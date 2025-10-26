Sono solamente 6 i punti ottenuti dal Bari nelle prime 8 giornate di campionato, con i galletti che non sono riusciti a dare continuità all'unica vittoria stagionale, contro il Padova nel corso della 7° giornata, arrendendosi a Reggio Emilia per 3-1 contro la Reggiana. 17° posto in classifica per i pugliesi che hanno oggi una buona occasione per scalare qualche posizione.15:17

La gara sarà diretta dal signor Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti designati sono Giacomo Monaco e Lorenzo Giuggioli. Quarto ufficiale è Giorgio Di Cicco. Al VAR c’é Alessandro Prontera, coadiuvato dall’AVAR Matteo Gualtieri.15:23

I PRECEDENTI. Le due formazioni si incontreranno per la diciassettesima volta in cadetteria. Sin qui il Bari ha prevalso in 6 occasioni, 8 sono stati i pareggi e 2 le vittorie dei lombardi.Solo solamente 2 i precedenti in Serie A tra le due formazioni biancorosse. Entrambe le sfide avvenute nella stagione 63/64, entrambe le sfide finite col risultato di 0-0.15:28

Pochissime le emozioni scaturite nel corso del 1° tempo. Il Mantova ha provato a usare il palleggio come arma per sbloccare la partita, ma la manovra non è mai stata abbastanza veloce per sorprendere la difesa del Bari, che si è limitato soltanto a coprire gli spazi senza quasi provare ad attaccare.18:05

Bari - Mantova è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 17:15 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Mantova sarà Luca Massimi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 20° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Bari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15; Mantova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Bari ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Reggiana e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, l'Avellino e il Sudtirol ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-0 mentre Mantova ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.

Bari e Mantova si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 6 volte, Mantova ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Bari-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto le ultime quattro partite di Serie BKT contro il Mantova, senza subire gol; contro nessuna squadra, i pugliesi hanno ottenuto cinque successi di fila con annesso 'clean sheet' nella competizione (quattro anche contro il Cosenza tra il 2002 e il 2022).

Negli otto incontri tra Bari e Mantova in casa dei Galletti in Serie BKT, sette volte almeno una delle due squadre non ha trovato la via del gol (incluse tutte le ultime quattro); l’unica eccezione risale all’1-1 del 5 ottobre 2005, con le reti di Noselli per i lombardi e Santoruvo per i pugliesi.

In casa nel 2025, il Bari ha perso solo un match di regular season (4V, 6N): record tra le squadre che hanno preso parte ad entrambe le ultime due edizioni del torneo. Inoltre, dopo il 2-1 ai danni del Padova, i pugliesi potrebbero vincere due match interni di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (contro Cittadella e Cesena in quel caso).

Il Mantova ha pareggiato entrambe le ultime due partite di Serie BKT (0-0 contro l’Avellino e 1-1 contro il Südtirol) e potrebbe impattare più match consecutivi in una singola edizione del torneo per la prima volta da maggio 2010 (quattro in quel caso).

Il Bari (otto) ha segnato due gol in più del Mantova (sei) in questa Serie BKT, nonostante abbia effettuato 44 conclusioni in meno degli avversari di giornata: 93 i pugliesi, 137 i lombardi, che detengono il record di tiri tentati nel torneo. Quella virgiliana è la squadra con la peggior percentuale realizzativa (4%) nel campionato cadetto in corso e quella con la peggior differenza tra gol segnati ed Expected Goals (-6.7; 12.7 xG prodotti) nelle prime due divisioni italiane 2025/26.

Gabriele Moncini ha già messo a segno quattro gol in otto partite di questa Serie BKT: solo uno in meno di quelli realizzati nel triplo delle gare giocate (24) in tutta la scorsa edizione del torneo. Dopo le reti contro Padova e Reggiana, il classe 1996 potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila in un singolo campionato cadetto per la prima volta in carriera.

Leonardo Mancuso (un gol contro il Bari nell’aprile 2018 con il Pescara) ha segnato il 50% delle reti del Mantova in questo campionato (3/6): nessun giocatore ha preso parte a più gol della propria squadra in percentuale nel torneo cadetto in corso (50% anche per l’avversario di giornata Gabriele Moncini con 4/8). Con un assist, il classe 1992 potrebbe diventare solo il terzo giocatore italiano a registrare almeno 1G+1A in ciascuna delle ultime nove stagioni tra Serie A e Serie BKT (dal 2017/18), dopo Nicolò Barella e Domenico Berardi.

