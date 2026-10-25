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Verona-Pisa: 1-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona
25 Ottobre 2026 ore 17:15
Verona
1
Pisa
1
Partita finita
Arbitro: Niccolò Turrini
  1. 51' 1-0 Edoardo Iannoni
  2. 84' 1-1 Tommaso Marras
0'
45'
90'
90'
96'

Finisce 1-1 il match tra Verona e Pisa, i gol nel secondo tempo: Iannoni sblocca il risultato al 51' con un colpo di testa, risponde Marras al minuto 84. Espulso Lella nei minuti di recupero. Nel primo tempo doppio palo clamoroso di Rao.

Nel prossimo turno di Serie B per il Verona impegno in trasferta sul campo della Juve Stabia, il Pisa affronterà in casa il Palermo.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Verona-Pisa, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:16

  2. 90'+6'

    Fine partita! VERONA-PISA 1-1 (51' Iannoni, 84' Marras). 19:13

  3. 90'+5'

    Ammonito PICCININI per gioco scorretto su Le Borgne.19:11

  4. 90'+3'

    Entrata dura in scivolata di Lella su Pittarello, l'arbitro estrae il cartellino rosso: il Verona chiude la gara in dieci uomini. 19:09

  5. 90'+2'

    Espulso LELLA per grave fallo di gioco su Pittarello. 19:09

  7. 90'+1'

    L'arbitro Turrini concede cinque minuti di recupero. 19:07

  8. 90'+1'

    Dura solo 21 minuti la partita di Ferrah, entrato al 69' ed esce al 90'.19:07

  9. 90'

    Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Ferrah.19:06

  10. 89'

    Cross di Leris troppo sul portiere, pronto un cambio per il Pisa. 19:06

  11. 86'

    Il Pisa resta in avanti: tiro a giro di Moreo, comoda la presa di Perilli. 19:03

  13. 84'

    GOL! Verona-PISA 1-1! Rete di Marras. Il pallone arriva in area a Marras dopo un tentativo in rovesciata di Leris, il numero 23 trafigge Perilli con un tiro potente di destro sotto la traversa.19:04

  14. 82'

    Pittarello lotta in area ma non riesce a girarsi, libera la difesa del Verona. 19:00

  15. 79'

    Sostituzione VERONA: entra Lella esce Suslov.18:55

  16. 78'

    Problema muscolare per Suslov, sanitari in campo.18:55

  17. 77'

    Loyola in area va al tiro, ma l'arbitro poi ferma il gioco per un fallo precedente di Correia. 18:54

  19. 75'

    Angori in verticale per Pittarello, anticipato da Edmundsson.18:52

  20. 72'

    Pisa in attacco, due corner di fila per i toscani. 18:49

  21. 69'

    Sostituzione PISA: entra Ferrah esce Rao.18:45

  22. 69'

    Sostituzione VERONA: entra Ekuban esce Sarr.18:45

  23. 69'

    Sostituzione VERONA: entra Dawidowicz esce Livramento.18:45

  25. 67'

    Tiro-cross insidioso di Suslov, intanto pronti due cambi per il Verona. 18:45

  26. 65'

    Pittarello ritarda troppo il cross al centro, sfuma l'azione del Pisa. 18:42

  27. 62'

    OCCASIONE PISA! Corner di Rao, Leris colpisce di testa, Perilli in tuffo risponde presente. 18:39

  28. 60'

    Sostituzione PISA: entra Pittarello esce Petagna.18:36

  29. 60'

    Sostituzione PISA: entra Marras esce Zanon.18:36

  31. 60'

    Sostituzione PISA: entra Leris esce Calabresi.18:36

  32. 57'

    Petagna si gira e poi conclude dal limite dell'area, tiro murato. 18:34

  33. 55'

    Reazione del Pisa: Loyola mette al centro, Rao da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. 18:31

  34. 51'

    GOL! VERONA-Pisa 1-0! Rete di Iannoni. Calcio piazzato battuto da Sarr, deviazione vincente di testa di Iannoni. 18:28

    Edoardo Iannoni
  35. 50'

    Ammonito CALABRESI per gioco scorretto su Iannoni.18:27

  37. 49'

    Iniziativa di Rao, Zappa lo limita usando il mestiere. 18:26

  38. 47'

    Ammonito BOZHINOV per comportamento non regolamentare.18:23

  39. 46'

    Inizio secondo tempo di VERONA-PISA!18:22

  40. 46'

    Sostituzione VERONA: entra Suslov esce Kastanos.18:21

  41. Termina senza gol la prima frazione di gioco tra Verona e Pisa. Doppio palo clamoroso colpito da Rao al minuto 11, toscani pericolosi anche con Zanon. 18:08

  43. 45'+2'

    Fine primo tempo! VERONA-PISA 0-0! Si va al riposo senza reti. 18:05

  44. 45'

    OCCASIONE PISA! Rao serve Zanon, Perilli in tuffo respinge la conclusione da dentro l'area dell'esterno. 18:03

  45. 42'

    Fallo in attacco di Calabresi, nulla di fatto per il Pisa. 17:59

  46. 38'

    OCCASIONE PISA! Petagna smista in area per Rao, decisiva l'opposizione di Edmundsson sul tiro del numero 17.17:56

  47. 36'

    Pressione alta del Verona, ma c'è un fallo di Sarr su Correia. 17:53

  49. 33'

    Combinazione tra Livramento e Zappa, chiude Angori in fallo laterale. 17:50

  50. 29'

    Calabresi carica il destro dalla lunga distanza, tiro fuori misura. 17:46

  51. 28'

    Traversone da destra di Zanon, tocca di testa Slotsager, Perilli raccoglie la sfera. 17:45

  52. 25'

    Azione prolungata del Verona, Livramento ci prova senza successo da posizione decentrata. 17:42

  53. 22'

    De Battisti esce dal campo in lacrime, l'infortunio appare serio. 17:38

  55. 22'

    Sostituzione VERONA: entra Frese esce De Battisti.17:38

  56. 20'

    Problema per De Battisti, staff medico del Verona in campo per le cure del caso. 17:37

  57. 19'

    Corner di Sarr, colpo di testa centrale di Slotsager, blocca Confente. 17:36

  58. 17'

    Pisa pericoloso sugli sviluppi del corner, Correia non inquadra il bersaglio da posizione favorevole. 17:34

  59. 16'

    Zanon arriva sul fondo e ottiene un corner, cross respinto da De Battisti.17:33

  61. 13'

    Un altro spunto di Rao, molto attivo sulla fascia sinistra. 17:32

  62. 11'

    PALO PISA! Clamoroso doppio palo colpito da Rao dopo un guizzo: tiro di destro da dentro l'area, il pallone va su entrambi i legni ma non entra.17:29

  63. 9'

    Fase di studio del match, ritmo in campo non elevato. 17:26

  64. 6'

    Possesso gestito dal Verona, il Pisa si compatta nella propria metà campo. 17:23

  65. 3'

    Tiro debole e centrale di Kastanos dalla lunga distanza, nessun problema per Confente. 17:20

  67. 1'

    Partenza sprint del Verona, già due tentativi da parte di Mosquera. 17:18

  68. 1'

    Inizio primo tempo di VERONA-PISA!17:17

  69. Le scelte di Bianco: Petagna punta centrale, Moreo e Rao a supporto, Pittarello in panchina. Loyola e Correia in mediana, Zanon e Angori sulle fasce. 16:35

  70. Le scelte di Baroni: in avanti il tridente con Livramento, Mosquera e Sarr. Mulattieri parte dalla panchina. Le Borgne davanti alla difesa, Iannoni e Kastanos ai suoi lati. 16:33

  71. Panchina PISA: Scuffet, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Pittarello, Ferrah, Esteves, Vural, Marras, Coppola, Piccinini, Leone.16:27

  73. Panchina VERONA: Leali, Frese, Suslov, Mulattieri, Harroui, Lella, Dawidowicz, Calabrese, Akalé, Fallou, Sezonienko, Ekuban.16:27

  74. Formazione PISA (3-4-2-1): Confente - Calabresi, Primasso, Bozhinov - Zanon, Loyola, Correia, Angori - Moreo, Rao - Petagna.16:26

  75. Fornazione VERONA (4-3-3): Perilli - Zappa, Slotsager, Edmundsson, De Battisti - Iannoni, Le Borgne, Kastanos - Livramento, Mosquera, Sarr.16:25

  76. Manca poco all'inizio di Verona-Pisa. Direzione di gara affidata dall'arbitro Turrini.16:25

  77. Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie B, si affrontano Verone e Pisa.16:22

  79. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
    Città: Verona
    Capienza: 39211 spettatori16:22

    Stadio Marcantonio Bentegodi Fonte: Gettyimages

Formazioni Verona - Pisa

Verona
Pisa
TITOLARI VERONA
PANCHINA VERONA
ALLENATORE VERONA
  • Marco Baroni
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Paolo Bianco
PREPARTITA

Verona - Pisa è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Arbitro di Verona - Pisa sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Niccolò Turrini

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati23
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni5
Espulsioni0
Cartellini per partita2.5
Falli per cartellino4.6

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2026 Coppa Italia Sassuolo-Cesena 3-0
10-10-2026 Serie B Südtirol-Ascoli 0-0

Attualmente il Verona si trova 11° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 6° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 13; il Pisa ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Verona ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Vicenza, il Modena e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Mantova, il Vicenza e la Cremones ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 2-2 mentre Il Pisa ha incontrato la Cremonese vincendo 3-1.

Verona e Pisa si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 15 volte, il Pisa ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Verona-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Hellas Verona e Pisa hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti in Serie BKT e mai hanno registrato una serie di pari più lunga nel torneo (tre anche tra il 1949 e il 1950). In generale sono 40 i precedenti tra le due formazioni nel torneo per un bilancio di 15 successi gialloblù, 12 vittorie nerazzurre e 13 pareggi.
  • Dopo aver vinto, rimanendo imbattuto, 10 dei primi 13 incroci casalinghi contro il Pisa in Serie BKT, l'Hellas Verona ha poi ottenuto solo due successi nelle ultime sette sfide interne contro i nerazzurri (3N, 2P), rimanendo senza segnare in ben quattro di queste gare.
  • L'Hellas Verona non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle prime sette giornate di questa Serie BKT (2V, 2N, 3P) ma dopo il pareggio contro il Catanzaro (2-2) nel turno più recente potrebbe impattare due sfide di fila in serie cadetta per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2019 (tre in quel caso, con Fabio Grosso in panchina).
  • Dopo i successi contro Vicenza (3-0) e Cremonese (3-1), il Pisa potrebbe ottenere tre vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra aprile e maggio 2025. I nerazzurri, inoltre, potrebbero realizzare almeno tre gol per più di due partita di fila per la seconda volta nella loro storia nel torneo, dopo esserci già riusciti tra gennaio e febbraio 1939 (tre).
  • Nessuna squadra è andata a bersaglio con più giocatori diversi rispetto al Pisa in questa Serie BKT: 10, come la capolista Palermo e quattro in più rispetto all'Hellas Verona, avversaria di giornata. Sia gialloblù che nerazzurri hanno realizzato 14 gol nelle prime sette giornate del torneo, meno solamente rispetto alle 16 dei rosanero.
  • Daniel Mosquera ha segnato tre doppiette nelle sue prime tre presenze in Serie BKT, l'ultimo giocatore a realizzare almeno quattro marcature multiple di fila nella competizione è stato Massimo Coda nel marzo 2021 (quattro doppiette con la maglia del Lecce in quel caso). Considerando i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, solo Raphinha ha messo a segno più marcature multiple di Mosquera (tre come Klaus, Mbappé, Raimondo e Yamal).
  • Stefano Moreo è, insieme a Denis Johnsen, uno dei soli due calciatori di questo campionato capaci, almeno due volte, di andare a segno e fornire assist in un singolo match di questa Serie BKT. Moreo, inoltre, potrebbe andare a segno per due gare di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2025 (contro Cosenza e Modena in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

VeronaPisa
Partite giocate77
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati1414
Gol totali subiti129
Media gol subiti per partita1.71.3
Percentuale possesso palla55.248.1
Numero totale di passaggi32122931
Numero totale di passaggi riusciti27632446
Tiri nello specchio della porta4148
Percentuale di tiri in porta47.755.8
Numero totale di cross199124
Numero medio di cross riusciti4332
Duelli per partita vinti323349
Duelli per partita persi358328
Corner subiti1837
Corner guadagnati4644
Numero di punizioni a favore7292
Numero di punizioni concesse10883
Tackle totali90102
Percentuale di successo nei tackle58.955.9
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli1515
Numero totale di cartellini rossi11

Verona - Pisa Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo22
  2. Mantova17
  3. Modena16
  4. Ascoli15
  5. Benevento14
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Daniel Mosquera6
  2. Cristian Shpendi6
  3. Andrea Belotti5
  4. Antonio Di Nardo5
  5. Dennis Johnsen5
MOSTRA COMPLETA

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