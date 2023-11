Grazie per avere seguito con noi la diretta di Parma-Modena, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:05

Nel prossimo turno di Serie B per il Parma impegno in trasferta sul campo dello Spezia, il Modena affronterà in casa la Reggiana.16:05

Finisce in parità il derby emiliano tra Parma e Modena. Primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa il match si accende. Ospiti in vantaggio al 59' con Duca. Seculin protagonista assoluto con almeno cinque interventi, il portiere para anche il calcio di rigore battuto da Man. In pieno recupero al 93' Partipilo realizza la rete del pareggio.16:04

90'+10' Espulso SOHM per proteste.16:05

90'+10' Fine partita! PARMA-MODENA 1-1 (59' Duca, 93' Partipilo).16:00

90'+8' Ammonito FALCINELLI per gioco scorretto su Estevez.15:58

90'+7' Rischia l'autorete il Modena: carambola tra Seculin e Pergreffi, pallone non distante dalla porta.15:57

90'+6' Il Parma chiude la gara in attacco: cross di Coulibaly, Pergreffi di testa allontana la sfera.15:56

90'+3' GOL! PARMA-Modena 1-1! Rete di Partipilo. Calcio piazzato battuto da Estevez, la difesa non riesce a liberare, Partipilo deposita in rete di sinistro da pochi passi dalla porta.



Guarda la scheda del giocatore Anthony Partipilo15:54

90'+1' L'arbitro Chiffi ha concesso nove minuti di recupero, si giocherà fino al 99'.15:53

90' Sostituzione PARMA: entra Colak esce Bernabé.15:50

90' Sostituzione MODENA: entra Oukhadda esce Tremolada.15:49

90' Sostituzione MODENA: entra Guiebre esce Cotali.15:49

87' RIGORE PARATO! Man calcia dal dischetto, Seculin intuisce l'angolo e in tuffo intercetta la sfera.15:51

86' Ammonito SECULIN per gioco scorretto su Del Prato.16:06

85' RIGORE PER IL PARMA! L'arbitro Chiffi, richiamato al monitor, concede un penalty per un fallo di Seculin su Del Prato.15:45

84' Del Prato, colpito in area da Seculin, resta a terra: controllo Var in corso.15:44

83' OCCASIONE PARMA! Pallone vagante in area, Del Prato di testa anticipa Seculin, Zaro salva sulla linea di porta.15:43

82' Mischia in area dopo un corner, Partipilo non trova lo spazio per il tiro.15:42

79' Ammonito BALOGH per gioco scorretto su Bonfanti.15:38

78' Sostituzione PARMA: entra Partipilo esce Benedyczak.15:37

77' Sostituzione MODENA: entra Bonfanti esce Manconi.15:37

77' Sostituzione MODENA: entra Mondele esce Duca.15:36

76' Insiste il Parma: tentativo anche di Estevez, Seculin fa buona guardia.15:39

76' TRAVERSA PARMA! Camara calcia da posizione defilata, il pallone sbatte sulla traversa.15:38

75' OCCASIONE PARMA! Man in area impegna Seculin, il portiere del Modena risponde presente.15:36

74' Problemi per Duca, l'autore del gol a terra dolorante.15:34

71' Calcio da fermo battuto da Bernabé, libera la difesa del Modena.15:31

68' Tremolada conclude dall'interno dell'area al termine di un'azione di rimessa del Modena, Balogh respinge in scivolata.15:28

68' Sostituzione PARMA: entra Camara esce Sohm.15:27

66' Immediata la reazione del Parma dopo la rete di Duca, si accende il derby emiliano.15:29

64' Ammonito SOHM per proteste.15:24

63' OCCASIONE PARMA! Seculin prodigioso, il portiere del Modena salva su Charpentier e poi su Man con due grandi interventi.15:25

61' Duca, in occasione del gol, è partito in posizione regolare così come confermato dal Var.15:22

59' GOL! Parma-MODENA 0-1! Rete di Duca. Falcinelli sfiora di tacco, Duca parte alle spalle della difesa e in area con freddezza supera Chichizola.



Guarda la scheda del giocatore Edoardo Duca15:40

58' Charpentier ci prova da fuori area, tiro murato.15:18

55' Passaggio troppo lungo di Charpentier per Benedyczak, riparte il Modena.15:15

52' Modena in avanti, due corner consecutivi per la squadra ospite.15:12

49' OCCASIONE PARMA! Charpentier, dopo un triangolo con Sohm, conclude da posizione favorevole: Seculin si oppone con efficacia.15:10

47' Calcio da fermo battuto da Estevez, prolunga Del Prato, il pallone rotola sul fondo.15:06

46' Inizio secondo tempo di PARMA-MODENA! Si riparte dal risultato di 0-0.15:05

46' Sostituzione PARMA: entra Di Chiara esce Ansaldi.15:04

46' Sostituzione PARMA: entra Charpentier esce Bonny.15:04

Possesso palla favorevole al Parma nel corso della prima frazione: 60,2%.14:51

Primo tempo senza gol e con poche emozioni tra Parma e Modena. Partita equilibrata, nessuna chiara occasione da rete.14:50

45'+1' Fine primo tempo: PARMA-MODENA 0-0! Si va al riposo senza reti.14:49

44' L'arbitro Chiffi concede un solo minuto di recupero.14:47

41' Ansaldi non tova spazio sulla corsia di sinistra, nulla di fatto per i padroni di casa.14:44

38' Estevez dalla bandierina, allontana di testa Manconi.14:40

37' Manconi entra in area, ma si defila e perde l'attimo per il tiro.14:42

35' Ammonito ESTEVEZ per gioco scorretto su Duca.14:37

34' Problema al ginocchio per Duca, gioco di nuovo fermo.14:36

31' Magnino dolorante dopo un contrasto con Sohm, il gioco è fermo.14:33

29' Cotali frena l'iniziativa di Bernabé, il terzino del Modena subisce anche fallo.14:31

26' Il Parma in attacco, Coulibaly spinge sul binario destro.14:29

23' Magnino pescato in posizione irregolare sul lancio di Tremolada, sfuma l'azione del Modena.14:25

20' Ansaldi arriva sul fondo e guadagna un calcio d'angolo, battuto senza esito.14:22

18' Richiamo verbale dell'arbitro Chiffi a Man per un eccesso di proteste.14:20

16' Traversone di Ansaldi, il colpo di testa di Man è impreciso.14:18

15' Pergreffi rischia grosso sul pressing di Man ma non paga dazio, corner per il Parma.14:18

13' Guizzo di Sohm sulla trequarti, Benedyczak anticipato al limite dell'area.14:15

11' Prolungato possesso del Parma, il Modena in attesa nella propria metà campo.14:13

8' Fallo in attacco commesso da Benedyczak, interrotta l'azione del Parma.14:10

5' Cross rasoterra di Sohm, Duca in area anticipa Man.14:07

3' Retropassaggio corto di Coulibaly, Chichizola costretto al rilancio frettoloso.14:05

1' Inizio primo tempo di PARMA-MODENA. Dirige la gara l'arbitro Chiffi.14:02

Il Parma è imbattuto da 12 gare casalinghe di Serie B.13:19

Le scelte di Bianco: in avanti Falcinelli preferito a Bonfanti, Manconi e Tremolada alle sue spalle. Palumbo, Duca e Magnino in mediana. In porta c'è Seculin.13:19

Le scelte di Pecchia: Bonny al centro dell'attacco, Benedyczak e Man a supporto. Bernabé ed Estevez a metà campo, Coulibaly e Ansaldi i terzini.13:17

Panchina MODENA: Gagno, Guiebre, Oukhadda, Mondele, Vukusic, Giovannini, Bozhanaj, Waibi, Bonfanti.13:17

Panchina PARMA: Turk, Corvi, Circati, Di Chiara, Zagaritis, Cyprien, Hainaut, Camara, Mihalia, Partipilo, Charpentier, Colak.13:15

Formazione MODENA (4-3-1-2): Seculin - Ponsi, Zaro, Pergreffi, Cotali - Duca, Palumbo, Magnino - Tremolada - Manconi, Falcinelli.14:06

Formazione PARMA (4-2-3-1): Chichizola - Coulibaly, Balogh, Delprato, Ansaldi - Bernabé, Estevez - Man, Sohm, Benedyczak - Bonny.13:14

Manca poco all'inizio di Parma-Modena. Derby emiliano ad alta quota, padroni di casa primi in classifica.13:12

Benvenuti alla diretta della partita della 14^ giornata di Serie B, si affrontano Parma e Modena.13:11