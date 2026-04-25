Le scelte di Aquiliani: Pittarello punta centrale, Liberali e Alesi a supporto. Pontisso e Petriccione in mediana, Favasuli e Di Francesco sulle fasce. In difesa spazio a Jack. 11:55

PREPARTITA

Catanzaro - Spezia è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 12:30 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Spezia sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 162 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 10 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1 08-11-2025 Serie B Reggiana-Virtus Entella 0-0 29-11-2025 Serie A Parma-Udinese 0-2 20-12-2025 Serie B Frosinone-Spezia 2-1 27-12-2025 Serie B Palermo-Calcio Padova 1-0 10-01-2026 Serie B Juve Stabia-Pescara 2-2 24-01-2026 Serie B Mantova-Venezia 2-5 09-02-2026 Serie A Atalanta-Cremonese 2-1 22-02-2026 Serie A Milan-Parma 0-1 08-03-2026 Serie B Carrarese-Palermo 0-1 22-03-2026 Serie B Südtirol-Frosinone 1-3 11-04-2026 Serie B Pescara-Sampdoria 1-2

Attualmente il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte); invece lo Spezia si trova 20° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 19 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 58 gol e ne ha subiti 45; lo Spezia ha segnato 40 gol e ne ha subiti 56.

La partita di andata Spezia - Catanzaro si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa il Catanzaro ha fatto 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, Modena e Juve Stabia ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Mantova e il Sudtirol ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 1-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Sudtirol vincendo 6-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 11 gol.

Catanzaro e Spezia si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 3 volte, lo Spezia ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Catanzaro-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Catanzaro e Spezia hanno pareggiato quattro delle nove sfide di Serie BKT (tre successi calabresi e due liguri completano il bilancio); tuttavia dopo il pari a reti bianche nella gara d'andata, le due formazioni potrebbero impattare due sfide di fila per la prima volta nella competizione.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre sfide interne contro lo Spezia in Serie BKT grazie a una vittoria e due pareggi (tutte con annesso clean sheet), il Catanzaro ha poi perso quella più recente, 0-1 il 21 dicembre 2024 - tra le squadre attualmente in cadetteria solo contro il Padova i calabresi registrano una striscia aperta di due sconfitte casalinghe di fila.

Il Catanzaro ha pareggiato tutte le ultime quattro partite di campionato e in questa stagione ha già registrato almeno cinque segni X di fila (sei nelle prime sei giornate); in generale, solo Südtirol e Juve Stabia (entrambe 16) hanno registrato più pareggi dei calabresi (14) nella Serie BKT 2025/26.

Dopo il successo per 6-1 contro il Südtirol, lo Spezia potrebbe vincere due partite di fila per la seconda volta in questa stagione di Serie BKT, dopo il periodo tra fine novembre e inizio dicembre, contro Sampdoria e Virtus Entella.

Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini dello Spezia (88 - di cui ben 10 rossi, altro record negativo e 78 gialli) in questo campionato; dall'altra parte il Catanzaro è la formazione che ha sia commesso meno falli (12.5 di media) sia quella che ne ha subiti di più (17.2 di media).

Simone Pontisso, che ha preso parte a due gol nelle sue ultime tre gare di campionato (una rete e un assist), ha fornito sei assist in questa stagione di Serie BKT, eguagliando il suo record di passaggi vincenti in un torneo cadetto (sei nel 2024/25). In più, Pontisso è solo uno dei due giocatori, insieme ad Antonio Palumbo, ad aver servito più di cinque assist in entrambe le ultime due stagioni di Serie BKT.

In questo mese di aprile 2026, nessun giocatore ha preso parte a più reti di Mattia Valoti in Serie BKT: quattro (due gol e due assist, esattamente al pari di Joel Pohjanpalo). Il centrocampista italiano potrebbe, inoltre, segnare in tre presenze di fila in Serie BKT per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 con la maglia del Pisa.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: