Il Venezia condece poco o nulla agli avversari davanti al proprio pubblico di casa. Dopo un primo tempo in cui l'Empoli si è difesa molto bene, grazie soprattutto alle parate di Fulignati, sblocca il match nella ripresa Adorante da assist di Franjic. Poco dopo chiude i conti Doumbia segnando il 2 a 0. A metà del secondo tempo l'Empoli avrebbe potuto riaprire la partita con un calcio di rigore per fallo di mano di Busio, rigore però revocato a seguito di revisione.
Un'altra vittoria del Venezia, la 23esima della stagione e ora la Serie A è sempre più vicina. Solo tre punti da conquistare in due partite, indipendentemente dai risultati delle altre per via degli scontri diretti. L'Empoli invece sprofonda in zona playout, complice la vittoria della Virtus Entella sul campo del Padova.
Due giornate alla fine: il Venezia torna in campo venerdì 1 maggio per la sfida contro lo Spezia. Dopo incontrerà il Palermo. Per l'Empoli ci sono Avellino e Monza.
Cronaca
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Dirette
Dal Penzo è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Venezia-Empoli. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!19:16
90'+6'
Fine partita! Venezia-Empoli 2-0! Reti di Adorante e Doumbia.19:11
90'+4'
Conclusione potente di Ceesay! Gran risposta di Stankovic che evita il gol all'Empoli!19:09
90'+4'
Ammonito Salvatore Elia per fallo su Hainaut. 19:09
90'
Saranno 6 i minuti di recupero.19:05
90'
Nell'Empoli esce Gerard Yepes per Edoardo Saporiti.19:05
90'
Finisce anche la partita di Joël Schingtienne per Seid Korac.19:03
90'
Fuori Kike Perez, dentro Matteo Dagasso.19:03
87'
Grande azione di Mattia Compagnon, inserimento, dribbling e assist per il compagno.19:03
87'
GOOOOOOLLLLL! VENEZIA-Empoli 2-0! Rete di Issa Doumbia! Tutto nasce da un contropiede del Venezia, inserimento ottimo di Compagnon che dribbla e serve bene il compagno sulla sinistra. Dal limite calcia con il piattone Doumbia dove Fulignati non può arrivare!
Stankovic ancora una volta blocca la propria porta. Tiro da posizione defilata dell'Empoli, il portiere protegge il primo palo.19:00
85'
Finisce anche la partita di Simone Romagnoli per Duccio Degli Innocenti.18:59
84'
Non ce la fa Tyronne Ebuehi, dentro Brando Moruzzi.18:59
84'
Esce tra i tanti applausi Andrea Adorante, dentro Antonio Manuel Casas Marín.18:58
83'
Rimane a terra Ebuehi. Interviene lo staff medico per problemi muscolari.18:58
79'
Fuori anche John Yeboah per Richie Sagrado.18:55
79'
Per il Venezia esce Ridgeciano Haps per Mattia Compagnon.18:54
78'
Si presenta subito molto bene Nasti! Stop e girata al volo del giocatore dell'Empoli che manda alto sopra la traversa di poco!18:53
77'
Esce anche Rares Ilie per Salvatore Elia.18:50
77'
Primi cambi per l'Empoli: Stiven Shpendi esce per Marco Nasti.18:50
72'
Non c'è rigore! A seguito di revisione Perri ha comunicato la decisione di revocare il rigore per l'Empoli.18:47
71'
On field review. Perri va al monitor. 18:46
70'
Revisione molto lunga. Non è ancora stata presa una decisione in sala VAR. 18:45
69'
L'azione nasce da un errore di Stankovic il cui tiro è troppo corto. Ne approfitta Shpendi che va sul primo palo pronto alla conclusione che, al momento, sembra esser stata deviata con il braccio di Busio.18:45
68'
Check in corso per il possibile calcio di rigore per l'Empoli.18:44
68'
Calcio di rigore per l'Empoli! Punito un tocco di mano di Busio in area!18:43
67'
È rimasto a terra Yeboah dopo uno scontro con Magnino. Gioco fermo per un minuto.18:42
66'
Ora è il Venezia a essere chiuso nella propria area. Conclusione alta di Guarino che si è reso pericoloso in due azioni consecutive.18:41
65'
Al 65' ancora nessun cambio per le due squadre.18:40
63'
Contropiede del Venezia, parte Yeboah involato verso la porta avversaria, serve Busio che, in velocità, non riesce a controllare. 18:39
61'
Colpo alla nuca involontario di Hainaut su Ilie. Il giocatore dell'Empoli è rimasto a terra dolorante.18:37
57'
Traversa del Venezia! Spizzica di testa Doumbia, la palla colpisce il legno! 18:32
56'
Duello tra Lovato e Hainaut, spinta netta del difensore dell'Empoli che si prende giallo.18:31
53'
Ancora pericoloso in Venezia, vicino al raddoppio! Prima con un tentativo di Yeboah sul primo palo parato da Fulignati, poi sulla ribattuta ci provano Doumbia e Adorante, entrambi chiusi bene dagli avversari. 18:29
50'
Assist di Bartol Franjic, preciso nel mettere palla nell'area piccola.18:28
50'
GOOOOLLLLL! VENEZIA-Empoli 1-0! Rete di Andrea Adorante! Azione velocissima del Venezia, Doumbia apre per Franjic. Il croato va al cross di prima, sbuca tra i difensori avversari Adorante che di testa segna l'1 a 0!
Kike Perez vince più duelli e riesce a servire Yeboah che in acrobazia tenta il tiro, deviato. Sarà ancora angolo.18:24
46'
Attacca l'Empoli! La squadra toscana è arrivata in area con due passaggi, Shpendi sterza e tenta la conclusione a giro con il destro. Chiude in scivolata Hainaut.18:22
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Venezia-Empoli! 18:20
10 tiri totali contro 3: la partita al Penzo si è praticamente giocata solo in una metà campo, con il Venezia molto propositivo fin dai primi minuti. La squadra di Stroppa è andata vicina al gol in più occasioni, sempre decisivo e molto attendo il portiere Fulignati, miracoloso nella conclusione ravvicinata in acrobazia di Adorante.18:10
45'+2'
Fine primo tempo! Venezia-Empoli 0-0.18:05
45'+1'
Fulignati miracoloso! Ancora una grande azione del Venezia da calcio d'angolo, Haps serve Adorante che in acrobazia tenta la girata! Risposta super del portiere dell'Empoli!18:07
45'
Saranno due i minuti di recupero. 18:05
43'
Attacca sempre il Venezia, questa volta con una ripartenza di Busio. Il suo tiro però viene deviato in corner. Instancabile la squadra di Stroppa. 18:08
43'
Problemi per Romagnoli: sangue dal naso per il giocatore dell'Empoli. Gioco momentaneamente fermo. 18:02
34'
Insiste il Venezia: Haps va al traversone, liberano i difensori toscani, sempre molto attenti fin qui. 17:52
28'
Yeboah! Ancora lui a rendersi pericoloso! Fulignati ci arriva con la punta delle dita e manda in corner! 17:49
23'
Empoli tutto chiuso nella propria metà campo. Continua ad attaccare la squadra di Stroppa. 17:51
18'
Continua ad attaccare il Venezia, attenti i difensori avversari nelle chiusure. 17:43
15'
Ci prova ancora il Venezia direttamente da calcio d'angolo! Sponda di Busio e conclusione di Doumbia, palla alta! 17:40
13'
Yeboah! Conclusione potente del giocatore del Venezia! Fulignati in tuffo para e manda in angolo! 17:39
10'
Primo squillo dell'Empoli! Tentativo a giro di Shpendi! La palla finisce fuori dallo specchio della porta! 17:38
5'
Avanza ora il Venezia, Kike Perez cerca la palla lunga per Haps ma è troppo profonda e l'esterno non riesce ad arrivarci.17:36
4'
Corner battuto da Ilie sul primo palo, Perri ferma tutto per fallo in attacco di Ceesay.17:35
4'
Si fa vedere anche l'Empoli, Ceesay va al traversone, attento Svoboda che devia in corner.17:33
2'
Partenza molto aggressiva del Venezia, iniziativa di Haps bloccata da Candela.17:30
1'
Si parte! Comincia Venezia-Empoli! 17:19
Con la vittoria del Frosinone contro la Carrarese, slitta al prossimo turno la festa promozione del Venezia. 17:18
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-2-3-1): Fulignati - Ebuehi, Guarino, Lovato, Candela -Guarino, Yepes - Magnino, Saporiti, Ceesay - Shpendi. All. Caserta.16:54
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Svoboda, Franjic - Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps - Yeboah, Adorante. All. Stroppa.18:49
Anche l'Empoli non può sbagliare: i toscani hanno solo un punto in più dalla zona playout e con una vittoria la Virtus Entella potrebbe scalare posizioni e condannare gli azzurri. L'Empoli inoltre ha vinto solo una partita nelle ultime 16 partite.14:38
Possibile match point per il Venezia. La squadra guidata da Giovanni Stroppa potrebbe già oggi festeggiare in ritorno in Serie A ma tutto dipenderà dalla partita tra Frosinone e Carrarese. In caso di sconfitta del club laziale, con una vittoria il Venezia tornerebbe in Serie A a un anno dalla retrocessione.14:31
Buonasera e benvenuti al Penzo, in campo Venezia-Empoli, terzultima e 36ª giornata di Serie B!13:08
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori13:08
Venezia - Empoli è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 17:15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Empoli sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025
Serie B
Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025
Serie B
Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025
Serie B
Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025
Serie B
Bari-Frosinone 2-3
29-11-2025
Serie B
Palermo-Carrarese 5-0
03-12-2025
Coppa Italia
Atalanta-Genoa 4-0
13-12-2025
Serie B
Spezia-Modena 0-2
10-01-2026
Serie B
Virtus Entella-Monza 1-0
23-01-2026
Serie B
Carrarese-Empoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Catanzaro-Reggiana 2-0
14-02-2026
Serie B
Modena-Carrarese 2-0
03-03-2026
Serie B
Calcio Padova-Spezia 2-2
15-03-2026
Serie B
Virtus Entella-Avellino 1-2
06-04-2026
Serie B
Venezia-Juve Stabia 3-1
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 78 punti (frutto di 23 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte). Il Venezia ha segnato 73 gol e ne ha subiti 29; l'Empoli ha segnato 44 gol e ne ha subiti 52. La partita di andata Empoli - Venezia si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Venezia ha fatto 48 punti (16 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Bari e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 17 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol.
Venezia e Empoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 5 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Venezia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie BKT contro l'Empoli (1V, 2N), dopo che aveva raccolto soltanto un punto nelle tre precedenti (1N, 2P); tuttavia, i lagunari non sono andati oltre l'1-1 in ciascuna delle ultime due sfide disputate contro i toscani nel torneo cadetto.
L'Empoli ha espugnato il campo del Venezia soltanto in uno di tutti i sette match precedenti (2N, 4P) giocati in Serie BKT: nella trasferta del 3 luglio 2020, vinta per 2-0, grazie alla doppietta di Leonardo Mancuso.
Il Venezia non pareggia da 23 partite casalinghe nel campionato cadetto (20V, 3P): l'ultima gara chiusa in parità dai lagunari al Penzo in Serie BKT risale al 2-2, del 18 febbraio 2024, con Paolo Vanoli come allenatore. In questo torneo, i veneti hanno vinto 15 delle 17 partite interne (2P): più di qualsiasi altra squadra tra Serie A e Serie BKT (a 13 Inter, Monza e Palermo).
Se considerassimo la classifica solo del girone di ritorno di questo campionato, l'Empoli sarebbe ultimo con soltanto 10 punti all'attivo, frutto di una vittoria e sette pareggi (8P); nella seconda parte del torneo, infatti, i toscani viaggiano a una media di 0.6 punti a incontro, ovvero meno della metà rispetto a quella di 1.4 registrata nelle prime 19 partite della Serie BKT 2025/26.
L'Empoli è la squadra che ha segnato più gol a seguito di un cross in questo campionato: 14; di questi, però, soltanto quattro sono arrivati in trasferta (l'ultimo sul campo del Catanzaro, lo scorso marzo, a firma di Salvatore Elia). Sul fronte opposto, il Venezia ha realizzato cinque reti da questa situazione di gioco nel torneo in corso: più solo di Mantova (quattro) e Cesena (tre).
Stiven Shpendi ha segnato il 30% dei gol dell'Empoli in questo campionato, ovvero 13 dei 44 totali realizzati dai toscani nella Serie BKT 2025/26; soltanto Joel Pohjanpalo (40% - 23/57 con il Palermo) vanta una percentuale maggiore nel torneo in corso (30% - 12/40 anche per Tommaso Biasci con l'Avellino).
John Yeboah è uno dei soli due giocatori, con Nico Paz (116), ad avere effettuato più di 100 conclusioni considerando Serie A e Serie BKT in corso (106); tra i due, però, l'attaccante del Venezia è quello con la più alta precisione al tiro (58.8%, contro il 58.5% dell'argentino).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: