Il Bari vince una partita difficilissima piegando per 1-0 un Mantova che ha provato con tutte le sue armi ad agguantare almeno il pari nel finale. Il gol di Moncini al 49°, bravo a ribadire in rete la respinta di Festa sulla conclusione di Dorval, decide questo scontro diretto nella zona bassa della classifica.
Il Bari balza al 16° posto in classifica a quota 9 punti. Ricordo che i biancorossi non giocheranno nel turno infrasettimanale a seguito del rinvio ufficiale, a data da destinarsi, della sfida contro la Juve Stabia a seguito della segnalazione della prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società campana.
Il Mantova ci ha provato in tutti i modi nel finale ma esce dal San Nicola senza dare continuità ai 2 pareggi ottenuti nelle ultime 2 giornate di campionato. Ultimo posto in solitaria con 5 punti per la sqaudra di Possanzini che, nel prossimo turno di campionato, affronterà in casa il Catanzaro.
90'+9'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO SAN NICOLA DI BARI! Bari-Mantova 1-019:13
90'+8'
Calcio d'angolo negato al Mantova! Rinvio dal fondo per il Bari e partita virtualmente chiusa.19:13
90'+7'
Cartellino giallo per Ebrima Darboe. Punizione Mantova, sale anche Festa!19:12
90'+7'
Grande copertura di Braunoder che stoppa l'azione offensiva del Mantova. Poi Darboe manda in rimessa laterale.19:11
90'+5'
Bella l'azione che ha portato al gol, non convalidato, di Caprini. Decisione di campo confermata dalla sala VAR.19:10
90'+4'
GOL ANNULLATO AL MANTOVA! Rete annullata per fuorigioco a Caprini. Lavoro in sala VAR.19:09
90'+3'
ALTRA OCCASIONE PER IL MANTOVA! Colpo di testa alto di poco sopra la traversa.19:08
90'+2'
MIRACOLO DI CEROFOLINI! Darboe devia involontariamente verso la sua porta. Cerofolini non si fa sorprendere e toglie il pallone dallo specchio.19:07
90'+2'
Caprini scappa sulla sinistra e mette al centro. Allontana nuovamente la difesa. 19:06
90'+1'
Momento di massimo sforzo per la formazione lombarda.19:05
90'+1'
Cross pericoloso di Galuppini dalla destra. Caprini anticipato a centro area, allontana la difesa del Bari.19:05
90'
6 minuti di recupero.19:04
90'
5° sostituzione Bari. Esce Mirko Antonucci ed entra Matthias Braunöder.19:04
88'
CAPRINI! CHE BOTTA! Falletti semina il panico sulla sinistra e serve palla a Caprini che dal limite lascia partire un mancino violentissimo. Cerofolini respinge in bagher!19:03
87'
Al minuto 87 il dato sul possesso palla è eloquente: 76% Mantova.19:01
86'
ANTONUCCI NON CHIUDE LA PARTITA! Lavoro immenso di Dorval che sfonda da sinistra e mette un pallone perfetto per Antonucci che dal centro dell'area di rigore non inquadra lo specchio della porta!19:00
85'
Viene ammonito anche Francesco Galuppini che, una volta perso il duello fisico con Darboe, lo trattiene vistosamente per non far partire l'azione del Bari.18:59
84'
Maat Caprini tenta la rovesciata dal limite e nel farlo colpisce Mavraj. Massimi non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo.18:58
81'
Altro contatto aereo e gioco nuovamente fermato da Massimi.18:55
81'
4° sostituzione Bari. Esce Andrea Meroni ed entra Indrit Mavraj.18:55
80'
3° sostituzione Bari. Esce Gabriele Moncini ed entra Christian Gytkjær.18:55
80'
5° sostituzione Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Maat Caprini.18:54
80'
4° sostituzione Mantova. Esce Davide Bragantini ed entra Francesco Galuppini.18:54
79'
Sfuma un'altra offensiva del Mantova a causa di un fallo in attacco di Castellini su Darboe.18:54
78'
Bragantini parte dalla destra e chiede lo scambio a Falletti che gliela ridà con un tocco morbido a scavalcare la difesa. Palla imprecisa e azione sfumata.18:53
77'
Ruocco parte a gran velocità lanciando il contropiede del Mantova. Dickmann chiude la diagonale difensiva e strappa un pallone preziosissimo.18:52
76'
Fallo di David Wieser che ferma la ripartenza di Dickmann. Ammonizione inevitabile.18:50
74'
Riprende ora il gioco.18:47
72'
Collisione aerea tra Castellini e Dickmann che si colpiscono a vicenda con una testata. Gioco fermo.18:46
71'
Altra punizione per il Mantova, questa volta più arretrata. Darboe ha steso Mancuso.18:45
70'
Fase del match più confusa ora. L'ingresso in campo di Falletti ha dato brio alla manovra del Mantova.18:44
68'
Che rischio per Kassama che sembrava in difficoltà ma riesce a eludere la pressione alta dell'attacco del Mantova e a lanciare per Moncini, anticipato all'ultimo dall'uscita di Festa.18:43
66'
PERICOLOSO IL MANTOVA DALLA BANDIERINA! Falletti mette al centro da sinistra. Allontana malela difesa del Bari con Bani che col ginocchio prova a deviare verso la porta mandando a lato di un soffio.18:41
66'
La punizione viene calciata dal neo entrato Falletti che trova un calcio d'angolo sulla deviazione della barriera.18:40
65'
2° sostituzione Bari. Esce Gaetano Castrovilli ed entra Riccardo Pagano.18:39
65'
1° sostituzione Bari. Esce Matthias Verreth ed entra Ebrima Darboe.18:39
64'
3° sostituzione Mantova. Esce Federico Artioli ed entra César Falletti.18:38
64'
2° sostituzione Mantova. Esce Nicholas Bonfanti ed entra Leonardo Mancuso.18:38
63'
Bari schiacciato in difesa. Castrovilli commette fallo al limite concedendo una buona punizione al Mantova.18:38
61'
Intervento in ritardo di Simone Trimboli su Verreth. Massimi estrae il cartellino giallo.18:36
60'
Prova a spingere con più grinta la formazione ospite. Bragantini si accentra da sinistra e mette una palla morbida al centro che viene respinta dalla difesa pugliese.18:35
58'
Bonfanti viene basso a prendere palla e calcia dai 25 metri. Mancino violento ma impreciso. Palla alta.18:32
55'
Palla in avanti di Artioli. Facile l'uscita di Cerofolini che controlla senza problemi.18:29
54'
Il Mantova continua con il suo palleggio calmo. Ora le maglie del Bari sono ancora più strette e la difesa pugliese sembra avere lavoro facile.18:29
50'
I galletti passano in vantaggio alla prima occasione concreta della partita. Vediamo ora se la partita cambierà di ritmo.18:26
49'
GOOL!! BARI-Mantova 1-0!! Gol di Gabriele Moncini!! Secondo calcio d'angolo per il Bari. La palla esce al limite con Dorval che calcia violentemente. Sulla respinta corta di Festa arriva il tap-in vincente di Moncini.
Al 48° minuto arriva il primo calcio d'angolo della partita.18:23
48'
BRIVIDO PER IL BARI! Bellissima palla per Ruocco a centro area. Dickmann compie un recupero miracoloso e permette l'uscita di Cerofolini.18:22
47'
E' sempre il Mantova ad essere padrone della manovra. Il Bari continua a fare schermo.18:21
46'
SI RIPARTE! E' il Bari a giocare il primo pallone della ripresa. 18:19
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.18:06
Pochissime le emozioni scaturite nel corso del 1° tempo. Il Mantova ha provato a usare il palleggio come arma per sbloccare la partita, ma la manovra non è mai stata abbastanza veloce per sorprendere la difesa del Bari, che si è limitato soltanto a coprire gli spazi senza quasi provare ad attaccare.18:05
Scivolano via i primi 45 minuti. Fischi assordanti dagli spalti per la prestazione messa in campo fino a questo momento dai padroni di casa.18:04
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bari-Mantova 0-018:03
45'
1 minuto di recupero.18:02
45'
Lungo duello tra Castrovilli e Bragantini, con il centrocampista ex-Fiorentina che conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti.18:01
41'
Grande discesa di Dickmann sulla destra che arriva in fondo e mette un ottimo pallone rasoterra sul dischetto. Maggiore arriva di gran carriera ma inspiegabilmente non calcia, toccando solamente il pallone per portarlo avanti e di fatto spedendolo oltre la linea di fondo campo.17:58
40'
Va Castellini a battere la punizione e stampa il pallone sulla barriera.17:56
39'
Una bella trama del Mantova porta ad un calcio di punizione dal limite. Trimboli riceve al limite e si gira bene trovando il fallo di Antonucci.17:55
37'
Quarto fallo di Dickmann su Ruocco, bravo a prendergli il tempo e ad anticiparlo costantemente.17:54
35'
Possanzini non vuole rischiare e sostituisce al 35° Paoletti, ammonito al 21° minuto.17:52
35'
1° sostituzione Mantova. Esce Flavio Paoletti ed entra David Wieser.17:51
30'
Paoletti trattiene vistosamente Dorval nella metà campo lombarda. Proteste del Bari che reclama per il secondo giallo a Paoletti che non arriva.17:48
28'
Match che continua ad essere bloccato al San Nicola. Nessuna squadra sembra avere l'intenzione di premere sull'acceleratore.17:45
25'
Fallo di Kassama su Ruocco. Punizione dal limite, decentrata a sinistra, per il Mantova.17:41
22'
Giallo anche per Raffaele Pucino che ferma con le cattive Bragantini sulla sinistra entrando in tackle in ritardo.17:39
21'
Paoletti salta l'uomo al limite e si allunga il pallone. Kassama arriva prima con Paoletti che non frena e colpisce duramente l'avversario. Cartellino giallo estratto da Massimi.17:38
21'
Buono spunto di Trimboli che si libera sulla sinistra e mette un buon cross sul secondo palo dove non arriva nessun attaccante rossobandato.17:37
19'
Primo tiro nello specchio della porta per il Mantova. Bragantini riceve sul vertice destro dell'area di rigore, sposta palla sul sinitro e va alla conclusione senza trovare un buon angolo di tiro. Para centralmente Cerofolini.17:35
18'
Dickmann commette fallo su Ruocco sulla fascia destra. Al fischio di Massini l'ex-Spal calcia lontanissimo il pallone in un gesto di stizza ma viene graziatto e non subisce l'ammonizione.17:34
15'
Altro tiro dalla distanza del Mantova. Ancora una volta palla in tribuna.17:32
14'
Prima azione offensiva del Bari. Maggiore riesce in qualche modo a colpire in rovesciata un pallone sporco in arrivo da destra. Conclusione impossibile vista anche la marcatura stretta di Castellini, con la palla che parte debolmente e viene catturata facilmente da Festa.17:31
13'
Maggioni chiude l'azione dalla distanza spedendo alto sopra la traversa.17:30
12'
Bella palla rasoterra dalla sinistra per Bonfanti che viene sorpreso dal pallone permettendo alla difesa del Bari di intervenire e allontanare la minaccia.17:29
9'
Il Mantova sembra avere un pizzico di qualità in più nel palleggio. In ogni caso le maglie difensive del Bari sono strettissime e la manovra della formazione lombarda non risulta efficace.17:26
6'
Bani prova a sfondare a sinistra e viene fermato fallosamente sulla trequarti da Dickmann. 17:23
3'
Fase iniziale di studio con entrambe le squadre che porvano ad impostare con calma dalle retrovie.17:20
INIZIA LA PARTITA!! Fischia Massimi e il Mantova muove il primo pallone della partita. Bari in completo blu.17:16
Le squadre scendono in campo. E' tutto pronto per questa sfida già delicata nelle zone basse della classifica, è tutto pronto per Bari-Mantova!17:15
FORMAZIONE UFFICIALE BARI. 4-3-2-1. Cerofolini; Kassama, Meroni, Pucino, Dickmann; Verreth, Maggiore, Dorval; Catrovilli, Antonucci; Moncini.17:19
I PRECEDENTI. Le due formazioni si incontreranno per la diciassettesima volta in cadetteria. Sin qui il Bari ha prevalso in 6 occasioni, 8 sono stati i pareggi e 2 le vittorie dei lombardi.Solo solamente 2 i precedenti in Serie A tra le due formazioni biancorosse. Entrambe le sfide avvenute nella stagione 63/64, entrambe le sfide finite col risultato di 0-0.15:28
La gara sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti designati sono Giacomo Monaco e Lorenzo Giuggioli. Quarto ufficiale è Giorgio Di Cicco. Al VAR c’é Alessandro Prontera, coadiuvato dall’AVAR Matteo Gualtieri.15:23
Il Mantova guarda la classifica dal basso. Solo 5 i punti conquistati che valgono ai rosso bandati l'ultimo posizione in Serie B. Una sola vittoria per la formazione lombarda, contro il Pescare nel corso della 2° giornata. Da quel momento la squadra di Possanzini ha perso 4 partite consecutive, trovando invece il pareggio nelle ultime 2 uscite stagionali contro Avellino e Sudtirol.15:20
Sono solamente 6 i punti ottenuti dal Bari nelle prime 8 giornate di campionato, con i galletti che non sono riusciti a dare continuità all'unica vittoria stagionale, contro il Padova nel corso della 7° giornata, arrendendosi a Reggio Emilia per 3-1 contro la Reggiana. 17° posto in classifica per i pugliesi che hanno oggi una buona occasione per scalare qualche posizione.15:17
Siamo allo Stadio San Nicola! Il Bari di Fabio Caserta ospita il Mantova di Davide Possanzini.15:12
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Mantova, gara che chiude la 9° giornata di Serie B.15:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori15:11
Bari - Mantova è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 17:15 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Mantova sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Luca Massimi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Cerignola-Verona 1-1
31-08-2025
Serie B
Modena-Avellino 1-1
20-09-2025
Serie B
Spezia-Juve Stabia 1-3
01-10-2025
Serie B
Pescara-Südtirol 1-1
26-10-2025
Serie B
Bari-Mantova 1-0
Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Bari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15; Mantova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 15.
In casa il Bari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Mantova ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.
Bari e Mantova si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Bari-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto le ultime quattro partite di Serie BKT contro il Mantova, senza subire gol; contro nessuna squadra, i pugliesi hanno ottenuto cinque successi di fila con annesso 'clean sheet' nella competizione (quattro anche contro il Cosenza tra il 2002 e il 2022).
Negli otto incontri tra Bari e Mantova in casa dei Galletti in Serie BKT, sette volte almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol (incluse tutte le ultime quattro); l’unica eccezione risale all’1-1 del 5 ottobre 2005, con le reti di Noselli per i lombardi e Santoruvo per i pugliesi.
In casa nel 2025, il Bari ha perso solo un match di regular season (4V, 6N): record tra le squadre che hanno preso parte ad entrambe le ultime due edizioni del torneo. Inoltre, dopo il 2-1 ai danni del Padova, i pugliesi potrebbero vincere due match interni di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (contro Cittadella e Cesena in quel caso).
Il Mantova ha pareggiato entrambe le ultime due partite di Serie BKT (0-0 contro l’Avellino e 1-1 contro il Südtirol) e potrebbe impattare più match consecutivi in una singola edizione del torneo per la prima volta da maggio 2010 (quattro in quel caso).
Il Bari (otto) ha segnato due gol in più del Mantova (sei) in questa Serie BKT, nonostante abbia effettuato 44 conclusioni in meno degli avversari di giornata: 93 i pugliesi, 137 i lombardi, che detengono il record di tiri tentati nel torneo. Quella virgiliana è la squadra con la peggior percentuale realizzativa (4%) nel campionato cadetto in corso e quella con la peggior differenza tra gol segnati ed Expected Goals (-6.7; 12.7 xG prodotti) nelle prime due divisioni italiane 2025/26.
Gabriele Moncini ha già messo a segno quattro gol in otto partite di questa Serie BKT: solo uno in meno di quelli realizzati nel triplo delle gare giocate (24) in tutta la scorsa edizione del torneo. Dopo le reti contro Padova e Reggiana, il classe 1996 potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila in un singolo campionato cadetto per la prima volta in carriera.
Leonardo Mancuso (un gol contro il Bari nell’aprile 2018 con il Pescara) ha segnato il 50% delle reti del Mantova in questo campionato (3/6): nessun giocatore ha preso parte a più gol della propria squadra in percentuale nel torneo cadetto in corso (50% anche per l’avversario di giornata Gabriele Moncini con 4/8). Con un assist, il classe 1992 potrebbe diventare solo il terzo giocatore italiano a registrare almeno 1G+1A in ciascuna delle ultime nove stagioni tra Serie A e Serie BKT (dal 2017/18), dopo Nicolò Barella e Domenico Berardi.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: