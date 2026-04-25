Si dividono la posta in palio Cesena e Sampdoria, autrici di un match in cui entrambe le formazioni hanno provato a vincerla. In avvio di primo tempo il gol annullato a Viti per fuorigioco, poi le due buone occasioni di Henderson e Olivieri entrambe annientate dagli estremi difensori. Nel secondo tempo squadre sempre propositive, ma non abbastanza per sbloccarla. Sul finale Ricci batte un calcio di punizione da posizione interessantissima, ma il pallone becca la barriera e si spegne oltre la linea di fondo.
Il Cesena resta dunque in nona posizione in classifica alle spalle dell'Avellino, a un punto dai lupi, a quota 45. La Sampdoria avanza di un punto e continua a costruire la sua salvezza.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!21:29
90'+5'
Finisce qui: Cesena 0-0 Sampdoria.21:25
90'+5'
Calcio di punizione dal limite, batte Ricci: pallone sulla barriera.21:25
90'+4'
Giallo a Frabotta che ferma con una scivolata durissima Begic diretto verso Siano.21:23
90'
Quattro minuti di recupero.21:19
87'
Il Cesena cambia ancora: Olivieri lascia il posto a Vrioni, Ciofi a Magni.21:16
86'
Colpo di testa di Palma, facile per Siano.21:15
86'
Squadre lunghe, entrambe le formazioni a caccia dell'1-0.21:15
84'
Due cambi per la Samp: escono Cherubini per Cicconi e Brunori per Soleri.21:13
83'
Castrovili fraseggia con Olivieri in area avversaria, il suo tentativo viene poi murato.21:12
81'
Destro a giro di Cherubini, blocca Siano.21:10
80'
Ultimi dieci minuti della gara, più l'extratime.21:09
79'
Sostituzione Cesena: esce Cerri per Ciervo.21:07
78'
Pallone al centro di Castrovilli, allontana la Sampdoria.21:11
77'
Affonda Berti, cross e corner conquistato.21:06
75'
Sostituzione Sampdoria: esce Abildgaard per Conti.21:03
73'
Ricci prova a inventare, colpo sotto da fuori area: pallone fuori dallo specchio della porta.21:03
72'
Spinge ora il Cesena, si difende la Samp.21:03
68'
Destro da fuori di Olivieri, conclusione alta.20:57
65'
Doppia sostituzione Samp: escono Henderson e Hadzikadunic per Depaoli e Palma.20:54
64'
Giallo anche per Abildgaard.20:53
63'
Castrovilli ci prova direttamente da corner, pugni di Martinelli.20:52
60'
Sessanta sul cronometro, si resta in equilibrio.20:49
57'
Ammonito Hadzikadunic che strattona Castrovilli.20:47
55'
Doppio cambio per il Cesena: escono Corazza e Bastoni per Frabotta e Castrovilli.20:43
50'
Ci prova anche Brunori da calcio piazzato, il 99 della Samp è impreciso.20:39
47'
OCCASIONE CESENA! Cross da sinistra di Corazza, Cerri si coordina e colpisce bene di testa. Il pallone esce di poco!20:36
46'
Si ricomincia!20:34
Al 30' il primo e unico cartellino della prima frazione di gioco: il giallo a Cherubini per via di un duro fallo su Berti.20:20
Termina 0-0 il primo tempo di Cesena-Sampdoria. Poche le occasioni da una parte e dall'altra; in avvio del match annullata la rete del momentaneo vantaggio a Viti su assist di Ricci per fuorigioco.20:20
45'+2'
Fine primo tempo: 0-0.20:19
45'+1'
Parte il recupero: due minuti.20:17
44'
Il pallone resta tra i piedi dei giocatori della Sampdoria.20:16
41'
Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo: la Sampdoria mantiene il pallino del gioco.20:12
38'
Ricci mette in mezzo, il Cesena allontana ma la Sampdoria riconquista subito il possesso.20:09
36'
La Sampdoria torna in possesso, Di Pardo va al cross e conquista un corner.20:09
34'
I blucerchiati tentano più volte l'affondo in avanti ma la difesa di casa tiene. Giropalla del Cesena.20:05
32'
La Sampdoria torna a spingere sulle corsie laterali.20:03
30'
Cartellino giallo a Cherubini che ferma la ripartenza di Berti con un duro fallo.20:01
29'
ANCORA CESENA! Berti in verticale per Olivieri che libera il destro dal limite, Martinelli si distende e para!20:00
26'
Il Cesena si affaccia per la prima volta dalle parti di Martinelli. Il colpo di testa di Cerri è potente ma centrale, facile per l'estremo difensore blucerchiato.19:57
24'
Calcio d'angolo per la Sampdoria, batte Ricci con il destro a uscire: Abildgaard prova a coordinarsi ma il cross è troppo lungo, il pallone poi arriva sui piedi di Di Pardo che calcia sul fondo.19:56
21'
Vanno via i primi venti minuti dell'incontro: si resta sullo 0-0.19:52
18'
Il Cesena fatica a rendersi pericoloso, la Sampdoria torna a impostare.19:50
17'
I padroni di casa provano a salire.19:49
15'
CHANCE SAMPDORIA! Destro di Henderson su appoggio di Cherubini, ci mette la mano Siano!21:28
13'
La Sampdoria amministra.19:44
11'
La Sampdoria resta in fase offensiva.19:42
9'
GOL ANNULLATO ALLA SAMPDORIA! Dopo il check del Var la rete di Viti al volo, su assist da calcio piazzato di Ricci, è stata giudicata viziata dal fuorigioco. Viti aveva trovato il vantaggio al 6'.19:53
5'
Resta in avanti la Sampdoria, che conquista un calcio di punizione da posizione interessante.19:36
4'
La Sampdoria avanza palla al piede, Begic tenta il cross in mezzo da sinistra ma il Cesena allontana.19:36
1'
Fischia Tremolada, si parte! Il primo pallone lo gestisce la Sampdoria!19:32
La gara del Manuzzi è affidata a Tremolada di Monza.19:17
FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli - Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano - Ricci, Hadzikadunic, Henderson - Begic, Brunori, Cherubini.19:16
Entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta: la Sampdoria ha perso in casa contro il Monza per 3-0, il Cesena 2-0 a Palermo.19:33
A due giornate dalla fine della regular season, il Cesena è al nono posto in classifica a quota 44 punti e lotta ancora per un posto nei play off; la Sampdoria è invece quattordicesima a 40 punti e oggi ha la grande occasione di allungare ulteriormente la distanza dalla zona play out.19:27
Benvenuti alla diretta scritta di Cesena-Sampdoria, gara che vale la 36ª giornata del campionato di Serie B.19:08
Cesena - Sampdoria è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Sampdoria sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Paride Tremolada
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
50
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
3.5
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Torino-Modena 1-0
25-08-2025
Serie A
Udinese-Verona 1-1
14-09-2025
Serie A
Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025
Coppa Italia
Milan-Lecce 3-0
30-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025
Serie B
Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025
Serie B
Modena-Empoli 2-1
08-11-2025
Serie B
Mantova-Calcio Padova 1-0
29-11-2025
Serie B
Catanzaro-Virtus Entella 3-2
04-12-2025
Coppa Italia
Bologna-Parma 2-1
14-12-2025
Serie B
Pescara-Frosinone 1-2
10-01-2026
Serie B
Cesena-Empoli 0-1
24-01-2026
Serie B
Spezia-Avellino 1-0
07-02-2026
Serie B
Palermo-Empoli 3-2
22-02-2026
Serie B
Reggiana-Avellino 1-1
03-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Modena 2-1
14-03-2026
Serie B
Juve Stabia-Carrarese 1-1
11-04-2026
Serie B
Avellino-Catanzaro 1-1
25-04-2026
Serie B
Cesena-Sampdoria 0-0
Attualmente il Cesena si trova 9° in classifica con 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 12° in classifica con 41 punti (frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte). Il Cesena ha segnato 42 gol e ne ha subiti 52; la Sampdoria ha segnato 34 gol e ne ha subiti 47. La partita di andata Sampdoria - Cesena si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Cesena ha fatto 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Pescara e il Monza ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 0-0 mentre La Sampdoria ha incontrato il Monza perdendo 0-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.
Cesena e Sampdoria si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 5 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.
Cesena-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo essere rimasta imbattuta per cinque partite di fila (1V, 4N), la Sampdoria ha perso le ultime due gare di Serie BKT giocate contro il Cesena, ed entrambe per 2-1: solo una sconfitta in meno di quelle subite dai blucerchiati in tutti i precedenti 11 incroci disputati nel torneo contro i romagnoli (1V, 7N, 3P).
Il Cesena ha perso solo una delle sei sfide casalinghe (2V, 3N) contro la Sampdoria in Serie BKT; tuttavia, si tratta proprio della più recente andata in scena al Manuzzi il 20 ottobre 2024 (3-5): questa è stata una delle due sconfitte interne più pesanti subite nel torneo cadetto dai bianconeri - dopo il 2-5 rimediato contro il Brescia nel gennaio 1994 - nonché la gara casalinga con più gol totali (otto) nella storia dei romagnoli in cadetteria.
Dall'arrivo di Ashley Cole (31ª giornata), il Cesena ha raccolto soltanto quattro punti: nel periodo più solo di Bari (tre) e Südtirol (due); nel dettaglio, i romagnoli hanno perso le ultime due partite di campionato, entrambe per 2-0, e potrebbero subire tre ko di fila senza segnare in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2024.
La Sampdoria ha vinto l'ultima trasferta di campionato (2-1 contro il Pescara), dopo avere raccolto soltanto un punto nelle quattro precedenti (1N, 3P); i liguri non collezionano due vittorie di fila nel torneo lontano da Marassi da ottobre 2024 (con Andrea Sottil in panchina), quando il secondo di questi successi arrivò propro contro il Cesena (5-3).
Il Cesena è una delle due squadre (con la Reggiana) ad avere segnato il minor numero di gol di testa (tre) in questo campionato; di contro, la Sampdoria è la compagine che in percentuale ha incassato più reti con questo fondamentale nel torneo in corso: il 30%, ovvero 14 (record negativo in termini assoluti, condiviso con l'Empoli) dei 47 totali subiti finora.
Cristian Shpendi e Riccardo Ciervo sono la coppia di attaccanti che ha disputato il maggior numero di minuti assieme in questo campionato: 2404, quasi il doppio rispetto a quella più impiegata dalla Sampdoria nel torneo in corso (Luigi Cherubini e Massimo Coda, per un totale di 1223 minuti).
L'esordio di Matteo Ricci in Serie BKT è avvenuto proprio contro il Cesena (col Perugia) il 29 agosto 2016, e sempre contro i romagnoli ha realizzato il suo primo gol nel torneo il 23 gennaio 2017. Il centrocampista della Sampdoria ha firmato otto degli ultimi 10 centri nella competizione su sviluppi di palla inattiva (compreso l'unico di questa edizione), ben sette dei quali dal dischetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: