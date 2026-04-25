La Reggiana ferma il Palermo e pone fine ai sogni rosanero per la promozione diretta. Il secondo tempo non cambia il parziale del primo con i gol di Lambourde e Palumbo che fissano il risultato sul 1-1. Espulso Papetti al minuto 83 e due gol annullati, per fuorigioco, alla Reggiana nella fase finale della partita.
Punto preziosissimo per la Reggiana che si stacca dall'ultimo posto e tiene vive le speranze di salvezza. Nella prossima giornata di campionato, gli emiliani, verranno ospitati dal Modena allo Stadio Braglia.
Il Palermo vede allontarsi il sogno della promozione diretta in Serie A e nella prossima giornata, la penultima, ospiterà il Catanzaro al Barbera.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci alla prossima giornata di Serie BKT!17:08
90'+11'
TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM! Reggiana-Palermo 1-117:04
90'+10'
Ancora un'uscita perfetta di Micai sul cross da sinistra.17:02
90'+8'
Augello al cross. Palla respinta al limite dove Ranocchia si coordina e batte col mancino. Blocca a terra Micai.17:01
90'+7'
Continua nella pressione Johnsen che si impegna a tenere in campo il pallone concedendo solo rimessa laterale ai granata.17:00
90'+5'
Palumbo apre a sinistra per Johnsen che crossa di prima intenzione trovando la deviazione in calcio d'angolo.16:58
90'+4'
5° sostituzione Reggiana. Esce Luca Belardinelli ed entra Charlys.16:57
90'
7 minuti di recupero.16:59
90'
RETE ANNULLATA ALLA REGGIANA! Portanova predica e guida la ripartenza granata con una doppia giocata. Palla a Girma che mette al centro che da posizione centrale batte Joronen. Girma servito in posizione irregolare.16:59
90'
Ammonito Matteo Rover che esulta per la propria rete, poi annullata.16:55
89'
ANCORA PALERMO! Gyasi si mette in proprio e cerca spazio al limite. La sua conclusione viene deviata e il pallone rimane a disposizione di Pierozzi che conclude col destro sfiornado il palo.16:55
89'
Proteste di Lusuardi. Ammonito.16:55
88'
4° sostituzione Reggiana. Esce Mathis Lambourde ed entra Matteo Rover.16:51
85'
OCCASIONE PALERMO! Ancora Micai si oppone su un colpo di testa di Peda.16:50
85'
Nervosismo in campo a seguito dell'espulsione di Papetti.16:48
84'
Tenta il tutto per tutto Inzaghi ora che si trova in superiorità numerica.16:47
84'
4° sostituzione Palermo. Esce Pietro Ceccaroni ed entra Emmanuel Gyasi.16:47
83'
Arriva il cartellino rosso per Papetti! Reggiani in 10 nella fase finale della partita!16:46
82'
OFR! Si valuta l'intensità del contatto tra Papetti e Johnsen.16:45
81'
Entrata in ritardo di Papetti su Johnsen.16:46
79'
Insiste sempre sulla sinistra il Palermo. Chiude Girma.16:42
76'
OCCASIONE PALERMO! Ancora da palla in attiva arriva un'occasione per i rosanero. Augello batte dalla bandierina e Peda colpisce di testa. Vicari salva sulla linea!16:39
74'
3° sostituzione Palermo. Esce Rui Modesto ed entra Aljosa Vasic.16:39
74'
2° sostituzione Palermo. Esce Jérémy Le Douaron ed entra Giacomo Corona.16:38
74'
3° sostituzione Reggiana. Esce Cedric Gondo ed entra Natan Girma.16:36
71'
Altro cooling break.16:33
70'
Si rivede la Reggiana in avanti. Il cross di Tripaldelli però finisce oltre la linea di fondo campo.16:33
68'
Pohjanpalo prova ad agganciare la conclusione di Palumbo. Micai è lestissimo ad uscire e si impossessa del pallone.16:31
66'
1° sostituzione Palermo. Esce Jacopo Segre ed entra Dennis Johnsen.16:29
65'
Micai allontana con il pugno sul cross da destra dei rosanero. Assedio del Palermo che staziona nella metà campo avversaria ma non riesce a rendersi pericoloso.16:28
63'
Continua a spingere il Palermo. Il solito Lambourde chiude e ottiene la rimessa laterale a favore.16:26
62'
Azione prolungata del Palermo sul limite dell'area avversaria. Chiude bene la formazione emiliana che ottiene anche la rimessa dal fondo.16:25
59'
Piazzato dalla trequarti per i granata. Troppo corto il cross di Lambourde.16:22
57'
Conclusione di Ranocchia dal limite. Para centralmente Micai bloccando il pallone.16:21
57'
Tenta la ripartenza veloce Lambourde ma trova il grande recupero di Augello.16:20
56'
Palumbo da destra verso il secondo palo. Allontana nuovamente la difesa tra le proteste rosanero per un possibile tocco di mano.16:19
55'
Forcing del Palermo. Modesto crossa da destra e Pohjanpalo prova a colpire ma non raggiunge la sfera.16:18
53'
Piazzato da destra per il Palermo. Ranocchia mette al centro ma ancora chiude la difesa granata.16:16
52'
Augello si libera sulla sinistra e mette palla al centro. Allontana la difesa emiliana.16:15
51'
Gondo colpisce di testa sul cross da destra di Papetti ma non inquadra lo specchio della porta.16:14
51'
Palla arretrata pericolosa per Micai che allontana rinviando sulla pressione dell'attacco avversario.16:14
49'
Rimessa in zona offensiva per la Reggina. Funziona la trappola del fuorigioco della difesa rosanero sulla sponda di Papetti.16:12
47'
Ceccaroni crossa da destra. Va in presa Micai.16:10
47'
Subito un corner per i rosanero. Risputato fuori da Tripaldelli.16:10
46'
2° sostituzione Reggiana. Esce Tobías Reinhart ed entra Massimo Bertagnoli.16:08
46'
1° sostituzione Reggiana. Esce Kleis Bozhanaj ed entra Alessandro Tripaldelli.16:08
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo con la Reggiana a battere il calcio d'inizio.16:08
ALTRO GOL ANNULLATO ALLA REGGIANA! Ancora Girma pescato in posizione irregolare gira alle spalle di Joronen.17:03
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:52
Primo tempo godibilissimo al Mapei Stadium. Al vantaggio iniziale di Lambourde al minuto 21 risponde Palumbo al 30°. 15:52
45'+5'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Reggiana-Palermo 1-115:52
45'+3'
Le Douaron taglia al centro e calcia di prima intenzione col mancino. Devia in corner la difesa granata.15:50
45'+2'
Ancora un cross da sinistra di Augello. Scontro tra Micai e Pohjanpalo con il direttore di gara che assegna il calcio di punizione alla Reggiana.15:49
45'
4 minuti di recupero.15:47
43'
Ennesimo cross dalla sinistra del Palermo. Pohjanpalo colpisce di testa mandando sopra la traversa.15:45
42'
Altra parata per Micai che neutralizza Palumbo dopo un'azione insistita dell'attacco rosanero.15:44
39'
Ranocchia dalla bandierina offre a Palumbo. Uno-due e Reinhart chiude conquistando la rimessa dal fondo.15:41
37'
OCCASIONE PALERMO! Imbucata di Palumbo per Pohjanpalo che scarica a Modesto a centro area. Dribbling di Modesto e conclusione col destro su cui arriva la respinta decisiva di Micai.15:39
35'
RANOCCHIA! Calcio piazzato interessante dai 20 metri con Ranocchia sul pallone. La conclusione sfila vicino alll'incrocio dei pali e termina sul fondo.15:37
32'
Si proietta in avanti la Reggiana. Angolo per gli emiliani.15:33
31'
Ammonito per proteste Micai.15:33
30'
GOOL!! Reggiana-PALERMO 1-1!! Rete di Antonio Palumbo! Si coordina alla grande Palumbo che colpisce al volo da posizione defilata a sinistra sul cross di Pierozzi. Palla incrociata e Micai battuto.
Va ancora a fare sportellate Gondo con la difesa rosanero. Peda lo contrasta e conquista la rimessa a favore del Palermo.15:31
26'
Cooling break a Reggio Emilia.15:27
26'
Fuori misura il cross di Ranocchia dalla sinistra. Palla sul fondo.15:27
24'
Augello per Ceccaroni sull'out di sinistra. Chiude Papetti in rimessa laterale.15:26
23'
Spinge subito il Palermo conquistando, sulla spinta di Pierozzi, un tiro dalla bandierina.15:26
21'
GOOL!! REGGIANA-Palermo 1-0!! Rete di Mathis Lambourde! Passa la Reggiana con il quarto gol in campionato di Lambourde che batte Joronen da centro area sulla palla allontanata, male, dalla difesa.15:23
20'
Ci prova ancora Pohjanpalo a girarsi a centro area. Chiuso dalla difesa avversaria.15:21
18'
Azione pericolosa del Palermo con Pohjanpalo che colpisce il palo a seguito del tiro di Modesto da fuori area. Tutto fermo per fuorigioco.15:21
17'
Duello in velocità tra Lambourde e Augello. La spunta l'esterno rosanero che fa ripartire l'azione appoggiandosi a Joronen.15:18
15'
OCCASIONE REGGIANA! Bondo vince il duello fisico con Peda ma spreca davanti a Joronen.15:17
15'
Salva Vicari sulla linea di porta sulla bella verticalizzazione di Pojhanpalo.15:17
13'
Azione offensiva della Reggiana stoppata dal fuorigioco di Gondo.15:15
11'
Fallaccio di Palumbo che ferma la ripartenza della Reggiana. Arriva il primo cartellino giallo della partita.15:13
8'
Bozhanaj riceve sulla sinistra e tenta di entrare in area conquistando il corner.15:10
7'
Scambio tra Augello e Palumbo sulla sinistra con quest'ultimo che va al cross. Mura sul nascera la difesa emiliana.15:09
5'
Si fa vendere in avanti anche la Reggiana. Avanza Bozhanaj sulla sinistra e allarga per Papetti. Cross respinto dalla difesa rosanero.15:07
4'
Problemi per Micai. In campo lo staff sanitario della Reggiana.15:06
3'
OCCASIONE PALERMO! Sugli sviluppi colpisce di testa Peda e Micai vola sulla sua destra a respingere.15:05
2'
Continua la spinta dei rosanero. Arriva il primo corner.15:04
1'
Subito Palermo aggressivo ma la palla finisce in rimessa dal fondo per gli emiliani.15:02
INIZIA LA PARTITA! Fischia Feliciani e il Palermo muove il primo pallone della partita.15:02
Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Reggiana-Palermo!14:59
A disposizione Palermo. Gomis, Di Bartolo, Johnsen, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.14:31
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO. 3-4-2-1. Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.14:30
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA. 4-3-3. Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Reinhart, Belardinelli, Portanova; Bozhanaj, Gondo, Lambourde.14:27
Il direttore di gara designato è il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.15:03
Il Palermo ritrova Patryk Peda dopo il turno di squalifica e probabilmente prenderà il posto di un acciaccato Bani. Tra i pali dovrebbe rientrare Joronen, che ha smaltito del tutto gli acciacchi delle ultime settimane.15:03
Infermeria affolata per la Reggiana. Fuori Yeferson Paz, Andrea Bozzolan, Paolo Rozzio, Mario Sampirisi e Lorenzo Libutti. Da valutare le condizioni di Natan Girma, a tre settimane dall'infortunio.10:54
Cinque risultati utili consecutivi per il Palermo che, in questo intervallo, ha raccolto 11 punti sui 15 a disposizione. I rosanero si trovano al quarto posto in classifica, con il secondo posto lontato 7 punti dopo la vittoria casalinga del Monza di ieri. Tre partite per tenere viva una seppur esile speranza di promozione diretta in Serie A.10:51
La Reggiana è fanalino di coda della serie cadetta assieme a Pescara e Spezia. 33 punti in 35 partite per gli emiliani che hanno comunque la possibilità di uscire dalle sabbie mobile della retrocessione, con la zona play-out che dista appena un punto e la salvezza diretta a 4 lunghezze di distanza. Nell'ultima giornata di campionato i granata sono usciti sconfitti per 1-0 dallo Stadio Euganeo contro il Padova.10:48
Siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia! La Reggiana Pierpaolo Bisoli di ospita il Palermo di Filippo Inzaghi.10:45
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Palermo, gara valida per la 36° giornata di Serie BKT.10:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori10:44
Reggiana - Palermo è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Palermo sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
13
Falli fischiati
314
Fuorigioco
52
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
33
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.5
Falli per cartellino
9.5
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026
Serie A
Como-Torino 6-0
01-02-2026
Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 0-2
02-03-2026
Serie A
Pisa-Bologna 0-1
14-03-2026
Serie B
Sampdoria-Venezia 0-0
22-03-2026
Serie A
Bologna-Lazio 0-2
10-04-2026
Serie A
Roma-Pisa 3-0
Attualmente la Reggiana si trova 19° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 69 punti (frutto di 19 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte). La Reggiana ha segnato 34 gol e ne ha subiti 54; il Palermo ha segnato 58 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Palermo - Reggiana si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa la Reggiana ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Frosinone e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato il Cesena vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 23 gol.
Reggiana e Palermo si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 8 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Reggiana-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie BKT contro la Reggiana (2P), tra cui quella dell'andata disputata lo scorso 23 agosto (2-1); i rosanero potrebbero quindi ottenere due successi stagionali contro gli emiliani per la seconda volta in un torneo della competizione, dopo il 1975/76.
La Reggiana ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti quelli raccolti in tutti i precedenti 11 confronti di questo tipo (7N, 1P); inoltre gli emiliani, dopo la vittoria nella sfida interna più recente contro i rosanero, potrebbero ottenere due vittorie casalinghe di fila contro i siciliani in cadetteria per la terza volta, la prima dal periodo tra il 1983 e il 1991 (due anche in quel caso)
La Reggiana è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sette partite casalinghe di campionato (2V, 3N), dopo che aveva registrato quattro sconfitte interne di fila. Gli emiliani, dopo il 2-0 contro la Carrarese, potrebbero ottenere due successi di fila al MAPEI Stadium in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Bari e Modena in quel caso).
Nessuna squadra ha perso più partite della Reggiana in questo campionato (18, al pari dello Spezia); in più, soltanto il Bari (-23) ha registrato una differenza gol peggiore rispetto a quella degli emiliani (-20, con 33 gol fatti e 53 subiti) nel torneo in corso.
Il Palermo è una delle due squadre, insieme al Millwall, ad aver registrato il maggior numero di clean sheet (entrambi 17) in questa stagione nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni.
Il Palermo è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nella seconda parte della classifica in questa Serie BKT: ben 48 in 19 match (15V, 3N, 1P).
Da una parte il Palermo ha realizzato 14 gol negli ultimi 15 minuti di gioco (record condiviso con la Sampdoria) in questo campionato, dall'altra la Reggiana è la formazione con meno reti segnate nell'ultimo quarto d'ora di gioco (solo tre).
Cedric Gondo ha realizzato tre gol contro il Palermo in Serie BKT (grazie alla sua unica tripletta nel torneo il 27 agosto 2022 con la maglia dell'Ascoli) e solo contro lo Spezia (quattro) ha segnato più reti nel campionato cadetto (a quota tre anche il Cittadella e il Venezia).
Con la doppietta contro il Cesena nel match più recente, Joel Pohjanpalo ha segnato 23 gol in questo campionato, record di marcature per lui in un singola stagione di Serie BKT; l'ultimo giocatore che ha realizzato più reti in una stagione nel torneo è stato Alfredo Donnarumma (25 nel 2018/19 con il Brescia).
Joel Pohjanpalo (23G+7A nel 2025/26) è solo il quarto giocatore straniero ad aver preso parte ad almeno 30 gol in una stagione di Serie BKT negli ultimi 20 anni (dal 2006/07), dopo Gianluca Lapadula (37 nel 2015/16), Pablo Gonzalez (31 nel 2012/13) e Paulo Barreto (33 nel 2008/09).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: