Le scelte di Bianco: Petagna punta centrale, Moreo e Rao a supporto, Pittarello in panchina. Loyola e Correia in mediana, Zanon e Angori sulle fasce. 16:35

PREPARTITA

Verona - Pisa è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Pisa sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 23 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Sassuolo-Cesena 3-0 10-10-2026 Serie B Südtirol-Ascoli 0-0

Attualmente il Verona si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 13; il Pisa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Verona ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Modena e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, il Vicenza e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato la Cremonese vincendo 3-1.

Verona e Pisa si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 15 volte, il Pisa ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Verona-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Hellas Verona e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie BKT e mai hanno registrato una serie di pari più lunga nel torneo (tre anche tra il 1949 e il 1950). In generale sono 40 i precedenti tra le due formazioni nel torneo per un bilancio di 15 successi gialloblù, 12 vittorie nerazzurre e 13 pareggi.

Dopo aver vinto, rimanendo imbattuto, 10 dei primi 13 incroci casalinghi contro il Pisa in Serie BKT, l'Hellas Verona ha poi ottenuto solo due successi nelle ultime sette sfide interne contro i nerazzurri (3N, 2P), rimanendo senza segnare in ben quattro di queste gare.

L'Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (2V, 2N, 3P) ma dopo il pareggio contro il Catanzaro (2-2) nel turno più recente potrebbe impattare due sfide di fila in serie cadetta per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2019 (tre in quel caso, con Fabio Grosso in panchina).

Dopo i successi contro Vicenza (3-0) e Cremonese (3-1), il Pisa potrebbe ottenere tre vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2025. I nerazzurri, inoltre, potrebbero realizzare almeno tre gol per più di due partita di fila per la seconda volta nella loro storia nel torneo, dopo esserci già riusciti tra gennaio e febbraio 1939 (tre).

Nessuna squadra è andata a bersaglio con più giocatori diversi rispetto al Pisa in questa Serie BKT: 10, come la capolista Palermo e quattro in più rispetto all'Hellas Verona, avversaria di giornata. Sia gialloblù che nerazzurri hanno realizzato 14 gol nelle prime sette giornate del torneo, meno solamente rispetto alle 16 dei rosanero.

Daniel Mosquera ha segnato tre doppiette nelle sue prime tre presenze in Serie BKT, l'ultimo giocatore a realizzare almeno quattro marcature multiple di fila nella competizione è stato Massimo Coda nel marzo 2021 (quattro doppiette con la maglia del Lecce in quel caso). Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Raphinha ha messo a segno più marcature multiple di Mosquera (tre come Klaus, Mbappé, Raimondo e Yamal).

Stefano Moreo è, insieme a Denis Johnsen, uno dei soli due calciatori di questo campionato capaci, almeno due volte, di andare a segno e fornire assist in un singolo match di questa Serie BKT. Moreo, inoltre, potrebbe andare a segno per due gare di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2025 (contro Cosenza e Modena in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: