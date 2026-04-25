Anche l'Empoli non può sbagliare: i toscani hanno solo un punto in più dalla zona playout e con una vittoria la Virtus Entella potrebbe scalare posizioni e condannare gli azzurri. L'Empoli inoltre ha vinto solo una partita nelle ultime 16 partite.14:38

10 tiri totali contro 3: la partita al Penzo si è praticamente giocata solo in una metà campo, con il Venezia molto propositivo fin dai primi minuti. La squadra di Stroppa è andata vicina al gol in più occasioni, sempre decisivo e molto attendo il portiere Fulignati, miracoloso nella conclusione ravvicinata in acrobazia di Adorante.18:10

PREPARTITA

Venezia - Empoli è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 17:15 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Empoli sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3 29-11-2025 Serie B Palermo-Carrarese 5-0 03-12-2025 Coppa Italia Atalanta-Genoa 4-0 13-12-2025 Serie B Spezia-Modena 0-2 10-01-2026 Serie B Virtus Entella-Monza 1-0 23-01-2026 Serie B Carrarese-Empoli 3-0 07-02-2026 Serie B Catanzaro-Reggiana 2-0 14-02-2026 Serie B Modena-Carrarese 2-0 03-03-2026 Serie B Calcio Padova-Spezia 2-2 15-03-2026 Serie B Virtus Entella-Avellino 1-2 06-04-2026 Serie B Venezia-Juve Stabia 3-1

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 78 punti (frutto di 23 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Empoli si trova 16° in classifica con 37 punti (frutto di 8 vittorie, 13 pareggi e 15 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 73 gol e ne ha subiti 29; l'Empoli ha segnato 44 gol e ne ha subiti 52.

La partita di andata Empoli - Venezia si è giocata il 19 ottobre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Venezia ha fatto 48 punti (16 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 11 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Bari e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e la Virtus Entella ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-0 mentre L'Empoli ha incontrato la Virtus Entella pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 17 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 13 gol.

Venezia e Empoli si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 5 volte, l'Empoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Venezia-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di Serie BKT contro l'Empoli (1V, 2N), dopo che aveva raccolto soltanto un punto nelle tre precedenti (1N, 2P); tuttavia, i lagunari non sono andati oltre l'1-1 in ciascuna delle ultime due sfide disputate contro i toscani nel torneo cadetto.

L'Empoli ha espugnato il campo del Venezia soltanto in uno di tutti i sette match precedenti (2N, 4P) giocati in Serie BKT: nella trasferta del 3 luglio 2020, vinta per 2-0, grazie alla doppietta di Leonardo Mancuso.

Il Venezia non pareggia da 23 partite casalinghe nel campionato cadetto (20V, 3P): l'ultima gara chiusa in parità dai lagunari al Penzo in Serie BKT risale al 2-2, del 18 febbraio 2024, con Paolo Vanoli come allenatore. In questo torneo, i veneti hanno vinto 15 delle 17 partite interne (2P): più di qualsiasi altra squadra tra Serie A e Serie BKT (a 13 Inter, Monza e Palermo).

Se considerassimo la classifica solo del girone di ritorno di questo campionato, l'Empoli sarebbe ultimo con soltanto 10 punti all'attivo, frutto di una vittoria e sette pareggi (8P); nella seconda parte del torneo, infatti, i toscani viaggiano a una media di 0.6 punti a incontro, ovvero meno della metà rispetto a quella di 1.4 registrata nelle prime 19 partite della Serie BKT 2025/26.

L'Empoli è la squadra che ha segnato più gol a seguito di un cross in questo campionato: 14; di questi, però, soltanto quattro sono arrivati in trasferta (l'ultimo sul campo del Catanzaro, lo scorso marzo, a firma di Salvatore Elia). Sul fronte opposto, il Venezia ha realizzato cinque reti da questa situazione di gioco nel torneo in corso: più solo di Mantova (quattro) e Cesena (tre).

Stiven Shpendi ha segnato il 30% dei gol dell'Empoli in questo campionato, ovvero 13 dei 44 totali realizzati dai toscani nella Serie BKT 2025/26; soltanto Joel Pohjanpalo (40% - 23/57 con il Palermo) vanta una percentuale maggiore nel torneo in corso (30% - 12/40 anche per Tommaso Biasci con l'Avellino).

John Yeboah è uno dei soli due giocatori, con Nico Paz (116), ad avere effettuato più di 100 conclusioni considerando Serie A e Serie BKT in corso (106); tra i due, però, l'attaccante del Venezia è quello con la più alta precisione al tiro (58.8%, contro il 58.5% dell'argentino).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: