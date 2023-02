Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori15:54

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Spal, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie B.15:54

Gilardino contro Oddo, Strootman contro Nainggolan, ma soprattutto Genoa contro Spal. I rossoblù vogliono rispondere al Bari, vittorioso sul campo del Brescia, e riportarsi in seconda posizione. Dall'avvento in panchina dell'ex attaccante del Milan, il Grifone ha incassato una sola sconfitta in dieci giornate, a fronte di sei vittorie e tre pareggi. 16:00

È iniziata con un pari, invece, l'avventura dell'ex allenatore dell'Udinese sulla panchina della Spal. Gli estensi hanno bisogno di punti per non perdere contatto con la zona salvezza, ora distante quattro lunghezze. In trasferta, però, i ferraresi hanno vinto soltanto due volte in questa stagione, a fronte di sei segni X e quattro ko.16:02

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Genoa si schiera in campo con un 4-3-2-1: Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Haps; Sturaro, Badelj, Strootman; Jagiello, Gudmundsson; Puscas. A disposizione: Semper, Agostino, Vogliacco, Matturro, Criscito, Czyborra, Lipani, Yalcin, Dragus, Salcedo, Fini, Coda.16:18

FORMAZIONI UFFICIALI - La Spal si schiera in campo con un 3-4-1-2: Alfonso; Arena, Varnier, Meccariello; Dickmann, Valzania, Prati, Tripaldelli; Nainggolan; Moncini, La Mantia. A disposizione: Brazao, Dalle Mura, Peda, Fiordaliso, Celia, Tunjov, Murgia, Zanellato, Maistro, Rabbi, Rauti, Rossi.16:06

Gilardino deve rinunciare agli indisponibili Boci, Hefti, Pajac, Ilsanker, Frendrup, Aramu ed Ekuban. Recuperato Haps, titolare sulla sinistra. Tornano titolari anche Strootman a centrocampo, dove se la vedrà con Nainggolan, ex compagno ai tempi della Roma, e Puscas al centro dell'attacco. Infortunio nel riscaldamento per Coda, costretto a dare forfait, ma comunque in panchina.16:19

Una sola defezione, invece, per Oddo, che deve fare a meno di Fetfatzidis. Arena preferito a Dalle Mura e all'acciaccato Peda nel terzetto difensivo, mentre Tripaldelli vince il ballottaggio con Celia sulla sinistra. Conferme per il duo di centrocampo, formato da Prati e Valzania, e per la coppia d'attacco La Mantia-Moncini. A disposizione, e inizialmente in panchina, anche l'ultimo arrivato, "Pepito" Rossi.16:13

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris. Tra pochi minuti l'arbitro Ivano Pezzuto darà il via al match.16:14

CALCIO D'INIZIO! Comincia Genoa-Spal. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.16:17

3' Nainggolan raccoglie un pallone sulla fascia sinistra e prova il cross basso. C'è deviazione, corner per gli estensi.16:20

6' I padroni di casa recuperano palla sulla trequarti con Haps e Gudmundsson che offrono palla a Strootman. L'olandese, con tanto spazio a disposizione, cerca il cross sul secondo palo ma sbaglia la misura.16:23

9' Ritmo alto in questo inizio di gara, aiutato anche dalla direzione di Pezzuto, che sta fischiando pochissimo.16:26

12' Bello schema su corner del Genoa, con Jagiello che trova Gudmundsson al limite dell'area. Destro al volo dell'islandese, che termina alto.16:29

15' Atmosfera caldissima al Ferraris. La Gradinata Nord canta senza sosta per incitare i rossoblù.16:32

18' AMMONITO Stefano Sturaro, in ritardo su Tripaldelli.16:35

21' Si è un po' abbassata l'intensità in campo. Il Genoa palleggia senza fretta.16:38

22' Grande idea al volo di Nainggolan per la corsa di Moncini. Martinez esce e anticipa l'ex attaccante del Benevento.16:39

24' INFORTUNIO PER VERNIER. Gioco fermo al Ferraris, problema muscolare per il difensore estense.16:41

25' Prima sostituzione per la Spal. Non ce la fa Marco Varnier, al suo posto Christian Dalle Mura.16:41