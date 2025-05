Grazie per aver seguito con noi la diretta di Cremonese-Juve Stabia, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:09

Cartellino giallo per Demba Thiam.19:00

Cartellino giallo per Mattia Valoti.18:57

Cartellino giallo per Franco Vázquez.18:50

GOL! CREMONESE-Juve Stabia 3-0! Rete di Jari VANDEPUTTE! Imbucata perfetta di Vasquez per Vandeputte che beffa Thiam concludendo sul primo palo con il mancino. Guarda la scheda del giocatore Jari Vandeputte 18:44

Cartellino giallo per Tommaso Barbieri.18:39

GOL! CREMONESE-Juve Stabia 2-0! Rete di Dennis JOHNSEN! Schema perfetto su punizione della Cremonese con Vandeputte che serve in maniera precisa Johnsen, bravo con il destro a battere Thiam. Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen 18:38

Cartellino rosso Cristian Andreoni. Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara estrae il rosso diretto per fallo di mano commesso però da ultimo uomo.18:36

La Cremonese ha in mano il pallino del gioco. I padroni di casa tentano raramente l'affondo per il momento.18:33

Pressing asfissiante della Juve Stabia in questi primi minuti. La Cremonese gestisce con qualche difficoltà.18:30

Ovviamente in casa Juve Stabia potrebbero tornare utili Maistro e Baldi nella seconda frazione, in casa Cremonese scalpitano Bonazzoli e Zanimacchia.19:05

La Cremonese conclude la prima frazione meritatamente in vantaggio contro la Juve Stabia. Dopo aver sfiorato a più riprese la rete specialmente con Vanderputte e Collocolo, i padroni di casa la sbloccano intorno alla mezz'ora con il capitano Castagnetti, bravo a sfruttare un ottimo assist di Barbieri. Troppo timida la Juve Stabia che raramente ha impensierito Fulignati.18:05

Si ferma Castagnetti, costretto all'ingresso in campo lo staff medico della Cremonese.17:58

GOL! CREMONESE-Juve Stabia 1-0! Rete di Michele CASTAGNETTI! Pasticcio della Juve Stabia sulla corsia di sinistra: ne approfitta Barbieri che si invola verso l'area di rigore avversaria, prima di rifinire poi per Castagnetti, bravo di prima intenzione con il sinistro a concludere alle spalle di Thiam. Guarda la scheda del giocatore Michele Castagnetti 17:48

Tenta l'imbucata Folino per Vandeputte, il passaggio si rivela però impreciso. Si salva la Juve Stabia.17:42

Interessante iniziativa personale di Johnsen che non riesce però a concludere, Adorante si rifugia in calcio d'angolo.17:40

Problema alla testa per Andreoni dopo un duro scontro con Folino, costretto all'ingresso in campo lo staff medico della Juve Stabia.17:37

14'

Grandissima occasione per la Cremonese: splendida palla di Vasquez per Vandeputte che da solo dinanzi a Thiam non inquadra lo specchio della porta.17:33