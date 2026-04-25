Il primo tempo termina con un pareggio a reti inviolate. La prima parte di gara è caratterizzata dalla grande intensità da parte di entrambe le squadre, che porta ad un sostanziale equilibrio sul piano del gioco e delle occasioni da gol. Da segnalare un salvataggio alla disperata di Cagnano su conclusione a colpo sicuro di Ricciardi e dall’altro lato un destro di prima intenzione di Insigne, che termina alto di poco. Nel finale di frazione Saio salva su conclusione da pochi passi di Cacciamani, che si era trovato solo davanti al portiere.15:50

Il match termina con un pareggio per 1-1. La prima parte di gara è caratterizzata dalla grande intensità da parte di entrambe le squadre, che porta ad un sostanziale equilibrio sul piano del gioco e delle occasioni da gol. Da segnalare un salvataggio alla disperata di Cagnano su conclusione a colpo sicuro di Ricciardi e dall’altro lato un destro di prima intenzione di Insigne, che termina alto di poco. Nel finale di frazione Saio salva su conclusione da pochi passi di Cacciamani, che si era trovato solo davanti al portiere. Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di punizione di Insigne da posizione defilata, col pallone che passa sotto la pancia di Confente. Circa dieci minuti dopo Correia con una conclusione all’interno dell’area avversaria mette a segno il gol del pareggio. A un quarto d’ora dalla fine Confente in uscita chiude lo specchio della porta a Di Nardo.16:59

PREPARTITA

Pescara - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Juve Stabia sarà Daniele Perenzoni. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 14 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Monza-Frosinone 0-1 30-08-2025 Serie B Juve Stabia-Venezia 0-0 19-09-2025 Serie B Palermo-Bari 2-0 28-09-2025 Serie A Sassuolo-Udinese 3-1 25-10-2025 Serie B Avellino-Spezia 0-4 02-11-2025 Serie B Catanzaro-Venezia 2-1 22-11-2025 Serie B Carrarese-Reggiana 0-0 08-12-2025 Serie B Frosinone-Juve Stabia 3-0 20-12-2025 Serie B Monza-Carrarese 4-1 11-01-2026 Serie B Mantova-Palermo 1-1 15-02-2026 Serie B Empoli-Reggiana 1-1 21-02-2026 Serie B Virtus Entella-Catanzaro 1-3 27-02-2026 Serie B Sampdoria-Bari 0-2 07-03-2026 Serie B Avellino-Calcio Padova 1-0 22-03-2026 Serie B Bari-Carrarese 0-3 12-04-2026 Serie B Calcio Padova-Empoli 1-0

Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 34 punti (frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 50 punti (frutto di 11 vittorie, 17 pareggi e 8 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 50 gol e ne ha subiti 64; Juve Stabia ha segnato 43 gol e ne ha subiti 43.

La partita di andata Juve Stabia - Pescara si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 2-2.

In casa il Pescara ha fatto 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 16 punti (3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Cesena e il Catanzaro ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato il Catanzaro pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 14 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Pescara e Juve Stabia si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 3 volte, Juve Stabia ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Pescara-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle sette sfide tra Pescara e Juve Stabia in Serie BKT: tre successi casalinghi per parte e un pareggio (arrivato nel match d'andata lo scorso 10 gennaio con il punteggio di 2-2).

Il Pescara ha vinto tutte le tre partite casalinghe contro la Juve Stabia in Serie BKT, con uno score totale di 8-1; i campani potrebbero diventare il primo avversario affrontato quattro volte in gare interne contro cui gli abruzzesi registrano il 100% di successi.

Dopo il 2-2 contro la Carrarese, il Pescara potrebbe pareggiare due match di fila solo per la seconda volta in questo campionato, dopo i tre consecutivi dello scorso ottobre contro Carrarese, Virtus Entella e Avellino.

La Juve Stabia non ha vinto alcuna delle ultime cinque trasferte di campionato (2N, 3P), subendo nove reti nel periodo (1.8 di media); l'ultimo successo fuori casa risale allo scorso 11 febbraio contro l'Empoli.

Considerando le ultime 11 partite di Serie BKT, il Pescara ha guadagnato 18 punti (gli stessi del Catanzaro), con sole quattro squadre che hanno fatto meglio - nel periodo la Juve Stabia ha raccolto sette punti in meno degli abruzzesi e si troverebbe al 13° posto con 11 punti.

Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno sette gol in questa stagione di Serie BKT, solo Andrea Petagna (uno ogni 92' di media) ha una miglior media minuti/gol+assist di Lorenzo Insigne (uno ogni 97' - 4G+3A in 679 minuti).

Solo Cristian Shpendi (-8.4) ha registrato una differenza negativa più ampia tra i gol fatti e gli Expected Goals di Alessandro Gabrielloni (-4.2) in questa stagione di Serie BKT; il classe '94 ha infatti realizzato 2 reti con un xG di 6.2.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: