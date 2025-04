Grazie per aver seguito la diretta di Cesena-Sassuolo e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.22:29

90'+3' FISCHIO FINALE: CESENA-SASSUOLO 0-2. I neroverdi vincono al Manuzzi grazie alla doppietta di Laurienté.22:22

90' Segnalati tre minuti di recupero.22:19

89' OCCASIONE PER RUSSO! Antonucci verticalizza per il numero 91, che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area, ma alza troppo la conclusione.22:18

86' Pierini cerca l'apertura per Berardi, ma nel tentativo di servire il numero 10 colpisce Lipani e il Cesena recupera il pallone.22:15

83' AMMONITO Emanuele Adamo per un intervento in ritardo su Doig.22:12

82' Quinta sostituzione per il Sassuolo. Richiamato in panchina Andrea Ghion, minuti per Luca Lipani.22:11

81' Possesso palla del Cesena, che cerca varchi nella difesa del Sassuolo.22:10

78' KLINSMANN SALVA SU BERARDI! Colpo di testa a botta sicura del numero 10 del Sassuolo, fermato da un'altra gran parata del portiete del Cesena.22:07

77' Quinta sostituzione per il Cesena. Dario Šarić lascia spazio a Simone Bastoni.22:06

76' IANNONI A UN PASSO DAL 3-0! Grande progressione palla al piede del numero 40, che va via a Piacentini e prova la conclusione sul secondo palo, ma trova la deviazione di Klinsmann, non ravvisata dall'arbitro Tremolada.22:05

73' Quarta sostituzione per il Sassuolo. Finisce la partita di Armand Laurienté, al suo posto Nicholas Pierini.22:02

72' Terza sostituzione per il Sassuolo. Esce Edoardo Pieragnolo, entra Josh Doig.22:01

72' Seconda sostituzione per il Sassuolo. Fuori Luca Moro, dentro Laurs Skjellerup.22:01

72' Prima sostituzione per il Sassuolo. Richiamato in panchina Pedro Obiang, minuti per Luca Mazzitelli.22:01

71' GRAN PARATA DI KLINSMANN E PALO DI IANNONI! Berardi scarica all'indietro per il compagno che, posizionato al limite dell'area, controlla e calcia a incrociare con il destro, ma viene fermato prima dal gran riflesso di Klinsmann e poi da legno.22:00

68' Antonucci apre sulla destra per Tavsan, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro dal limite dell'area, ma non centra la porta.21:57

65' CHE OCCASIONE PER SARIC! Antonucci fa passare un gran pallone per il numero 8, che controlla in area, si sposta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo, ma non trova la porta.21:54

62' Quarta sostituzione per il Cesena. Antonino La Gumina lascia spazio a Mirko Antonucci.21:51

62' Terza sostituzione per il Cesena. Finisce la partita di Lars Ceesay, al suo posto Flavio Russo.21:51

60' Laurienté scambia con Iannoni e, dal fondo, scarica all'indietro per Muharemovic, che calcia di prima, ma alza troppo la conclusione.21:49

57' GOL! Cesena-SASSUOLO 0-2! Rete di Armand Laurienté! Muharemovic imbuca in verticale per il numero 45, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia forte sul primo palo dall'interno dell'area, battendo ancora Klinsmann.



57' Corner a uscire di Ghion, che non trova però compagni al centro dell'area.21:46

54' Intervento in ritardo di Saric su Iannoni. Calcio di punizione per il Sassuolo.21:44

51' CI PROVA LAURIENTE'! Il numero 45 riceve ancora una volta tra le linee, taglia dentro l'area e calcia a incrociare sul primo palo. Klinsmann lo copre e respinge.21:41

49' Adamo riceve sulla sinistra, prende il fondo e crossa in area, dove Satalino riesce a uscire e ad allontanare con i pugni.21:38

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Cesena-Sassuolo.21:34

46' Seconda sostituzione per il Cesena. Esce Matteo Francesconi, entra Elayis Tavşan.21:34

46' Prima sostituzione per il Cesena. Fuori Giuseppe Prestia, dentro Emanuele Adamo.21:34

Fabio Grosso può essere soddisfatto della proposta di gioco ma soprattutto dell'atteggiamento dei suoi, entrati in campo con la volontà di vincere la partita, nonostante siano già promossi in Serie A. Tra i più pericolosi, senza dubbio, Laurienté e Berardi, che hanno messo in affanno la difesa del Cesena. La squadra di Mignani ha risentito molto del gol subito e non è riuscita ancora a mettere in partita i due attaccanti, La Gumina e Shpendi.21:25

Il Sassuolo chiude il primo tempo in vantaggio, concretizzando il predominio avuto sia nel possesso del pallone che nelle occasioni da gol. La più grande di queste arriva dopo otto minuti, quando Berardi innesca in verticale Laurienté. Il francese si trova davanti a Klinsmann ma gli calcia addosso. Il pallone, però, finisce nella zona di Berardi, che prova anche lui la conclusione, deviata da Klinsmann e poi dalla traversa, prima di finire sul secondo palo, dove Moro non riesce a ribadire in porta. Il gol dell'1-0 arriva al 24' e porta la firma di Laurienté, che deve solo spingere in porta un cross perfetto di Berardi. Praticamente inoperoso, sull'altro lato del campo, Satalino.21:23

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: CESENA-SASSUOLO 0-1. Neroverdi avanti con il gol di Laurienté.21:19

45' Concesso un minuto di recupero.21:18

45' Grande uscita bassa di Klinsmann, che ferma un imprendibile Laurienté, andato via con il "sombrero" a Francesconi.21:17

43' AMMONITO Matteo Francesconi per una trattenuta ai danni di Laurienté.21:15

42' Calò alza il pallone sul secondo palo alla ricerca di Ceesay che prova la sponda aerea, allontana in corner da Ghion.21:14

39' Cross dalla sinistra di Celia e anticipo sul primo palo di Shpendi, che tocca il pallone prima di Romagna, il quale devia poi in corner.21:12

36' Iannoni allarga per Laurienté, che entra in area puntando Francesconi e apre l'interno del destro alla ricerca del secondo palo, ma calcia troppo debolmente e Klinsmann blocca senza problemi.21:09

33' Laurienté riceve al limite dell'area, rientra sul destro e scarica per Berardi, che calcia di prima, ma alza troppo la conclusione.21:06

30' Fallo di Saric su Toljan. Calcio di punizione per il Sassuolo.21:03

27' Dopo aver trovato il vantaggio, il Sassuolo muove palla senza fretta.21:00

24' GOL! Cesena-SASSUOLO 0-1! Rete di Armand Laurienté! Berardi riceve sulla destra da Ghion, osserva il movimento di Laurienté e lo serve con uno splendido cross sul secondo palo, spinto in porta al volo con il sinistro da Laurienté.



22' Calcio d'angolo a rientrare di Calò, bloccato in presa alta da Satalino.20:55

19' Intervento in ritardo di Francesconi su Ghion. Calcio di punizione per il Sassuolo.20:51

16' Corner a rientrare insidioso di Berardi, sul quale prova ad arrivare Obiang, che non trova però l'impatto con il pallone.20:49

13' Muharemovic lancia in verticale alla ricerca di Moro, che non può arrivare sul pallone. Il Cesena ricomincia con Klinsmann.20:56

10' Pieragnolo calcia forte dal limite dell'area, ma Klinsmann blocca in due tempi.20:42

8' TRIPLA CLAMOROSA PALLA GOL PER IL SASSUOLO! Berardi serve in verticale Laurienté che, solo davanti a Klinsmann, si fa respingere la conclusione. Il pallone finisce nella zona di Berardi, che controlla e calcia dall'interno dell'area, ma il suo tiro viene deviato prima da Klinsmann e poi dalla traversa. Sulla seconda ribattuta arriva Moro, che da due passi non riesce a depositare in porta e calcia sull'esterno della rete.20:41

7' Cross basso dal fondo di Piacentini e inserimento pericoloso di Francesconi, che calcia di prima, ma trova l'opposizione di Muharemovic. Corner per il Cesena.20:39

6' Laurienté riceve alle spalle di Ceesay, rientra sul destro e calcia dal limite dell'area, ma alza troppo la conclusione.20:38

4' Ritmo basso in questo avvio.20:36

CALCIO D'INIZIO! Comincia Cesena-Sassuolo. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:32

In corso un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Papa Francesco.20:31

Quasi tutto pronto all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Tra pochi minuti l'arbitro Paride Tremolada darà il via al match.20:20

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sassuolo si schiera in campo con il 4-3-3: Satalino; Toljan, Romagna, Muharemovic, Pieragnolo; Iannoni, Obiang, Ghion; Berardi, Moro, Laurientè. A disposizione: Moldovan, Paz Blandon, Odentahl, Lovato, Doig, Lipani, Mazzitelli, Volpato, Verdi, Pierini, Mulattieri, Skjellerup.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cesena si schiera in campo con il 3-5-2: Klinsmann; Piacentini, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Saric, Caló, Francesconi, Celia; Shpendi, La Gumina. A disposizione: Pisseri, Siano, Pitti, Donnarumma, Manetti, Bastoni, Adamo, Mendicino, Berti, Tavsan, Russo, Antonucci.20:13

Il Sassuolo, primo in classifica e già promosso in Serie A, affronta il Cesena, che al momento occupa l'ottavo posto, l'ultimo utile per raggiungere i playoff. Vincendo oggi, i bianconeri scavalcherebbero momentaneamente in classifica il Palermo settimo, che scenderà in campo domenica contro il Catanzaro.20:07

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Sassuolo, gara valida per la 35esima giornata di Serie B.20:00

