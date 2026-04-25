Il Frosinone raggiunge Monza e Venezia a 75 punti ( aspettando la partita del Venezia) e allunga a sei punti il distacco dal Palermo quarto a due turni dalla fine del campionato (Frosinone che vanta una migliore differenza reti rispetto ai rosanero). Nel prossimo turno la squadra di Alvini sarà impegnata in ttrasferta contro la Juve Stabia.

Il Frosinone vince 3-0 e torna in vetta, aspettando il Venezia. Decisivi i gol nel secondo tempo: al 54’ Calò su rigore assegnato dopo l’on field review, raddoppio di Fiori al 72’ e terza rete al 96’ di Kone ancora su rigore. Risultato forse troppo pesante per la Carrarese, che ha disputato una buona gara e nel finale ha provato a riaprire la partita prima del tris di Kone.

Il Frosinone è terzo in classifica con 72 punti, tre in meno del Monza (vittorioso ieri contro il Modena per 1-0) e del Venezia (impegnato oggi nella sfida delle 17.15 contro l’Empoli). La squadra di Alvini è in serie positiva da dodici turni (ultima sconfitta ad inizio febbraio contro il Venezia): quattro vittorie nelle ultime cinque gare, nell’ultimo turno vittoria in rimonta a Modena (1-2).13:43

La Carrarese invece si trova al decimo posto con 43 punti: la zona playoff dista solo tre punti, ma la salvezza matematica non è ancora stata raggiunta. Gli uomini di Calabro hanno raccolto dieci punti nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 contro il Pescara.13:43

Arbitra la sfida Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Monaco e dal quarto uomo Colelli. Santoro e Pairetto rispettivamente al Var e Avar.14:52

Buon primo tempo allo Stirpe, giocato su ritmi discreti nonostante il caldo. Positivo l’approccio della Carrarese, scesa in campo senza alcun timore reverenziale nei confronti dei padroni di casa e la differenza di quasi trenta punti in classifica non si è mai vista nei primi quarantacinque minuti. Il Frosinone, forse stupito dall’atteggiamento degli avversari, ha faticato a rendersi pericoloso. Nel finale le migliori occasioni: prima il Frosinone con Kvernadze, poi l’immediata risposta ospite con Finotto. Rischia grosso Bouah per un fallo duro su Calò: richiamato dal Var per una possibile espulsione diretta, Rapuano conferma il solo cartellino giallo.15:53

TRIPLO CAMBIO CARRARESE Fuori Schiavi, Bouah e Rubino e dentro Zuelli, Calabrese e Abiuso.16:18

DOPPIA SOSTITUZIONE FROSINONE Alvini toglie gli esterni d'attacco Kvernadze e Ghedjemis e schiera Fiori e Fini.16:30

PREPARTITA

Frosinone - Carrarese è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Carrarese sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 180 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 27 Espulsioni 3 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 10 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1 29-11-2025 Serie B Südtirol-Avellino 0-1 13-12-2025 Serie B Cesena-Mantova 3-2 19-12-2025 Serie B Bari-Catanzaro 1-2 04-01-2026 Serie A Verona-Torino 0-3 17-01-2026 Serie B Monza-Frosinone 2-2 30-01-2026 Serie B Bari-Palermo 0-3 08-02-2026 Serie A Lecce-Udinese 2-1 21-02-2026 Serie A Cagliari-Lazio 0-0 07-03-2026 Serie A Atalanta-Udinese 2-2 22-03-2026 Serie B Empoli-Pescara 4-2 12-04-2026 Serie A Genoa-Sassuolo 2-1

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 75 punti (frutto di 21 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 10° in classifica con 43 punti (frutto di 10 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 70 gol e ne ha subiti 34; Carrarese ha segnato 46 gol e ne ha subiti 50.

La partita di andata Carrarese - Frosinone si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 0-2.

In casa il Frosinone ha fatto 35 punti (10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Palermo e Modena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, la Reggiana e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-2 mentre Carrarese ha incontrato il Pescara pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 11 gol.

Frosinone e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 2 volte, Carrarese ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Frosinone-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Frosinone e Carrraese non hanno mai pareggiato negli ultimi sette match giocati tra Serie C e Serie BKT; nel parziale, si contano sei vittorie della squadra ciociara, compresa quella per 2-0 nella gara di andata di questo campionato, e un successo per quella toscana (questo è anche l'unico match in cui la Carrarese ha trovato il gol contro i giallazzurri in queste sfide).

Nelle ultime tre gare tra Frosinone e Carrarese andate in scena sul campo dei ciociari tra Serie C e Serie BKT, nessuna delle due squadre ha mai segnato più di un gol a match: due vittorie per 1-0 dei canarini nel 2012 in terza divisione e una, sempre per 1-0, dei toscani, nel confronto più recente dell'ottobre 2024 nel torneo cadetto.

Il Frosinone ha perso solo una delle ultime 27 partite di Serie BKT (16V, 10N) - quella per 1-2 in casa contro il Venezia a febbraio - e in ciascuna di queste ha sempre trovato il gol: 54 nel parziale, per una media esatta di due reti a incontro.

La Carrarese (3V, 4N, 9P) ha conquistato soltanto 13 dei 43 punti totali di classifica in questo campionato contro squadre che - ad inizio giornata - si trovavano nelle prime 10 posizioni del tabellone; peggio dei toscani, contro queste avversarie, hanno fatto solo Bari (12) e Mantova (10) - 13 anche Spezia, Südtirol e Pescara.

Carrarese e Frosinone sono due delle tre squadre con la più alta percentuale di conversione delle grandi occasioni da gol in questo campionato: il 47% per i toscani (34/73, primi in questa classifica) e 46% per i ciociari (42/92), al pari del Monza.

Farès Ghedjemis - miglior marcatore del Frosinone con 14 centri all'attivo in questo torneo - è uno dei soli due attaccanti a contare almeno 50 conclusioni (98) e almeno 50 occasioni create (53) nella Serie BKT 2025/26, assieme a John Yeboah (106/52).

Ernesto Torregrossa è l'unico giocatore attualmente nella rosa della Carrarese ad avere trovato il gol contro il Frosinone in Serie BKT (il 28 novembre 2020 con la maglia del Brescia); inoltre, l'unico match, sui 248 giocati finora nel torneo cadetto (esclusa post season) in cui l'attaccante dei toscani ha fornito più di un assist è stato quello contro i ciociari, nel dicembre 2014, quando era in forza al Crotone.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: