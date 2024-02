Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:16

Il Modena non riesce a sfondare il muro dello Spezia, costretto già dal primo tempo all'inferiorità numerica. Gliozzi impegna severamente Zoet nei primi 45 minuti, con il portiere bianconero che si supera anche nella ripresa con due interventi prodigiosi prima su Oukhadda e poi su Abiuso. Vani gli assalti finale della squadra di Bianco, dopo sei minuti e oltre di recupero Rutella manda tutti negli spogliatoi.18:15

Continua l'imbattibilità per entrambe le squadre, un pareggio che per come si era messa la sfida soddisfa però solo lo Spezia18:13

90'+8' FINISCE QUI! Termina senza reti la gara del Braglia tra Modena e Spezia!18:12

90'+5' Cauz prova il jolly dalla distanza, tiro però centrale e facile per Zoet che quest'oggi ha neutralizzato conclusioni decisamente più pericolose18:09

90'+3' Azione insistita del Modena che tuttavia non trova spazi per la conclusione, si difende compatto lo Spezia18:08

90' Sei minuti di recupero18:04

88' Assedio Modena adesso, lo Spezia prova a difendere con le unghie questo 0-018:02

86' SALVA TUTTO ZOET! Altra grande parata del portiere dello Spezia che con un gran intervento nega il vantaggio modenese sul colpo di testa di Abiuso!18:01

83' Altro tentativo di Abiuso, stavolta dalla distanza, mira però da perfezionare17:57

82' Ha terminato le forze Elia, al suo posto D'Angelo manda in campo José Tanco17:56

81' Cross di Magnino per Abiuso, colpo di testa sopra alla traversa17:55

78' OUKHADDA! Si presenta con un gran tiro da fuori il neo entrato del Modena, volo di Zoet che toglie il pallone dall'incrocio dei pali!17:52

77' Esce anche Palumbo, entra Oukhadda17:51

77' Doppio cambio invece per il Modena: Ponsi lascia il posto a Magnino17:51

77' Nello Spezia fuori Di Serio per Francesco Esposito17:50

75' Cartellino Giallo anche per Elia, diffidato così come lo era in precedenza Cotali17:49

74' Ammonito Cotali che atterra irregolarmente Cassata17:48

73' Gerli dentro per Ponsi, tentativo di cross basso sventato da Nikolaou17:47

70' Ancora Manconi! Stavolta il suo tiro sbatte sul muro della Spezia17:44

67' Conclusione improvvisa di Manconi, tiro violento a lato non di molto17:40

65' Entra anche Abiuso nel Modena, esce Di Stefano17:39

65' Trattenuta di Nagy su Palumbo, giallo anche per lui17:39

63' Tentativo di Palumbo su punizione, palla sulla barriera17:36

60' Cambia anche lo Spezia, termina la gara di Bandinelli e inizia quella di Vignali17:34

59' Santoro! Gran giocata di Gerli che con l'esterno manda in porta il compagno che in posizione un po' defilata viene chiuso dall'ottima uscita di Zoet!17:33

58' Fuori anche Corrado, dentro Cotali17:31

58' Esce proprio Duca nel Modena, entra Manconi al suo posto17:31

57' Ammonito Duca17:30

55' Sbaglia Corrado! Cross di Santoro che pesca dalla parte opposta Corrado, il quale prova la conclusione al volo ma arriva sul pallone scoordinato e colpisce male17:29

52' Spezia che inevitabilmente avrà un secondo tempo di grande sofferenza, il Modena prova ad aumentare la pressione per scardinare l'arcigna retroguardia ridisegnata da D'Angelo17:28

47' Subito decisivo Hristov! Cross sul secondo palo con sponda di Palumbo, il centrale dello Spezia è decisivo nell'anticipare all'ultimo momento Gliozzi17:22

46' SI RIPARTE AL BRAGLIA!17:19

46' Esce anche Mühl, al suo posto Hristov17:19

46' Corre ai ripari D'Angelo: esce Falcinelli all'intervallo, dentro Cassata17:19

Termina senza reti il primo tempo al Braglia. Modena che fin dai primi minuti prova ad uscire con il palleggio contro uno Spezia più incline a cercare la ripartenza. Gliozzi mette più volte in apprensione la difesa bianconera, in particolare a metà frazione quando serve un autentico miracolo di Zoet per preservare lo 0-0. Nel finale arriva però l'episodio che può caratterizzare anche la ripresa, quando Gelashvili già ammonito stende Gliozzi e viene espulso. A tra poco per i secondi 45 minuti!17:07

45'+1' OCCASIONE MODENA! Punizione sul secondo palo per la sponda aerea di Ponsi che serve Cauz nel cuore dell'area piccola, il colpo di testa del centrale gialloblù non inquadra però lo specchio!17:04

45' Un minuto di recupero17:03

43' Ammonito Cauz per un fallo su Di Serio17:01

43' Gerli prende la mira dai venti metri e lascia partire un destro potente ma troppo centrale, blocca Zoet17:00

41' Duca cerca l'imbucata per Di Stefano, suggerimento troppo lungo e preso in consegna da Zoet16:59

38' Cross indidioso di Corrado dalla sinistra, attento Zoet nella presa alta16:56

35' SPEZIA IN DIECI! Espulso Gelashvili che già ammonito trattiene e atterra Gliozzi, secondo giallo e conseguente rosso estratto da Rutella!16:53

32' COSA HA PRESO ZOET! Stacco di Gliozzi e grandissimo riflesso del portiere dello Spezia che in controtempo nega il vantaggio al Modena!16:49

31' Palumbo! Sinistro da fuori area alto di poco16:49

29' Ammonito anche Gerli che ferma fallosamente una ripartenza dello Spezia16:46

27' Ammonito Gelashvili, intervento in ritardo su Duca16:45

24' DOPPIO LEGNO DELLO SPEZIA! Esposito va direttamente in porta sulla punizione e centra la traversa, sul tap in arriva la conclusione potentissima di Nagy che butta giù la traversa! Che occasione per i liguri!16:43

23' Offensiva dello Spezia con Elia che prima fallisce il tentativo di cross ma poi guadagna un calcio di punizione nella zona della bandierina di sinistra16:41

21' GERLI! Conclusione dal limite potente ma che termina di poco alta al culmine di un'azione manovrata e insistita da parte del Modena16:38

17' Grande occasione per Di Serio che scappa in profondità ma viene chiuso dalla parata di Seculin, ma Rutella a fine azione ravvisa la posizione irregolare dell'attaccante bianconero16:35

14' Destro di Palumbo da fuori deviato da un difensore, pallone che si impenna pericolosamente in area ma gestito dalla retrogaurdia ligure che riesce ad allontanare16:31

11' ANCORA MODENA IN AVANTI! Bella combinazione tra Gerli e Ponsi, tiro di quest'ultimo neutralizzato dal provvidenziale intervento di Nikolaou16:29

9' GLIOZZI! Colpo di testa in avvitamento sul cross dalla sinistra di Palumbo, pallone che non centra lo specchio ma prima occasione per il Modena16:27

8' Falcinelli servito a centro area, l'ex di turno viene circondato e fermato dalla difesa gialloblù16:26

4' Manovra il Modena in questo avvio, lo Spezia si difende e prova a ripartire16:23

FISCHIA RUTELLA! È iniziata Modena-Spezia, primo possesso ai padroni di casa!16:17

Squadre in campo al Braglia, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio!16:14

Le scelte di D'Angelo: torna alla difesa a tre il tecnico bianconero, che rinuncia inizialmente a Verde e si affida a Falcinelli e Di Serio davanti. Mateju ed Elia sulle corsie esterne, con Gelashvili, Muhl e Nikoulau a dirigere la retroguardia, mentre a centrocampo tocca a Nagy, Esposito e Bandinelli15:52

Le scelte di Bianco: non sarà in panchina causa squalifica il tecnico del Modena, che per questa gara ritrova Zaro nel terzetto difensivo con Ponsi e Cauz. Senza lo squalificato Battistella, a centrocampo tocca a Gerli e Palumbo, con il recuperato Duca in coppia con Di Stefano a supporto di Gliozzi.15:47

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Zoet - Gelashvili, Mühl, Nikolaou - Mateju, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Elia - Falcinelli, Di Serio15:49

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-2-1: Seculin - Ponsi, Zaro, Cauz - Santoro, Gerli, Palumbo, Corrado -; Duca, Di Stefano - Gliozzi.15:45

Dirigerà la gara Daniele Rutella della sezione di Enna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Severino e Bitonti e dal quarto ufficiale Di Reda. Al Var opereranno Serra e Gariglio14:53

Situazione opposta per lo Spezia, che dopo la retrocessione dalla Serie A stanno faticando e non poco in questa stagione di cadetteria. I liguri si trovano infatti in zona retrocessione, ma con un successo quest'oggi uscirebbero anche da quella play out. Buon momento comunque anche per la squadra di D'Angelo, imbattuta nelle ultime quattro partite dove ha portato a casa due vittorie e due pareggi14:51

Obiettivi diversi per Modena e Spezia oggi pomeriggio al Braglia. I padroni di casa puntano a consolidare la zona play off e a ritrovare tre punti che mancano da tre partite e con i quali possono superare al settimo posto il Cittadella. I canarini sono reduci da tre pareggi contro Sampdoria, Cosenza e Venezia e non perdono dalla trasferta di Palermo dello scorso 20 gennaio.14:47

Benvenuti alla diretta di Modena-Spezia, gara valida per la 26' giornata del campionato di Serie B!14:40