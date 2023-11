Grazie per avere seguito con noi la diretta di Reggiana-Ascoli, arrivederci al prossimo turno di Serie B!15:59

Dopo una prima frazione di gioco divertente, condotta in maniera propositiva dalla Reggiana ma con il vantaggio dell'Ascoli firmato Pedro Mendes, nella seconda frazione è finalmente emersa la concretezza di cui aveva bisogno la squadra di Nesta. I padroni di casa trovano infatti il pareggio con Pieragnolo e sfiorano anche il sorpasso con la traversa di Cigarini. Alla fine però l'Ascoli resiste e porta a casa un punto d'oro. Finisce 1-1 al Mapei Stadium.15:58

90'+6' Fine partita: REGGIANA-ASCOLI 1-1 (15' Pedro Mendes, 50' Pieragnolo)15:58

90'+2' Super parata di Bardi sul colpo di testa ravvicinato di Manzari. Sul tapin impreciso Bayeye che grazia la Reggiana.15:54

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.15:53

85' Cartellino giallo per Fernando Botteghin.15:47

83' Sostituzione Reggiana: esce Edoardo Pieragnolo, entra Marko Pajač.15:44

80' Problema muscolare per Viviano: il portiere ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra dopo un rinvio dal fondo. Costretti all'ingresso in campo i medici dell'Ascoli.15:41

77' Sostituzione Ascoli: esce Eddy Gnahoré, entra Tommaso Milanese.15:38

74' Sostituzione Ascoli: esce Pedro Mendes, entra Vincenzo Millico.15:34

73' Sostituzione Reggiana: esce Manolo Portanova, entra Domen Črnigoj.15:34

73' Sostituzione Reggiana: esce Natan Girma, entra Filippo Melegoni.15:33

70' La Reggiana sfiora nuovamente la rete, ancora una volta con Cigarini: il centrocampista dei padroni di casa arriva alla conclusione da fuori area. Il suo tiro si spegne però di poco fuori a lato.15:31

65' Spavento per la Reggiana. Si rende infatti pericoloso l'Ascoli con Manzari che per pochi centimetri non riesce a deviare da posizione ravvicinata. Si salvano i padroni di casa, bravi poi a spazzare e ad evitare ulteriori pericoli.15:26

61' Sostituzione Ascoli: esce Pablo Rodríguez, entra Samuel Giovane.15:21

60' Sostituzione Ascoli: esce Patrizio Masini, entra Giacomo Manzari.15:21

59' Sostituzione Ascoli: esce Marcello Falzerano, entra Brian Bayeye.15:21

55' Si rende ancora una volta pericolosa la Reggiana, questa volta grazie ad una conclusione di Cigarini su punizione: l'ex Cagliari viene però fermato dalla traversa.15:20

50' GOL! REGGIANA-Ascoli 1-1! Rete di Edoardo PIERAGNOLO! Splendida azione personale di Varela sulla corsia mancina: l'attaccante della Reggiana arriva al cross e pesca Pieragnolo che, tutto solo, conclude al volo di sinistro battendo Viviano.



48' Cartellino giallo per Pedro Mendes.15:11

46' Inizia il secondo tempo di REGGIANA-ASCOLI!15:06

Serve una scintilla alla Reggiana che nel primo tempo ha perso Gondo per infortunio. Al suo posto è entrato Varela, uno dei migliori nel finale di primo tempo: nella seconda frazione potrebbero però rendersi utili anche Crnigoj e Melegoni.14:53

Prima frazione tutt'altro che noiosa al Mapei Stadium. A fare la partita è la Reggiana, fin dai primi minuti di gioco: i padroni di casa si rendono pericolosi soprattutto con Antiste e Portanova, ma alla fine ad andare in vantaggio è l'Ascoli. Decisivo infatti il gol di Mendes al 15': la reazione della squadra di Nesta arriva con il palo di Antiste, ma gli ospiti resistono fino alla fine de primo tempo e tornano negli spogliatoi all'intervallo sul risultato di 0-1.14:49

45'+2' Finisce il primo tempo di REGGIANA-ASCOLI: in rete Pedro Mendes.14:50

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.14:47

42' Dopo 42 minuti di gioco il conto dei corner vede la Reggiana in vantaggio per 7-1.14:46

38' Continua ad insistere la Reggiana alla ricerca del pareggio. Percoloso Varela in un paio di occasioni dove però non riesce a concretizzare. I padroni di casa ci provano anche con Portanova dalla distanza, ma l'Ascoli si difende con ordine.14:41

34' Cartellino giallo per Luca Cigarini.14:35

33' Cartellino giallo per Pablo Rodríguez.14:35

29' Da una parte Pedro Mendes con una conclusione velenosa dalla distanza, dall'altra Antiste di testa sugli sviluppi di corner. Le due squadre si affrontano a viso aperto e ne beneficia lo spettacolo.14:32

25' Sostituzione Reggiana: esce Cedric Gondo, entra Muhamed Varela.14:26

22' Cartellino giallo per Manolo Portanova.14:25

18' Grandissima occasione della Reggiana che reagisce immediatamente dopo il gol subito. Girma trova Antiste con un ottimo spunto: l'attaccante ex Sassuolo anticipa Bellusci riuscendo a concludere verso la porta. Purtroppo per lui però c'è il palo ad impedirgli di siglare il possibile gol del pareggio.14:20

15' GOL! Reggiana-ASCOLI 0-1! Rete di Pedro MENDES! Sponda di testa di Rodriguez e siluro dalla distanza di Pedro Mendes che di destro fulmina Bardi e sigla il vantaggio dei bianconeri.



12' Cartellino giallo per Patrizio Masini.14:13

8' La Reggiana conduce la partita e mantiene il pallino del gioco: il possesso è nettamente a favore dei padroni di casa con il 72%.14:11

5' Parte forte la Reggiaa che riesce anche ad impensierire Viviano con un tiro dalla distanza. L'Ascoli però riesce ad evitare pericoli degni di nota.14:07

1' Inizia il primo tempo di REGGIANA-ASCOLI!14:02

L’Ascoli ha perso le ultime tre partite di Serie B, subendo cinque reti e segnandone soltanto una; l’ultima volta in cui la squadra marchigiana ha registrato più sconfitte di fila nella competizione risale al periodo tra marzo e giugno 2020: quattro anche in quella occasione.13:46

La Reggiana ha vinto l’ultima sfida contro l’Ascoli in Serie B (1-0, il 14 febbraio 2021): per gli emiliani, tanti successi quanti quelli ottenuti in tutte le precedenti nove gare (4N, 4P) contro la squadra marchigiana nel campionato cadetto.13:46

Le scelte di Castori: gli ospiti si schierano con la solita linea difensiva a tre, con Falzerano e Falasco a tutta fascia a centrocampo. In attacco spazio al duo composto da Mendes e Rodriguez.13:46

Le scelte di Nesta: difesa a quattro per la Reggiana con la conferma di Marcandalli. Come al solito Girma sulla trequarti al fianco di Antiste, entrambi alle spalle di Gondo unica punta. A centrocampo c'è Cigarini in regia.13:45

Panchina Ascoli: Adjapong, Barosi, Bayeye, Bolletta, D'Uffizi, Giovane, Haveri, Manzari, Milanese, Millico, Rossi.13:44

Panchina Reggiana: Crnigoj, Da Riva, Fiamozzi, Kabashi, Lanini, Melegoni, Nardi, Pajac, Sampirisi, Satalino, Sposito, Varela.13:43

Formazione ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci, Quarata, Botteghin; Falzerano, Di Tacchio, Gnahoré, Falasco; Masini; Mendes, Rodriguez. 13:41

Formazione REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pieragnolo; Portanova, Cigarini, Bianco; Girma, Antiste; Gondo.13:41

La Reggiana arriva dalla sconfitta esterna con il Cosenza per 2-0, mentre l'Ascoli è reduce dalla sconfitta interna maturata con il Como per 0-1.13:39

Benvenuti alla diretta della partita della 14^ giornata di Serie B, si affrontano Reggiana e Ascoli.13:36