1A); solo una volta l'attaccante classe 2003 ha preso parte ad almeno due gol per due match di fila nella competizione, doppietta contro la Sampdoria e gol e assist contro la Virtus Entella nel dicembre 2025.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PalermoCarrarese
Partite giocate77
Numero di partite vinte62
Numero di partite perse04
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati166
Gol totali subiti77
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla51.340.0
Numero totale di passaggi30972565
Numero totale di passaggi riusciti25162042
Tiri nello specchio della porta4324
Percentuale di tiri in porta50.035.8
Numero totale di cross131102
Numero medio di cross riusciti3423
Duelli per partita vinti319357
Duelli per partita persi334366
Corner subiti3938
Corner guadagnati3031
Numero di punizioni a favore7382
Numero di punizioni concesse92100
Tackle totali104121
Percentuale di successo nei tackle61.560.3
Fuorigiochi totali108
Numero totale di cartellini gialli1315
Numero totale di cartellini rossi00

Palermo - Carrarese Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo22
  2. Mantova17
  3. Modena16
  4. Ascoli15
  5. Benevento14
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Andrea Belotti5
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Dennis Johnsen5
MOSTRA COMPLETA

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