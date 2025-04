Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Spezia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2024-2025.14:33

90'+6' FINISCE QUI! Nessuna vera chance nel recupero e allo Stirpe finisce 2-2 tra Frosinone e Spezia. Doppietta di Bohinen nel primo tempo, nel mezzo il gol di Bandinelli. Il pareggio definitivo lo segna Pio Esposito nel secondo tempo.14:27

90'+1' Tsadjout prova a mettere in movimento Distefano, ma arriva Hristov a chiudere col difensore dello Spezia che guadagna anche un fallo.14:22

90'+1' 6 minuti di recupero in questo secondo tempo...14:21

90'+1' E sono 22 i legni colpiti dallo Spezia in questo campionato. 10 colpiti solo dall'altro Esposito.14:20

90' TRAVERSA DI ESPOSITO! Salvatore Esposito passa dal mandare l'angolo direttamente fuori a colpire la traversa su un calcio di punizione in posizione molto defilata. Occasionissima per il 3-2 Spezia.14:20

89' Resta in zona d'attacco lo Spezia col calcio di punizione conquistato da Kouda per fallo di Oyono.14:19

88' ECCO CASSATA! Si fa subito vedere il neo entrato dello Spezia con un destro da fuori area, ma centra in pieno Vignali che manda fuori.14:18

87' Sbaglia qui Salvatore Esposito con un brutto calcio d'angolo che manda direttamente a lato. Si è un po' spezzato il ritmo, meno di 5 minuti per tentare il colpo della vittoria. 2-2 allo Stirpe.14:17

85' Si stava per effettuare anche un cambio nella squadra arbitrale con il quarto ufficiale Ianello che si è tolto la tuta, ma Niedda fa cenno di poter continuare. C'è stato anche questo episodio allo Stirpe quest'oggi.14:15

85' DENTRO CASSATA! Lo Spezia fa entrare invece un centrocampista con Cassata che prende il posto di Nagy per dare più vivacità sulla linea mediana.14:15

84' FUORI KVERNADZE! Ha appena sbagliato un gol facile facile: Kvernadze lascia il posto a Partipilo.14:14

82' Gioco fermo in questo momento perché si è infortunato l'assistente di Prontera. Niedda ha un problema muscolare al polpaccio destro e viene medicato dallo staff medico del Frosinone.14:13

81' IL FROSINONE SI MANGIA IL 3-2! Cerofolini rimette subito dentro col suo rinvio, c'è Hristov in controllo ma scivola, ruba Kvernadze che davanti a Gori spara alto. Clamorosa occasione per il Frosinone.14:11

80' ANCORA ESPOSITO! Vignali trova Pio Esposito che va di testa a centro area, ma para Cerofolini.14:11

80' Risponde il Frosinone con Distefano che si accentra sul destro, ma al momento del tiro scivola e non riesce a concludere. Dietro c'è Cichella che prova il tiro, ma spedisce in tribuna.14:10

78' ANCORA SPEZIA! Kvernadze perde palla, ci prova KOUDA ma trova la deviazione di Lucioni in angolo. Gli ospiti provano subito a segnare il gol del tris.14:09

76' E sono 15 i gol di Francesco Pio Esposito in questo campionato, a -1 dal capocannoniere Iemmello.14:07

75' GOL! Frosinone-SPEZIA 2-2. Rete di Francesco Pio Esposito. Ed eccolo il pareggio della squadra ligure col colpo di testa di Pio Esposito che svetta più in alto di tutti sul cross da sinistra di Kouda.14:07

74' DOPPIA CHANCE SPEZIA! Hristov va al tiro con un destro a giro, ma Cerofolini respinge in tuffo. Va al tiro poi Falcinelli dopo il tocco di Lucioni, ma non trova la porta. Era comunque in fuorigioco Falcinelli sulla prima conclusione. Spezia che non molla.14:05

73' Falcinelli lancia per Lapadula, ma arriva in anticipo Cerofolini. Lapadula ringrazia comunque il compagno per il servizio.14:03

71' Solita combinazione Salvatore Esposito per Pio Esposito, che riesce a girarsi ma trova Lucioni che devia in angolo.14:01

68' DENTRO FALCINELLI! 4-3-3 per lo Spezia che adesso schiera ben tre punte: a Pio Esposito e Lapadula si aggiunge anche Falcinelli che prende il posto di Bandinelli.13:58

68' DENTRO TSADJOUT! Il Frosinone fa entrare anche Tsadjout per animare l'attacco: l'ex Cremonese prende il posto di Ambrosino che accusava dei crampi negli ultimi minuti.13:58

67' FUORI VURAL! Bianco toglie anche il centrocampista turco non particolarmente ispirato quest'oggi: dentro Cichella.13:57

66' FUORI MONTERISI! Esce per infortunio il difensore del Frosinone che lascia il posto a Cittadini.13:56

65' OCCASIONE VIGNALI! Sugli sviluppi del corner, palla che arriva sul secondo palo dove c'è appostato Vignali ma calcia alto da buona posizione. Che chance per il pareggio.13:55

64' CI PROVA MATEJU! Salvatore Esposito trova Bandinelli sul secondo palo, ma non riesce a calciare. Palla che arriva a Mateju che prova il destro: deviazione in angolo.13:54

62' Calcio di punizione guadagnato da Salvatore Esposito. Resta in zona d'attacco lo Spezia.13:54

60' DENTRO VIGNALI! D'Angelo cambia entrambi gli esterni: oltre a Aurelio, esce anche Elia che lascia il posto a Vignali.13:51

60' DENTRO KOUDA! Cambia anche D'Angelo con l'ingresso di Kouda che prende il posto di Aurelio. Kouda dovrebbe giocare largo a sinistra, ma si potrebbe anche passare ad un centrocampo a 4.13:51

60' FUORI GHEDJEMIS! Bianco toglie il suo esterno offensivo per Distefano. Cambio anche per tenere maggiormente palla nella metà campo avversaria, considerando che il Frosinone si è troppo schiacciato in questo secondo tempo.13:50

59' CI PROVA ESPOSITO! Elia per Aureliano che viene anticipato, palla che arriva a Salvatore Esposito che cerca un colpo al volo spalle alla porta, sfiorando solamente lo specchio della porta di Cerofolini.13:49

57' Niente di fatto sul calcio di punizione di Salvatore Esposito e riparte veloce il Frosinone con Ghedjemis, ma torna Wisniewski a chiudere.13:48

56' GIALLO MONTERISI! Intervento duro del difensore del Frosinone su Aurelio che resta a terra. Ammonito Monterisi che però protesta perché dice di aver preso la palla.13:46

53' Elia crossa da destra sul secondo palo dove c'è Mateju, stacco di testa del difensore che anticipa Oyono ma manda direttamente a lato. Prova a crescere lo Spezia che deve inseguire dopo la doppietta di Bohinen nel primo tempo.13:44

52' ECCO UNA CHANCE! Prima occasione per lo Spezia con la conclusione di LAPADULA, viene anche deviata, ma Cerofolini è attento tra i pali.13:42

50' Secondo tempo iniziato a ritmi bassi. Le due squadre hanno corso tanto nel primo tempo e, per ora, non c'è la stessa intensità. Vediamo se arriveranno e quando arriveranno le prime occasioni di questa ripresa.13:42

49' Anche lo Spezia prova ad essere pericoloso sugli sviluppi di un corner, ma niente da fare. Riparte il Frosinone con Ghedjemis.13:40

47' Qualche problema per Hristov che in un tackle ha subito una botta alla caviglia. Cenno con la panchina, ma sembra in grado comunque di poter continuare.13:39

47' Non ci sono stati cambi dopo l'intervallo.13:37

46' SI RIPARTE ALLO STIRPE!13:36

Entrambe le squadre, però, non sono riuscite a far pesare il loro potenziale offensivo. Dicevamo di qualche folata dei ciociari: è vero, ma Kvernadze e Ghedjemis non hanno sfondato. Così come dall'altra parte Pio Esposito e Lapadula hanno comunque ricevuto pochi palloni giocabili. Sia per Frosinone che per lo Spezia servirà aumentare la pulizia di passaggio nel secondo tempo per trovare i propri attaccanti.13:24

Primo tempo combattuto, con lo Spezia a fare la partita e le sue solite trame in mezzo al campo, ma le folate del Frosinone hanno sempre fatto male alla retroguardia spezzina. Doppietta di Bohinen per i ciociari che, comunque, hanno provato a bussare alla porta di Gori. Nello Spezia sono mancate le occasionissime per Pio Esposito e Lapadula, ben arginati al momento dalla difesa a 3 del Frosinone.13:22

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Duplice fischio dell'arbitro Prontera e squadre che vanno a riposo sul 2-1 per il Frosinone. Doppietta di Bohinen, nel mezzo il gol di Bandinelli.13:21

45'+1' OCCHIO A AURELIO! Palla che passa, la tocca Aurelio che non riesce però a controllare. Sarebbe stato a due passi da Cerofolini, pronto per colpire.13:20

45' Un minuto di recupero in questo primo tempo.13:19

44' LAPADULA NON CI ARRIVA! Aurelio cerca Lapadula che prova ad andare in spaccata, ma non ci arriva di un soffio.13:18

42' Percussione centrale di NAGY che cerca poi il sinistro da fuori, ma non trova la porta di Cerofolini.13:15

40' Secondo gol in campionato per Bohinen.13:13

39' GOL! FROSINONE-Spezia 2-1. Rete di Emil Bohinen. Nuovo vantaggio dei padroni di casa con la bordata mancina di Bohinen che batte Gori dopo lo scarico di Kvernadze. Incredibile doppietta dell'ex Genoa.



38' Palla dentro per LAPADULA che salta più in alto di tutti, ma ci arriva Cerofolini. Il colpo di testa era abbastanza centrale.13:12

37' HRISTOV SALVA TUTTO! Salvatore Esposito sbaglia un passaggio e riparte veloce Ghedjemis che supera Mateju, ma non Hristov che lo blocca prima di servire Ambrosino.13:11

35' GIALLO PER BOHINEN! Primo cartellino del match, con Bohinen che si gioca il fallo tattico per fermare Bandinelli. Il Frosinone era messo male su questa ripartenza veloce dello Spezia.13:09

34' Pio Esposito va anche a difendere nel tentativo di arginare Kvernadze, ma finisce per commettere fallo. Punizione interessante per il Frosinone.13:07

31' Ghedjemis cerca e trova Ambrosino a centro area, ma arriva il fallo in attacco del Frosinone con Ambrosino che scalcia Salvatore Esposito. Ghiotta chance buttata al vento per il Frosinone.13:05

30' 66% di possesso palla per lo Spezia in questa prima mezz'ora di gioco.13:04

29' Polemiche dei giocatori dello Spezia per un contatto in area che vede protagonista Pio Esposito. Proteste di Bandinelli, ma per l'arbitro non c'è nulla.13:03

28' PALLA DALL'ALTRA PARTE! Kvernadze prova a fare lo stesso di Ghedjemis, ma con più efficacia, ma il suo cross viene intercettato da Gori. Sulle fasce, comunque, lo Spezia soffre molto le giocate dei singoli del Frosinone.13:01

27' Conclusione di Pio Esposito dopo il tocco del fratello Salvatore, ma il vice capocannoniere del campo calcia addosso a Monterisi.13:00

25' BRAVO MATEJU! Ghedjemis si fa tutto il lungo linea ed è pronto a servire Ambrosino, ma Mateju lo disturba col corpo e lo manda fuori dal campo senza fallo. Gran bella difesa.12:59

20' SI RIVEDE IL FROSINONE! Di nuovo avanti la squadra di casa con un 2 contro 1 in favore dei ciociari, ma Ambrosino non trova Ghedjemis con la chiusura provvidenziale di Wisniewski.12:54

19' Pio Esposito chiede anche un rigore per un presunto tocco di mano di Bracaglia, ma non c'è nulla.12:52

18' OCCHIO A ESPOSITO! Controllo in area di Pio Esposito che mette giù in area, ma non riesce a calciare verso la porta. C'è comunque un corner.12:52

16' E primo gol in campionato anche per Filippo Bandinelli12:49

15' GOL! Frosinone-SPEZIA 1-1. Rete di Filippo Bandinelli. Arriva il pareggio degli ospiti con la fantastica rete di Bandinelli che va col sinistro da fuori area dopo il rinvio della difesa del Frosinone sugli sviluppi del corner. Che potenza, che precisione. Che gol.



14' CI PROVA AMBROSINO! Il Frosinone cerca il secondo gol della sua partita col destro da fuori di Ambrosino che non va tanto lontano dal palo alla destra di Gori.12:48

13' ANCORA FROSINONE! Numero di Ghedjemis che si avvicina all'area di rigore con un colpo di classe, cerca poi l'uno-due con Ambrosino ma il passaggio di ritorno non è proprio preciso.12:47

12' Deve ripartire lo Spezia, ma Bandinelli viene fermato per una sbaracciata ai danni di Vural. Serve riorganizzare le idee adesso.12:46

10' Primo gol in campionato per Bohinen. Ricordiamo che il norvegese aveva cominciato la stagione in Serie A, con la maglia del Genoa.12:45

10' GOL! FROSINONE-Spezia 1-0. Rete di Emil Bohinen. La palla resta in zona d'attacco dopo la parata di Gori sul colpo di testa di Lucioni: cross di Ghedjemis che trova Bohinen che con uno stacco aereo da paura batte il portiere spezzino.



9' GORI SALVA LO SPEZIA! Colpo di testa di Lucioni sugli sviluppi di un angolo, salva tutto Gori con il suo intervento. Ma la palla resta lì in attacco per il Frosinone.12:43

8' IL FROSINONE CI PROVA! Rapido capovolgimento di fronte dei padroni di casa che vanno al tiro con Ghedjemis che si accentra col sinistro, fa partire la conclusione ma Wisniewski si immola mandando in angolo.12:42

7' Bel lancio di Salvatore Esposito che cerca la torre di Lapadula che, a sua volta, non riesce ad agire da sponda per Pio Esposito. Riparte il Frosinone.12:41

6' Primo sussulto del Frosinone con Ambrosino che viene incontro e cerca di lanciare Kvernadze in campo aperto, ma il suo servizio non è preciso. Si lamenta Paolo Bianco in panchina.12:40

3' Ancora Elia dalla fascia destra, ma il suo cross è totalmente sbagliato e il pallone finisce in tribuna.12:37

2' Nagy allarga per Elia che prova il cross da destra, ma esce in presa alta Cerofolini che va ad anticipare gli attaccanti dello Spezia. Pochi secondi di gara e, comunque, lo Spezia fa subito capire il suo intento in questa gara.12:36

2' Pressing dello Spezia con Lapadula che va a "mordere le caviglie" dei difensori del Frosinone. Guadagnata una rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite.12:35

1' SI PARTE! Primo possesso per i padroni di casa...12:33

Squadre in campo. Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio per ricordare la morte di Papa Francesco.12:32

Ricordiamo che l'intera 34a giornata di Serie B è stata rinviata dopo la morte di Papa Francesco. Questo turno si recupererà totalmente martedì 13 maggio alle 20.30, cosa che sposta di qualche giorno anche l'inizio dei playoff. Sassuolo-Frosinone e Spezia-Cosenza si recupereranno, quindi, il 13 maggio.12:22

Grande presenza come addetto al VAR quest'oggi. Marco Di Bello, infatti, sarà l'unico arbitro italiano presente al prossimo Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti dal 13 giugno al 14 luglio. Tra i 117 ufficiali convocati, infatti, solo il fischietto di Brindisi è presente come unico italiano. Al Mondiale per club, però, sarà impiegato solo come addetto al VAR e non come arbitro.12:05

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto allo Stirpe. A dirigere questo incontro sarà il sig. Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Il fischietto classe '86 sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Niedda e dal quarto ufficiale Alfredo Iannello. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Marco Di Bello (VAR) e Oreste Muto (AVAR).12:03

Nello Spezia manca Bertola squalificato. Torna titolare Wisniewski che giocherà al fianco di Mateju e Hristov. Per il resto è la stessa formazione scesa in campo contro il Mantova e che, almeno per il primo tempo, aveva dominato in quella sfida fino alla clamorosa rimonta dei lombardi.12:21

Nel Frosinone c'è Bracaglia che sostituisce Szyminski al fianco di Monterisi al centro della difesa. D'Angelo cambia anche due terzi del centrocampo non avendo a disposizione Darboe e Kone: ci sono invece Vural, con Marchizza e Oyono sulle fasce. In attacco sempre presenti Ghedjemis e Kvernadze, ma oggi c'è Ambrosino e non Pecorino a fare da n° 9.12:28

FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Gori - Mateju, Hristov, Wisniewski - Elia, Nagy, Sal.Esposito, Bandinelli, Aurelio - Pio Esposito, Lapadula. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Chichizola, Mascardi - Ferrer, Vignali, Giorgeschi - Cassata, Candelari, Djankpata, Kouda - Falcinelli, Di Serio, Colak.12:16

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone si schiera con un 3-4-3 in cui figurano: Cerofolini - Monterisi, Lucioni, Bracaglia - J.Oyono, Vural, Bohinen, Marchizza - Ghedjemis, Ambrosino, Kvernadze. All. Paolo Bianco. A disposizione: Sorrentino - Cittadini, A.Oyono, Lusuardi - F.Grosso, Cichella - Pecorino, Begic, Distefano, Barcella, Partipilo, Tsadjout.12:27

Lo Spezia arriva dal pareggio di Mantova per 2-2, pari che ha sancito la promozione matematica del Sassuolo in Serie A con 5 giornate d'anticipo. I liguri restano comunque in corsa per la promozione, anche se la squadra di Luca D'Angelo ha conquistato una sola vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato (il 2-0 alla Sampdoria). Lo Spezia è ora terza a quota 59 punti a -7 dal Pisa che sarebbe promosso matematicamente. Finisse adesso il campionato, i liguri sarebbero ai playoff come prima testa di serie. Improbabile il discorso della promozione diretta da terza perché, per farlo, servivano 15 punti di vantaggio sulla quarta e, ad oggi, lo Spezia conta un +6 sulla Cremonese.11:59

Dopo una serie di 4 vittorie consecutive, il Frosinone si è un po' fermato con i pareggi contro Cosenza e Cesena. La squadra ciociara resta però imbattuta dal 2 febbraio scorso, data dell'ultima sconfitta rimediata contro il Bari. Da allora solo risultati utili che hanno portato la compagine di Paolo Bianco all'11° posto a quota 38 punti: a +5 sulla zona retrocessione e +3 sulla zona playout.11:59

Benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Spezia, gara valida per la Giornata 35 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.12:01

