PREPARTITA

Padova - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Juve Stabia sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Venezia-Mantova 4-0 24-08-2025 Serie B Catanzaro-Südtirol 1-1 14-09-2025 Serie B Virtus Entella-Mantova 1-0 28-09-2025 Serie B Modena-Pescara 2-1 04-10-2025 Serie B Avellino-Mantova 0-0 26-10-2025 Serie B Calcio Padova-Juve Stabia 2-2

Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; Juve Stabia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.

In casa Padova ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Padova ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Avellino vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.

Padova e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 2 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Padova-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio tra Juve Stabia e Padova in Serie BKT: due successi per parte e due pareggi in sei confronti tra le due squadre nel torneo, tra il 2011 e il 2014.

Il Padova è imbattuto nei tre match casalinghi (2V, 1N) contro la Juve Stabia in Serie BKT, vincendo gli ultimi due, entrambi nel 2013: 1-0 il 26 febbraio e 2-1 il 19 ottobre. L’ultima volta in cui i veneti hanno registrato tre successi interni di fila contro una singola avversaria nella competizione risale al periodo tra ottobre 2010 e novembre 2012 (contro il Cittadella in quel caso).

Dopo non aver vinto alcuna delle prime tre partite stagionali (1N, 2P i veneti; 3N i campani), sia Padova che Juve Stabia hanno conquistato 10 punti nelle successive cinque (3V, 1N, 1P entrambe): nel periodo, solo il Modena (11) ha fatto meglio - 10 anche il Monza.

Sia Padova (1-0) che Juve Stabia (2-0) hanno vinto senza subire gol nell’ultimo turno di campionato; i veneti potrebbero registrare due successi con annesso 'clean sheet' per la prima volta nel torneo cadetto dal periodo tra febbraio-marzo 2013, mentre i campani non ci riescono da dicembre 2019-gennaio 2020.

Da un lato, il Padova è la squadra che ha tentato più conclusioni (13) e segnato più gol (due, come la Sampdoria) a seguito di un recupero offensivo in questa Serie BKT; dall’altro, solo l’Avellino ha tirato meno volte (tre) della Juve Stabia (quattro, come il Pescara) dopo un recupero alto, con i campani che sono ancora a secco di reti da queste situazioni di gioco.

Tra i giocatori alla loro prima stagione in Serie BKT, solo Bohdan Popov ha segnato più gol (quattro) di Mattia Bortolussi (tre, al pari di Alphadjo Cissè) nel campionato in corso. Il classe 1996 è anche il calciatore del Padova che ha giocato più palloni (31) all’interno dell’area di rigore avversaria, tentato più tiri nello specchio (sette) e subito più falli (quattro) nell’ultimo terzo di campo in questo torneo cadetto.

Tra i giocatori italiani, solo Salvatore Esposito vanta più passaggi riusciti (116) nell’ultimo terzo di campo rispetto a Giuseppe Leone (97) nella Serie BKT in corso. Presente anche in fase difensiva, il classe 2001 è il calciatore della Juve Stabia con più possessi recuperati (30) e palloni intercettati (otto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: