PREPARTITA

Virtus Entella - Padova è valevole per la giornata numero 36 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Padova sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Luca Massimi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 3.6 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Cerignola-Verona 1-1 31-08-2025 Serie B Modena-Avellino 1-1 20-09-2025 Serie B Spezia-Juve Stabia 1-3 01-10-2025 Serie B Pescara-Südtirol 1-1 26-10-2025 Serie B Bari-Mantova 1-0 01-11-2025 Serie B Avellino-Reggiana 4-3 21-11-2025 Serie B Catanzaro-Pescara 3-3 08-12-2025 Serie B Mantova-Reggiana 0-1 21-12-2025 Serie B Virtus Entella-Südtirol 1-1 18-01-2026 Serie B Palermo-Spezia 1-0 01-02-2026 Serie B Calcio Padova-Monza 1-2 10-02-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 3-1 15-02-2026 Serie B Bari-Südtirol 1-2 27-02-2026 Serie A Parma-Cagliari 1-1 14-03-2026 Serie B Cesena-Frosinone 2-2 17-03-2026 Serie B Spezia-Empoli 1-1 12-04-2026 Serie B Reggiana-Carrarese 2-0

Attualmente la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte); invece Padova si trova 14° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 34 gol e ne ha subiti 48; Padova ha segnato 34 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Padova - Virtus Entella si è giocata il 21 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa la Virtus Entella ha fatto 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e l'Empoli ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, l'Empoli e la Reggiana ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Padova ha incontrato la Reggiana vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 10 gol.

Virtus Entella e Padova è la prima che si affrontano in campionato.

Virtus Entella-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), Virtus Entella e Padova si sono affrontate soltanto una volta tra Serie BKT e Serie C: nel match di andata di questo campionato, lo scorso settembre, quando a spuntarla furono i veneti per 2-1, con gol di Mattia Bortolussi, su rigore, e Jonas Harder, da fuori area - in rimonta all'iniziale rete di Nermin Karic.

La Virtus Entella è la squadra che ha raccolto, in percentuale, più punti nelle gare interne rispetto al totale in classifica in questo campionato: il 78%, ovvero 28 sui 36 complessivi. Inoltre, nelle 17 sfide casalinghe disputate finora (7V, 7N, 3P nel parziale), la squadra ligure non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due partite consecutive.

La Virtus Entella ha pareggiato le ultime due partite, entrambe per 1-1; i liguri potrebbero chiudere in parità tre match di fila in Serie BKT per la prima volta da febbraio-marzo 2021 (quattro in quel caso), mentre tre sfide consecutive per 1-1 per la prima volta da luglio 2020 (contro Chievo, Juve Stabia e Pisa).

Dopo cinque sconfitte consecutive, il Padova ha vinto le ultime due gare di campionato, entrambe per 1-0; i biancoscudati non vincono tre partite di fila in Serie BKT da ottobre 2012, mentre non tengono la porta inviolata per tre incontri consecutivi nel torneo da settembre 2010.

La Virtus Entella ha subito ben 27 gol (il 56% del totale) su sviluppi di palla inattiva in questo campionato (contro i 15 del Padova), più di chiunque altra (sia in termini assoluti che in percentuale); di questi, 16 sono arrivati a seguito di un corner: record negativo anche in questo caso nel torneo in corso ed esattamente il doppio rispetto a quelli incassati dagli avversari di giornata (otto per i biancoscudati).

Bernat Guiu è andato a segno nelle ultime due partite di campionato, dopo che era rimasto a secco di marcature in tutte le precedenti 23 sfide giocate in Serie BKT; l'attaccante dei liguri potrebbe diventare soltanto il terzo spagnolo a trovare il gol per tre match di fila nelle ultime 20 stagioni del torneo cadetto (dal 2006/07), dopo Alejandro Rodriguez (tre nell'aprile 2018 con l'Empoli) e Alexandre Geijo (quattro nell'ottobre 2015 con il Brescia).

Il primo dei quattro rigori trasformati da Mattia Bortolussi in Serie BKT è arrivato proprio contro la Virtus Entella, nella gara di andata dello scorso settembre; l'attaccante del Padova conta 10 gol in questo torneo: l'ultimo giocatore dei biancoscudati ad averne realizzati di più in un singolo campionato cadetto è stato Aniello Cutolo nel 2012/13 (12).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: