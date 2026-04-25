La Reggiana ferma il Palermo e pone fine ai sogni rosanero per la promozione diretta. Il secondo tempo non cambia il parziale del primo con i gol di Lambourde e Palumbo che fissano il risultato sul 1-1. Espulso Papetti al minuto 83 e due gol annullati, per fuorigioco, alla Reggiana nella fase finale della partita.

La Reggiana è fanalino di coda della serie cadetta assieme a Pescara e Spezia. 33 punti in 35 partite per gli emiliani che hanno comunque la possibilità di uscire dalle sabbie mobile della retrocessione, con la zona play-out che dista appena un punto e la salvezza diretta a 4 lunghezze di distanza. Nell'ultima giornata di campionato i granata sono usciti sconfitti per 1-0 dallo Stadio Euganeo contro il Padova.10:48

PREPARTITA

Reggiana - Palermo è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Palermo sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 314 Fuorigioco 52 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 33 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 9.5 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2 02-03-2026 Serie A Pisa-Bologna 0-1 14-03-2026 Serie B Sampdoria-Venezia 0-0 22-03-2026 Serie A Bologna-Lazio 0-2 10-04-2026 Serie A Roma-Pisa 3-0

Attualmente la Reggiana si trova 19° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 18 sconfitte); invece il Palermo si trova 4° in classifica con 69 punti (frutto di 19 vittorie, 12 pareggi e 5 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 34 gol e ne ha subiti 54; il Palermo ha segnato 58 gol e ne ha subiti 29.

La partita di andata Palermo - Reggiana si è giocata il 23 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa la Reggiana ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Frosinone e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 1-0 mentre Il Palermo ha incontrato il Cesena vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 23 gol.

Reggiana e Palermo si sono affrontate 33 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 8 volte, il Palermo ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Reggiana-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie BKT contro la Reggiana (2P), tra cui quella dell'andata disputata lo scorso 23 agosto (2-1); i rosanero potrebbero quindi ottenere due successi stagionali contro gli emiliani per la seconda volta in un torneo della competizione, dopo il 1975/76.

La Reggiana ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (1N, 1P), tanti successi quanti quelli raccolti in tutti i precedenti 11 confronti di questo tipo (7N, 1P); inoltre gli emiliani, dopo la vittoria nella sfida interna più recente contro i rosanero, potrebbero ottenere due vittorie casalinghe di fila contro i siciliani in cadetteria per la terza volta, la prima dal periodo tra il 1983 e il 1991 (due anche in quel caso)

La Reggiana è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sette partite casalinghe di campionato (2V, 3N), dopo che aveva registrato quattro sconfitte interne di fila. Gli emiliani, dopo il 2-0 contro la Carrarese, potrebbero ottenere due successi di fila al MAPEI Stadium in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Bari e Modena in quel caso).

Nessuna squadra ha perso più partite della Reggiana in questo campionato (18, al pari dello Spezia); in più, soltanto il Bari (-23) ha registrato una differenza gol peggiore rispetto a quella degli emiliani (-20, con 33 gol fatti e 53 subiti) nel torneo in corso.

Il Palermo è una delle due squadre, insieme al Millwall, ad aver registrato il maggior numero di clean sheet (entrambi 17) in questa stagione nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni.

Il Palermo è la squadra che ha guadagnato più punti contro squadre attualmente nella seconda parte della classifica in questa Serie BKT: ben 48 in 19 match (15V, 3N, 1P).

Da una parte il Palermo ha realizzato 14 gol negli ultimi 15 minuti di gioco (record condiviso con la Sampdoria) in questo campionato, dall'altra la Reggiana è la formazione con meno reti segnate nell'ultimo quarto d'ora di gioco (solo tre).

Cedric Gondo ha realizzato tre gol contro il Palermo in Serie BKT (grazie alla sua unica tripletta nel torneo il 27 agosto 2022 con la maglia dell'Ascoli) e solo contro lo Spezia (quattro) ha segnato più reti nel campionato cadetto (a quota tre anche il Cittadella e il Venezia).

Con la doppietta contro il Cesena nel match più recente, Joel Pohjanpalo ha segnato 23 gol in questo campionato, record di marcature per lui in un singola stagione di Serie BKT; l'ultimo giocatore che ha realizzato più reti in una stagione nel torneo è stato Alfredo Donnarumma (25 nel 2018/19 con il Brescia).

Joel Pohjanpalo (23G+7A nel 2025/26) è solo il quarto giocatore straniero ad aver preso parte ad almeno 30 gol in una stagione di Serie BKT negli ultimi 20 anni (dal 2006/07), dopo Gianluca Lapadula (37 nel 2015/16), Pablo Gonzalez (31 nel 2012/13) e Paulo Barreto (33 nel 2008/09).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: