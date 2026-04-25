Si dividono la posta in palio Cesena e Sampdoria, autrici di un match in cui entrambe le formazioni hanno provato a vincerla. In avvio di primo tempo il gol annullato a Viti per fuorigioco, poi le due buone occasioni di Henderson e Olivieri entrambe annientate dagli estremi difensori. Nel secondo tempo squadre sempre propositive, ma non abbastanza per sbloccarla. Sul finale Ricci batte un calcio di punizione da posizione interessantissima, ma il pallone becca la barriera e si spegne oltre la linea di fondo.

A due giornate dalla fine della regular season, il Cesena è al nono posto in classifica a quota 44 punti e lotta ancora per un posto nei play off; la Sampdoria è invece quattordicesima a 40 punti e oggi ha la grande occasione di allungare ulteriormente la distanza dalla zona play out.19:27

PREPARTITA

Cesena - Sampdoria è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Sampdoria sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.0 Falli per cartellino 3.5 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0 25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1 14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0 23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0 30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2 05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0 24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1 08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0 29-11-2025 Serie B Catanzaro-Virtus Entella 3-2 04-12-2025 Coppa Italia Bologna-Parma 2-1 14-12-2025 Serie B Pescara-Frosinone 1-2 10-01-2026 Serie B Cesena-Empoli 0-1 24-01-2026 Serie B Spezia-Avellino 1-0 07-02-2026 Serie B Palermo-Empoli 3-2 22-02-2026 Serie B Reggiana-Avellino 1-1 03-03-2026 Serie B Virtus Entella-Modena 2-1 14-03-2026 Serie B Juve Stabia-Carrarese 1-1 11-04-2026 Serie B Avellino-Catanzaro 1-1 25-04-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 0-0

Attualmente il Cesena si trova 9° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 12° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 52; la Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 47.

La partita di andata Sampdoria - Cesena si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Cesena ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 0-0 mentre La Sampdoria ha incontrato il Monza perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Cesena e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 5 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.

Cesena-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo essere rimasta imbattuta per cinque partite di fila (1V, 4N), la Sampdoria ha perso le ultime due gare di Serie BKT giocate contro il Cesena, ed entrambe per 2-1: solo una sconfitta in meno di quelle subite dai blucerchiati in tutti i precedenti 11 incroci disputati nel torneo contro i romagnoli (1V, 7N, 3P).

Il Cesena ha perso solo una delle sei sfide casalinghe (2V, 3N) contro la Sampdoria in Serie BKT; tuttavia, si tratta proprio della più recente andata in scena al Manuzzi il 20 ottobre 2024 (3-5): questa è stata una delle due sconfitte interne più pesanti subite nel torneo cadetto dai bianconeri - dopo il 2-5 rimediato contro il Brescia nel gennaio 1994 - nonché la gara casalinga con più gol totali (otto) nella storia dei romagnoli in cadetteria.

Dall'arrivo di Ashley Cole (31ª giornata), il Cesena ha raccolto soltanto quattro punti: nel periodo più solo di Bari (tre) e Südtirol (due); nel dettaglio, i romagnoli hanno perso le ultime due partite di campionato, entrambe per 2-0, e potrebbero subire tre ko di fila senza segnare in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2024.

La Sampdoria ha vinto l'ultima trasferta di campionato (2-1 contro il Pescara), dopo avere raccolto soltanto un punto nelle quattro precedenti (1N, 3P); i liguri non collezionano due vittorie di fila nel torneo lontano da Marassi da ottobre 2024 (con Andrea Sottil in panchina), quando il secondo di questi successi arrivò propro contro il Cesena (5-3).

Il Cesena è una delle due squadre (con la Reggiana) ad avere segnato il minor numero di gol di testa (tre) in questo campionato; di contro, la Sampdoria è la compagine che in percentuale ha incassato più reti con questo fondamentale nel torneo in corso: il 30%, ovvero 14 (record negativo in termini assoluti, condiviso con l'Empoli) dei 47 totali subiti finora.

Cristian Shpendi e Riccardo Ciervo sono la coppia di attaccanti che ha disputato il maggior numero di minuti assieme in questo campionato: 2404, quasi il doppio rispetto a quella più impiegata dalla Sampdoria nel torneo in corso (Luigi Cherubini e Massimo Coda, per un totale di 1223 minuti).

L'esordio di Matteo Ricci in Serie BKT è avvenuto proprio contro il Cesena (col Perugia) il 29 agosto 2016, e sempre contro i romagnoli ha realizzato il suo primo gol nel torneo il 23 gennaio 2017. Il centrocampista della Sampdoria ha firmato otto degli ultimi 10 centri nella competizione su sviluppi di palla inattiva (compreso l'unico di questa edizione), ben sette dei quali dal dischetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: