Il Mantova mette a referto un vero e proprio trionfo sul campo del Sudtirol. La squadra di Castori non scende praticamente in campo e soccombe ad un Mantova perfetto. Gli ospiti aprono le marcature con due conclusioni da fuori area nel primo tempo, Trimboli prima e Marras poi. Nel finale di secondo tempo chiude invece i contri Wieser.
Nel prossimo turno il Sudtirol se la vedrà con la Sampdoria, mentre il Mantova dovrà affrontare il Monza.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sudtirol-Mantova, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:53
90'+5'
Fine partita: SUDTIROL-MANTOVA 0-3 (35' Trimboli, 42' Marras, 84' Wieser).16:50
90'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!16:54
88'
Cronometro che scorre veloce, il match è praticamente chiuso!16:49
85'
Cartellino giallo per David Wieser.16:45
84'
GOL! Sudtirol-MANTOVA 0-3! Rete di David WIESER! L'attaccante del Mantova si invola in solitaria verso la porta del Sudtirol e chiude virtualmente la partita con un destro preciso.16:48
In casa Sudtirol ovviamente scalpita Pecorino per il secondo tempo, in casa Mantova occhio a Falletti.15:51
Uno due fulmineo del Mantova sul campo del Sudtirol. I padroni di casa appaiono parecchio timidi fin dai primi minuti, il Mantova con calma guadagna terreno e trova spazi che gli permettono di prima di sbloccare il risultato con Trimboli e poi raddoppiare con Marras. Fin qui doppio vantaggio meritatissimo degli ospiti.15:49
45'+3'
Finisce il primo tempo di SUDTIROL-MANTOVA!15:49
45'
Sono stati concessi 3 minuti di recupero!15:49
42'
GOL! Sudtirol-MANTOVA 0-2! Rete Tommaso MARRAS! Ancora una volta da fuori area il Mantova fa male al Sudtirol, questa volta con Marras che di prima intenzione, con un mancino preciso e rasoterra buca Adamonis nell'angolino basso alla sua destra.15:45
41'
Cartellino giallo per Andrea Masiello.15:43
39'
Prova a scappare in profondità Mancuso che si presenta da solo dinanzi ad Adamonis, l'arbitro ferma però tutto per posizione di fuorigioco.15:41
35'
GOL! Sudtirol-MANTOVA 0-1! Rete di Simone TRIMBOLI! Spunto di Benaissa che suggerisce a rimorchio per Trimboli che di prima intenzione, con il destro, tova una conclusione splendida che si insacca nel sette, alle spalle del portiere avversario.15:39
33'
Possesso prolungato del Mantova che però non riesce a sfondare, si difende in maniera sempre molto compatta il Sudtirol.15:36
29'
Fase di stallo della partita: Sudtirol molto timido, Mantova in pieno controllo ma non ancora realmente pericoloso.15:31
25'
Il gioco riprende con Dembelè che si invola sulla destra e tenta la conclusione. Blocca Adamonis.15:28
22'
Gioco fermo per il cooling break. I due allenatori ne approfittano per alcune indicazioni.15:24
18'
Ci prova Marras con il suo classico mancino a giro, Adamonis respinge in angolo.15:19
15'
Prova a sfondare il Mantova sulla sinistra, chiude la difesa del Sudtirol.15:19
11'
Spunto interessante di Casiraghi che poi tenta il cross con il mancino, bravo Bardi in uscita.15:12
8'
Ci prova Marras con il mancino, chiude il Sudtirol.15:09
4'
Possesso palla prolungato del Sudtirol in questo momento, il Mantova si difende.15:07
1'
Inizia il primo tempo di SUDTIROL-MANTOVA!15:02
Il Mantova ha espugnato il campo del Südtirol soltanto una volta negli 11 precedenti giocati tra Lega Pro 2, Serie C e Serie BKT, ovvero nella trasferta del 19 aprile 2015, vinta per 1-0; due pareggi, incluso il più recente del dicembre 2024 (2-2), e ben otto sconfitte completano il quadro.14:32
Il Südtirol non ha mai vinto nei tre precedenti disputati contro il Mantova in Serie BKT: due pareggi (compreso quello nella gara di andata per 1-1) e una sconfitta nel parziale, per un punteggio complessivo di 3-5.14:31
Le scelte di Modesto: titolare Mancuso nel ruolo di centravanti, a supporto Marras e Ruocco. Gioca Maggioni sulla corsia di destra.14:30
Le scelte di Castori: giocano Tonin e Odogwu in avanti, spazio ovviamente a Casiraghi in mediana. Dietro gioca Masiello.14:29
Sudtirol - Mantova è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Mantova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 13 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025
Serie B
Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025
Serie B
Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025
Serie B
Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025
Serie B
Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025
Serie B
Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026
Serie B
Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026
Serie B
Venezia-Carrarese 2-1
15-02-2026
Serie A
Udinese-Sassuolo 1-2
28-02-2026
Serie B
Avellino-Juve Stabia 0-0
04-03-2026
Serie B
Bari-Empoli 2-1
14-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Catanzaro 1-3
21-03-2026
Serie B
Modena-Mantova 2-1
11-04-2026
Serie B
Juve Stabia-Cesena 2-0
Attualmente il Sudtirol si trova 13° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 11° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 46; Mantova ha segnato 42 gol e ne ha subiti 50. La partita di andata Mantova - Sudtirol si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Sudtirol ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Modena e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, lo Spezia e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 6-1 mentre Mantova ha incontrato l'Avellino perdendo 0-2.
Sudtirol e Mantova si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, Mantova ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Sudtirol-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Südtirol non ha mai vinto nei tre precedenti disputati contro il Mantova in Serie BKT: due pareggi (compreso quello nella gara di andata per 1-1) e una sconfitta nel parziale, per un punteggio complessivo di 3-5.
Il Mantova ha espugnato il campo del Südtirol soltanto una volta negli 11 precedenti giocati tra Lega Pro 2, Serie C e Serie BKT, ovvero nella trasferta del 19 aprile 2015, vinta per 1-0; due pareggi, incluso il più recente del dicembre 2024 (2-2), e ben otto sconfitte completano il quadro.
Il Südtirol non vince da sette partite di campionato (3N, 4P): nel periodo (dalla 29ª giornata) è l'unica squadra a non avere vinto alcun match di Serie BKT . In particolare, gli altoatesini hanno subito quattro sconfitte nel parziale (3N), dopo che avevano incassato soltanto un ko nelle precedenti 10 (6V, 3N).
Dopo sei trasferte in cui ha raccolto soltanto due punti (2N, 4P), il Mantova ha vinto la gara esterna più recente contro lo Spezia senza subire gol (2-0); i biancorossi potrebbero infilare due successi consecutivi lontano da casa in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2007, mentre con annesso clean sheet solo per la seconda volta nella loro storia nel torneo cadetto dopo quella dell'ottobre 1970.
Südtirol e Mantova sono due delle quattro squadre che hanno mandato in gol il minor numero di giocatori in questo campionato: 10 i virgiliani (ultimi in questa classifica) e 12 gli altoatesini (al pari di Virtus Entella e Palermo).
Emanuele Pecorino ha segnato sette dei nove gol totali di questo campionato nel 2026; tra i giocatori che contano almeno lo stesso bottino di reti in questo anno solare, soltanto Joel Pohjanpalo vanta una percentuale di realizzazione più alta (27%) rispetto all'attaccante del Südtirol (26%) nel torneo in corso.
Due dei tre giocatori che hanno effettuato più conclusioni in questo campionato senza ancora avere trovato la via del gol vestono la maglia del Mantova: Simone Trimboli (40) e Nicolò Radaelli (33); tra loro, Stefano Di Mario (35), della Virtus Entella.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: