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Catanzaro-Spezia: 4-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
25 Aprile 2026 ore 12:30
Catanzaro
4
Spezia
2
Partita finita
Arbitro: Marco Piccinini
  1. 24' 1-0 Jacopo Petriccione
  2. 44' 1-1 Mattia Valoti
  3. 63' 2-1 Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco
  4. 78' 3-1 Filippo Pittarello
  5. 82' 4-1 Filippo Pittarello
  6. 90+3' 4-2 Gianluca Lapadula (R)
0'
45'
90'
90'
97'

Il Catanzaro batte 4-2 lo Spezia e consolida il quinto posto in classifica. Il risultato si sblocca al 24', in gol Petriccione. Valoti pareggia i conti al 44'. Al 63' la rete di Jack, Pittarello firma una doppietta in quattro minuti (78' e 82'). Lapadula accorcia dal dischetto al 93'.

Nel prossimo turno di Serie B il Catanzaro impegno in trasferta sul cmapo del Palermo, lo Spezia affronterà in casa il Venezia.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Catanzaro-Spezia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!14:31

  2. 90'+7'

    Fine partita! CATANZARO-SPEZIA 4-2 (24' Petriccione, 44' Valoti, 63' Jack, 78' e 82' Pittarello, 93' rig. Lapadula).14:28

  3. 90'+3'

    GOL! Catanzaro-SPEZIA 4-2! Rete di Lapadula. Calcio di rigore trasformato da Lapadula al secondo tentativo.

    Guarda la scheda del giocatore Gianluca Lapadula14:26

  4. 90'+2'

    Pigliacelli para il rigore battuto da Lapadula ma con i piedi oltre la linea di porta, si ribatte.14:26

  5. 90'+1'

    RIGORE PER LO SPEZIA! Contatto in area tra Favasuli e Valoti, l'arbitro indica il dischetto.14:22

  7. 90'+1'

    L'arbitro Piccinini concede cinque minuti di recupero. 14:21

  8. 89'

    Sostituzione CATANZARO: entra Esteves esce Di Francesco.14:19

  9. 87'

    Sostituzione SPEZIA: entra Vignali esce Sernicola. 14:18

  10. 87'

    Sostituzione SPEZIA: entra Bellemo esce Comotto.14:18

  11. 86'

    OCCASIONE SPEZIA! Pigliacelli in uscita bassa chiude lo specchio della porta a Valoti e poi si oppone anche al tentativo di Lapadula. 14:17

  13. 85'

    Doppietta personale per Pittarello, due gol in appena quattro minuti.14:16

  14. 82'

    GOL! CATANZARO-Spezia 4-1! Rete di Pittarello. Di Francesco scodella in area, Pittarello da pochi passi dalla porta di destro deposita in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello14:14

  15. 80'

    Ammonito VALOTI per gioco scorretto su Pompetti.14:11

  16. 78'

    GOL! CATANZARO-Spezia 3-1! Rete di Pittarello. Rimessa laterale di Frosinini, Pittarello si libera della marcatura di Hristov e in area supera Mascardi con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello14:10

  17. 78'

    Sostituzione SPEZIA: entra Adamo esce Beruatto.14:08

  19. 78'

    Sostituzione CATANZARO: entra Nuamah esce Liberali.14:08

  20. 78'

    Sostituzione CATANZARO: entra Pompetti esce Pontisso.14:07

  21. 77'

    Sostituzione CATANZARO: entra Frosinini esce Jack.14:07

  22. 75'

    Ammonito HRISTOV per gioco scorretto su Pittarello.14:05

  23. 74'

    Spezia pericoloso: Skjellerup conclude da posizione defilata, Pigliacelli copre bene il primo palo. 14:05

  25. 71'

    Sostituzione CATANZARO: entra Rispoli esce Petriccione.14:01

  26. 70'

    Crampi per Petriccione, già pronto il cambio. 14:01

  27. 67'

    Sostituzione SPEZIA: entra Skjellerup esce Di Serio.13:59

  28. 67'

    Sostituzione SPEZIA: entra Romano esce Nagy.13:58

  29. 67'

    Di Francesco in gol, ma l'azione è viziata da una evidente posizione irregolare di Pittarello.13:58

  31. 66'

    Ammonito PETRICCIONE per gioco scorretto.13:56

  32. 63'

    GOL! CATANZARO-Spezia 2-1! Rete di Jack. Cross di Favasuli deviato, Jack in area anticipa tutti e insacca con una zampata (traversa-rete). 13:57

  33. 62'

    OCCASIONE CATANZARO! Corner di Ponitsso, svetta Pittarello, Mascardi c'è. 13:53

  34. 60'

    OCCASIONE CATANZARO! Cross rasoterra di Di Francesco, Liberali in area di sinistro impegna Mascardi.13:51

  35. 58'

    Punizione dalla trequarti per il Catanzaro, battuta senza esito. 13:49

  37. 55'

    Beruatto a terra dolorante dopo un contrasto aereo con Liberali, nulla di serio. 13:45

  38. 52'

    Cross fuori misura di Favasuli, sfuma l'azione del Catanzaro. 13:43

  39. 49'

    Traversone di Petriccione, Mateju di testa concede un corner. 13:40

  40. 46'

    Inizio secondo tempo di CATANZARO-SPEZIA!13:36

  41. Termina in parità il primo tempo tra Catanzaro e Spezia. Il risultato si sblocca al 24', in gol Petriccione di testa. Al 44' Valoti sfrutta un assist di Lapadula e sigla la rete del pareggio. 13:23

  43. 45'+4'

    Fine primo tempo: CATANZARO-SPEZIA 1-1! In gol Petriccione e Valoti. 13:21

  44. 45'+1'

    L'arbitro Piccinini concede quattro minuti di recupero. 13:18

  45. 45'

    Ammonito DI SERIO per gioco scorretto su Jack.13:17

  46. 44'

    GOL! Catanzaro-SPEZIA 1-1! Rete di Valoti. Sponda di testa di Lapadula, da centro area Valoti con un tiro angolato batte Pigliacelli.

    Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti13:17

  47. 43'

    Scintille tra Petriccione e Di Serio dopo un contrasto, l'arbitro riporta subito la calma. 13:15

  49. 41'

    Favasuli dalla lunga distanza conclude al volo di destro, tiro centrale, Mascardi respinge.13:15

  50. 38'

    Beruatto da fuori area libera il mancino, pallone largo. 13:11

  51. 36'

    Spunto di Favasuli sulla corsia di destra, punizione per il Catanzaro. 13:08

  52. 34'

    Antonini rischia in disimpegno, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo di Lapadula. 13:06

  53. 31'

    Lapadula segnalato in posizione irregolare, nulla di fatto per lo Spezia.13:04

  55. 28'

    Il Catanzaro resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Petriccione. 13:00

  56. 26'

    Il gol di Petriccione in un primo momento annullato per fuorgioco, decisione cambiata dopo l'intervento del Var.13:00

  57. 24'

    GOL! CATANZARO-Spezia 1-0! Rete di Petriccione. Il tiro da fuori area di Favasuli diventa un assist per Petriccione, il numero dieci molto vicino alla porta insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Jacopo Petriccione12:59

  58. 23'

    Possesso gestito dal Catanzaro, lo Spezia non concede varchi. 12:55

  59. 20'

    Problema per Petriccione, il centrocampista necesssita di cure mediche. 12:52

  61. 18'

    Tiro di Pontisso murato, poi Alesi dosa male la misura del passaggio per Pittarello. 12:50

  62. 15'

    Catanzaro in avanti, Pittarello trova l'opposizione di Hristov. 12:48

  63. 13'

    Problema al gomito per Di Serio, sanitari in campo per le cure del caso. 12:45

  64. 12'

    Pittarello in area si avventa sul pallone, chiusura in scivolata di Mateju. 12:44

  65. 11'

    Punizione battuta da Pontisso, respinge la barriera dello Spezia. 12:43

  67. 9'

    Cross teso di Comotto, deviazione di Lapadula, Pigliacelli raccoglie la sfera. 12:42

  68. 8'

    Pressione alta dello Spezia, ma il Catanzaro non rinuncia a iniziare l'azione da dietro.12:41

  69. 5'

    Primo squllo dello Spezia: Valoti calcia da fuori area, il pallone sorvola la traversa. 12:38

  70. 4'

    Fase di studio della partita, bella giornata di sole a Catanzaro. 12:37

  71. 1'

    Inizio primo tempo di CATANZARO-SPEZIA! Dirige la gara l'arbitro Piccinini.12:32

  73. Le scelte di D'Angelo: in avanti il tandem Lapadula-Di Serio, Skjellerup in panchina. Sernicola e Beruatto gli esterni, Nagy in regia. Hristov al centro della difesa a tre. 12:36

  74. Le scelte di Aquiliani: Pittarello punta centrale, Liberali e Alesi a supporto. Pontisso e Petriccione in mediana, Favasuli e Di Francesco sulle fasce. In difesa spazio a Jack. 11:55

  75. Panchina SPEZIA: Guidi, Loria, Bertoncini, Bonfanti, Ruggero, Vignali, Adamo, Bandinelli, Bellemo, Romano, Skjellerup.11:54

  76. Panchina CATANZARO: Madia, Marietta, Bashi, Frosinini, Esteves, Verrengia, Buglio, Oudin, Pompetti, Rispoli, Koffi, Nuamah.11:53

  77. Formazione SPEZIA (3-5-2): Mascardi - Mateju, Hristov, Aurelio - Sernicola, Valoti, Nagy, Comotto, Beruatto - Lapadula, Di Serio.12:36

  79. Formazione CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro Antonini, Jack - Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Franceco - Liberali, Alesi - Pittarello.11:49

  80. Manca poco all'inizio di Catanzaro-Spezia. Liguri a caccia di punti per la salvezza.11:46

  81. Benvenuti alla diretta della partita della 36^ giornata di Serie B, si affrontano Catanzaro e Spezia.11:45

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori11:45

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Spezia

Catanzaro
Spezia
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
  • (98) DAVIDE BUGLIO (C)
  • (32) FABIO RISPOLI (C)
  • (62) RUGGERO FROSININI (D)
  • (19) PATRICK NUAMAH (A)
  • (39) N'DRI KOFFI (A)
  • (28) RÉMI OUDIN (C)
  • (1) CHRISTIAN MARIETTA (P)
  • (26) BRUNO VERRENGIA (D)
  • (12) LORENZO MADIA (P)
  • (5) ERVIN BASHI (D)
  • (21) MARCO POMPETTI (C)
  • (2) GONÇALO ESTEVES (D)
ALLENATORE CATANZARO
  • Alberto Aquilani
TITOLARI SPEZIA
PANCHINA SPEZIA
ALLENATORE SPEZIA
  • Luca D'Angelo
PREPARTITA

Catanzaro - Spezia è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 12:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Spezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Marco Piccinini

Statistiche Stagionali
Partite dirette6
Falli fischiati162
Fuorigioco16
Rigori assegnati2
Ammonizioni20
Espulsioni2
Cartellini per partita3.6
Falli per cartellino7.3

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 6 partite
  • Serie B: 10 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2
15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1
27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2
04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3
28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1
08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0
29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2
20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1
27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0
10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2
24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5
09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1
22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1
08-03-2026 Serie B Carrarese-Palermo 0-1
22-03-2026 Serie B Südtirol-Frosinone 1-3
11-04-2026 Serie B Pescara-Sampdoria 1-2

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte); invece lo Spezia si trova 20° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 19 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 58 gol e ne ha subiti 45; lo Spezia ha segnato 40 gol e ne ha subiti 56.
La partita di andata Spezia - Catanzaro si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Modena e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Mantova e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 1-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Sudtirol vincendo 6-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol.

Catanzaro e Spezia si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 3 volte, lo Spezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Catanzaro-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Catanzaro e Spezia hanno pareggiato quattro delle nove sfide di Serie BKT (tre successi calabresi e due liguri completano il bilancio); tuttavia dopo il pari a reti bianche nella gara d'andata, le due formazioni potrebbero impattare due sfide di fila per la prima volta nella competizione.
  • Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre sfide interne contro lo Spezia in Serie BKT grazie a una vittoria e due pareggi (tutte con annesso clean sheet), il Catanzaro ha poi perso quella più recente, 0-1 il 21 dicembre 2024 - tra le squadre attualmente in cadetteria solo contro il Padova i calabresi registrano una striscia aperta di due sconfitte casalinghe di fila.
  • Il Catanzaro ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di campionato e in questa stagione ha già registrato almeno cinque segni X di fila (sei nelle prime sei giornate); in generale, solo Südtirol e Juve Stabia (entrambe 16) hanno registrato più pareggi dei calabresi (14) nella Serie BKT 2025/26.
  • Dopo il successo per 6-1 contro il Südtirol, lo Spezia potrebbe vincere due partite di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo il periodo tra fine novembre e inizio dicembre, contro Sampdoria e Virtus Entella.
  • Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini dello Spezia (88 - di cui ben 10 rossi, altro record negativo e 78 gialli) in questo campionato; dall'altra parte il Catanzaro è la formazione che ha sia commesso meno falli (12.5 di media) sia quella che ne ha subiti di più (17.2 di media).
  • Simone Pontisso, che ha preso parte a due gol nelle sue ultime tre gare di campionato (una rete e un assist), ha fornito sei assist in questa stagione di Serie BKT, eguagliando il suo record di passaggi vincenti in un torneo cadetto (sei nel 2024/25). In più, Pontisso è solo uno dei due giocatori, insieme ad Antonio Palumbo, ad aver servito più di cinque assist in entrambe le ultime due stagioni di Serie BKT.
  • In questo mese di aprile 2026, nessun giocatore ha preso parte a più reti di Mattia Valoti in Serie BKT: quattro (due gol e due assist, esattamente al pari di Joel Pohjanpalo). Il centrocampista italiano potrebbe, inoltre, segnare in tre presenze di fila in Serie BKT per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 con la maglia del Pisa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroSpezia
Partite giocate3535
Numero di partite vinte148
Numero di partite perse718
Numero di partite pareggiate149
Gol totali segnati5438
Gol totali subiti4352
Media gol subiti per partita1.21.5
Percentuale possesso palla53.149.0
Numero totale di passaggi1496612949
Numero totale di passaggi riusciti1261410033
Tiri nello specchio della porta150142
Percentuale di tiri in porta45.549.0
Numero totale di cross581759
Numero medio di cross riusciti155193
Duelli per partita vinti17551820
Duelli per partita persi15571822
Corner subiti168181
Corner guadagnati139172
Numero di punizioni a favore603509
Numero di punizioni concesse438557
Tackle totali504481
Percentuale di successo nei tackle62.155.9
Fuorigiochi totali5148
Numero totale di cartellini gialli7878
Numero totale di cartellini rossi510

Catanzaro - Spezia Live

Gatti Seregno

Classifica SERIE B

  1. Venezia75
  2. Monza75
  3. Frosinone72
  4. Palermo68
  5. Catanzaro59
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Joel Pohjanpalo23
  2. Andrea Adorante16
  3. Antonio Di Nardo14
  4. Farès Ghedjemis14
  5. Stiven Shpendi13
MOSTRA COMPLETA

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