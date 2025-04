La Carrarese piega 1-0 la Sampdoria e ottiene tre punti preziosi in chiave salvezza. Rete decisiva al 6' di Torregrossa su assist di Cherubini. Due legni colpiti dai liguri, Niang al 67' e Oudin al 94'.

Nel prossimo turno di Serie B per la Carrarese impegno in trasferta sul campo del Sassuolo, la Sampdoria affronterà in casa la Cremonese.