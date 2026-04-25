Secondo pareggio consecutivo per il Pescara, che resta a quota 34, in compagnia con la Reggiana, ma al momento sarebbe al quart’ultimo posto.
Secondo pareggio consecutivo anche per la Juve Stabia, che resta settima a quota 50.
Nel prossimo turno il Pescara andrà in scena sul campo del Padova, mentre la Juve Stabia ospiterà sul proprio terreno di gioco il Frosinone.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:04
Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è caratterizzata dalla grande intensità da parte di entrambe le squadre, che porta ad un sostanziale equilibrio sul piano del gioco e delle occasioni da gol. Da segnalare un salvataggio alla disperata di Cagnano su conclusione a colpo sicuro di Ricciardi e dall’altro lato un destro di prima intenzione di Insigne, che termina alto di poco. Nel finale di frazione Saio salva su conclusione da pochi passi di Cacciamani, che si era trovato solo davanti al portiere. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di punizione di Insigne da posizione defilata, col pallone che passa sotto la pancia di Confente. Circa dieci minuti dopo Correia con una conclusione all’interno dell’area avversaria mette a segno il gol del pareggio. A un quarto d’ora dalla fine Confente in uscita chiude lo specchio della porta a Di Nardo.16:59
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Pescara-Juve Stabia 1-116:59
90'+5'
Giallo per il Pescara. Ammonito Giorgio Altare per una trattenuta vistosa ai danni di Okoyo.16:58
90'+3'
Cross di Insigne e Confente blocca il pallone.16:56
90'+1'
Pierobon mette un pallone dietro per Correia, che calcia di prima intenzione, ma il suo tiro è respinto dalla difesa del Pescara.16:54
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:53
90'
Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Nicola Mosti ed entra Christian Pierobon.16:53
89'
Confente si salva in corner da un'incursione di Valzania sulla destra.16:52
84'
Valzania conclude un bel fraseggio del Pescara con un destro da fuori area che esce a lato.16:46
83'
Cambio in attacco per il Pescara. Esce Antonio Di Nardo ed entra Frank Tsadjout.16:47
82'
Cambio di esterni per il Pescara. Esce Gaetano Letizia ed entra Davide Faraoni.16:46
82'
Letizia è a terra per un problema muscolare e non riesce a terminare l'incontro.16:45
79'
Tentativo dai 25 metri di Brugman, su appoggio di Insigne, e ottimo intervento di Confente.16:42
78'
Problemi per Leone, a terra per crampi.16:40
75'
Di Nardo vince un contrasto sulla trequarti, entra in area, ma Confente in uscita gli blocca la conclusione.16:38
74'
Correia pennella per Gabrielloni, che è in fuorigioco.16:37
72'
Cambio in difesa per il Pescara. Esce Davide Bettella ed entra Giorgio Altare.16:34
70'
Bettella è a terra e neanche lui pare in grado di proseguire.16:33
70'
Di Nardo controlla e calcia a lato dal limite dell'area.16:33
69'
Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Fabrizio Caligara ed entra Lorenzo Berardi.16:32
68'
Cambio per il Pescara. Esce il trequartista Gennaro Acampora ed entra il centrocampista Lorenzo Meazzi.16:31
67'
Cross di Letizia per Confente, che controlla il pallone.16:29
64'
Cambio per la Juve Stabia. Esce il trequartista Fabio Maistro ed entra l'attaccante Alessandro Gabrielloni.16:28
64'
Maistro è a terra dolorante e non pare in grado di continuare.16:27
61'
GOL! Pescara-JUVE STABIA 1-1. Rete di Omar Correia. A seguito di una ripartenza Okoro fugge a Bettella a destra e mette in mezzo per Correia, che è il più lesto di tutti a mettere in rete.16:25
61'
Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Alessio Cacciamani ed entra Mattia Mannini.16:26
61'
Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Salim Diakitè ed entra Marco Varnier.16:25
57'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Omar Correia per essersi strattonato con Valzania.16:20
57'
Giallo per il Pescata. Ammonito Luca Valzania per essersi strattonato con Correia.16:19
51'
GOL! PESCARA-Juve Stabia 1-0. Rete di Lorenzo Insigne, che su calcio di punizione da posizione defilata calcia direttamente in porta, sorprendendo Confente, che si fa passare il pallone sotto la pancia.
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Salim Diakitè per una trattenuta ai danni di Cagnano.16:13
49'
Ocampora per Insigne, che si libera di Diakitè ma non riesce a servire Di Nardo.16:12
46'
La conclusione di Maistro dai 20 metri viene deviata e diventa facile preda del portiere.16:09
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Pescara.16:08
45'
Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Manuel Ricciardi ed entra Lorenzo Carissoni.16:09
Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata dalla grande intensità da parte di entrambe le squadre, che porta ad un sostanziale equilibrio sul piano del gioco e delle occasioni da gol. Da segnalare un salvataggio alla disperata di Cagnano su conclusione a colpo sicuro di Ricciardi e dall’altro lato un destro di prima intenzione di Insigne, che termina alto di poco. Nel finale di frazione Saio salva su conclusione da pochi passi di Cacciamani, che si era trovato solo davanti al portiere.15:50
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Pescara-Juve Stabia 0-015:50
45'+1'
Un minuto di recupero.15:49
44'
Doppia occasione per la Juve Stabia. Cacciamani viene liberato davanti alla porta, Saio ribatte e Bettella respinge in corner la ribattuta di Leone. L'arbitro fischia rimessa dal fondo per un fuorigioco.15:48
42'
Cacciamani recupera un pallone e serve Okoro, che da fuori area calcia alto.15:45
40'
Insigne mette fuori dopo un'azione iniziata da Caligara, che pesca Valzania, che rimette al centro. Insigne irrompe e calcia a lato debolmente.15:44
36'
Cross di Letizi per Confente, che in uscita volante di pugno libera la sua area.15:39
35'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Alessio Cacciamani per una spinta ai danni di Letizia.15:38
33'
Cross di Letizia col mancino e Confente intercetta in presa alta.15:36
31'
Ricciardi serve Maistro, che non perde l'attimo per calciare. Il pallone torna a Ricciardi, che è in fuorigioco.15:35
30'
Cross di Dalle Mura e Saio esce in presa alta.15:34
29'
Insigne, servito da Caligara, prova un numero in area, ma quest'ultimo commette fallo in attacco.15:32
26'
Conclusione dal limite di Insigne, servito da Letizia, che di prima intenzione impegna severamente Confente.15:29
23'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Manuel Ricciardi per un intervento in ritardo ai danni di Cagnano.15:27
20'
Cacciamani, smarcato da un tacco di Correia, mette in mezzo, Saio manca il pallone e Ricciardi colpisce a colpo dicuro. Cagnano riesce a liberare alla disperata.15:24
18'
Di Nardo, lanciato in profondità, calcia in diagonale contro il palo, ma il giocatore è in fuorigioco.15:21
15'
Maistro calcia dal limite dopo una ripartenza, ma la conclusione è debole e centrale.15:19
14'
Di Nardo imbuca Acampora che cerca, senza successo, di servire Insigne.15:18
11'
Correia per Okoro, che da dentro l'area calcia debolmente e Saio para.15:14
8'
Punizione di Maistro per Giorgini, che non riesce ad intervenire.15:12
5'
Partita iniziata con grande intensità delle due squadre, soprattutto da parte del Pescara, che pressa alto.15:08
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.15:03
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Perenzoni di Rovereto.15:00
Di Nardo viene premiato come MVP dall'ex azzurro Marco Verratti.14:59
Pescara - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Arbitro di Pescara - Juve Stabia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Daniele Perenzoni
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
6
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 14 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Monza-Frosinone 0-1
30-08-2025
Serie B
Juve Stabia-Venezia 0-0
19-09-2025
Serie B
Palermo-Bari 2-0
28-09-2025
Serie A
Sassuolo-Udinese 3-1
25-10-2025
Serie B
Avellino-Spezia 0-4
02-11-2025
Serie B
Catanzaro-Venezia 2-1
22-11-2025
Serie B
Carrarese-Reggiana 0-0
08-12-2025
Serie B
Frosinone-Juve Stabia 3-0
20-12-2025
Serie B
Monza-Carrarese 4-1
11-01-2026
Serie B
Mantova-Palermo 1-1
15-02-2026
Serie B
Empoli-Reggiana 1-1
21-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
27-02-2026
Serie B
Sampdoria-Bari 0-2
07-03-2026
Serie B
Avellino-Calcio Padova 1-0
22-03-2026
Serie B
Bari-Carrarese 0-3
12-04-2026
Serie B
Calcio Padova-Empoli 1-0
Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 50 punti (frutto di 11 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte). Il Pescara ha segnato 50 gol e ne ha subiti 64; Juve Stabia ha segnato 43 gol e ne ha subiti 43. La partita di andata Juve Stabia - Pescara si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.
In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato il Catanzaro pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.
Pescara e Juve Stabia si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Pescara-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio nelle sette sfide tra Pescara e Juve Stabia in Serie BKT: tre successi casalinghi per parte e un pareggio (arrivato nel match d'andata lo scorso 10 gennaio con il punteggio di 2-2).
Il Pescara ha vinto tutte le tre partite casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT, con uno score totale di 8-1; i campani potrebbero diventare il primo avversario affrontato quattro volte in gare interne contro cui gli abruzzesi registrano il 100% di successi.
Dopo il 2-2 contro la Carrarese, il Pescara potrebbe pareggiare due match di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo i tre consecutivi dello scorso ottobre contro Carrarese, Virtus Entella e Avellino.
La Juve Stabia non ha vinto alcuna delle ultime cinque trasferte di campionato (2N, 3P), subendo nove reti nel periodo (1.8 di media); l'ultimo successo fuori casa risale allo scorso 11 febbraio contro l'Empoli.
Considerando le ultime 11 partite di Serie BKT, il Pescara ha guadagnato 18 punti (gli stessi del Catanzaro), con sole quattro squadre che hanno fatto meglio - nel periodo la Juve Stabia ha raccolto sette punti in meno degli abruzzesi e si troverebbe al 13° posto con 11 punti.
Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno sette gol in questa stagione di Serie BKT, solo Andrea Petagna (uno ogni 92' di media) ha una miglior media minuti/gol+assist di Lorenzo Insigne (uno ogni 97' - 4G+3A in 679 minuti).
Solo Cristian Shpendi (-8.4) ha registrato una differenza negativa più ampia tra i gol fatti e gli Expected Goals di Alessandro Gabrielloni (-4.2) in questa stagione di Serie BKT; il classe '94 ha infatti realizzato 2 reti con un xG di 6.2.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: