90'+6' FINISCE BRESCIA - PISA! 1-2 IL RISULTATO FINALE!17:07

90'+5' Da capire se il Brescia avrá ancora tempo per giocarsi la sua ultima occasione.17:06

90'+4' GOL! BRESCIA - Pisa 1-2! Rete di Ante Matej Jurič. Colpo di testa della punta che batte Semper, goal che forse arriva troppo tardi.



90'+3' Brescia che mostra orgoglio provandoci fino alla fine, angolo per le Rondinelle che portano in avanti tutti gli effettivi.17:05

90'+1' Quattro i minuti di recupero.17:02

89' Partita che sembra aver poco da dire: Brescia che spinge ma senza troppa convinzione, Pisa che si limita a difendere il doppio vantaggio.17:01

87' Baseggio prova il cross, ma l'onnipresente Calabresi allontana.16:57

85' Se prima il Pisa era molto cauto, ora in vantaggio di due reti la squadra di Inzaghi sta lasciando pochissimo agli avversari.16:56

82' Si fa durissima per il Brescia, Maran prova anche la carta Biacnhi, Rondinelle ora molto scoperte.16:53

80' Sostituzione BRESCIA: esce Patrick Nuamah, entra Flavio Junior Bianchi.16:52

79' GOL! Brescia - PISA 0-2! Rete di Idrissa Touré. L'esterno sfrutta al meglio un angolo calciando di potenza alle spalle di Lezzerini.



79' Assist Oliver Abildgaard Nielsen16:59

79' Moreo costretto al cambio per un problema al ginocchio, da capire l'entitá dell'infortunio per la punta.16:49

77' Sostituzione PISA: esce Stefano Moreo, entra Olimpiu Vasile Moruțan16:47

76' Cross di Bisoli, blocca Semper: sicuramente non manca la voglia al Brescia, ma forse scarseggiano le idee.16:47

74' Brescia che continua a spingere, grazie anche ad uno stadio che vuole riaprire la partita.16:45

72' Possesso palla Brescia, che fatica peró a trovare spazi contro un Pisa abilissimo nel chiudersi.16:44

70' Si muovono le pedine in campo, con Inzaghi che rinforza il centrocampo, Maran che invece inserisce una punta in piú come Juric.16:41

67' Sostituzione PISA: esce Henrik Wendel Meister, entra Malthe Højholt.16:37

66' Sostituzione PISA: esce Samuele Angori, entra Leonardo Sernicola.16:37

65' AMMONITO Simone Canestrelli.16:35

64' TRAMONI! Altra conclusione per l'ex che si beve Dickmann ma non puó nulla contro Lezzerini.16:36

62' Sostituzione BRESCIA: esce Andrea Papetti, entra Birkir Bjarnason.16:35

62' Sostituzione BRESCIA: esse Nicolas Galazz, entrai Ante Matej Jurič.16:34

61' Sostituzione PISA: esce Markus Solbakken, entra Marius Mihai Marin.16:34

60' OCCASIONE PER CARACCIOLO! Conclusione in girata del centrale sugli sviluppi di un angolo, palla di poco a lato!16:31

58' Meister prova il numero, supera Adorni ma il suo cross non trova compagni.16:30

56' DICKMANN! Conclusione volante dell'esterno, sempre abile nei tiri acrobatici: palla deviata in angolo.16:28

55' Galazzi con il cross, pallone respinto: Brescia sempre piú alto.16:25

53' Brescia che sta prendendo metri, punti molto importanti in palio per una lotta slvezza decisamente agguerrita.16:23

51' Prova a distendersi Corrado, il suo cross é respinto: Brescia che prova a reagire.16:22

49' Meister prova a sfruttare l'errore di Papetti ma viene fermato da Calvani.16:21

47' Pisa che parte forte, vuole chiudere subito il match: colpo di testa di Moreo su cross di Tramoni, palla alta.16:21

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:18

46' Sostituzione PISA: esce Gabriele Piccinini, entra Oliver Abildgaard Nielsen.16:18

Pisa in vantaggio grazie al gol di Tremoni, l'ex, dopo che si era visto annullare dal VAR la rete di Meister in apertura. Troppo poco Brescia, partita anche sospesa per grandine.16:00

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BRESCIA - PISA! 0-1 il risultato parziale.16:00

45'+3' Brescia che lamenta un tocco di mano di Touré, si continua a giocare.15:58

45'+2' Buon primo tempo di Dickmann, fermato ora dal fallo di Tremoni.15:57

45'+1' Quattro i minuti di recupero.15:55

45' Cross di Dickmann a memoria, pallone impreciso che termina mestamente sul fondo.15:55

44' Moreo prova ad entrare in area, gran chiusura di Calvani.15:54

43' Brescia che prova a chiudere in avanti, Pisa che difende molto compatta.15:53

41' Angolo per il Pisa, Angori al centro ma respinge la retroguardia delle Rondinelle.15:51

39' Brescia che fatica, il campo non aiuta e ció permette al Pisa di controllare senza patemi.15:49

37' Campo del Rigamonti in condizioni eufemisticamente difficili: ora la palla si alza spesso e si gioca meno a terra.15:47

35' Riprende il match, squadre che tornano in campo.15:44

35' PARTITA SOSPESA! Si ferma il match, Massimi manda le due squadre negli spogliatoi.15:38

35' Ecco che le squadre rientrano in campo: a breve dovrebbe riprendere la partita.15:45

35' Diminuisce l'intensitá della grandine, ma squadre che non sono ancora rientrare in campo.15:45

33' Ora inizia a grandinare: difficile continuare con queste condizioni.15:37

32' Se i ritmi erano giá bassi, la forte pioggia che sta colpendo Brescia non aiuterá certo a migliorare il possesso palla delle due formazioni.15:35

30' DICKMANN! Semper blocca la potente conclusione dell'esterno: primo squllo delle Rondinelle.15:35

28' Partita che non decolla, Pisa che non ha fretta, Brescia che sembra non aver invece la struttura per impensierire gli avversari.15:33

25' Prima sostituzione obbligata per Maran, che perde Bertagnoli per un problema alla coscia sinistra.15:27

24' Sostituzione BRESCIA: esce Massimo Bertagnoli, entra Michele Besaggio.15:26

23' Pisa ora che abbassa i ritmi, alzando poi il pressing nel momento in cui il Brescia prova a organizzare la manovra.15:26

21' Pisa con piú possesso palla, 56%, ma soprattutto con l'intenzione di trovare il secondo gol che chiuderebbe probabilmente il match.15:24

18' Si vede anche il Brescia: ripartenza di Borelli, cross di Corrado, una deviazione facilita la presa di Semper.15:22

16' ANCORA PISA! Touré calcia forte una spizzata di Meister, palla a lato. Azione comunque poi fermata per fuorigioco.15:21

13' Bellissimo scambio tra i due trequartisti, il piú giovane é poi abile a saltare prima Calvani poi freddare Lezzerini: Pisa meritatamente in vantaggio.15:19

12' GOL! Brescia - PISA 0-1! Rete di Mattéo Tramoni. Moreo per il giovane trequartista che insacca il vantaggio: festeggiano gli ospiti!



Guarda la scheda del giocatore Mattéo Tramoni15:16

10' Pisa che, nonostante il gol annullato, continua a spingere, Brescia in difficoltá.15:15

7' ANNULLATO IL GOL AL PISA! Meister aveva insaccato sul primo palo il cross di Touré, ma VAR che annulla per un precedente fallo di Calabresi su Naumah.15:10

5' Check del VAR per un fallo ad inizio azione su Naumah, si aspetta al Rigamonti.15:08

2' SUBITO BISOLI Cross basso che il capitano calcia alto da ottima posizione!15:06

2' Brescia con la classica maglia azzurra con V bianca, Pisa in rosso!15:03

1' INIZIA LA PARTITA!15:03

Dirige il match l'arbitro Massimi.14:42

Maran con l'unica punta Borelli supportata da Galazzi e Nuamah, Calvani in difesa. Pee il Pisa Meister in avanti, Moreo e tramoni da trequartisti, Solbakken in mediana.14:42

La formazione del PISA (3-4-2-1), Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Tourè, Solbakken, Piccinini, Angori - Moreo, Tramoni - Meister.14:40

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA (3-4-2-1), Lezzerini - Papetti, Adorni, Calvani - Dickmann, Bisoli, Bertagnoli, Corrado - Galazzi, Nuamah - Borrelli.14:39

Al Rigamonti il Brescia di Maran ospita il Pisa in una sfida fondamentale per la lotta alla salvezza: Rondinelle in piena bagarre play out, Pisa che invece vuole i tre punti per la promozione diretta.11:52

