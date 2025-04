90'+5' FINE PARTITA. BARI-MODENA 1-2. Colpo a domicilio e aggancio per il Modena che passa al San Nicola grazie ai gol di Defrel e Palumbo, non basta Lasagna al Bari.16:59

90'+3' Ci prova in ripartenza Kamate che punta dal vertice sinistro, sposta e calcia col mancino ma senza trovare la porta con poco angolo a disposizione. 16:57

90'+2' Girata di testa sul primo palo di Gaston Pereiro, alto. I cross di Dorval l'unica arma del Bari in questo finale.16:56

90'+1' Ancora Favilli che spizza un altro cross da posizione arretrata di Dorval, pallone sul fondo.16:54

90' Saranno cinque i minuti di recupero.16:54

90' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Bozhanaj, dentro Ponsi.16:53

88' Colpo di testa di Favilli nel cuore dell'area: palla alta. Il Bari aveva mosso corto il pallone su corner.16:52

87' Ribaltamento Bari dopoché Dorval si era opposto a una conclusione pericolosa di Pedro Mendes. Dall'altra parte conclusione di Favilli, deviata in corner.16:51

86' Bellomo cerca la torsione su un cross dalla trequarti di Gaston Pereiro. Pallone non angolato che è preda di Gagno.17:09

85' Ora momento di massimo sforzo da parte del Bari che vuole sfruttare la superiorità numerica.16:49

83' Nonostante sia stato richiamato al monitor dal Var per valutare la possibilità di commutare la sanzione in un giallo, Aureliano conferma la sua decisione.16:48

81' ESPULSIONE PER IL MODENA. Fallo da dietro di Di Pardo ai danni di Dorval, per Aureliano ci sono gli estremi per il provvedimento più severo.17:09

79' Il Bari non riesce a trovare situazioni offensive ad alta pericolosità, per ora ha rischiato poco il Modena in questa ripresa.16:43

75' Spunto di Kamate che penetra in area e arriva alla conclusione da distanza ravvicinata, anche se col passo luingo. Decisiva l'opposizione di Vicari. Ora si aprono però spazi importanti in ripartenza per il Modena.16:39

72' Idrissi anticipa Mantovani appostato sul secondo palo dopo l'ennesimo sprint a sinistra di Dorval che aveva trovato un buon cross.16:37

71' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Falletti, dentro Gaston Pereiro.16:36

71' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Lasagna, dentro Favilli.16:35

71' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Maggiore, dentro Bellomo.16:35

70' Ci prova anche Santoro da fuori dopo il corner sputato fuori area dalla difesa del Bari. Alto sulla traversa di Radunovic, in controllo.16:34

70' Pedro Mendes cerca il destro piazzato dal limite, deviazione in angolo di Mantovani. 16:33

69' Kamate rientra sul mancino e calcia da fuori, centrale e non troppo forte. Blocca Radunovic.16:32

67' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Defrel, dentro Pedro Mendes.16:30

65' Serie di finte di Dorval che va via inizialmente a Di Pardo sulla sinistra ma finisce per trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo.16:29

64' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Cotali, dentro Idrissi.16:27

63' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Caso, dentro Bozhanaj.16:27

63' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Oliveri, dentro Bonfanti.16:27

60' Il Bari ha alzato ora il baricentro, Modena sempre pronto a ripartire.16:23

57' Falletti avvita il destro su punizione defilata, traiettoria complicata liberata dalla difesa del Modena.16:20

53' TIRO DI DEFREL! Riceve con spazio al limite, sistema sul sinistro e spara sul secondo palo. Palla fuori di pochissimo, a un passo dalla doppietta il francese.16:20

53' Gerli e Kamate cercano di dialogare al limite, si chiude la difesa del Bari.16:16

49' COLPO DI TESTA DORVAL! Azione insistita del Bari: traversone di Benali dalla trequarti rimesso dentro da Oliveri. Arriva in corsa Dorval che impatta bene di testa all'altezza del dischetto ma colpisce centralmente. Blocca Gagno.16:13

46' INZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia con un cambio a testa.16:09

46' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Palumbo, dentro Kamate.16:09

46' SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Maita, dentro Lella.16:08

Kevin Lasagna ha realizzato il suo settimo centro in questo campionato, non segnava al San Nicola dallo scorso novembre.16:00

Primo tempo molto divertente tra Bari e Modena. I canarini partono meglio e passano al minuto 8 grazie a Defrel che approfitta di una respinta corta di Radunovic che poco dopo si supererà due volte a distanza di pochi secondi sullo stesso francese e su Palumbo. Il tentativo di tap-in di quest'ultimo viene però disturbato da un intervento falloso di Maina, ravvisato dal Var. Proprio Palumbo trasformerà il conseguente rigore. Incassato il doppio montante il Bari cresce e al 42' Lasagna riapre la partita ribadendo in rete la respinta di Gagno su Maggiore.15:56

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: BARI-MODENA 1-2. Dopo il doppio vantaggio ospite con Defrel-Palumbo è Lasagna ad accorciare le distanze.16:00

45'+3' Oliveri sul secondo palo arriva sul cross da sinistra di Dorval ma non riesce a indirizzare verso la porta.15:50

45'+1' AMMONIZIONE PER IL MODENA. Spinta di Zaro a Oliveri a palla lontana.15:49

45' Beyuku cerca il tiro da lontanissimo, una deviazione vale il corner al Modena.16:01

45' Saranno tre i minuti di recupero.15:48

44' AMMONIZIONE PER IL BARI. Vistosa trattenuta di Vicari su Palumbo.15:47

42' GOL! BARI-Modena 1-2. Ha segnato Lasagna! Giocata fulminea di Maggiore in area sugli sviluppi di punizione: controllo e girata su cui si oppone Gagno che però respinge corto. Lasagna sul filo del fuorigioco è abile nel ribadire in porta.



41' AMMONIZIONE PER IL MODENA. Giallo a Palumbo che interrompe la ripartenza di Falletti.15:44

38' Squadre più lunge ora e soprattutto Bari che riesce a trovare sbocchi offensivi con più continuità.15:41

36' COLPO DI TESTA DI OBARETIN! Era rimasto alto su uno sviluppo offensivo del Bari: gran palla da sinistra di Dorval per la girata del difensore che termina non di molto sopra la traversa.15:39

33' Benali prova il mancino dal confine dell'area, centrale, debole e bloccato da Gagno. Era stato buono il precedente sviluppo del Bari con Oliveri che aveva trovato bene l'inserimento di Maggiore che però non ha avuto un controllo ottimale. 15:36

32' Defrel può solo sfiorare la traiettoria disegnata dalla trequarti da Cotali: pallone di poco lungo sul secondo palo.15:35

31' AMMONIZIONE PER IL BARI. In ritardo Maggiore.15:34

30' Azione confusa in area Modena, con Lasagna che cerca lo sfondamento dopo un tiro murato di Maita. Alla fine libera la difesa dei gialloblu. 15:33

29' Girata improvvisa di Maggiore col mancino dai 18 metri su un pallone rimbalzante: blocca in due tempi Gagno la sfera comunque destinata sul fondo. 15:32

27' Sponda aerea di Mantovani su punizione battuta verso l'area da Falletti, uscita sicura di Gagno in presa alta e in anticipo su Lasagna.15:30

25' AMMONIZIONE PER IL BARI. Intervento da dietro di Oliveri su Caso. 15:27

21' Caso cerca un'altra accelerazione in ripartenza: salutato Falletti, deve intervenire Dorval che alla fine protegge la rimessa dal fondo.15:25

20' Deve riprendersi dal doppio shock il Bari, rumoreggia il San Nicola.15:22

18' GOL! Bari-MODENA 0-2. Ha segnato Palumbo! Conclusione centrale dal dischetto che inganna Radunovic tuffatosi alla sua destra.



17' AMMONIZIONE PER IL BARI. C'è anche il giallo per Maita.15:20

16' CALCIO DI RIGORE PER IL MODENA! Richiamato dal Var, Aureliano assegna un penalty al Modena per un intervento in ritardo di Maita sulla testa di Palumbo in occasione della precedente situazione.16:02

13' TRAVERSA DI DEFREL! Ma è due volte miracoloso Radunovic! Sfonda ancora a destra il Modena col cross basso di Di Pardo respinto corto dalla difesa pugliese. Defrel calcia trovando la deviazione di Obaretin che obbliga al primo miracolo il proprio portiere che tocca quel tanto che basta per mandare sulla traversa. Sul successivo tentativo di tap-in in tuffo di Palumbo si esalta ancora Radunovic col riflesso.15:17

12' Break improvviso del Bari che cerca la reazione: buon aggancio in zona calda di Lasagna che però poi accelera troppo il tiro, sgonfio e sul fondo. 15:15

8' GOL! Bari-MODENA 0-1. Ha segnato Defrel! Spendida triangolazione tra Gerli e Palumbo col primo che va al tiro-cross a mezza altezza lasciato lì da Radunovic. Defrel è il più lesto a ribadire in rete tornando così al gol, troppo ferma la retroguardia del Bari.



7' Iniziativa personale di Caso che converge da sinistra e cerca il tiro, masticato. Raccoglie senza problemi Radunovic.15:10

5' OCCASIONE OLIVERI! Messo in ritmo da Falletti si esibisce in due grandi sterzate e in area e poi piazza il mancino sul secondo palo. Pallone fuori di mezzo metro con Lasagna che non può correggere la traiettoria perché in offside.15:08

4' Maita cerca lo slalom ai confini dell'area del Modena, lo chiude Gerli. 15:07

2' Giro-palla Modena in questi primi minuti, il Bari aspetta.15:04

1' E' cominciata BARI-MODENA. Buona partita a tutti!15:02

Come sugli altri campi, prima del fischio d'inizio, al San Nicola viene osservato un minuto di silenzio in ricordo di Papa Francesco.16:04

Dirige l'esperto fischietto Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato per l’occasione dagli assistenti Ceolin e Regattieri e dal quarto uomo Viapiana. Al VAR ci saranno Serra e Minelli. 14:56

Assenze pesanti per Mandelli: out lo squalificato Magnino, a cui si aggiungono gli infortunati Battistella, Dellavalle, Caldara e Gliozzi. Rientrano invece Vulikic, Ponsi e il capitano Pergreffi, regolarmente a disposizione. Defrel vince il ballottaggio con Pedro Mendes e torna titolare dopo un mese e mezzo.16:04

Tutti a disposizione per Longo, fatta eccezione per la squalifica di Favasuli. Recuperato Benali, il tecnico torna a puntare sul tandem Falletti-Lasagna. Vicari preferito a Simic in difesa.14:54

FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (3-4-2-1): Gagno - Beyuku, Zaro, Cauz - Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali - Palumbo, Caso - Defrel.14:47

FORMAZIONE UFFICIALE BARI (3-5-2): Radunovic - Mantovani, Vicari, Obaretin - Oliveri, Maita, Benali, Maggiore, Dorval - Falletti, Lasagna.14:47

Inizia oggi la fase cruciale del campionato del Modena, decimo in classifica e reduce dalla sconfitta interna col Sassuolo. Le prossime cinque partite decideranno il destino della formazione gialloblù, ancora in bilico tra salvezza e ambizioni playoff.14:45

Il Bari, ottavo in classifica, viene dal bel successo sul Palermo e cerca continuità in chiave playoff. La vittoria contro una diretta concorrente consentirebbe alla squadra di Longo di avvicinare l'obiettivo a una manciata di giornate dal termine.14:42

Il Modena ha vinto l’ultima trasferta di Serie BKT (2-1 vs Pisa) e potrebbe registrare due successi di fila fuori casa per la prima volta nel campionato in corso.14:38

Il Bari ha vinto l’ultimo match di campionato (2-1 vs Palermo) e potrebbe infilare due successi di fila nella Serie BKT per la prima volta dal novembre scorso.14:37

Bari e Modena si sono affrontate 63 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 27 volte, il Modena ha prevalso 17 volte mentre i pareggi sono stati 19. In questa stagione le due squadre si sono incrociate al Braglia alla 2ª giornata di campionato, il 23 agosto 2024: in quell'occasione vinsero i Canarini 2-1 ribaltando l'iniziale vantaggio biancorosso.14:36

Benvenuti alla diretta scritta di Bari-Modena, gara valida per la 35esima giornata del campionato Serie BKT. 10:31

