Nella quindicesima giornata, la squadra di Marino farà visita al Lecco mentre i ragazzi di Vanoli ospiteranno l'Ascoli.16:08

Continua la marcia degli arancioneroverdi, alla quarta vittoria di fila, agganciato il Parma in vetta alla classifica: vantaggio di Pierini nel primo tempo, ripresa gestita da grande squadra, senza correre alcun rischio e dilagando a tempo scaduto con Tessmann e la prima rete da professionistà di Dembele. Termina la lunga striscia di imbattibilità dei biancorossi, poco lucidi nei secondi 45'.16:04

90'+10' FINITA! Bari-Venezia 0-3, triplice fischio di Collu.16:00

90'+7' GOL! Bari-VENEZIA 0-3! Rete di Dembele. Biancorossi senza misure, ripartenza micidiale giostrata da Tessmann, Dembele buca Brenno sul primo palo.



90'+5' La gara riprende solo ora, si giocherà fino al 100'.15:55

90'+4' ULTIMO CAMBIO BARI. All-in di Marino: Bellomo per l'infortunato Pucino.15:55

90'+3' Un colpo al ginocchio per il biancorosso, costretto ad uscire in barella. Non ci sono comunque gli estremi per annullare la rete, nessuna spinta da parte azione irregolare da parte degli arancioneroverdi.16:05

90'+2' Pucino scontratosi con Brenno nell'azione del gol rimane a terra, gioco fermo.15:53

90' Cinque minuti di recupero.15:54

90' GOL! Bari-VENEZIA 0-2! Rete di Tessmann. Cheryshev in verticale per Gytkjaer, Brenno riesce a chiudergli lo specchio in uscita bassa, Tessmann deposita a porta vuota.



89' Cheryshev dai 25 metri, sinistro oltre il montante.15:49

87' Gestione di Jajalo, fraseggio degli arancioneroverdi.15:48

85' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Staffetta in attacco tra Pierini e Cheryshev.15:46

85' SOSTITUZIONE VENEZIA. Esce uno stremato Busio, scampoli per Lella.15:46

84' Traversone di Achik, Sverko libera di testa in angolo.15:44

82' Ritmi calati, i biancorossi provano ad alzare il baricentro.15:42

80' AMMONITO Maita, fallo tattico su Pierini.15:41

79' SOSTITUZIONE BARI. Marino richiama Dorval e inserisce Akpa Chukwu.15:40

79' SOSTITUZIONE BARI. Finisce la gara di Benali, spezzone per Acampora.15:40

78' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli passa al 3-5-2: Dembele per Ellertsson.15:39

78' SOSTITUZIONE VENEZIA. Dura meno di 10 minuti la gara di Olivieri, si rivede Jajalo.15:38

77' Benali cerca spazio sulla sinistra, Altare concede il corner.15:37

75' Dorval spinge sulla destra, nessun compagno è pronto a centro area.15:35

73' Traversone di Achik, Sverko salta più in alto di Nasti.15:33

71' Ricci dalla sinistra, cross mal calibrato.15:32

69' SOSTITUZIONE VENEZIA. Johnsen lascia il campo a favore di Olivieri.15:29

69' Tentativo dalla distanza di Sibilli, destro in curva.15:29

68' AMMONITO Nasti, irruente su Pierini.15:28

66' Pierini si accentra dalla destra, sinistro bloccato da Brenno.15:26

65' SOSTITUZIONE BARI. Problemi per Koutsoupias, entra Maita.15:25

63' Achik in area per Nasti che tenta l'acrobazia, Bertinato sicuro.15:24

61' Sponda di Nasti per Koutsoupias, destro centrale, Bertinato senza problemi.15:21

60' Sibilli si fa spazio al limite, sinistro fiacco, Altare in scivolata rischia, palla in angolo.15:20

59' Lancio per Gytkkaer, Di Cesare protegge l'uscita di Brenno.15:19

58' I biancorossi faticano a costruire, pressing alto degli arancioneroverdi.15:18

56' OCCASIONE VENEZIA! Gytkjaer libera in area Candela, il suo destro passa sotto il corpo di Brenno e sfila oltre il palo.15:16

54' Sventagliata di Tessmann, Pierini scarica per Ellertsson, siluro ribattuto da Di Cesare.15:15

53' AMMONITO Benali, fallo tattico su Candela.15:13

52' Tessmann sfonda centralmente e cade in area a contatto con Vicari, Collu fa proseguire.15:12

50' Errore di Gytkjaer, Altare rimedia su Nasti, Ricci dal limite spedisce sul fondo.15:10

48' Gytkjaer ruba palla a Ricci, Johnsen sbaglia l'apertura per Candela.15:08

46' Pierini centra dalla destra, Di Cesare anticipa Gytkjaer.15:07

46' COMINCIA LA RIPRESA. Bari-Venezia 0-1, manovra degli arancioneroverdi.15:06

46' SOSTITUZIONE BARI. L'ex Aramu rimane negli spogliatoi, spazio a Achik.15:06

Marino ha bisogno di aumentare la qualità della manovra; Vanoli può dirsi soddisfatto della prestazione, deve evitare cali di ritmo e concentrazione.14:53

Frazione divertente giocata a ritmi alti: gli arancioneroverdi dominano il possesso, i biancorossi pungono in ripartenza. Johnsen si divora il vantaggio in avvio, Tessmann rischia l'autorete, Sibilli e Koutsoupias impegnano Bertinato, Pierini segna dopo una bella azione sull'asse Johnsen-Zampano.14:52

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Bari-Venezia 0-1, decide Pierini.14:50

45'+2' I biancorossi lamentano un presunto tocco con il braccio di Zampano ma la palla era già uscita sul cross di Nasti.14:57

45'+1' Cross di Aramu, Nasti controlla per Benali, destro svirgolato in fallo laterale.14:47

45' Due minuti di recupero.14:47

44' Azione manovrata degli arancioneroverdi, Pucino intercetta il filtrante per Gytkjaer.14:45

42' Sibilli punta l'area centralmente, raddoppiato, non passa.14:43

41' OCCASIONE BARI! Da corner, mischia in area arancioneroverde, sinistro a colpo sicuro di Koutsoupias, Sverko s'immola.14:42

40' Ricci sulla sinistra, fermato in angolo da Candela.14:41

39' Sibilli lavora palla per Pucino che liscia in modo maldestro la conclusione.14:41

38' Retropassaggio rischioso di Sibilli, Gytkjaer non riesce ad approfittarne.14:40

36' Candela vince un contrasto con Ricci, destro murato da Vicari.14:38

34' Ripartenza di Ellertsson, rifinitura imprecisa per Pierini.14:35

33' Un rimpallo favorisce Aramu, Benali apre per Ricci, sinistro contrato in angolo da Busio.14:34

32' Collu convalida la rete dopo il check del VAR.14:33

30' GOL! Bari-VENEZIA 0-1! Rete di Pierini. Azione di Johnsen sulla sinistra, Zampano crossa basso, Pierini gira il sinistro alle spalle di Brenno.



29' Possesso degli arancioneroverdi, i biancorossi attendono nella propria metà campo.14:31

27' Johnsen dalla sinistra centra d'esterno, Di Cesare libera di testa.14:28

26' OCCASIONE BARI! Errore di Zampano, Ricci tocca per Koutsoupias, girata sul primo palo, protetto da Bertinato.14:27

24' Da corner, colpo di testa di Tessmann, alto.14:25

23' Ellertsson avanza per vie centrali, sinistro di Johnsen deviato da Pucino in angolo.14:24

21' Zampano arriva sul fondo, Dorval lo contiene.14:22

19' Johnsen in area per Busio che tenta il tacco per Pierini, Vicari è ben posizionato.14:21

17' Lancio per Ellertsson, Brenno arriva prima.14:19

15' Aramu cerca spazio sulla destra, Johnsen lo chiude in angolo.14:16

14' OCCASIONE BARI! Giocata di Sibilli al limite, tiro sporcato da Altare, Bertinato reattivo.14:15

12' Busio riceve palla da Gytkjaer ai 20 metri, destro violento, alto non di molto.14:14

10' Pierini allarga per Candela, traversone troppo profondo per tutti.14:12

8' TRAVERSA BARI! Cross di Aramu senza pretese, Tessmann spazza malamente rischiando l'autorete, la palla lambisce la traversa.14:12

6' Pierini a terra, gioco fermo per qualche istante.14:08

4' Gytkjaer prolunga per Ellertsson, Pucino lo anticipa.14:06

2' OCCASIONE VENEZIA! Pierini serve la sovrapposizione di Busio che centra per Johnsen, destro masticato da ottima posizione, fuori.14:04

1' INIZIA Bari-Venezia, palla ai biancorossi.14:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Collu.13:43

Out bomber Pohjanpalo, Vanoli dà una chance da titolare a Gytkjaer al centro del tridente completato da Pierini e Johnsen. Zampano torna dal primo minuto, Sverko preferito a Modolo in difesa. Joronen si rivede in panchina.12:59

Marino conferma per nove undicesimi la squadra che ha impattato contro la FeralpiSalo: Benali al posto di Acampora in mediana. In attacco, l'ex Aramu con Sibilli e Nasti.14:11

4-3-3 per il Venezia: Bertinato - Candela, Altare, Sverko, Zampano - Busio, Tessmann, Ellertsson - Pierini, Gytkjaer, Johnsen. A disp.: Joronen, Grandi, Dembele, Modolo, Ullmann, Jajalo, Andersen, Lella, Cheryshev, Mikaelsson, Olivieri.13:39

Ecco le formazioni. Bari con il 3-4-3: Brenno - Pucino, Di Cesare, Vicari - Dorval, Koutsoupias, Benali, Ricci - Aramu, Nasti, Sibilli. A disp.: Pissardo, Zuzek, Matino, Frabotta, Maita, Acampora, Astrologo, Edjouma, Bellomo, Achik, Akpa-Chuwuku.14:09

I biancorossi, unici ad aver subito una sola sconfitta in questo torneo (vs Parma, lo scorso 27 settembre) affrontano gli arancioneroverdi, reduci da tre vittorie di fila.12:53

Al San Nicola tutto pronto per Bari-Venezia, quattoredicesima giornata di Serie B.12:51