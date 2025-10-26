Virgilio Sport
Padova-Juve Stabia: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Euganeo di Padova
26 Ottobre 2025 ore 15:00
Padova
2
Juve Stabia
2
Partita finita
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
  1. 17' 1-0 Mattia Bortolussi (R)
  2. 45+1' 1-1 Alessio Cacciamani
  3. 68' 1-2 Giacomo De Pieri
  4. 73' 2-2 Mattia Bortolussi
0'
45'
90'
90'
95'

I padroni di casa non riescono a bissare il successo della settimana precedente e salgono a quota 12.

Con questo pareggio gli ospiti mantengono i 2 punti di vantaggio sui rivali di oggi.

Nel prossimo turno il Padova andrà in scena sul campo dello Spezia, mentre la Juve Stabia sarà ospite del Modena

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:05

  2. Termina 2-2 una partita avvincente tra Padova e Juve Stabia. Partono meglio gli ospiti che nel primo quarto d’ora creano diverse occasioni pericolose tra cui una traversa. A sorpresa sbloccano il risultato i padroni di casa con un calcio di rigore assegnato dal Var e trasformato da Bortolussi. In pieno recupero gli ospiti pareggiano con una prodezza di Cacciamani, abile a concludere un’azione personale con un gran tiro a giro. L’equilibrio persiste anche a inizio ripresa, ma verso metà frazione i campani passano in vantaggio con un gol di opportunismo di De Pieri. Dopo 5 minuti i veneti raggiungono il pareggio, sempre con Bortolussi abile a sfruttare con un colpo sotto un assist di Fusi. Nei minuti finali del match vanno più vicini gli ospiti al gol della vittoria, pur senza trovare il jolly vincente.17:02

  3. 90'+5'

    Fischio finale dell'incontro. Padova-Juve Stabia 2-217:01

  4. 90'+4'

    Conclusione sballata di Faedo dal limite dell'area che termina altissima.17:00

  6. 90'+3'

    Il cross di Favale da destra viene deviato in corner.16:58

  7. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.16:56

  8. 87'

    De Pieri smarca Candellone, che da posizione defilata impegna Fortin.16:53

  9. 85'

    Punizione di Mosti, il pallone giunge a Carissoni sulla destra, la cui conclusione di sinistro sul primo palo da buona posizione trova pronto Fortin.16:51

  10. 84'

    Cambio per il Padova. Esce il centrocampista Pietro Fusi ed entra il difensoe Giulio Favale.16:51

  12. 83'

    Giallo per il Padova. Ammonito Carlo Faedo per aver trattenuto Correia.16:49

  13. 82'

    Fusi smarca Lasagna, che si libera e, giunto al limite dell'area, prova il sinistro che termina alto.16:48

  14. 80'

    Capelli va via sulla destra e prova a mettere in mezzo un pallone, che viene spazzato via dalla difesa.16:46

  15. 73'

    GOL! PADOVA- Juve Stabia 2-2. Rete di Mattia Bortolussi, che sfrutta un assist di Fusi e batte Confente con un pregevole colpo sotto.

    Guarda la scheda del giocatore Mattia Bortolussi16:39

  16. 71'

    Pallone in mezzo verso De Pieri, che viene anticipato da Fortin in uscita.16:37

  18. 68'

    GOL! Padova-JUVE STABIA 1-2. Rete di Giacomo De Pieri. Cacciamani fugge sulla sinistra, mette in mezzo un pallone che Candellone colpisce in scivolata. Fortin ribatte sui piedi di De Pieri, che insacca a porta vuota.

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo De Pieri16:35

  19. 65'

    Lasagna, appena entrato, raccoglie un pallone dal limite e fa partire un sinistro, che termina a lato di poco.16:31

  20. 64'

    Cambio in attacco per il Padova. Esce Cristian Buonaiuto ed entra Kevin Lasagna.16:30

  21. 63'

    Tiro cross di Correia respinto da Fortin di pugno.16:29

  22. 59'

    Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Marco Bellich ed entra Giacomo Stabile.16:28

  24. 59'

    Cambio per la juve Stabia. Esce il trequartista Rares Burnete ed entra il centrocampista Giacomo De Pieri.16:27

  25. 59'

    Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Giuseppe Leone ed entra Federico Zuccon.16:25

  26. 57'

    Bellich rimane a terra per un problema muscolare alla coscia destra e non sembra in grado di proseguire l'incontro.16:25

  27. 57'

    Cacciamani si accentra e prova la conclusione di potenza, che termina alta.16:23

  28. 56'

    Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Rares Burnete per un intervento in ritardo su Harder.16:21

  30. 55'

    Cross di Capelli per Bonaiuto, che viene contrastato dalla difesa, ma riesce a calciare, seppur debolmente. Il portiere para.16:21

  31. 54'

    Grande occasione sprecata dallo Juve Stabia. Doppio scambio tra Candellone e Burnete, con la conclusione di quest'ultimo che viene ribattuta dalla difesa.16:22

  32. 49'

    Correia mette un bel pallone per l'inserimento di Cacciamani, la cui conclusione viene stoppata.16:15

  33. 47'

    Bel lancio di Leone per Candellone, che entra in area, ma l'arbitro fischia fuorigioco.16:13

  34. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:11

  36. 45'

    Cambio a centrocampo per il Padova. Esce Lorenzo Crisetig ed entra Jonas Harder.16:15

  37. 45'

    Cambio di esterni per il Padova. Esce Paolo Ghiglione ed entra Antonio Barreca.16:14

  38. 45'

    Cambio a centrocampo per il Padova. Esce Kevin Varas ed entra Luca Di Maggio.16:12

  39. Termina 1-1 un primo tempo tutto sommato equilibrato. Partono meglio gli ospiti che nel primo quarto d’ora creano diverse occasioni pericolose tra cui una traversa. A sorpresa sbloccano il risultato i padroni di casa con un calcio di rigore assegnato dal Var e trasformato da Bortolussi. In pieno recupero gli ospiti pareggiano con una prodezza di Cacciamani, abile a concludere un’azione personale con un gran tiro a giro.15:54

  40. 45'+7'

    Fischio finale del primo tempo. Padova-Juve Stabia 1-115:53

  42. 45'+1'

    GOL! Padova-JUVE STABIA 1-1. Rete di Alessio Cacciamani che, al termine di un azione di contropiede, supera Ghiglione, entra in area e conclude a giro nell’angolo più lontano.

    Guarda la scheda del giocatore Alessio Cacciamani16:35

  43. 45'+1'

    Grande contropiede del Padova, con Bortolussi che di tacco serve Varas, che calcia alto dal limite dell'area.16:22

  44. 45'+1'

    Sei minuti di recupero.15:47

  45. 44'

    Correia prova il tiro al giro dal limite, che finisce alto.15:46

  46. 43'

    Gran numero di Carissoni sulla destra, che si libera di Ghiglione e mette al centro una palla, che non trova la deviazione vincente.15:45

  48. 40'

    La Juve Stabia prova a concludere verso la porta, ma i tentativi vengono sistematicamente ribattuti dalla difesa del Padova.15:43

  49. 36'

    Burnete è a terra a causa di un dolore fisico.15:38

  50. 34'

    Destro di Leone deviato da un difensore. 15:36

  51. 31'

    Sinistro da fuori area di Mostri, che viene quasi deviato, ma finisce direttamente sul fondo.15:33

  52. 27'

    Problemi per Capelli che è a terra, a seguito di un contrasto con Cacciamani, e necessita di un intervento dello staff sanitario.15:30

  54. 25'

    Cambio in attacco per la Juve Stabia. Esce Kevin Piscopo ed entra Alessio Cacciamani.15:27

  55. 23'

    Giallo per il Padova. Ammonito Lorenzo Crisetig per un intervento in ritardo ai danni di Burnete.15:26

  56. 22'

    Tentativo di Leone dal limite, dopo un lungo fraseggio, che trova la respinta di un difensore.15:24

  57. 17'

    GOL! PADOVA-Juve Stabia 1-0. Rete di Mattia Bortolussi, che trasforma il calcio di rigore con un destro angolato alla sinistra di Confente.

    Guarda la scheda del giocatore Mattia Bortolussi15:19

  58. 16'

    Dopo una revisione l'arbitro assegna il rigore per fallo di mano di Piscopo.15:18

  60. 15'

    L'arbitro viene richiamato dal Var per valutare l'intervento di Piscopo.15:17

  61. 13'

    Battuta rapida del corner e Ghiglione gira verso la porta, ma il pallone sbatte addosso a Piscopo e finisce in corner.15:16

  62. 12'

    Retropassaggio molto rischioso di Giorgini per Confente, che rimedia in extremis in corner.15:15

  63. 12'

    L'arbitro ammonisce Andreoletti per proteste.15:23

  64. 12'

    Burnete entra in area sulla destra e appoggia all'indietro per Mosti, che calcia di prima intenzione colpendo la traversa e sulla ribattuta Piscopo, di controbalzo, mette fuori.15:22

  66. 10'

    Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Kevin Piscopo per una trattenuta ai danni di Capelli, che stava ripartendo.15:12

  67. 6'

    Tentativo da fuori area di Leone, che impegna severamente Fortin ad una deviazione in angolo.15:09

  68. 6'

    Cross di Carissoni dalla trequarti. Pallone direttamente tra le braccia di Fortin.15:08

  69. 3'

    Avvio guardingo della partita da parte di entrambe le squadre.15:05

  70. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Padova.15:02

  72. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Claudio Giuseppe Allegretta da Molfetta.14:59

  73. JUVE STABIA(3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Piscopo; Burnete, Candellone Allenatore: Ignazio Abate14:59

  74. PADOVA(3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Capelli; Buonaiuto, Bortolussi Allenatore: Matteo Andreoletti14:45

  75. L’ultima sfida tra le due squadre giocata a Padova, il 19 ottobre 2013, è terminato 2-1 a favore dei veneti.14:33

  76. Gli ospiti invece si trovano in classifica due punti sopra i rivali di oggi e nella scorsa settimana hanno ottenuto un 2-0 interno ai danni dell’Avellino.14:32

  78. I padroni di casa, che si trovano a metà classifica con 11 punti all’attivo, sono reduci dal successo sul campo del Catanzaro.14:31

  79. Benvenuti allo Stadio Euganeo di Padova per la sfida tra Padova e Juve Stabia, gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.14:30

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Euganeo
    Città: Padova
    Capienza: 32420 spettatori14:30

    Euganeo

Formazioni Padova - Juve Stabia

PREPARTITA

Padova - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.
Arbitro di Padova - Juve Stabia sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Claudio Giuseppe Allegretta

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1
04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).
Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; Juve Stabia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.

In casa Padova ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Padova ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Avellino vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.

Padova e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 2 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Padova-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Bilancio in perfetto equilibrio tra Juve Stabia e Padova in Serie BKT: due successi per parte e due pareggi in sei confronti tra le due squadre nel torneo, tra il 2011 e il 2014.
  • Il Padova è imbattuto nei tre match casalinghi (2V, 1N) contro la Juve Stabia in Serie BKT, vincendo gli ultimi due, entrambi nel 2013: 1-0 il 26 febbraio e 2-1 il 19 ottobre. L’ultima volta in cui i veneti hanno registrato tre successi interni di fila contro una singola avversaria nella competizione risale al periodo tra ottobre 2010 e novembre 2012 (contro il Cittadella in quel caso).
  • Dopo non aver vinto alcuna delle prime tre partite stagionali (1N, 2P i veneti; 3N i campani), sia Padova che Juve Stabia hanno conquistato 10 punti nelle successive cinque (3V, 1N, 1P entrambe): nel periodo, solo il Modena (11) ha fatto meglio - 10 anche il Monza.
  • Sia Padova (1-0) che Juve Stabia (2-0) hanno vinto senza subire gol nell’ultimo turno di campionato; i veneti potrebbero registrare due successi con annesso 'clean sheet' per la prima volta nel torneo cadetto dal periodo tra febbraio-marzo 2013, mentre i campani non ci riescono da dicembre 2019-gennaio 2020.
  • Da un lato, il Padova è la squadra che ha tentato più conclusioni (13) e segnato più gol (due, come la Sampdoria) a seguito di un recupero offensivo in questa Serie BKT; dall’altro, solo l’Avellino ha tirato meno volte (tre) della Juve Stabia (quattro, come il Pescara) dopo un recupero alto, con i campani che sono ancora a secco di reti da queste situazioni di gioco.
  • Tra i giocatori alla loro prima stagione in Serie BKT, solo Bohdan Popov ha segnato più gol (quattro) di Mattia Bortolussi (tre, al pari di Alphadjo Cissè) nel campionato in corso. Il classe 1996 è anche il calciatore del Padova che ha giocato più palloni (31) all’interno dell’area di rigore avversaria, tentato più tiri nello specchio (sette) e subito più falli (quattro) nell’ultimo terzo di campo in questo torneo cadetto.
  • Tra i giocatori italiani, solo Salvatore Esposito vanta più passaggi riusciti (116) nell’ultimo terzo di campo rispetto a Giuseppe Leone (97) nella Serie BKT in corso. Presente anche in fase difensiva, il classe 2001 è il calciatore della Juve Stabia con più possessi recuperati (30) e palloni intercettati (otto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PadovaJuve Stabia
Partite giocate88
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate24
Gol totali segnati810
Gol totali subiti98
Media gol subiti per partita1.11.0
Percentuale possesso palla47.654.3
Numero totale di passaggi31563381
Numero totale di passaggi riusciti25262812
Tiri nello specchio della porta3428
Percentuale di tiri in porta50.742.4
Numero totale di cross138155
Numero medio di cross riusciti3641
Duelli per partita vinti442372
Duelli per partita persi389450
Corner subiti4532
Corner guadagnati3537
Numero di punizioni a favore113100
Numero di punizioni concesse121153
Tackle totali13892
Percentuale di successo nei tackle55.863.0
Fuorigiochi totali1516
Numero totale di cartellini gialli1423
Numero totale di cartellini rossi21

