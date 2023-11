Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cremonese-Lecco 1-0, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:01

La Cremonese nel prossimo turno di campionato sarà ospite del Pisa, mentre il Lecco sarà impegnato martedì nel recupero del derby contro il Como.16:01

Gara molto equilibrata, con la Cremonese che fa la partita nei primi venticinque minuti di gioco e passa in vantaggio al 20’ con il bellissimo sinistro da fuori di Castagnetti su assist di Coda. Il Lecco prova a reagire ma non riesce a trovare il pari. Nel secondo tempo persiste ancora l’equilibrio, con una partita molto combattuta soprattutto a centrocampo, con i padroni di casa che controllano il risultato senza grossi affanni, almeno fino al 94esimo quando Caporale impatta sulla traversa la palla del pareggio. Terza gara consecutiva senza subire reti per gli uomini di Stroppa, che raggiungono anche la quarta vittoria di fila e conquistano il terzo posto in solitaria a 25 punti. Il Lecco scende in quart'ultima posizione, fermo a 12 punti.16:00

90'+6' Finisce qui la partita! CREMONESE-LECCO 1-0 (20' pt Castagnetti).15:55

90'+4' OCCASIONE LECCO! Traversa di Caporale sulla punizione dalla trequarti di sinistra ancora di Crociata!16:05

90'+3' Ammonito anche Vázquez.15:55

90'+2' Cartellino giallo per Castagnetti che abbatte Crociata.15:52

90' Saranno quattro i minuti di recupero.15:50

89' Il Lecco protesta per un sospetto tocco di mano di Antov in area grigiorossa.15:49

88' OCCASIONE LECCO! Punizione dalla trequarti di Crociata, palla che arriva a Celijak che calcia a botta sicura ma Jungdal para in angolo!15:48

85' Cartellino giallo per Lemmens.15:47

85' Ultimi due cambi anche per Stroppa: Okereke per Coda e Ghiglione per Sernicola.15:46

82' Calcia Abrego ma la palla finisce alta sopra la traversa.15:42

82' Calcio di punizione da posizione molto interessante per la Cremonese.15:41

80' Triplo cambio per il Lecco: escono Ionita, Novakovic e Lepore, dentro Galli, Eusepi e Guglielmotti.15:41

76' Occasione CREMONESE! Dopo una buona giocata di Collocolo la palla arriva a Sernicola che prende il palo!15:36

76' Siamo entrati negli ultimi quindici minuti di gioco più recupero.15:35

72' Bonazzoli sostituisce Sersanti con Tordini.15:32

70' Partita molto combattuta a centrocampo dalle due formazioni, che tentano di spegnere sul nascere le ripartenze avversarie.15:31

67' Sostituzione per la Cremonese: fuori Pickel per Collocolo.15:27

66' Cartellino giallo per Valentin Antov che fa fallo su Crociata.15:26

63' OCCASIONE CREMONESE! Vazquez regala un assist al bacio ad Abrego, che però calcia sull'esterno della rete.15:23

61' Primi cambi anche per Stroppa: Quagliata per Zanimacchia e Abrego per Buonaiuto.15:22

57' Primo cambio della partita: il Lecco sostituisce Buso con Lemmens.15:17

54' Cross interessante dalla destra di Lepore ma Ionita non ci arriva per pochissimo.16:04

47' Fatica ad uscire dalla propria metà campo il Lecco, ben pressato dagli uomini di Stroppa.15:11

46' Si riparte! Inizia il secondo tempo di CREMONESE-LECCO 1-0.15:06

Un giallo per parte nel primo tempo: Bianconi per il Lecco, Zanimacchia per la Cremonese. Nessun cambio per le due formazioni durante l'intervallo.15:06

Buon primo tempo dei padroni di casa che hanno avuto in mano costantemente il pallino del gioco nella prima parte della prima frazione, e hanno prodotto vari tentativi verso la porta del Lecco, fino al vantaggio siglato da Castagnetti con un bellissimo tiro da fuori area su assist di Coda. Dopo il gol c’è stata la reazione del Lecco, che ha avuto con Ionita, Buso e Sersanti le occasioni per pareggiare, mentre la Cremonese si è un po' rilassata.14:53

45'+2' Finisce il primo tempo dopo un minuto e venti secondi di recupero. CREMONESE-LECCO 1-0 (20' Castagnetti).14:50

44' Tenta l'inserimento Buso su un buon cross di Crociata dalla trequarti, ma l'attaccante non trova l'impatto col pallone.14:47

38' OCCASIONE LECCO! Contropiede di Sersanti che arriva a tu per tu con Jundal, ma il suo sinistro è respinto dal portiere della Cremonese.14:42

34' OCCASIONE LECCO! Dopo un'azione insistita la palla buona capita sul piede di Buso che calcia alto da buonissima posizione!14:37

31' Scontro di gioco in area della Cremonese: Ravanelli rimane a terra.14:33

28' OCCASIONE LECCO! Caporale crossa dalla sinistra per Buso che fa sponda per Ionita: il suo destro esce di pochissimo!14:34

25' Ammonito Luca Zanimacchia che stende Degli Innocenti sulla trequarti.14:27

23' Cartellino giallo per il difensore del Lecco Alessandro Bianconi.14:26

20' GOL! CREMONESE-Lecco 1-0! CASTAGNETTI! Ancora una bella azione dei grigiorossi, Coda dal limite dell'area libera per Castagnetti che con un bolide di sinistro gonfia la rete!



Guarda la scheda del giocatore Michele Castagnetti14:25

18' C'è solo la Cremonese in campo in questo frangente. Ci prova anche Pickel, ma il suo destro esce di pochi centimentri.14:26

17' Bella azione sullo stretto della Cremonese, la palla arriva a Coda che calcia fuori.14:26

15' Tentativo di Sernicola da fuori area: il destro si spegne a lato.14:26

10' Ci prova ancora "El Mudo" Vazquez con il sinistro, palla abbondantemente a lato.14:26

8' OCCASIONE CREMONESE! Discesa di Sernicola sulla sinistra che mette in mezzo un gran pallone per Vazquez: il sinistro viene respinto da Saracco.14:25

5' OCCASIONE CREMONESE! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo viene messa in mezzo una palla per Coda, solo davanti al portiere. La conclusione esce di pochissimo!14:25

Subito all'attacco il Lecco. Affondo di Caporale sulla sinistra, il cross è intercettato da Jungdal.14:25

Allo stadio Zini di Cremona è tutto pronto. Comincia la sfida CREMONESE-LECCO.14:25

Si giocherà con uno speciale pallone a tinte rosa per la giornata contro la violenza sulle donne.14:05

Arbitra la sfida Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato dagli assistenti D’Ascanio e Ceolin e dal quarto uomo Cherchi. Miele e Irrati rispettivamente al Var e Avar.13:56

Il Lecco deve fare a meno di Tenkorang (lesione al menisco) e del portiere Melgrati, sostituito da Saracco. Rispetto alla formazione che ha sconfitto il Parma trovano spazio Bianconi e Crociata con Marrone e Lemmens in panchina.13:48

La Cremonese deve rinunciare agli infortunati Tuia, Bertolacci e Tsadjout che vanno ad aggiungersi ai lungodegenti Sarr e Afena-Gyan. Nessun cambio rispetto alla formazione che nell'ultimo turno ha inflitto un rotondo 3-0 al Brescia.13:45

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecco si schiera con un 4-3-3: Saracco - Degli Innocenti, Celijak, Bianconi, Caporale - Crociata, Sersanti, Ionita - Lepore, Novakovich, Buso. A disposizione: Giudici, Eusepi, Tordini, Bonadeo, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Guglielmotti, Agostinelli, Lemmens, Galli. All. Bonazzoli.13:38

FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese scende in campo con il 3-5-2: Jungdal - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia - Coda, Vàzquez. A disposizione: Sekulov, Collocolo, Ciofani, Valzania, Ghiglione, Saro, Rocchetti, Abrego, Quagliata, Majer, Lochoshvili, Okereke. All. Stroppa.13:34

Il Lecco invece occupa il quintultimo posto in classifica con 12 punti ma con una partita ancora da recuperare. E’ in serie positiva da cinque gare e nell’ultimo match ha battuto la capolista Parma per 3-2. Da quando si è seduto Bonazzoli in panchina, ha raccolto undici punti in sei giornate.13:27

La Cremonese, che con il cambio in panchina e l’arrivo di Giovanni Stroppa ha conquistato 16 punti in otto gare, occupa il quarto posto in classifica a 22 punti ed è reduce da una striscia di tre vittorie consecutive.13:26

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Lecco, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B.13:26