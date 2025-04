PILLOLA STATISTICA: 7° centro stagionale per l'attaccante classe '98. 16:57

Corner per gli ospiti. 16:54

PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagionale per l'ex Genoa. 16:50

Ultimi tentativi per gli ospiti. 16:47

Colpo di testa di Pandolfi, non semplice la conclusione che termina alta. 16:43

Rimessa laterale per i padroni di casa che non hanno alcuna intenzione di alzare i ritmi. 16:42

Destro al volo di Voltan a centro area, occasione gettata in curva. 16:36

In questo momento, a quota 35 punti, ben cinque squadre, comprese proprio Reggiana e Cittadella. 16:33

Gondo sempre pericoloso in contropiede, Pavan costretto agli straordinari. 16:32

Problema per lo stesso Lucchesi che prova comunque a proseguire il match. 16:29

PILLOLA STATISTICA: 5° centro stagionale per l'attaccante numero 11. 16:22

61'

GOL! REGGIANA-Cittadella 1-0! Rete di Gondo. Padroni di casa in vantaggio: Reinhart per Gondo che si libera della marcatura di Salvi e buca Kastrati, non impeccabile sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Cedric Gondo16:21