Il Pisa regola la Sampdoria con un gol per tempo, portando a casa la vittoria con ordine e cinismo. Gli uomini di Aquilani passano in vantaggio alla prima occasione da gol, quando al 14' Stankovic sbaglia in impostazione e regala palla a Matteo Tramoni, il quale non ha difficoltà a superarlo da distanza ravvicinata. La Sampdoria non reagisce e nella ripresa incassa anche lo 0-2: al 59' Arena raccoglie un pallone vagante al limite dell'area, salta un uomo e incrocia perfettamente la conclusione. Pirlo fa i cambi e i blucerchiati hanno un moto d'orgoglio, sfiorando il gol che dimezzerebbe lo svantaggio in due occasioni, ma prima una clamorosa doppia parata di Nicolas e poi l'imprecisione di testa di Borini consentono al Pisa di portare a casa lo 0-2. 22:48

Prima partita stagionale e primi tre punti per il Pisa, che dopo aver saltato il match della prima giornata contro il Lecco, supera la Sampdoria al Ferraris. La squadra di Aquilani si unisce così alle formazioni a quota tre punti, mentre i blucerchiati, dopo la vittoria per 2-1 sul campo della Ternana, incassano in casa la prima sconfitta in campionato, restando con un punto in classifica, in virtù dei due di penalizzazione. Nel prossimo turno la squadra di Pirlo affronterà il Venezia a Marassi, mentre i toscani debutteranno all'Arena Garibaldi contro il Parma.22:41

90'+11' FISCHIO FINALE: SAMPDORIA-PISA 0-2. I gol di Matteo Tramoni e Arena regalano ad Aquilani la vittoria all'esordio in campionato.22:34

90'+9' Ultimi secondi di gestione per il Pisa, che tiene la Sampdoria lontana dalla sua area.22:32

90'+6' AMMONITO Arturo Calabresi.22:29

90'+3' ESPULSO Roberto Baronio, vice di Andrea Pirlo.22:26

90'+2' Verre prova la conclusione da fuori, ma il suo tiro viene bloccato da Nicolas.22:25

90'+1' AMMONITO Roko Jureškin, in ritardo su Pedrola.22:24

90' Segnalati dieci minuti di recupero.22:23

90' LEVERBE RISCHIA L'AUTOGOL! Verre rientra sul sinistro e crossa in mezzo trovando la deviazione di Verre che mette in difficoltà Nicolas, il quale deve volare per togliere il pallone dalla propria porta.22:23

87' Buon calcio di punizione guadagnato da Ricci. La Samp è pronta a portare i suoi saltatori nell'area di Nicolas.22:20

84' CHE OCCASIONE PER LISANDRU TRAMONI! Transizione offensiva da parte del Pisa, che arriva al tiro dall'interno dell'area con l'ex Cagliari, il cui tiro a giro non trova però la porta.22:17

83' Quinta sostituzione per la Sampdoria. Richiamato in panchina Simone Giordano, minuti per Antonio Barreca.22:15

82' AMMONITO Alessandro Arena per un intervento in ritardo su Verre.22:15

81' Quinta sostituzione per il Pisa. Problemi anche per Pietro Beruatto, al suo posto Roko Jureškin.22:15

81' Quarta sostituzione per il Pisa. Non ne ha più Mattéo Tramoni, entra Gabriele Piccinini.22:14

78' Tensione alta in questa fase della partita, in cui entrambe le squadre sono molto stanche.22:11

75' Proteste da parte di Murru per un calcio di punizione fischiatogli da Camplone dopo un fallo su Lisandru Tramoni. Si riprende con il possesso per il Pisa.22:09

72' Terza sostituzione per il Pisa. Esce Marco D'Alessandro, entra Lisandru Tramoni.22:06

72' Seconda sostituzione per il Pisa. Fuori Hjörtur Hermannsson, dentro Arturo Calabresi.22:05

71' È il momento del cooling break.22:04

69' Quarta sostituzione per la Sampdoria. Gerard Yepes lascia spazio a Matteo Ricci.22:02

67' AMMONITO Nícolas per perdita di tempo.22:00

66' CHE OCCASIONE PER BORINI! Pedrola crossa sul secondo palo per l'ex Milan, che colpisce di testa indisturbato, ma non trova la porta da ottima posizione.22:00

65' INCREDIBILE DOPPIA PARATA DI NICOLAS! Pedrola scappa via sulla destra e serve a De Luca un pallone che il numero 9 deve solo spingere in porta. Il centravanti blucerchiato, però, si fa respingere la conclusione da Nicolas, che si rialza e para anche il tap-in di Verre, mantenendo il Pisa avanti di due gol.22:01

63' Dopo i cambi Depaoli scala in mezzo al campo, con Borini che si piazza sulla fascia sinistra, mentre Pedrola passa a destra.22:00

61' Terza sostituzione per la Sampdoria. Finisce la partita di Antonino La Gumina, al suo posto Manuel De Luca.21:55

61' Seconda sostituzione per la Sampdoria. Esce Kristoffer Askildsen, entra Fabio Borini.21:54

60' Prima sostituzione per la Sampdoria. Fuori Alex Ferrari, dentro Daniele Ghilardi.21:54

59' GOL! Sampdoria-PISA 0-2! Rete di Alessandro Arena! L'ex Gubbio raccoglie un pallone vagante al limite dell'area, salta Ferrari e calcia a incrociare, battendo Stankovic con una splendida conclusione sul secondo palo.



57' Importantissimo intervento difensivo di Canestrelli, che tocca il traversone di Stojanovic, togliendo il pallone dalla disponibilità di Depaoli, il quale era pronto a colpire a botta sicura.21:50

56' Cross interessante di D'Alessandro, allontanato con i pugni da Stankovic.21:49

53' Prima sostituzione per il Pisa. Non ce la fa Stefano Moreo, debutto con i toscani per Mattia Valoti.21:46

53' Problemi fisici per Moreo, rimasto a terra dolorante.21:45

52' Pressione altissima da parte del Pisa, che impedisce la costruzione semplice agli uomini di Pirlo.22:51

49' Schema su corner da parte della Sampdoria, con Depaoli che prova la conclusione al volo con il destro, ma non trova la porta di Nicolas.21:42

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Sampdoria-Pisa. Nessun cambio all'intervallo.21:38

Tante difficoltà nel primo tempo per la Sampdoria, che ha messo in apprensione la difesa del Pisa soltanto quando è riuscita a isolare Pedrola sulla fascia sinistra. L'ex Barcellona è infatti stato nettamente il più pericoloso dei suoi, mentre né Depaoli né La Gumina sono riusciti a incidere. Diverso il discorso in casa Pisa, con Moreo che ha vinto diversi duelli contro i difensori avversari, riuscendo a duettare spesso soprattutto con Tramoni e Arena.21:32

Pisa meritatamente in vantaggio all'intervallo del match del Ferraris. La squadra di Aquilani è brava a trovare l'1-0 al 14', quando Tramoni sfrutta l'errore in impostazione di Stankovic e lo supera dall'interno dell'area. La Sampdoria non riesce a reagire e fatica a rendersi pericolosa finché, al 41', rischia anche di subire il secondo gol, ma stavolta Stankovic si fa trovare pronto e respinge la conclusione ravvicinata di Arena.21:30

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: SAMPDORIA-PISA 0-1. Toscani avanti con il gol di Tramoni.21:21

45'+1' Pedrola riceve al limite dell'area, controlla e calcia a giro con il destro, ma non trova la porta.21:18

45' Concessi tre minuti di recupero.21:17

45' Pedrola riceve sul lato sinistro dell'area, punta Hermansson e calcia con il mancino da posizione defilata. Conclusione alta.21:17

44' Verre rientra sul destro e crossa in area, trovando, però, la presa alta di Nicolas.21:16

41' STANKOVIC SALVA SU ARENA! Gran bella azione del Pisa con Moreo che serve il movimento del trequartista, il quale controlla entrando in area e calcia sul primo palo. Stankovic è ben piazzato e respinge.21:13

39' D'Alessandro sbaglia la misura del cross in area, che finisce direttamente tra le braccia di Stankovic.21:12

36' AMMONITO Alex Ferrari per una trattenuta ai danni di Moreo.21:08

32' Non è ancora arrivata la reazione della Sampdoria al vantaggio del Pisa. Gli uomini di Aquilani non hanno fin qui corso alcun serio rischio.21:05

29' Si riprende ora a giocare.21:01

27' È il momento del cooling break.20:59

26' Che occasione per la Samp! Leverbe regala palla a Depaoli, che controlla e serve immediatamente La Gumina al centro dell'area. Tutto solo, l'attaccante sbaglia il controllo e spreca una grande chance.20:59

23' Pedrola riceve sulla sinistra, punta Hermannsson, entra in area e cerca la palla a rimorchio per La Gumina. Canestrelli è ben piazzato e allontana.20:56

20' Intervento duro di Hermannsson su Pedrola. Calcio di punizione per la Sampdoria.20:52

17' Blucerchiati chiamati subito a reagire per trovare il pareggio. Il Pisa, però, è ben piazzato in fase difensiva.20:50

14' GOL! Sampdoria-PISA 0-1! Rete di Mattéo Tramoni! Grave errore in impostazione di Stankovic, che non si intende con Verre e regala palla all'ex Cagliari, il quale batte l'ex portiere dell'Inter dall'interno dell'area.



13' Giropalla lento della Sampdoria, che fatica a trovare un varco.20:46

10' Fase un po' confusa della sfida: gioco spesso spezzettato e poco ritmo in campo.20:42

7' Potenziale occasione per la Sampdoria, con Depaoli che serve di prima La Gumina al limite dell'area. L'ex attaccante dell'Empoli si fa murare il tiro da Beruatto, ma Camplone ferma tutto per fuorigioco del centravanti.20:40

4' Primi minuti di studio tra le due squadre. Intensità alta ma poca voglia di rischiare per entrambe.20:36

CALCIO D'INIZIO! Comincia Sampdoria-Pisa. Il primo pallone della partita è giocato dagli ospiti.20:33

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Giacomo Camplone darà il via al match.20:25

Prima formazione da allenatore di Serie B per Alberto Aquilani, che sceglie Hermannsson e non Calabresi a destra, con Beruatto sull'altra fascia. Doppio mediano con Veloso e Marin che agiranno davanti alla difesa, mentre D'Alessandro, Arena e Matteo Tramoni saranno i trequartisti a supporto di Moreo. Panchina per il grande colpo Valoti.22:31

Pirlo conferma per tre quarti la difesa schierata a Terni, lanciando subito l'ultimo arrivato Stojanovic al posto di Bereszynski, ceduto all'Empoli nell'ambito di uno scambio con lo sloveno. Askildsen prende il posto di Benedetti in mezzo al campo, mentre sono confermati il resto del centrocampo e l'attacco. Ricci e Borini partono ancora dalla panchina.20:22

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Pisa si schiera in campo con un 4-2-3-1: Nicolas, Hermannsson, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso; D'Alessandro, Arena, M. Tramoni; Moreo. A disposizione: Loria, Vukovic, Calabresi, Barbieri, Jureskin, Nagy, Trdan, Valoti, Masucci, Piccinini, Seck, L. Tramoni.20:19

FORMAZIONI UFFICIALI - La Sampdoria si schiera in campo con un 4-3-3: Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano; Askildsen, Yepes, Verre; Depaoli, La Gumina, Pedrola. A disposizione: Ravaglia, Gonzalez, Barreca, Ghilardi, Paoletti, Panada, Vitale, Ricci, Malagrida, De Luca, Montevago, Borini.20:16

Inizia oggi, invece, il campionato del Pisa, che nella prima giornata avrebbe dovuto affrontare il Lecco. Il match, però, non si è giocato a causa delle note vicende che coinvolgono la squadra lombarda. I toscani ripartono dunque dall'undicesimo posto della scorsa stagione, chiusa a soli due punti dalla zona playoff.22:50

Andrea Pirlo contro Alberto Aquilani. Quella tra Sampdoria e Pisa è una sfida tra due grandi ex centrocampisti, oggi allenatori emergenti. I blucerchiati, retrocessi al termine di un'annata molto difficile, sono tra i favoriti per la promozione in Serie A e già nel primo turno di campionato hanno mostrato la loro forza, vincendo 2-1 sul campo della Ternana con i gol di La Gumina e Depaoli. È solo uno, però, il punto in classifica per la squadra di Genova, in virtù dei due di penalizzazione che la Samp ha dovuto scontare.20:09