Il Modena espugna Marassi con un netto 2-0. Partita equilibrata ma senza grandi sussulti fino al 74’ quando dopo il cooling break Santoro estrae dal cilindro un gol da ricordare: servito da Magnino, fa partire un destro da fuori area che si insacca all’incrocio dei pali. La Samp non riesce a reagire e al novantesimo incassa il raddoppio: Santoro ruba palla e serve Massolin che apre per Magnino: cross del giocatore gialloblu (due assist da subentrato) per Zanimacchia che infila di petto il 2-0 definitivo.
Nel prossimo turno la Sampdoria sarà ospite del Sudtirol mentre il Modena giocherà in casa contro l'Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
Finisce la partita! SAMPDORIA-MODENA 0-2 (74’ Santoro, 90’ Zanimacchia)!22:28
90'+6'
Pedrola prova a fare tutto da solo ma viene chiuso della difesa emiliana.22:27
90'
RADDOPPIO GIALLOBLU! Sampdoria-MODENA 0-2! Santoro recupera palla e serve Massolin, che apre per Magnino: cross dentro l'area piccola e Zanimacchia che insacca di petto a porta vuota!
Ne cambia due anche Mandelli: fuori Ferri e Benedetti per Abildgaard e Pedrola.22:07
73'
Doppia sostituzione Modena: escono Pyyhtiä e Gerli per Magnino e Sersanti.22:04
71'
Il direttore di gara ferma il gioco per il cooling break.22:02
67'
Gliozzi prova a servire subito Pedro Mendes, ma Vulikic riesce ad anticipare l'attaccante e la butta fuori.21:58
66'
Doppio cambio anche per Sottil: fuori Zampano e Di Mariano per Zanimacchia e Pedro Mendes.21:57
65'
Movimenti sulla panchina gialloblu.21:55
63'
Bella ripartenza di Pafundi che riesce a servire Henderson, ma lo scozzese viene rimontato da Tonoli.21:54
61'
Doppia sostituzione per la Samp: fuori Coda e Cherubini per Çuni e Pafundi.21:53
61'
Cartellino giallo per Francesco Di Mariano che stende Cherubini.21:52
60'
Bella azione di Beyuku sulla destra, ma il cross non arriva a nessun compagno.21:52
59'
Ritmo più basso nel secondo tempo.21:50
57'
Samp un po' in affanno sul contrattacco del Modena.21:48
54'
La Samp prova lo schema su punizione, ma la difesa emiliana riesce a liberare.21:45
52'
Alex Ferrari riesce ad arrivare al tiro: conclusione debole parata da Chichizola.21:43
48'
Buona ripartenza del Modena: Pyyhtia tiene bene palla e serve Gliozzi, che protegge e serve Santoro: tiro che finisce sul fondo.21:39
46'
Subito un calcio d'angolo guadagnato da Depaoli.21:37
45'
Inizia il secondo tempo! SAMPDORIA-MODENA 0-0!21:36
Squadre che rientrano sul terreno di gioco. Nessun cambio nell'intervallo.21:35
Partita vivace giocata su ritmi sostenuti dalle due formazioni, ma con poche emozioni concrete. Più vicina al vantaggio la Samp, che riesce a tirare in porta più degli avversari ma senza impensierire Chichizola. Il Modena, dal canto suo, spinge molto sulle fasce, soprattutto sulla sinistra dove l’asse Zampano – Di Mariano crea scompiglio alla difesa blucerchiata, senza tuttavia riuscire a creare pericoli a Ghidotti.21:20
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. SAMPDORIA-MODENA 0-0!21:19
45'+1'
Henderson conquista un corner, tra le proteste dei giocatori gialloblu. Poi il direttore di gara torna sui suoi passi e concede la rimessa dal fondo al Modena.21:18
45'
Due minuti di recupero.21:17
42'
Bello scambio tra Di Mariano e Pyyhtia, con il primo che riesce a liberare il destro dai venti metri: palla a lato.21:14
41'
Di Mariano cerca di liberarsi di tre avversari e guadagna un calcio di punizione dalla trequarti sinistra.21:13
37'
Ammonito Francesco Zampano, in evidente ritardo su Depaoli. Primo cartellino giallo della gara.21:09
35'
Dieci minuti al termine della prima frazione.21:08
32'
Gliozzi abbattuto da Henderson: fallo a centrocampo per il Modena.21:03
30'
Rimane a terra Santoro dopo aver subito un pestone.21:01
28'
ANCORA SAMP! Coda protegge bene palla e libera Cherubini, che apre per Benedetti: il tiro è però debole e diventa facile preda per Chichizola.21:11
27'
Nel Modena invece Pyyhtia spesso diventa il quinto di centrocampo, con Di Mariano seconda punta ad affiancare Gliozzi.20:59
26'
Sampdoria camaleontica, che dal 3-4-2-1 di partenza arriva spesso a sistemarsi con un 4-2-3-1.20:58
25'
Bella discesa di Benedetti che mette in mezzo rasoterra, Coda si libera bene ma il tiro che ne esce è sbilenco e non inquadra lo specchio della porta.20:57
24'
Bel duello tra Zampano e Depaoli sulla fascia.20:56
20'
Altro cross di Zampano, saltano a vuoto Gliozzi e Beyuku.20:52
16'
OCCASIONE MODENA! I gialloblu spingono forte sulla sinistra sull'asse Zampano - Di Mariano: la palla arriva a Tonoli che dai venticique metri scaglia una bordata di destro che finisce a lato di poco!20:49
13'
Zampano mette in mezzo, la palla respinta va a cadere sul destro di Santoro: triro alto!20:46
12'
Henderson in ritardo su Santoro: fallo per il Modena.20:44
11'
Punizione di Henderson che mette in mezzo: esce bene Chichizola.20:42
10'
Cherubini prova a sfuggire a Nieling che commette fallo.20:41
7'
OCCASIONE SAMP! Corner di Henderson, la palla viene respinta fuori area: botta di Benedetti parata da Chichizola.20:39
6'
Depaoli guadagna un altro calcio d'angolo.20:38
5'
Azione di Cherubini sulla fascia destra: tenta il cross, Zampano mette in corner.20:37
4'
Prova la botta da trenta metri Henderson: palla alta.20:36
4'
Gioco fermo: Riccio si era accasciato a terra per un dolore alla gamba: allarme rientrato.20:36
Tentativo di incursione di Di Mariano dalla fascia sinistra: chiudono bene i difensori blucerchiati.20:33
Allo stadio Luigi Ferraris di Genova è tutto pronto. Comincia la sfida SAMPDORIA-MODENA!20:32
Davide Mandelli in panchina per la Samp a sostituire il tecnico Massimo Donati, squalificato.20:31
Arbitra la sfida Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Giuggioli e dal quarto uomo Zanotti. Meraviglia e Marinelli rispettivamente al Var e Avar.20:18
Il Modena deve fare a meno degli infortunati Caso e Dellavalle, oltre agli indisponibili Ponsi, Oliva, Olivieri e Sarris. Panchina per Defrel e Zanimacchia, al quale è stato preferito il giovane Beyuku.20:18
La Samp schiera titolari gli ex gialloblu Riccio e Vulikic ed il modenese Ferrari. Confermato Henderson a centrocampo e Coda a reggere il peso dell’attacco, supportato da Cherubini e Bellemo.19:55
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena si schiera con il 3-4-2-1: Chichizola – Tonoli, Adorni, Nieling – Beyuku, Gerli, Santoro, Zampano – Di Mariano, Pyyhtia – Gliozzi. A disposizione: Pergreffi, Sersanti, Magnino, Mendes, Massolin, Nador, Pezzolato, Cotali, Cauz, Bagheria, Defrel, Zanimacchia. All. Sottil.19:51
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria scende in campo con il 3-4-2-1: Ghidotti – Vulikic, Ferri, Depaoli – Ferrari, Henderson, Benedetti, Riccio – Cherubini, Bellemo – Coda. A disposizione: Cuni, Ricci, Pedrola, Venuti, Pafundi, Giordano, Abildgaard, Conti, Malanca, Ioannou, Narro, Coucke. All. Donati.19:48
Il Modena invece ha chiuso lo scorso torneo all’undicesimo posto, appena tre punti sopra la zona playout. Anche gli emiliani possono vantare l’esordio di un tecnico nuovo: Andrea Sottil, che lo scorso campionato venne chiamato in panchina proprio dai blucerchiati per sostituire Pirlo ma venne esonerato dopo tre mesi.19:28
La Sampdoria comincia il suo terzo campionato di fila in Serie B, dopo aver acciuffato la salvezza in extremis la scorsa stagione in un finale di torneo ricco di colpi di scena: retrocessi e poi ripescati a causa dei problemi del Brescia, i doriani hanno sconfitto la Salernitana nella finale playout. Salutato Evani, i blucerchiati hanno affidato la guida tecnica della squadra a Massimo Donati.19:28
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sampdoria e Modena, gara valida per la prima giornata del campionato di serie B.19:28
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori19:28
Sampdoria - Modena è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 25 agosto alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Modena sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Lo scorso anno la Sampdoria si è piazzata 17° con 41 punti in Serie B mentre Modena si è piazzata 11° con 45 punti in Serie B .
Sampdoria-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Modena e non ha mai ottenuto tre successi di fila contro gli emiliani nella competizione.
La Sampdoria è ancora imbattuta in casa contro il Modena in Serie BKT, grazie a tre vittorie, inclusa una nello scorso campionato, e tre pareggi.
La Sampdoria è rimasta imbattuta nel match d’esordio nelle ultime quattro stagioni di Serie BKT (2V, 2N); soltanto in un’occasione, la squadra blucerchiata non ha perso la prima gara del torneo cadetto per più partecipazioni consecutive alla competizione: cinque tra il 1966 e il 1980.
Nella stagione regolare della Serie BKT 2024/25, la Sampdoria è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio: 27, almeno due più di qualsiasi altra avversaria (a 25 il Bari). Inoltre, nessuna compagine ha incassato più sconfitte una volta sopra nel punteggio rispetto ai blucerchiati nello scorso torneo cadetto (tre come Brescia, Bari e Südtirol – playoff/playout esclusi).
Il Modena ha perso la gara d’esordio di un campionato di Serie BKT in tre delle ultime quattro partecipazioni (1V); solo una sconfitta in meno rispetto a quelle incassate nelle 12 precedenti gare di questo tipo (3V, 5N).
Il Modena è la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di difensori nella Serie BKT 2024/25: otto, almeno due più di qualsiasi altra avversaria.
Il neo acquisto del Modena, Luca Zanimacchia, ha creato 41 occasioni a seguito di movimenti palla al piede (min. 5 metri) nelle ultime due stagioni in Serie BKT tra regular e post season. meno soltanto di Jari Vandeputte (50) nel periodo nella competizione.