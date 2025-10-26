I padroni di casa non riescono a bissare il successo della settimana precedente e salgono a quota 12.
Con questo pareggio gli ospiti mantengono i 2 punti di vantaggio sui rivali di oggi.
Nel prossimo turno il Padova andrà in scena sul campo dello Spezia, mentre la Juve Stabia sarà ospite del Modena
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:05
Termina 2-2 una partita avvincente tra Padova e Juve Stabia. Partono meglio gli ospiti che nel primo quarto d’ora creano diverse occasioni pericolose tra cui una traversa. A sorpresa sbloccano il risultato i padroni di casa con un calcio di rigore assegnato dal Var e trasformato da Bortolussi. In pieno recupero gli ospiti pareggiano con una prodezza di Cacciamani, abile a concludere un’azione personale con un gran tiro a giro. L’equilibrio persiste anche a inizio ripresa, ma verso metà frazione i campani passano in vantaggio con un gol di opportunismo di De Pieri. Dopo 5 minuti i veneti raggiungono il pareggio, sempre con Bortolussi abile a sfruttare con un colpo sotto un assist di Fusi. Nei minuti finali del match vanno più vicini gli ospiti al gol della vittoria, pur senza trovare il jolly vincente.17:02
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Padova-Juve Stabia 2-217:01
90'+4'
Conclusione sballata di Faedo dal limite dell'area che termina altissima.17:00
90'+3'
Il cross di Favale da destra viene deviato in corner.16:58
90'+1'
Cinque minuti di recupero.16:56
87'
De Pieri smarca Candellone, che da posizione defilata impegna Fortin.16:53
85'
Punizione di Mosti, il pallone giunge a Carissoni sulla destra, la cui conclusione di sinistro sul primo palo da buona posizione trova pronto Fortin.16:51
84'
Cambio per il Padova. Esce il centrocampista Pietro Fusi ed entra il difensoe Giulio Favale.16:51
83'
Giallo per il Padova. Ammonito Carlo Faedo per aver trattenuto Correia.16:49
82'
Fusi smarca Lasagna, che si libera e, giunto al limite dell'area, prova il sinistro che termina alto.16:48
80'
Capelli va via sulla destra e prova a mettere in mezzo un pallone, che viene spazzato via dalla difesa.16:46
73'
GOL! PADOVA- Juve Stabia 2-2. Rete di Mattia Bortolussi, che sfrutta un assist di Fusi e batte Confente con un pregevole colpo sotto.
Pallone in mezzo verso De Pieri, che viene anticipato da Fortin in uscita.16:37
68'
GOL! Padova-JUVE STABIA 1-2. Rete di Giacomo De Pieri. Cacciamani fugge sulla sinistra, mette in mezzo un pallone che Candellone colpisce in scivolata. Fortin ribatte sui piedi di De Pieri, che insacca a porta vuota.
Lasagna, appena entrato, raccoglie un pallone dal limite e fa partire un sinistro, che termina a lato di poco.16:31
64'
Cambio in attacco per il Padova. Esce Cristian Buonaiuto ed entra Kevin Lasagna.16:30
63'
Tiro cross di Correia respinto da Fortin di pugno.16:29
59'
Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Marco Bellich ed entra Giacomo Stabile.16:28
59'
Cambio per la juve Stabia. Esce il trequartista Rares Burnete ed entra il centrocampista Giacomo De Pieri.16:27
59'
Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Giuseppe Leone ed entra Federico Zuccon.16:25
57'
Bellich rimane a terra per un problema muscolare alla coscia destra e non sembra in grado di proseguire l'incontro.16:25
57'
Cacciamani si accentra e prova la conclusione di potenza, che termina alta.16:23
56'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Rares Burnete per un intervento in ritardo su Harder.16:21
55'
Cross di Capelli per Bonaiuto, che viene contrastato dalla difesa, ma riesce a calciare, seppur debolmente. Il portiere para.16:21
54'
Grande occasione sprecata dallo Juve Stabia. Doppio scambio tra Candellone e Burnete, con la conclusione di quest'ultimo che viene ribattuta dalla difesa.16:22
49'
Correia mette un bel pallone per l'inserimento di Cacciamani, la cui conclusione viene stoppata.16:15
47'
Bel lancio di Leone per Candellone, che entra in area, ma l'arbitro fischia fuorigioco.16:13
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia.16:11
45'
Cambio a centrocampo per il Padova. Esce Lorenzo Crisetig ed entra Jonas Harder.16:15
45'
Cambio di esterni per il Padova. Esce Paolo Ghiglione ed entra Antonio Barreca.16:14
45'
Cambio a centrocampo per il Padova. Esce Kevin Varas ed entra Luca Di Maggio.16:12
Termina 1-1 un primo tempo tutto sommato equilibrato. Partono meglio gli ospiti che nel primo quarto d’ora creano diverse occasioni pericolose tra cui una traversa. A sorpresa sbloccano il risultato i padroni di casa con un calcio di rigore assegnato dal Var e trasformato da Bortolussi. In pieno recupero gli ospiti pareggiano con una prodezza di Cacciamani, abile a concludere un’azione personale con un gran tiro a giro.15:54
45'+7'
Fischio finale del primo tempo. Padova-Juve Stabia 1-115:53
45'+1'
GOL! Padova-JUVE STABIA 1-1. Rete di Alessio Cacciamani che, al termine di un azione di contropiede, supera Ghiglione, entra in area e conclude a giro nell’angolo più lontano.
Padova - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Juve Stabia sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Claudio Giuseppe Allegretta
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Venezia-Mantova 4-0
24-08-2025
Serie B
Catanzaro-Südtirol 1-1
14-09-2025
Serie B
Virtus Entella-Mantova 1-0
28-09-2025
Serie B
Modena-Pescara 2-1
04-10-2025
Serie B
Avellino-Mantova 0-0
26-10-2025
Serie B
Calcio Padova-Juve Stabia 2-2
Attualmente Padova si trova 10° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Padova ha segnato 10 gol e ne ha subiti 11; Juve Stabia ha segnato 12 gol e ne ha subiti 10.
In casa Padova ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Catanzaro e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Carrarese e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Padova ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 2-2 mentre Juve Stabia ha incontrato l'Avellino vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.
Padova e Juve Stabia si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 2 volte, Juve Stabia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Padova-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetto equilibrio tra Juve Stabia e Padova in Serie BKT: due successi per parte e due pareggi in sei confronti tra le due squadre nel torneo, tra il 2011 e il 2014.
Il Padova è imbattuto nei tre match casalinghi (2V, 1N) contro la Juve Stabia in Serie BKT, vincendo gli ultimi due, entrambi nel 2013: 1-0 il 26 febbraio e 2-1 il 19 ottobre. L’ultima volta in cui i veneti hanno registrato tre successi interni di fila contro una singola avversaria nella competizione risale al periodo tra ottobre 2010 e novembre 2012 (contro il Cittadella in quel caso).
Dopo non aver vinto alcuna delle prime tre partite stagionali (1N, 2P i veneti; 3N i campani), sia Padova che Juve Stabia hanno conquistato 10 punti nelle successive cinque (3V, 1N, 1P entrambe): nel periodo, solo il Modena (11) ha fatto meglio - 10 anche il Monza.
Sia Padova (1-0) che Juve Stabia (2-0) hanno vinto senza subire gol nell’ultimo turno di campionato; i veneti potrebbero registrare due successi con annesso 'clean sheet' per la prima volta nel torneo cadetto dal periodo tra febbraio-marzo 2013, mentre i campani non ci riescono da dicembre 2019-gennaio 2020.
Da un lato, il Padova è la squadra che ha tentato più conclusioni (13) e segnato più gol (due, come la Sampdoria) a seguito di un recupero offensivo in questa Serie BKT; dall’altro, solo l’Avellino ha tirato meno volte (tre) della Juve Stabia (quattro, come il Pescara) dopo un recupero alto, con i campani che sono ancora a secco di reti da queste situazioni di gioco.
Tra i giocatori alla loro prima stagione in Serie BKT, solo Bohdan Popov ha segnato più gol (quattro) di Mattia Bortolussi (tre, al pari di Alphadjo Cissè) nel campionato in corso. Il classe 1996 è anche il calciatore del Padova che ha giocato più palloni (31) all’interno dell’area di rigore avversaria, tentato più tiri nello specchio (sette) e subito più falli (quattro) nell’ultimo terzo di campo in questo torneo cadetto.
Tra i giocatori italiani, solo Salvatore Esposito vanta più passaggi riusciti (116) nell’ultimo terzo di campo rispetto a Giuseppe Leone (97) nella Serie BKT in corso. Presente anche in fase difensiva, il classe 2001 è il calciatore della Juve Stabia con più possessi recuperati (30) e palloni intercettati (otto).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: