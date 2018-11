LIVE LECCE - CREMONESE 0-0 SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Via del Mare Domenica 25 Novembre 2018 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Benvenuti al live di Lecce-Cremonese 1' PARTITI 3' Fase di studio, il Lecce ha l'iniziativa 6' La Mantia cade in area e chiede il rigore, ignorato dall'arbitro

Lecce - Cremonese è valevole per la giornata numero 13 del campionato di Serie B 2018/19.

La partita è in programma il giorno 25 novembre alle ore 21:00 allo stadio Via del Mare.

Attualmente Lecce si trova 5° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece la Cremonese si trova 11° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).

Lecce ha segnato 22 gol e ne ha subiti 18; la Cremonese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 8.

In casa Lecce ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Crotone, Pescara e Cosenza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato Venezia, Verona e Livorno ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita Cosenza vincendo 2-3 mentre La Cremonese ha incontrato il Livorno vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Simone Palombi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Andrea Mandorlini è Andrea Brighenti con 2 gol.