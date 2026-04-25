Il Mantova mette a referto un vero e proprio trionfo sul campo del Sudtirol. La squadra di Castori non scende praticamente in campo e soccombe ad un Mantova perfetto. Gli ospiti aprono le marcature con due conclusioni da fuori area nel primo tempo, Trimboli prima e Marras poi. Nel finale di secondo tempo chiude invece i contri Wieser.

Il Mantova ha espugnato il campo del Südtirol soltanto una volta negli 11 precedenti giocati tra Lega Pro 2, Serie C e Serie BKT, ovvero nella trasferta del 19 aprile 2015, vinta per 1-0; due pareggi, incluso il più recente del dicembre 2024 (2-2), e ben otto sconfitte completano il quadro.14:32

PREPARTITA

Sudtirol - Mantova è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Mantova sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 13 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0 04-03-2026 Serie B Bari-Empoli 2-1 14-03-2026 Serie B Calcio Padova-Catanzaro 1-3 21-03-2026 Serie B Modena-Mantova 2-1 11-04-2026 Serie B Juve Stabia-Cesena 2-0

Attualmente il Sudtirol si trova 13° in classifica con 40 punti (frutto di 8 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte); invece Mantova si trova 11° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 37 gol e ne ha subiti 46; Mantova ha segnato 42 gol e ne ha subiti 50.

La partita di andata Mantova - Sudtirol si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Sudtirol ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, Modena e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, lo Spezia e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 6-1 mentre Mantova ha incontrato l'Avellino perdendo 0-2.

Sudtirol e Mantova si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, Mantova ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Sudtirol-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol non ha mai vinto nei tre precedenti disputati contro il Mantova in Serie BKT: due pareggi (compreso quello nella gara di andata per 1-1) e una sconfitta nel parziale, per un punteggio complessivo di 3-5.

Il Mantova ha espugnato il campo del Südtirol soltanto una volta negli 11 precedenti giocati tra Lega Pro 2, Serie C e Serie BKT, ovvero nella trasferta del 19 aprile 2015, vinta per 1-0; due pareggi, incluso il più recente del dicembre 2024 (2-2), e ben otto sconfitte completano il quadro.

Il Südtirol non vince da sette partite di campionato (3N, 4P): nel periodo (dalla 29ª giornata) è l'unica squadra a non avere vinto alcun match di Serie BKT . In particolare, gli altoatesini hanno subito quattro sconfitte nel parziale (3N), dopo che avevano incassato soltanto un ko nelle precedenti 10 (6V, 3N).

Dopo sei trasferte in cui ha raccolto soltanto due punti (2N, 4P), il Mantova ha vinto la gara esterna più recente contro lo Spezia senza subire gol (2-0); i biancorossi potrebbero infilare due successi consecutivi lontano da casa in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2007, mentre con annesso clean sheet solo per la seconda volta nella loro storia nel torneo cadetto dopo quella dell'ottobre 1970.

Südtirol e Mantova sono due delle quattro squadre che hanno mandato in gol il minor numero di giocatori in questo campionato: 10 i virgiliani (ultimi in questa classifica) e 12 gli altoatesini (al pari di Virtus Entella e Palermo).

Emanuele Pecorino ha segnato sette dei nove gol totali di questo campionato nel 2026; tra i giocatori che contano almeno lo stesso bottino di reti in questo anno solare, soltanto Joel Pohjanpalo vanta una percentuale di realizzazione più alta (27%) rispetto all'attaccante del Südtirol (26%) nel torneo in corso.

Due dei tre giocatori che hanno effettuato più conclusioni in questo campionato senza ancora avere trovato la via del gol vestono la maglia del Mantova: Simone Trimboli (40) e Nicolò Radaelli (33); tra loro, Stefano Di Mario (35), della Virtus Entella.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: