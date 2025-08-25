Grazie per aver seguito la diretta scritta di Sampdoria-Modena 0-2 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!22:32

90'+7' Finisce la partita! SAMPDORIA-MODENA 0-2 (74’ Santoro, 90’ Zanimacchia)!22:28

90'+6' Pedrola prova a fare tutto da solo ma viene chiuso della difesa emiliana.22:27

90' RADDOPPIO GIALLOBLU! Sampdoria-MODENA 0-2! Santoro recupera palla e serve Massolin, che apre per Magnino: cross dentro l'area piccola e Zanimacchia che insacca di petto a porta vuota!



90' Cinque minuti di recupero.22:23

89' Un minuto più recupero al termine.22:20

89' Sostituzione Modena: esce Ettore Gliozzi ed entra Yanis Massolin.22:20

87' Rincorsa di Pafundi, palla abbondantemente alta.22:18

87' Pedrola guadagna un calcio di punizione interessante dai venti metri. Sulla palla Henderson e Pafundi.22:18

86' Cartellino giallo per Gady Beyuku che stende Pedrola.22:17

85' Pedro Mendes vince un contrasto e va verso la porta, ma viene rimontato.22:17

83' Ammonito Zanimacchia per proteste.22:14

83' Resta a terra dolorante Zanimacchia dopo un contrasto con Abildgaard.22:14

81' Sostituzione Samp: fuori Alessandro Bellemo e dentro Víctor Narro.22:12

80' Tonoli apre bene per Zanimacchia, che però non riesce ad impattare bene: chiude Ghidotti.22:11

79' Cartellino giallo per Simone Pafundi.22:10

79' Gliozzi serve Sersanti: tiro debole.22:10

77' Pafundi da fuori con il destro: palla in curva.22:07

74' GOL! Sampdoria-MODENA 1-0! SANTORO! Il centrocampista gialloblu viene servito da Magnino e da fuori area scaglia un destro all'incrocio che non lascia scampo a Ghidotti!



73' Ne cambia due anche Mandelli: fuori Ferri e Benedetti per Abildgaard e Pedrola.22:07

73' Doppia sostituzione Modena: escono Pyyhtiä e Gerli per Magnino e Sersanti.22:04

71' Il direttore di gara ferma il gioco per il cooling break.22:02

67' Gliozzi prova a servire subito Pedro Mendes, ma Vulikic riesce ad anticipare l'attaccante e la butta fuori.21:58

66' Doppio cambio anche per Sottil: fuori Zampano e Di Mariano per Zanimacchia e Pedro Mendes.21:57

65' Movimenti sulla panchina gialloblu.21:55

63' Bella ripartenza di Pafundi che riesce a servire Henderson, ma lo scozzese viene rimontato da Tonoli.21:54

61' Doppia sostituzione per la Samp: fuori Coda e Cherubini per Çuni e Pafundi.21:53

61' Cartellino giallo per Francesco Di Mariano che stende Cherubini.21:52

60' Bella azione di Beyuku sulla destra, ma il cross non arriva a nessun compagno.21:52

59' Ritmo più basso nel secondo tempo.21:50

57' Samp un po' in affanno sul contrattacco del Modena.21:48

54' La Samp prova lo schema su punizione, ma la difesa emiliana riesce a liberare.21:45

52' Alex Ferrari riesce ad arrivare al tiro: conclusione debole parata da Chichizola.21:43

48' Buona ripartenza del Modena: Pyyhtia tiene bene palla e serve Gliozzi, che protegge e serve Santoro: tiro che finisce sul fondo.21:39

46' Subito un calcio d'angolo guadagnato da Depaoli.21:37

45' Inizia il secondo tempo! SAMPDORIA-MODENA 0-0!21:36

Squadre che rientrano sul terreno di gioco. Nessun cambio nell'intervallo.21:35

Partita vivace giocata su ritmi sostenuti dalle due formazioni, ma con poche emozioni concrete. Più vicina al vantaggio la Samp, che riesce a tirare in porta più degli avversari ma senza impensierire Chichizola. Il Modena, dal canto suo, spinge molto sulle fasce, soprattutto sulla sinistra dove l’asse Zampano – Di Mariano crea scompiglio alla difesa blucerchiata, senza tuttavia riuscire a creare pericoli a Ghidotti.21:20

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. SAMPDORIA-MODENA 0-0!21:19

45'+1' Henderson conquista un corner, tra le proteste dei giocatori gialloblu. Poi il direttore di gara torna sui suoi passi e concede la rimessa dal fondo al Modena.21:18

45' Due minuti di recupero.21:17

42' Bello scambio tra Di Mariano e Pyyhtia, con il primo che riesce a liberare il destro dai venti metri: palla a lato.21:14

41' Di Mariano cerca di liberarsi di tre avversari e guadagna un calcio di punizione dalla trequarti sinistra.21:13

37' Ammonito Francesco Zampano, in evidente ritardo su Depaoli. Primo cartellino giallo della gara.21:09

35' Dieci minuti al termine della prima frazione.21:08

32' Gliozzi abbattuto da Henderson: fallo a centrocampo per il Modena.21:03

30' Rimane a terra Santoro dopo aver subito un pestone.21:01

28' ANCORA SAMP! Coda protegge bene palla e libera Cherubini, che apre per Benedetti: il tiro è però debole e diventa facile preda per Chichizola.21:11

27' Nel Modena invece Pyyhtia spesso diventa il quinto di centrocampo, con Di Mariano seconda punta ad affiancare Gliozzi.20:59

26' Sampdoria camaleontica, che dal 3-4-2-1 di partenza arriva spesso a sistemarsi con un 4-2-3-1.20:58

25' Bella discesa di Benedetti che mette in mezzo rasoterra, Coda si libera bene ma il tiro che ne esce è sbilenco e non inquadra lo specchio della porta.20:57

24' Bel duello tra Zampano e Depaoli sulla fascia.20:56

20' Altro cross di Zampano, saltano a vuoto Gliozzi e Beyuku.20:52

16' OCCASIONE MODENA! I gialloblu spingono forte sulla sinistra sull'asse Zampano - Di Mariano: la palla arriva a Tonoli che dai venticique metri scaglia una bordata di destro che finisce a lato di poco!20:49

13' Zampano mette in mezzo, la palla respinta va a cadere sul destro di Santoro: triro alto!20:46

12' Henderson in ritardo su Santoro: fallo per il Modena.20:44

11' Punizione di Henderson che mette in mezzo: esce bene Chichizola.20:42

10' Cherubini prova a sfuggire a Nieling che commette fallo.20:41

7' OCCASIONE SAMP! Corner di Henderson, la palla viene respinta fuori area: botta di Benedetti parata da Chichizola.20:39

6' Depaoli guadagna un altro calcio d'angolo.20:38

5' Azione di Cherubini sulla fascia destra: tenta il cross, Zampano mette in corner.20:37

4' Prova la botta da trenta metri Henderson: palla alta.20:36

4' Gioco fermo: Riccio si era accasciato a terra per un dolore alla gamba: allarme rientrato.20:36

Tentativo di incursione di Di Mariano dalla fascia sinistra: chiudono bene i difensori blucerchiati.20:33

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova è tutto pronto. Comincia la sfida SAMPDORIA-MODENA!20:32

Davide Mandelli in panchina per la Samp a sostituire il tecnico Massimo Donati, squalificato.20:31

Arbitra la sfida Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Giuggioli e dal quarto uomo Zanotti. Meraviglia e Marinelli rispettivamente al Var e Avar.20:18

Il Modena deve fare a meno degli infortunati Caso e Dellavalle, oltre agli indisponibili Ponsi, Oliva, Olivieri e Sarris. Panchina per Defrel e Zanimacchia, al quale è stato preferito il giovane Beyuku.20:18

La Samp schiera titolari gli ex gialloblu Riccio e Vulikic ed il modenese Ferrari. Confermato Henderson a centrocampo e Coda a reggere il peso dell’attacco, supportato da Cherubini e Bellemo.19:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con il 3-4-2-1: Chichizola – Tonoli, Adorni, Nieling – Beyuku, Gerli, Santoro, Zampano – Di Mariano, Pyyhtia – Gliozzi. A disposizione: Pergreffi, Sersanti, Magnino, Mendes, Massolin, Nador, Pezzolato, Cotali, Cauz, Bagheria, Defrel, Zanimacchia. All. Sottil.19:51

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con il 3-4-2-1: Ghidotti – Vulikic, Ferri, Depaoli – Ferrari, Henderson, Benedetti, Riccio – Cherubini, Bellemo – Coda. A disposizione: Cuni, Ricci, Pedrola, Venuti, Pafundi, Giordano, Abildgaard, Conti, Malanca, Ioannou, Narro, Coucke. All. Donati.19:48

Il Modena invece ha chiuso lo scorso torneo all’undicesimo posto, appena tre punti sopra la zona playout. Anche gli emiliani possono vantare l’esordio di un tecnico nuovo: Andrea Sottil, che lo scorso campionato venne chiamato in panchina proprio dai blucerchiati per sostituire Pirlo ma venne esonerato dopo tre mesi.19:28

La Sampdoria comincia il suo terzo campionato di fila in Serie B, dopo aver acciuffato la salvezza in extremis la scorsa stagione in un finale di torneo ricco di colpi di scena: retrocessi e poi ripescati a causa dei problemi del Brescia, i doriani hanno sconfitto la Salernitana nella finale playout. Salutato Evani, i blucerchiati hanno affidato la guida tecnica della squadra a Massimo Donati.19:28

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria e Modena, gara valida per la prima giornata del campionato di serie B.19:28

