Pausa lunga ora per la B, che tornerà a metá gennaio: dalle dirette live un saluto, alla prossima sfida!16:58

la squadra lombarda aggancia il Venezia al secondo posto, continua il sogno Serie A: locali invece che ora devono guardarsi le spalle, con la zona play out a un punto.16:58

Il Como continua la sua corsa alla vetta vincendo anche a Cosenza, in rimonta: vantaggio locale con Tutino, la squadra di Fabregas rimonta prima con Cutrone, poi con Verdi.16:57

90'+6' FINISCE COSENZA - COMO! 1-2 il finale, successo in rimonta per gli ospiti.16:56

90'+5' Punizione di Caló, deviazione che facilita la presa di Semper.16:55

90'+5' Animi caldissimi, punizione finale per il Cosenza, Caló pronto a metterla in mezzo.16:55

90'+4' BARBA! Colpo di testa del difensore, palla di poco a lato.16:53

90'+3' CHE RISCHIO PER MICAI! Lancio per Mustapha, Venturi sorpreso con la punta che quasi batte il portiere: una deviazione dell'ex Bari salva i suoi.16:52

90'+2' Sostituzione COMO: esce Patrick Cutrone, entra Tommaso Cassandro.16:52

90'+1' Cinque i minuti di recupero.16:51

89' Fallo in attacco di Forte: Cosenza che si sta provando, ma non trova varchi nel muro eretto dal Como.16:50

88' AMMONITO Tommaso Arrigoni. Intervento duro del centrocampista su Fontanarosa, che non la prende benissimo. 16:49

87' Cosenza che non riesce a creare occasioni, Como che si difende con ordine.16:48

85' Sostituzione COMO: esce Simone Verdi, entra Tommaso Arrigoni.16:45

84' AMMONITO Tommaso D'Orazio. Proteste per l'esterno, nervi tesi ora. 16:44

83' AMMONITO Fabio Rispoli. Giallo dalla panchina al laterale, sempre per proteste. 16:45

82' Che rischio per Bellemo, in scivolata al limite dell'area su Tutino: il centrocampista ha ragione, recuperando il pallone.16:41

81' Cosenza che sta attaccando a testa bassa, lasciando peró molto spazio per le ripartenze del Como.16:40

79' CALÓ! Partita ora bellissima, il regista prova il gol olimpico in due occasioni, due volte Semper in angolo!16:38

77' ANCORA COMO! Cutrone al centro, Mustapha sul primo palo calcia alto!16:36

76' CHAJIA! Subito pericoloso il trequartista, servito da Verdi: Micai devia con la palla, Venturi a pochi centimetri alla porta spazza lontano!16:36

75' Sostituzione COMO: esce Alessandro Gabrielloni, entra Moutir Chajia.16:36

74' Semper in uscita anticipa Forte, colpo al volto per il portiere che rimane a terra.16:34

73' Forte stoppa in area, si gira e tira: palla deviata facile per Semper, si dispera Tutino libero sul secondo palo.16:32

71' Cosenza super offensivo, Casera che si gioca tutte le sue carte anche obbligato dall'infortunio di Martino.16:31

69' Sostituzione COSENZA: esce Baldovino Cimino, entra Andrea Rispoli.16:29

69' Sostituzione COSENZA: esce Pietro Martino, entra Manuel Marras.16:29

68' Cosenza momentaneamente in dieci, si tarda per il cambio.16:28

67' Cambio obbligatorio per Caserta, che ha un solo ultimo slot.16:27

66' Problemi alla caviglia per Martino, che sembra non in grado di continuare il gioco.16:25

65' Cosenza che sta faticando nella reazione, pesa il gol di Verdi.16:25

63' Punizione di Caló, palla forte che peró si perde sul fondo senza che nessun compagno possa intervenire.16:22

61' Caserta che prova a smuovere la sua squadra, terzo cambio per il tecnico in meno di cinque minuti.16:20

60' Sostituzione COSENZA: esce Simone Mazzocchi, entra Francesco Forte.16:20

58' NON É RIGORE! Dopo aver rivisto le immagini, Di Marco indica il fallo in attacco di Tutino: é lui a colpire Odenthal e non il contrario.16:17

57' Di Marco va a rivedere la immagini al VAR: nel frattempo panchine molto calde, battibecchi tra i membri delle due squadre.16:16

56' RIGORE PER IL COSENZA! Fatica il Como a spazzare un pallone in area, Tutino colpito in mischia da Odenthal al momento del tiro: per Di Marco é penalty!16:16

55' Sostituzione COSENZA: esce Mattia Viviani, entra Federico Zuccon.16:15

55' Sostituzione COSENZA: esce Filippo Lorenzo Sgarbi, entra Tommaso D'Orazio.16:15

54' Cross di Bellemo, Cutrone non ci arriva: appena il Cosenza alza il baricentro, la squadra ospite si rende pericolosa in ripartenza.16:14

52' Stop in veronica per Verdi che si libera di Martino e calcia di potenza, ma ancora decisivo Cutrone che, dopo il gol, serve anche l'assist decisivo.16:12

50' GOL! Cosenza - COMO 1-2! Rete di Simone Verdi. Grandissimo stop in area del trequartista che mette a terra il pallone di Cutrone e, di potenza, batte Micai.



49' Ritmi alti anche in questo secondo tempo, due formazioni che si stanno affrontando a viso aperto.16:07

48' AMMONITO Alessandro Fontanarosa. Trattenuta su Gabrielloni, giallo per il difensore. 16:08

47' Cambia lo schema del Como, 3-4-3 per la squadra di Cassetti - Fabregas.16:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:05

46' Sostituzione COMO: esce Alessio Iovine, entra Suliman-Marlon Mustapha.16:05

Gara non cattiva ma di certo fisica, aperta ad ogni tipo di risultato visto l'equilibrio della prima frazione.15:51

Primo tempo che termina in paritá tra Cosenza e Como: padroni di casa che passano in vantaggio con Tutino, servito in profonditá da Voca, rispondono gli ospiti con Cutrone ben imbeccato da Bellemo.15:51

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COSENZA - COMO! 1-1 il parziale, a Tutino risponde Cutrone.15:50

45'+2' GABRIELLONI! Micai esce male, la punta prova a sorprenderlo con un pallonetto ma sfera che termina facilmente tra le braccia del portiere.15:48

45'+1' Due i minuti di recupero.15:47

45' Cross di Sala, Gabrielloni sfiora, Iovine alle sue spalle manca la conclusione decisiva.15:47

43' Cutrone riesce nel dribbling ma sbaglia il cross per Gabirelloni, blocca Micai.15:45

41' Como che riprende la partita, Cosenza beffato dal movimento di Cutrone che si é spostato di fascia tagliando alle spalle della difesa.15:45

39' GOL! Cosenza - COMO 1-1! Rete di Patrick Cutrone. Gran palla di Bellemo per la sua punta che, in area, é molto freddo nel controllo e diagonale che batte Micai.



38' Tutino si lascia cadere dopo un contatto con Odenthal, non la prende bene il difensore che va faccia a faccia con la punta.15:40

37' Sala, appena rientrato in campo, deve uscire perché continua a sanguinare dal naso. Como ancora in dieci.15:38

36' Contropiede Cosenza, Cimino sbaglia completamente il cross mandando direttamente in out.15:37

35' Como che spinge, ma Cosenza che si difende con ordine, non lasciando spazi.15:37

33' Gioco fermo, Sala colpito da una pallonata deve uscire momentaneamente dal campo.15:38

30' AMMONITO Alessandro Micai. Giallo per proteste al portiere. 15:33

29' Gran risposta del Como, Cosenza che ora peró punge in contropiede.15:32

27' MIRACOLO DI MICAI! Cross di Sala, deviazione sottoporta in girata di Cutrone, il portiere in angolo!15:29

25' Gran palla di Voca per Tutino, azione nata dalla pressione di Viviani su Verdi: proteste del Como per un presunto fallo, Di Marco conferma invece la rete.15:26

23' GOL! COSENZA - Como 1-0! Rete di Gennaro Tutino. Lancio per la punta che, solo davanti a Semper, non sbaglia realizzando con un preciso diagonale.



23' Cross di Cimino, Mazzocchi cerca la rovesciata ma non trova il pallone.15:24

22' Contropiede Cosenza, Viviani sbaglia il tocco per Mazzocchi, permettendo alla difesa del Como di rientrare.15:23

20' Sgarbi risponde a Vignali con una diagonale su Cutrone, abile il difensore a toccare sulla punta e guadagnare la rimessa dal fondo.15:21

19' Gran chiusura di Vingali su Tutino, fallo dell'ex Palermo: gara che non si sblocca.15:20

16' Altro pallone lungo per Gabrielloni, altra uscita di Micai: per ora non sta funzionando l'idea del duo Fabregas - Cassetti di lanciare lungo per la punta.15:18

14' Partita non cattiva ma decisamente fisica, ancora un fischio di Di Marco per un fallo di Sgarbi su Cutrone.15:16

12' Partita in equilibrio, nessuna delle due formazioni sta riuscendo a prendere campo.15:14

10' Micai in presa alta viene travolto da Gabrielloni: ancora un fischio di Di Marco, si sta giocando poco.15:12

9' Venturi ancora duro su Gabrielloni, Di Marco con il richiamo.15:11

8' Punizione di Caló, palla che colpisce nel mucchio, fallo in attacco di Fontanarosa.15:09

7' Tutino con un bel tunnel su Odenthal: fallo del difensore, altro fischio e altra punizione.15:08

6' Punizione bassa di Verdi, deviazione dei Gabrielloni, blocca Micai.15:13

5' Molto fiscale Di Marco, altro fischio per una trattenuta di Venturi su Gabrielloni.15:06

3' CALÓ! Punizione forte al centro per il regista, Semper con i pugni allontana.15:05

2' Tutino steso da Barba: punizione dalla trequarti per il Cosenza.15:04

2' Parte forte il Como, cross di Sala, blocca al petto Micai.15:03

1' INIZIA COSENZA - COMO!15:01

Dirige il match l'arbitro Davide Di Marco.14:53

Cassetti, in panchina per Fabregas e aspettando Roberts, opta per Verdi trequartista, Cutrone e Gabrielloni in avanti. Iovine e Sala da esterni, Vignali terzo di difesa.14:53

Caserta con la coppia Tutino - Mazzocchi in avanti, Sgarbi in difesa, Cimino e Martino da quinti di centrocampo.14:52

A disposizione del COSENZA: Vigorito, Solini, Ronco, Cassandro, Baselli, Blanco, Mezzaglia, Arrigoni, Rispoli, Chejia, Cerri, Mustapha.14:50

La formazione del COMO: COMO (3-4-1-2), Semper - Vignali, Barba, Odenthal - Iovine, Abilgaard, Bellemo, Sala - Verdi - Cutrone, Gabrielloni.14:48

A disposizione del COSENZA: Lai, Marson, Rispoli, D'Orazio, Meroni, Vardera, Zuccon, Marras, Forte, Crespi, Arioli, Zilli.14:50

Sono ufficiali le formazioni del match: COSENZA (3-5-2), Micai - Sgarbi, Venturi, Fontanarosa - Cimino, Viviani, Calò, Voca, Martino - Tutino, Mazzocchi14:47

La squadra di casa veleggia a metà classifica con la tuta salvezza peró a quattro punti; ospiti invece quarti a due lunghezze dalla zona promozione diretta.11:31

Santo Stefano targato Serie B in questo 2023, con le squadre impegnate questo pomeriggio nella diciannovesima giornata: a Cosenza arriva il lanciassimo Como di Fabregas, fischio di inizio ore 15.0011:30