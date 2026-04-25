Il Frosinone vince 3-0 e torna in vetta, aspettando il Venezia. Decisivi i gol nel secondo tempo: al 54’ Calò su rigore assegnato dopo l’on field review, raddoppio di Fiori al 72’ e terza rete al 96’ di Kone ancora su rigore. Risultato forse troppo pesante per la Carrarese, che ha disputato una buona gara e nel finale ha provato a riaprire la partita prima del tris di Kone.
Il Frosinone raggiunge Monza e Venezia a 75 punti ( aspettando la partita del Venezia) e allunga a sei punti il distacco dal Palermo quarto a due turni dalla fine del campionato (Frosinone che vanta una migliore differenza reti rispetto ai rosanero). Nel prossimo turno la squadra di Alvini sarà impegnata in ttrasferta contro la Juve Stabia.
La Carrarese rimane al decimo posto ma viene raggiunta dal Mantova. Buona prova della squadra di Calabro nonostante il pesante passivo: i toscani recriminano sull’assegnazione del primo rigore, considerando il braccio di Belloni aderente al corpo e quindi non punibile. Nel prossimo turno la Carrarese affronterà il Cesena in casa.
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Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Carrarese 3-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:07
CALCIO DI RIGORE FROSINONE! Tocco con il braccio di Belloni, Rapuano prima fischia la punizione dal limite, poi viene assegnato il penalty! Ma gli ospiti contestano sulla volontarietà del tocco di Belloni!16:16
50'
ANCORA CARRARESE! Azione confusa in area del Frosinone, Palmisani perde il pallone e Finotto va giù: Rapuano fa proseguire!16:11
50'
TRAVERSA FROSINONE! Risponde Gelli dal limite dell'area, palla sulla traversa!16:09
49'
OCCASIONE CARRARESE! Zanon serve Parlanti nei pressi del dischetto del rigore, il centrocampista colpisce male e palla fuori!16:09
46'
Nessun cambio durante l'intervallo.16:05
45'
Inizia il secondo tempo! FROSINONE-CARRARESE 0-0!16:04
Squadre che rientrano in campo in questo momento.16:03
Buon primo tempo allo Stirpe, giocato su ritmi discreti nonostante il caldo. Positivo l’approccio della Carrarese, scesa in campo senza alcun timore reverenziale nei confronti dei padroni di casa e la differenza di quasi trenta punti in classifica non si è mai vista nei primi quarantacinque minuti. Il Frosinone, forse stupito dall’atteggiamento degli avversari, ha faticato a rendersi pericoloso. Nel finale le migliori occasioni: prima il Frosinone con Kvernadze, poi l’immediata risposta ospite con Finotto. Rischia grosso Bouah per un fallo duro su Calò: richiamato dal Var per una possibile espulsione diretta, Rapuano conferma il solo cartellino giallo.15:53
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. FROSINONE-CARRARESE 0-0!15:50
45'+2'
Ci prova anche Rubino dal limite, tiro che finisce alto.15:48
45'+1'
Calò da fuori area prova la botta, palla alta.15:47
45'
Tre minuti di recupero.15:47
44'
Rapuano conferma la decisione: Bouah rimane solo ammonito.16:02
43'
Rapuano richiamato dal Var a valutare il fallo di Bouah.16:02
42'
AMMONITO Devid Eugene Bouah per fallo su Calò.15:44
42'
OCCASIONE CARRARESE! Ripartenza ospite con Hasa che serve Finotto, diagonale respinto da Palmisani e poi allontanato dai difensori del Frosinone!15:44
41'
KVERNADZE! Sinistro del georgiano sul primo palo, respinge Bleve!15:42
40'
Accelerazione di Ghedjemis a destra e cross rasoterra, Schiavi allontana.15:41
40'
Rientra Illanes.15:41
39'
Carrarese momentaneamente in dieci uomini.15:40
38'
Dolorante Illanes dopo un pestone fortuito di Raimondo. I giocatori approfittano dello stop per rinfrescarsi.15:40
35'
Dieci minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:38
35'
Ripartenza di Raimondo che scatta veloce ma viene contenuto dai difensori avversari.15:37
31'
Cross basso di Bouah, murato Finotto.15:32
29'
Ancora Calò dalla bandierina, cross troppo lungo che esce sul fondo.15:30
28'
Calò calcia verso il primo palo, Finotto mette in corner.15:30
28'
Punizione interessante per il Frosinone dalla trequarti sinistra.15:29
26'
CARTELLINO GIALLO per Farès Ghedjemis che ferma una ripartenza di Belloni.15:28
26'
Cichella inventa un filtrante per Raimondo che stoppa bene e mette un bel pallone in mezzo rasoterra: libera la difesa ospite.15:28
24'
Cross di Calò dalla trequarti, girata di testa imprecisa di Raimondo.15:25
OCCASIONE CARRARESE! Ripartenza di Rubino che arriva fino al limite della'area, trova lo spazio per la conclusione ma il suo tiro termina a lato!15:21
17'
Buon inserimento di Parlanti che guadagna un altro corner.15:19
16'
Spinge adesso il Frosinone.15:17
13'
Carrarese ancora propositiva, ma il Frosinone chiude bene gli spazi e prova la ripartenza.15:14
12'
Cross di Schiavi e girata di testa di Finotto: parata facile di Palmisani.15:13
11'
Boauh prova ancora a sfondare a destra e guadagna un calcio d'angolo.15:13
9'
Scontro di gioco tra Parlanti e Bracaglia: il giocatore della Carrarese rimane a terra dolorante.15:10
7'
Gran cross di Belloni da sinistra, libera Monterisi.15:09
6'
Bouah cerca Finotto in area, intercetta la difesa del Frosinone.15:08
5'
Bracaglia colpisce di testa su punizioe dalla trequarti: palla che esce sul fondo.15:06
4'
Risposta della Carrarese con Finotto, tiro ribattuto.15:05
3'
Primo squillo del Frosinone: Raimondo appoggia per Cichella, tiro deviato in calcio d'angolo.15:04
2'
Il Frosinone indossa il completo da gioco giallo con finiture blu, la Carrarese invece veste completo bianco con sfumature gialle e azzurre.15:03
Allo stadio Stirpe di Frosinone è tutto pronto. Comincia la sfida FROSINONE-CARRARESE!15:02
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:59
Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Monaco e dal quarto uomo Colelli. Santoro e Pairetto rispettivamente al Var e Avar.14:52
La Carrarese deve fare a meno dello squalificato Ruggeri e dell’indisponibile Imperiale. Calabro sceglie Finotto e Rubino come coppia d’attacco.14:52
Il Frosinone deve rinunciare agli infortunati Corrado, Koutsoupias e Marchizza. Calvani sostituisce lo squalificato Cittadini, per il resto confermata la squadra schierata a Modena.14:39
FORMAZIONI UFFICIALI: La Carrarese si schiera con il 3-5-2: Bleve – Zanon, Oliana, Illanes – Bouah, Parlanti, Schiavi, Hasa, Belloni – Rubino, Finotto. A disposizione: Fiorillo, Garofani, Melegoni, Lordkipanidze, Zuelli, Rouhi, Zanon, Guercio, Calabrese, Distefano, Abiuso, Torregrossa. All. Calabro.15:07
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Frosinone scende in campo con il 4-3-3: Palmisani – A. Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia – Calò, Cichella, F. Gelli – Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. A disposizione: Pisseri, Lolic, J. Gelli, Masciangelo, J. Oyono, Fini, Barcella, Kone, Fiori, Grosso, Zilli, Vergani. All. Alvini.14:21
La Carrarese invece si trova al decimo posto con 43 punti: la zona playoff dista solo tre punti, ma la salvezza matematica non è ancora stata raggiunta. Gli uomini di Calabro hanno raccolto dieci punti nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 contro il Pescara.13:43
Il Frosinone è terzo in classifica con 72 punti, tre in meno del Monza (vittorioso ieri contro il Modena per 1-0) e del Venezia (impegnato oggi nella sfida delle 17.15 contro l’Empoli). La squadra di Alvini è in serie positiva da dodici turni (ultima sconfitta ad inizio febbraio contro il Venezia): quattro vittorie nelle ultime cinque gare, nell’ultimo turno vittoria in rimonta a Modena (1-2).13:43
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Carrarese, gara valida per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di serie B.13:42
Frosinone - Carrarese è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Carrarese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
180
Fuorigioco
16
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
27
Espulsioni
3
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 10 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
29-11-2025
Serie B
Südtirol-Avellino 0-1
13-12-2025
Serie B
Cesena-Mantova 3-2
19-12-2025
Serie B
Bari-Catanzaro 1-2
04-01-2026
Serie A
Verona-Torino 0-3
17-01-2026
Serie B
Monza-Frosinone 2-2
30-01-2026
Serie B
Bari-Palermo 0-3
08-02-2026
Serie A
Lecce-Udinese 2-1
21-02-2026
Serie A
Cagliari-Lazio 0-0
07-03-2026
Serie A
Atalanta-Udinese 2-2
22-03-2026
Serie B
Empoli-Pescara 4-2
12-04-2026
Serie A
Genoa-Sassuolo 2-1
Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 75 punti (frutto di 21 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 43 punti (frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 70 gol e ne ha subiti 34; Carrarese ha segnato 46 gol e ne ha subiti 50. La partita di andata Carrarese - Frosinone si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.
In casa il Frosinone ha fatto 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Palermo e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, la Reggiana e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre Carrarese ha incontrato il Pescara pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol.
Frosinone e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 2 volte, Carrarese ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Frosinone-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Frosinone e Carrraese non hanno mai pareggiato negli ultimi sette match giocati tra Serie C e Serie BKT; nel parziale, si contano sei vittorie della squadra ciociara, compresa quella per 2-0 nella gara di andata di questo campionato, e un successo per quella toscana (questo è anche l'unico match in cui la Carrarese ha trovato il gol contro i giallazzurri in queste sfide).
Nelle ultime tre gare tra Frosinone e Carrarese andate in scena sul campo dei ciociari tra Serie C e Serie BKT, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol a match: due vittorie per 1-0 dei canarini nel 2012 in terza divisione e una, sempre per 1-0, dei toscani, nel confronto più recente dell'ottobre 2024 nel torneo cadetto.
Il Frosinone ha perso solo una delle ultime 27 partite di Serie BKT (16V, 10N) - quella per 1-2 in casa contro il Venezia a febbraio - e in ciascuna di queste ha sempre trovato il gol: 54 nel parziale, per una media esatta di due reti a incontro.
La Carrarese (3V, 4N, 9P) ha conquistato soltanto 13 dei 43 punti totali di classifica in questo campionato contro squadre che - ad inizio giornata - si trovavano nelle prime 10 posizioni del tabellone; peggio dei toscani, contro queste avversarie, hanno fatto solo Bari (12) e Mantova (10) - 13 anche Spezia, Südtirol e Pescara.
Carrarese e Frosinone sono due delle tre squadre con la più alta percentuale di conversione delle grandi occasioni da gol in questo campionato: il 47% per i toscani (34/73, primi in questa classifica) e 46% per i ciociari (42/92), al pari del Monza.
Farès Ghedjemis - miglior marcatore del Frosinone con 14 centri all'attivo in questo torneo - è uno dei soli due attaccanti a contare almeno 50 conclusioni (98) e almeno 50 occasioni create (53) nella Serie BKT 2025/26, assieme a John Yeboah (106/52).
Ernesto Torregrossa è l'unico giocatore attualmente nella rosa della Carrarese ad avere trovato il gol contro il Frosinone in Serie BKT (il 28 novembre 2020 con la maglia del Brescia); inoltre, l'unico match, sui 248 giocati finora nel torneo cadetto (esclusa post season) in cui l'attaccante dei toscani ha fornito più di un assist è stato quello contro i ciociari, nel dicembre 2014, quando era in forza al Crotone.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: