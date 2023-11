Per la diretta di Pisa-Brescia è tutto, buon proseguimento di serata. 18:13

In classifica, nerazzurri a quota 17, biancazzurri a quota 14 in attesa del recupero di martedì in casa del Sudtirol. 18:13

Tante occasioni, una rete, una traversa e un punto a testa tra Pisa e Brescia. Al gol di Moreo ha replicato Bjarnason. Legni colpiti da Cistana e Tramoni. 18:12

90'+6' E' FINITA! PISA-BRESCIA 1-1! Reti di Moreo e Bjarnason. 18:11

90'+5' Destro al volo di Nagy, muro biancazzurro. 18:09

90'+3' Corner per il Brescia. 18:08

90'+1' QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Calabresi, esce Esteves. 18:07

90' Cinque minuti di recupero. 18:05

89' Destro di van de Looi debole, presa non complicata di Nicolas. 18:04

88' AMMONITO BORRELLI: gomito largo su Canestrelli. 18:03

87' Tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. 18:01

85' AMMONITO ESTEVES: fallo su van de Looi. 17:59

84' Cross di Beruatto a centro area, Mangraviti anticipa tutti e mette in fallo laterale. 17:59

82' Fallo in attacco di Valoti ai danni di Bertagnoli. 17:57

80' QUARTO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Borrelli, esce Olzer. 17:55

79' D'ALESSANDRO AL TIRO! Scambio con Gliozzi e destro dal limite che esce alla destra di Lezzerini. 17:54

78' QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Vignato, esce Tramoni. 17:53

77' Tiro di van de Looi respinto, Brescia in possesso palla. 17:51

75' Baricentro più alto del Pisa negli ultimi minuti. 17:50

73' Galazzi prova a sorprendere Nicolas da metà campo, tiro fuori misura. 17:48

72' GLIOZZI! Subito pericoloso l'attaccante, colpo di testa da corner alto sopra la traversa. 17:47

71' TERZO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Bianchi, esce Moncini. 17:47

71' SECONDO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Galazzi, esce Bjarnason. 17:46

69' TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Gliozzi, esce Torregrossa. 17:44

69' SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Nagy, esce Barberis. 17:44

69' PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra D'Alessandro, esce Moreo. 17:43

68' Conclusione mancina di Olzer dal limite dell'area, largo rispetto all'incrocio. 17:43

67' Torregrossa tenta il filtrante per Moreo ma il suggerimento non passa. 17:42

65' Il Pisa si riporta in avanti, Torregrossa tenta l'eurogol in rovesciata: tiro alto. 17:39

64' Tiro al bersaglio alla porta di Nicolas! Ci prova ancora Olzer, l'estremo difensore nerazzurro blocca in due tempi. 17:39

63' Un'altra opportunità per il Brescia sugli sviluppi del calcio d'angolo: Moncini al volo, alto sopra la traversa. 17:38

62' OLZER! Sinistro rasoterra, Leverbe devia e manda in corner, sfera che passa vicinissima al palo. 17:37

61' MONALDI ALL'ON-FIELD REVIEW! Moreo ha toccato con il braccio, niente penalty per il Pisa! 17:40

59' Gioco ancora fermo, Var in azione: da controllare il rimpallo tra Moreo e Lezzerini in uscita, per un presunto tocco di mano dell'attaccante. 17:35

58' CALCIO DI RIGORE PER IL PISA! Fallo di mano di Cistana sul tiro di Moreo! 17:34

56' Torregrossa a terra, per il direttore di gara non c'è azione fallosa. 17:31

54' BRESCIA PERICOLOSO! Moncini dà a Olzer un gran pallone, sinistro a colpo sicuro che si infrange sull'intervento decisivo del portiere del Pisa. 17:29

53' Fallo di Barberis su Bertagnoli. 17:28

51' TIRO DI MONCINI! Diagonale destro leggermente defilato, Nicolas respinge in calcio d'angolo. 17:26

50' Colpo di testa di Moncini sul fondo. 17:24

48' Offside di Olzer. 17:22

46' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 17:21

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA-BRESCIA! Si riparte dal risultato di 1-1. 17:20

Squadre negli spogliatoi: Aquilani e Moreo studiano le mosse in vista della ripresa. 17:07

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Pisa e Brescia: padroni di casa subito avanti con l'ex Moreo, risposta quasi immediata degli ospiti con Bjarnason. Anche una traversa per parte, con Cistana e Tramoni. Infortunio ai danni di Fares. 17:07

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! PISA-BRESCIA 1-1! Reti di Moreo e Bjarnason. 17:05

45'+2' Destro di Valoti dal limite, muro avversario. 17:04

45' Due minuti di recupero. 17:02

44' Moreo inizia e rifinisce l'azione, cross a centro area, Cistana spazza in fallo laterale. 17:01

41' Traversone di Mangraviti, uscita alta di Nicolas. 17:01

39' AMMONITO VALOTI: pestone ai danni di Olzer. 16:56

38' AMMONITO CISTANA: fallo su Torregrossa. Era diffidato. 16:55

36' Spinta di Olzer su Beruatto, Monaldi lascia proseguire il gioco. 16:53

34' Piccinini slalomeggia in area, poi apre su Moreo che però a quel punto è in offside. 16:52

32' TRAVERSA DEL PISA! Moreo lavora bene la sfera, si accentra e serve Tramoni che non serve Torregrossa ma calcia morbido colpendo la traversa! 16:51

32' Ammonizione per Aquilani e Maran. 16:54

31' Contrasto tra Papetti e Valoti, il giocatore nerazzurro finisce in panchina e Aquilani protesta. Il direttore di gara interviene per placare gli animi. 16:49

30' Diagonale destro di Dickmann, blocca il portiere di casa. 16:47

28' Pisa in affanno, Esteves si rifugia in calcio d'angolo. 16:46

27' TRAVERSA DEL BRESCIA! Sugli sviluppi, la sfera arriva a Cistana che al volo colpisce la traversa! 16:45

27' Cross di Huard verso le punte, Canestrelli anticipa tutti in corner. 16:44

25' Moncini impegna Nicolas ma è tutto inutile: c'era fuorigioco. 16:42

25' PRIMO CAMBIO NEL BRESCIA: entra Huard, esce Fares. 16:42

24' Dribbling di Beruatto che salta Olzer, poi tiro-cross che non crea problemi all'estremo difensore biancazzurro. 16:41

22' Gioco fermo, Fares necessita dell'intervento dei sanitari per un problema al polpaccio. Maran costretto alla prima sostituzione. 16:40

20' Pressing di Tramoni, rimessa da fondo campo per il Brescia. 16:39

19' Colpo di testa di Torregrossa su assist di Beruatto, Mangraviti di spalle respinge la conclusione nello specchio della porta. 16:36

17' PAPETTI, CHE RISCHIO! Intervento in spaccata sul traversone di Canestrelli e rischio autogol, provvidenziale Lezzerini. Poi Moreo tira alle stelle da ottima posizione. 16:37

14' Pisa-BRESCIA 1-1! Rete di Bjarnason. Pareggio degli ospiti: scatto di Dickmann su lancio di Papetti, cross a centro area dove Canestrelli libera male, Bjarnason non perdona e trafigge Nicolas.



Guarda la scheda del giocatore Birkir Bjarnason

14' PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per il nazionale islandese. 16:34

13' GOL ANNULLATO AL PISA! Torregrossa serve a Valoti il comodo pallone del raddoppio ma l'attaccante era partito in posizione di offside. 16:30

12' La formazione di Aquilani abbassa i ritmi controllando il possesso palla. 16:29

10' Traversone rasoterra di Dickmann, nessun problema in presa per Nicolas. 16:28

9' Olzer si incarica della battuta, sinistro sopra la barriera che termina sul fondo. 16:26

8' Beruatto perde la sfera e atterra Bertagnoli al limite dell'area di rigore toscana. 16:25

6' BERTAGNOLI! Il Brescia prova immediatamente a reagire con un bel tiro dalla distanza che chiama Nicolas alla deviazione. Sulla respinta, Fares calcia in curva.16:25

5' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per l'ex del match con la maglia nerazzurra numero 32. 16:25

5' PISA-Brescia 1-0! Rete di Moreo. Padroni di casa in vantaggio: cross di Tramoni e colpo di testa vincente sotto misura di Moreo.



Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo

4' Attacca il Pisa con Beruatto che va al cross per due volte, in qualche modo la retroguardia ospite allontana la minaccia. 16:21

3' Inserimento di Barberis in area di rigore, chiusura in calcio d'angolo. 16:20

2' Tramoni prova a triangolare con Torregrossa ma Cistana legge bene la trama e recupera la sfera. 16:19

1' INIZIA PISA-BRESCIA! Primo pallone giocato da Piccinini. 16:17

Squadre in campo agli ordini di Monaldi: padroni di casa in casacca nerazzurra, ospiti in completo bianco con 'V' azzurra. 16:14

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 15:57

Aquilani è senza lo squalificato Marin: Barberis-Piccinini in mediana, Torregrossa terminale d'attacco con Tramoni, Valoti e Moreo alle spalle. L'ex Maran, che è subentrato a Gastaldello, passa alla difesa a tre con Dickmann e Fares esterni; Moncini punta offensiva sostenuto da Olzer. 16:13

FORMAZIONE BRESCIA (3-5-2): Lezzerini - Papetti, Cistana, Mangraviti - Dickmann, Bertagnoli, van de Looi, Bjarnason, Fares - Moncini, Olzer. A disposizione: Andrenacci, Huard, Ndoj, Bianchi, Fogliata, Galazzi, Adorni, Borrelli, Ferro, Besaggio. 16:12

FORMAZIONE PISA (4-2-3-1): Nicolas - Esteves, Leverbe, Canestrelli, Beruatto - Barberis, Piccinini - Tramoni, Valoti, Moreo - Torregrossa. A disposizione: Loria, Hermannsson, Gliozzi, Nagy, Mlakar, Vignato, Masucci, Arena, Calabresi, Barbieri, Miguel Veloso, D'Alessandro. 16:11

Nel turno pre-sosta, vittoria corsara dei nerazzurri in casa del Sudtirol mentre i biancazzurri hanno rimediato la quinta sconfitta consecutiva contro la Cremonese tra le mura amiche. 15:17

Dirige l'incontro il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata, che sostituisce Feliciani. Gli assistenti saranno Affatato e Trasciatti, con Silvestri IV Uomo. Al Var Abbattista, Avar Longo.15:15

Il match dell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani mette di fronte due compagini separate da tre lunghezze: toscani con 16 punti, lombardi a quote 13 con una partita da recuperare. 15:12

Benvenuti alla diretta di Pisa-Brescia, gara valida per il 14° turno di Serie B. 15:10