Pittarello si disimpegna bene in area e conclude, blocca Gori a terra.21:25

SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Pio Esposito, dentro Colak.21:23

CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Falcinelli.21:21

CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito Scognamillo. 21:21

CARTELLINO ROSSO PER IL CATANZARO. Espulso Biasci per una manata a Hristov.21:21

SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Kouda, dentro Falcinelli.21:18

SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Cassata, dentro Elia.21:17

Sinistro direttamente in tribuna di Kouda.21:14

SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Petriccione, dentro Pontisso.21:12

Staff medico in campo per Pigliacelli e Reca.21:05

Incursione di Bandinelli, appena entrato: sinistro deviato da Scognamillo in angolo. 21:02

SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Di Serio, dentro Bandinelli.21:01

SOSTITUZIONE PER LO SPEZIA. Fuori Mateju, dentro Reca.21:01

SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori La Mantia, dentro Pittarello.21:00

SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Ilie, dentro Biasci.21:00

Partita estremamente equilibrata anche in questo avvio di secondo tempo. 20:56

Cassata per Pio Esposito, che di tacco serve Vignali: destro alto, ma che azione. 20:49

Punizione battuta da Pompetti, La Mantia di testa non impegna Gori.20:47

SOSTITUZIONE PER IL CATANZARO. Fuori Buso, dentro D'Alessandro.20:39

Il Catanzaro ha ancora quarantacinque minuti a disposizione per ribaltare la situazione, ma lo Spezia è sceso in campo concentratissimo. 20:23

GOL! SPEZIA-Catanzaro 1-1. Rete di Aurelio. Cross tagliato da destra di Kouda e respinta non perfetta di Pigliacelli: ne approfitta Aurelio per il tap-in vincente. Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Aurelio 20:10

CARTELLINO GIALLO PER LO SPEZIA. Ammonito Mateju per il fallo su Buso. 20:03

Punizione dalla trequarti, La Mantia di testa non inquadra lo specchio.19:58

Il primo calcio d'angolo della partita è per il Catanzaro.19:56

Hristov torna in campo.19:55

Staff medico in campo per Hristov, rimasto a terra dopo la manata di La Mantia.19:50

CARTELLINO GIALLO PER IL CATANZARO. Ammonito La Mantia per una manata su Hristov.19:50

Possesso palla in mano Catanzaro fino a questo momento.19:46

Assist basso di Di Serio, Pio Esposito la tocca in caduta: rimessa dal fondo per il Catanzaro.19:41

Buso si invola verso la porta e conclude alto: c'è fuorigioco, ma è la chiave vincente per fare male allo Spezia.19:41

Staff medico in campo per Petriccione.19:35

INIZIA SPEZIA-CATANZARO. Prima palla per gli ospiti.19:34

Lo Spezia opta per i titolarissimi, Salvatore Esposito non viene rischiato in ottica possibile finale. Nel Catanzaro Pompetti prende il posto di Pontisso. 19:30