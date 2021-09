Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!15:55

Squadre che torneranno in campo nel prossimo turno, il Como contro il Brescia di Inzaghi, mentre Il Benevento ospiterà il Perugia.15:55

Un punto a testa che probabilmente non accontenta nessuno. Il Como non approfitta dell'uomo in più per gran parte della gara, espulsione di Glik, e dopo il gol del vantaggio, rigore di Cerri, si fa riprendere da Lapadula, mentre gli ospiti ci provano, soprattutto nel finale, senza però mai riuscire a mettere la freccia.15:58

90'+4' Fine partita: COMO - BENEVENTO 1-1.15:55

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.15:51

90' LAPADULA! Palla lunga per l'attaccante che protegge il pallone e dal limite prova la conclusione con in sinistro. Palla alta.15:50

88' Conclusione con la porta spalancata da parte di Moncini, dopo un gran lavoro di Lapadula, ma palla che vola alta. L'attaccante peruviano si trovava però in posizione di fuorigioco.15:49

85' Cartellino giallo per Ioannou.15:47

83' Cross in area per Gabrielloni che stacca di testa ma non impatta bene, palla a lato.15:47

80' Fallo su Letizia da parte di Gabrielloni, cartellino giallo per lui.15:40

78' Esce Arrigoni per H'Maidat.15:41

78' Dentro anche Gabrielloni per Parigini.15:41

78' Triplo cambio nel Como, dentro Ioannou per Cagnano.15:39

76' Arrigoni dalla distanza, botta con il destro palla alta sopra la traversa.15:38

73' MONCINI! Rovesciata di Moncini da buona posizione, palla di non molto alla destra di Gori.15:34

72' Dentro anche Acampora per Viviani.15:32

71' Doppio cambio nel Benevento, entra Moncini per Elia.15:32

68' Cartellino giallo per Parigini, fallo a metà campo su Foulon.15:32

66' Pericoloso il Como con una conclusione rasoterra dal limite di Chajia, la palla si spegne a lato alla destra di Paleari.15:28

63' Entra anche La Gumina per Gliozzi.15:25

63' Sostituzione nel Como, dentro Chajia per Iovine.15:24

62' Azione in contropiede per il Benevento, con Lapadula che serve Elia il quale appoggia per Viviani, ma il suo tiro dal limite va alto.15:23

56' Sostituzione nel Benevento, entra Calò per Tello.15:17

56' Cartellino giallo per Tello. Ammonito poco prima di uscire dal campo.15:17

55' Ci prova Parigini dalla distanza, palla non di molto alta sopra la traversa.15:16

53' Altra palla morbida in area di Parigini, Paleari smanaccia al momento giusto con Cerri che era pronto per il tap in.15:14

50' Cerri prova a mettere un pallone morbido in area, Iovine non ci arriva in tempo.15:10

46' Inizia il secondo tempo di COMO - BENEVENTO. Si riparte senza sostituzioni.15:06

Un bel primo tempo con il Como che prova a comandare il gioco nella prima parte della partita. Il rosso diretto a Glik cambia la gara con la squadra di casa che trova il vantaggio su rigore con Cerri, ma nel finale reagisce il Benevento e prima trova il pari con Lapadula poi sfiora il vantaggio con Ionita.14:51

45'+2' Fine primo tempo: COMO - BENEVENTO 1-1.14:50

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.14:49

45' IONITA! Calcio d'angolo Benevento, stacca Ionita, ma Gori si stende e salva.14:48

40' GOL! Como - BENEVENTO 1-1! Rete di Lapadula. Alla prima palla buona trova subito il pareggio il Benevento, assist tra le linee perfetto di Tello, Lapadula calcia di potenza ad incrociare con il destro e trafigge Gori.



39' Il Benevento prova a riorganizzarsi, ma l'uomo in meno non rende facile una partita che sin dall'inizio è sembrata complicata.14:45

35' Cartellino giallo per Cerri che dopo la rete è andato verso Paleari a provocarlo.14:38

34' GOL! COMO - Benevento 1-0! Rete di Cerri. La mette all'angolino Cerri, Paleari individua ma non intercetta.



33' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Falo di Tello su Vignali per Zufferli non ci sono dubbi.14:37

30' Mezz'ora di gioco, il Como più vivace mentre il Benevento prova a rendersi pericoloso dalle palle inattive.14:33

26' L'uomo in meno del Benevento ha reso il Como più aggressivo in avanti e alla ricerca del vantaggio.14:29

21' Cambio obbligato nel Benevento, entra Vogliacco per Brignola.14:25

19' Rosso diretto per Glik! Intervento in ritardo su Cerri partito solo e in velocità verso il portiere.14:24

18' Parigini prova la conclusione dai venti metri ma manda ampiamente alto sopra la traversa.14:23

16' Iovine viene servito in posizione di fuorigioco da Cerri, ma solo davanti a Paleari calcia malamente a lato.14:20

14' Inserimento di Ionita per Tello che ci prova con il mancino ma Gori è attento e blocca la sfera.14:18

12' Continua a gestire palla la squadra di casa, il Benevento prova ad impostare dal basso ma non riesce a farsi vede in avanti.14:14

6' Meglio il Como in questo avvio, il Benevento sembra un po' in affanno.14:09

3' CERRI VICINO AL GOL! Cross dalla sinistra di Cagnano, Cerri ci arriva in scivolata ma manda di poco a lato.14:07

1' FISCHIO D’INIZIO DI COMO - BENEVENTO. Arbitra Zufferli.14:03

Nel Como in campo in avanti il tandem d'attacco formato da Cerri e Gliozzi, a centrocampo invece Arrigoni e Bellamo. In difesa davanti a Gori, giocano da centrali Varnier e Scaglia. Risponde il Benevento con un 4-3-3 che vede Glik e Barca agire da centrali, ai loro lati Letizia e Foulon. Davanti il tridente è composto da Elia, Brignola e la prima punta Lapadula.13:34

Formazione BENEVENTO (4-3-3): Paleari - Letizia, Glik, Barba, Foulon - Tello, Viviani, Ionita - Elia, Lapadula, Brignola. A disposizione: Talia, Vogliacco, Masciangelo, Acampora, Basit, Calò, Vokic, Moncini, Insigne, Di Serio, Muraca, Manfredini.13:30

Formazione COMO (4-4-2): Gori - Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano - Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini - Cerri, Gliozzi. A disposizione: Bertoncini, Ioannou, Solini, Kabashi, H'Maidat, Chajia, Gabrielloni, La Gumina, Peli, Zito, Bolchini, Facchin.13:28

Quasi un inedito questa sfida, infatti si tratta del primo incrocio tra Serie A, Serie B e Coppa Italia tra Como e Benevento.11:26

Sfida interessante tra il Como, alla ricerca della prima vittoria in campionato e che vuole evitare il rischio dell'ultimo posto in classifica ed il Benevento che invece proverà ad avvicinarsi alla vetta, occupata dal Pisa e distante al momento 5 lunghezze.11:25