Vince di misura l'Entella grazie alla rete decisiva di Cuppone, al quinto gol in stagione. Ossigeno puro per i liguri in ottica salvezza. Con questo risultato, anche il Padova rischia di essere risucchiato nella stessa lotta.
Prossima giornata: Bari-Entella e Padova-Pescara.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 16:56
90'+6'
FINE PARTITA: ENTELLA-PADOVA 1-0. Decide Cuppone. 16:54
90'+1'
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Villa per un fallo su Tirelli. 16:50
90'
Cinque minuti di recupero. 16:50
90'
Duello tra Seghetti e Tiritiello, angolo per il Padova. 16:49
88'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Karic, dentro Nichetti. 16:47
85'
OCCASIONE ENTELLA! Tocco di Tirelli per Franzoni, che viene murato. 16:45
84'
Calcio d'angolo per l'Entella, che inizia anche a giocare con il tempo. 16:43
82'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Bariti, dentro Turicchia.16:41
82'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Cuppone, dentro Debenedetti. 16:41
80'
Calcio d'angolo per il Padova. 16:39
78'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Favale, dentro Silva. 16:38
76'
GOL! ENTELLA-Padova 1-0. Rete di Cuppone. Gran cross da destra del solito Bariti, il colpo di testa di Cuppone non lascia scampo a Sorrentino. 16:36
74'
Muro Del Frate su Di Maggio, pescato da un'ottima palla di Seghetti. 16:35
72'
Bariti al cross verso Cuppone, che non inquadra lo specchio. 16:32
70'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Belli, dentro Faedo. 16:32
70'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Fusi, dentro Di Maggio. 16:32
70'
OCCASIONE ENTELLA! Mancino insidioso di Franzoni e gran parata di Sorrentino: poi Karic spedisce sul fondo. 16:31
66'
Franzoni in verticale per Cuppone, il cui destro è neutralizzato da Sorrentino. 16:26
64'
Calcio d'angolo numero tre per l'Entella. 16:23
63'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Guiu, dentro Tirelli. 16:22
62'
SOSTITUZIONE PER L'ENTELLA. Fuori Benedetti, dentro Squizzato. 16:22
60'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Di Mariano, dentro Caprari. 16:18
59'
SOSTITUZIONE PER IL PADOVA. Fuori Bortolussi, dentro Seghetti. 16:18
58'
Bella rovesciata di Franzoni sugli sviluppi di un angolo, blocca a terra Sorrentino. 16:17
53'
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Di Mariano per un fallo su Bariti. 16:13
49'
Insiste Karic, ma è attenta la difesa del Padova. 16:11
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI ENTELLA-PADOVA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 16:04
Le due squadre stanno rientrando in campo. 16:03
Il Padova si fa vedere in avanti solo in un paio di occasioni, l'Entella è nel complesso più ficcante ma non riesce a capitalizzare al meglio le iniziative di Tiritiello e l'opportunità sul finale. 15:58
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: ENTELLA-PADOVA 0-0. Ai punti meglio i padroni di casa. 15:51
45'+2'
OCCASIONE ENTELLA! Cross di Benedetti, Bortolussi disturbato da Franzoni direziona la palla all'indietro: Capelli salva sulla linea. 15:50
45'+2'
Azione personale di Guiu, che alla fine ottiene un prezioso calcio d'angolo. 15:48
45'
Due minuti di recupero.15:47
41'
Cross basso e teso di Tiritiello, ma nessun compagno ha seguito l'azione. 15:44
37'
Nulla da segnalare negli ultimi minuti, si gioca prevalentemente a centrocampo. 15:43
32'
CARTELLINO GIALLO PER L'ENTELLA. Ammonito Benedetti per un fallo su Fusi. 15:34
32'
Staff medico in campo per Fusi. 15:35
28'
Ritmi leggermente più bassi ora rispetto a un avvio più spumeggiante. 15:30
23'
Tentativo di Favale, palla sul fondo: il Padova inizia ad affacciarsi nell'area di rigore avversaria. 15:27
21'
OCCASIONE PADOVA! A botta sicura Varas, la difesa dell'Entella respinge stoicamente. 15:26
19'
CARTELLINO GIALLO PER IL PADOVA. Ammonito Favale per un fallo su Bariti. 15:23
13'
OCCASIONE ENTELLA! Cross tagliato da punizione per Tiritiello (ma c'è un braccio sospetto), Sorrentino fa il miracolo su di lui. 15:18
9'
Staff medico in campo per Franzoni. 15:14
8'
Zampata al volo di Franzoni, blocca Sorrentino a terra. 15:13
8'
Cross di Karic, ma non ci arriva nessuno. 15:13
6'
Cross morbido di Di Mario per Cuppone, Sorrentino è attento. 15:10
4'
Cross basso di Bariti, Sorrentino ci arriva con la mano. 15:07
INIZIA ENTELLA-PADOVA. Prima palla per gli ospiti. 15:04
La risposta del Padova: Sorrentino - Belli, Villa, Pastina - Capelli, Crisetig, Fusi, Favale - Varas, Di Mariano - Bortolussi.15:03
Ecco la formazione dell'Entella: Del Frate - Parodi, Tiritiello, Alborghetti - Bariti, Franzoni, Karic, Benedetti, Di Mario - Guiu, Cuppone. 15:02
Sette delle otto vittorie ottenute in stagione dall'Entella sono arrivate tra le mura amiche del Sannazzari di Chiavari. 14:49
Due punti nelle ultime tre partite per l'Entella, il Padova è invece reduce dai successi contro Empoli e Reggiana. 14:48
I veneti veleggiano più tranquilli intorno a metà classifica, ma per la salvezza aritmetica serve una vittoria oggi. 14:47
I liguri cercano punti fondamentali in ottica play-out. 14:46
Benvenuti alla diretta del match tra Entella e Padova, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. 14:44
Virtus Entella - Padova è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Padova sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
22
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
3.6
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
01-11-2025
Serie B
Avellino-Reggiana 4-3
21-11-2025
Serie B
Catanzaro-Pescara 3-3
08-12-2025
Serie B
Mantova-Reggiana 0-1
21-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Südtirol 1-1
18-01-2026
Serie B
Palermo-Spezia 1-0
01-02-2026
Serie B
Calcio Padova-Monza 1-2
10-02-2026
Serie B
Virtus Entella-Cesena 3-1
15-02-2026
Serie B
Bari-Südtirol 1-2
27-02-2026
Serie A
Parma-Cagliari 1-1
14-03-2026
Serie B
Cesena-Frosinone 2-2
17-03-2026
Serie B
Spezia-Empoli 1-1
12-04-2026
Serie B
Reggiana-Carrarese 2-0
Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte); invece Padova si trova 14° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 34 gol e ne ha subiti 48; Padova ha segnato 34 gol e ne ha subiti 46. La partita di andata Padova - Virtus Entella si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa la Virtus Entella ha fatto 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e l'Empoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Padova ha incontrato la Reggiana vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol.
Virtus Entella e Padova è la prima che si affrontano in campionato.
Virtus Entella-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), Virtus Entella e Padova si sono affrontate soltanto una volta tra Serie BKT e Serie C: nel match di andata di questo campionato, lo scorso settembre, quando a spuntarla furono i veneti per 2-1, con gol di Mattia Bortolussi, su rigore, e Jonas Harder, da fuori area - in rimonta all'iniziale rete di Nermin Karic.
La Virtus Entella è la squadra che ha raccolto, in percentuale, più punti nelle gare interne rispetto al totale in classifica in questo campionato: il 78%, ovvero 28 sui 36 complessivi. Inoltre, nelle 17 sfide casalinghe disputate finora (7V, 7N, 3P nel parziale), la squadra ligure non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite consecutive.
La Virtus Entella ha pareggiato le ultime due partite, entrambe per 1-1; i liguri potrebbero chiudere in parità tre match di fila in Serie BKT per la prima volta da febbraio-marzo 2021 (quattro in quel caso), mentre tre sfide consecutive per 1-1 per la prima volta da luglio 2020 (contro Chievo, Juve Stabia e Pisa).
Dopo cinque sconfitte consecutive, il Padova ha vinto le ultime due gare di campionato, entrambe per 1-0; i biancoscudati non vincono tre partite di fila in Serie BKT da ottobre 2012, mentre non tengono la porta inviolata per tre incontri consecutivi nel torneo da settembre 2010.
La Virtus Entella ha subito ben 27 gol (il 56% del totale) su sviluppi di palla inattiva in questo campionato (contro i 15 del Padova), più di chiunque altra (sia in termini assoluti che in percentuale); di questi, 16 sono arrivati a seguito di un corner: record negativo anche in questo caso nel torneo in corso ed esattamente il doppio rispetto a quelli incassati dagli avversari di giornata (otto per i biancoscudati).
Bernat Guiu è andato a segno nelle ultime due partite di campionato, dopo che era rimasto a secco di marcature in tutte le precedenti 23 sfide giocate in Serie BKT; l'attaccante dei liguri potrebbe diventare soltanto il terzo spagnolo a trovare il gol per tre match di fila nelle ultime 20 stagioni del torneo cadetto (dal 2006/07), dopo Alejandro Rodriguez (tre nell'aprile 2018 con l'Empoli) e Alexandre Geijo (quattro nell'ottobre 2015 con il Brescia).
Il primo dei quattro rigori trasformati da Mattia Bortolussi in Serie BKT è arrivato proprio contro la Virtus Entella, nella gara di andata dello scorso settembre; l'attaccante del Padova conta 10 gol in questo torneo: l'ultimo giocatore dei biancoscudati ad averne realizzati di più in un singolo campionato cadetto è stato Aniello Cutolo nel 2012/13 (12).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: