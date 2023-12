Grazie per aver seguito la diretta di questa gara ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.20:09

Con l'odierno trionfo il Palermo si proietta a quota 32 punti, guadagnando un tassello in classifica; resta invece invariata la situazione della Cremonese. Uomini di Corini e Stroppa che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente in trasferta, ospiti del Cittadella, e tra le mura domestiche contro il Cosenza.20:09

Cala il sipario allo Stadio Renzo Barbera di Palermo! Ferrieri Caputi manda i titoli di coda di una gara pazzesca, una vera e propria battaglia combattuta a suon di reti. Ben tre le firme a cui si è assistito nel primo tempo, con Ghiglione che al minuto 7' apre le danze trasformando efficacemente il preciso assist di Sernicola; gara che prosegue con una reazione rosanero ed al minuto 19' è Nedelcearu a far sorridere i suoi con un imperioso stacco sul calibrato traversone di Henderson; il primo tempo sembra essere destinato al parziale di 1-1, ma al 32' Castagnetti estrae dal cilindro una conclusione al volo verso il secondo palo che non può essere in alcun modo neutralizzata da Jungdal. Dopo il break negli spogliatoi, le due formazioni si riaffacciano sul terreno di gioco e lo fanno apparentemente con un atteggiamento di studio ed attesa. Il Palermo ha però intenzione di riagguantare la gara, e lo fa al minuto 72' con Di Francesco: l'ex Sassuolo si libera lungo il vertice destro dell'area avversaria, controlla e spedisce in rete la sfera concretizzando il filtrante di Roberto insigne. Le sorprese non cessano di manifestarsi ed al minuto 97', in pieno recupero, è il subentrato Leo Stulac a trasformare la chance da calcio piazzato dai 25 metri, con un rimbalzo favorevole che manda fuori tempo Jungdal facendo esplodere il Barbera. Rimonta completata e vittoria per 3-2 a favore dei palermitani, che per la seconda volta consecutiva mantengono imbattute le mura domestiche.20:07

90'+9' TRIPLICE FISCHIO DI FERRIERI CAPUTI! Palermo-Cremonese termina 3-2.20:01

90'+7' GOL! GOL STULAC! PALERMO-Cremonese: 3-2. Rimonta completata, esplode il Barbera! La rete è quella di Leo Stulac, che da calcio piazzato disegna una traiettoria insidiosa che con un rimbalzo fortuito termina sotto l'incrocio dei pali. Palermo che è vicino alla vittoria, la seconda di fila per 3-2 in casa.



90'+6' Ravanelli trattiene irregolarmente Stulac e concede la palla inattiva dai 25 metri ai rosanero. Batterà Stulac.19:58

90'+4' AMMONITO David Chidozie Okereke: fallo ai danni di Di Mariano.19:56

90'+4' AMMONITO Pietro Ceccaroni: sanzionate le eccessive proteste del centrale di Corini.19:55

90'+3' DECISIVO LUND! Ripartenza fulminante di Felix, che dal limite dell'area avversaria scarica la sponda per Sernicola. Conclusione di prima intenzione da parte del numero 17 che viene schermata dal busto di un coraggioso Lund.19:55

90'+2' Giro dalla bandierina per la Cremonese, batte Quagliata sul primo palo ma trova l'intervento con la testa di un attento Ceccaroni.19:53

90'+1' Palla inattiva a favore del Palermo, Stulac procede alla battuta con un cross verso Di Mariano. Interviene in modo deciso Jungdal che rinvia con i pugni chiusi.19:53

90' Sono 6' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Gangi. Si giocherà fino al 96'.19:52

90' Sostituzione Cremonese: esce dal campo Franco Damián Vázquez, lo sostituisce David Chidozie Okereke.19:51

89' Sostituzione Cremonese: fuori Paolo Ghiglione, entra al suo posto Giacomo Quagliata.19:51

89' Ultimo giro d'orolgio della gara, poi sarà recupero.19:50

87' Scambi rapidi tra Segre e Ceccaroni, poi morbido pallone su Soleri che viene però sormontato dal recupero di Afena Gyan. Possesso Cremonese al minuto 87'.19:49

85' Contatto dubbio in area di rigore grigiorossa, Ferrieri Caputi reputa regolare l'intervento di Ravanelli su Di Mariano e fa proseguire il gioco.19:48

82' Sostituzione Palermo: fuori Roberto Insigne, lo sostituisce Leonardo Mancuso.19:43

80' Ultimi 600'' del match, poi sarà concesso l'extra-time.19:42

79' BRIVIDO PER IL PALERMO! Collocolo impensierisce continuamente la retroguardia avversaria, altra palla filtrante illuminante per il taglio di Vazquez, ex Parma che però al momento della conclusione perde l'equilibrio e spedisce la sfera in out.19:42

78' Collocolo prova a dare uno squillo alle porte degli ultimi 10' di gioco, conclusione ravvicinata che viene però deviata da Stulac. Pigliacelli con calma e sicurezza può agguantare la sfera.19:40

77' Giropalla lento ed avvolgente da parte dei Grigiorossi, in attesa dell'imbucata giusta. Palermo che attende pazientemente nella propria metà campo.19:39

74' CHECK OVER: altro check da parte della sala VAR, considerato regolare il timbro di Di Francesco.19:36

72' GOL! GOL DI FRANCESCO! PALERMO-Cremonese: 2-2. La riagguanta ancora una volta il Palermo, ci pensa Di Francesco! Cremonese eccessivamente sbilanciata in avanti, ciò permette il contropiede palermitano con Insigne, che dal limite dell'area finta la conclusione ed allarga a sinistra per Di Francesco: controllo rapido e tiro rasoterra sul primo palo da parte dell'ex Sassuolo. Di nuovo tutto pari al Barbera, assist fornito da Roberto Insigne.



68' Abrego salta due volte Ceccaroni, finta il tiro ma poi eccede nel temporeggiare e perde il controllo della sfera. Ripartenza immediata del Palermo che non riesce però a sfruttare il contropiede, complice un'uscita avventata di Jungdal.19:31

66' Sostituzione Palermo: esce dal campo Simon Graves Jensen, lo sostituisce Alessio Buttaro.19:28

66' ANCORA SERNICOLA! Il numero 17 si proietta verso la porta avversaria, rientra su Stulac e tenta il tiro a giro verso il secondo palo non trovando la porta di pochi centimetri. Si riparte da Pigliacelli.19:28

64' Sernicola dal limite della propria area trattiene irregolarmente Di Mariano. Batte Stulac dai 25 metri.19:26

62' Sostituzione Cremonese: fuori anche Žan Majer, subentra al suo posto Gonzalo Damián Abrego Federicci.19:24

62' Sostituzione Cremonese: fuori Massimo Coda, dentro al suo posto Felix Ohene Afena-Gyan.19:24

61' Palla inattiva a favore della Cremonese, sul punto di battuta compare Castagnetti che non trova però soluzioni amiche. Si riparte da Pigliacelli.19:24

59' Sostituzione Palermo: fuori Brunori, lo sostituisce Soleri.19:21

59' Sostituzione Palermo: fuori Liam Henderson, dentro al suo posto Francesco Di Mariano.19:20

58' Sostituzioni in arrivo tra le fila rosanero, due i cambi di Corini.19:20

57' CHECK OVER: Check lunghissimo da parte della sala VAR, costretta a revocare il gol di Massimo Coda per questione di centimetri. Si riparte dall'1-2.19:19

53' Suggerimento profondo di Castagnetti verso lo scatto di Coda, Henderson ripiega efficacemente annullando la chance di tiro al centravanti.19:19

50' Calcio d'angolo a favore del Palermo, Stulac pregusta la conclusione ma è costretto a tornare da Henderson perché non ha lo specchio libero.19:12

49' CASTAGNETTI! L'autore dell'1-2 tenta la doppietta personale, dal limite dell'area avversaria apre un lento piattone mancino che termina di un soffio al lato del secondo palo. Idea ottima del numero 19 che non trova lo specchio soltanto di pochi millimetri.19:11

47' La prima manovra del secondo tempo è amministrata dal Palermo.19:07

46' Sostituzione Palermo: fuori Claudio Amarildo Gomes, dentro Leo Štulac.19:07

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.19:07

Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.18:56

Si chiude dopo 2' di recupero la prima frazione al Barbera, primo tempo molto intrigante che termina con un parziale di 1-2 a favore dei Grigiorossi. I primi 45' di gioco hanno mostrato una gara giocata a viso aperto da entrambi gli schieramenti, e ciò è facilmente testimoniabile dalla grande quantità di occasioni create. Apre subito le danze al minuto 7' la Cremonese, e lo fa con il proprio esterno destro Ghiglione: Sernicola dal lato sinistro del rettangolo di gioco converge, piazza l'assist per il proprio compagno di squadra e l'esterno lo trasforma con un forte piattone sul primo palo. Il Palermo sembra reagire immediatamente, proprio al minuto 19' Nedelcearu sfrutta la calibrata parabola di Henderson per svettare ed incronare alle spalle di un inerme Jungdal. Il pareggio non ha però molta durata, ed al minuto 32' è Castagnetti a ristabilire a favore dei grigiorossi il parziale, con un tiro al volo che beffa Pigliacelli. Segue una gara più di attesa, con la Cremonese chiamata a respingere le iniziative dei siciliani.18:55

45'+3' FISCHIO DI CAPUTI: termina il primo tempo.18:51

45' Sono 2' i minuti addizionali segnalati dal direttore di gara. Si giocherà fino al 47'.18:48

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi possibile recupero.18:46

43' Bianchetti prova a spedire in avanti Coda con l'esterno sinistro, palla però fuori misura e rimessa laterale spendibile dal Palermo.18:46

42' Coda procede alla battuta della palla inattiva, centra però in pieno la barriera di maglie rosanero. Si riparte da Pigliacelli.18:45

40' AMMONITO Simon Graves Jensen: fallo del centrale ai danni di Vazquez.18:43

40' Graves abbatte Vazquez dal limite della propria area, punizione Palermo dai 20 metri.18:43

39' Buono l'inserimento di Henderson, meno la scelta del tempo. Altro fuorigioco dello scozzese e calcio di punizione per i Grigiorossi.18:41

37' Ghiglione dal lato destro del campo serve un forte cross verso il cnetro dell'area, Gomes allontana in calcio d'angolo. Batte Majer che regala però la sfera a Pigliacelli.18:40

34' INSIGNE! L'esterno offensivo di Corini da subito una prova della reazione casalinga, tiro effettuato di collo pieno che si infrange sull'esterno della rete avversaria. Che mezz'ora al Barbera!18:38

32' GOL! GOL CASTAGNETTI! Palermo-CREMONESE: 1-2. Torna di nuovo in vantaggio lo schieramento grigiorosso, la rete è quella di Michele Castagnetti! Numero 19 che sigla la terza rete della propria stagione, sfruttando il suggerimento di Ghiglione e scagliando un potente rasoterra di prima intenzione che si infila nell'angolo lontano. Nuovo vantaggio ospite, assist a cura di Paolo Ghiglione.



Guarda la scheda del giocatore Michele Castagnetti18:36

30' HENDERSON VELENOSISSIMO! Il centrocampista in maglia 53 si rende protagonista di una conclusione d'alto coefficiente tecnico, scagliando un potente mancino che termina di poco al lato dell'incrocio dei pali. Brivido per la Cremonese al minuto 30'.18:34

28' Lund si incarica della rimessa con le mani nel tentativo di velocizzare la manovra, non trova però soluzioni offensive ed è costretto a rifugiarsi da Pigliacelli.18:32

27' OCCASIONE PALERMO! Aziona tutta personale di Di Francesco, che lungo l'out di sinistra salta due avversari, sfida Antov e scarica la sponda per Henderson che non trova lo specchio di pochi centimetri. Gioco che però viene fermato da Caputi: l'esterno rosanero era in fuorigioco.18:31

25' Tocco corto di Majer che dalla bandierina chiama lo schema, Ceccaroni interviene leggendo le intenzioni del centrocampista avversario e guadagna il nuovo possesso.18:27

24' RISPOSTA DI PIGLIACELLI! L'estremo difensore rosanero costretto ad un intervento magistrale sull'incornata potente di Bianchetti. Calcio d'angolo per la Cremonese.18:26

23' PILLOLA STATISTICA: la formazione di Stroppa torna a subire una rete dopo ben 7 giornate di imbattibilità.18:25

21' Conclusione velenosa di Majer dal limite dell'area, balzo felino di Pigliacelli che devia in fallo laterale un difficile tiro.18:24

19' GOL! GOL NEDELCEARU! PALERMO-Cremonese: 1-1. Il pareggio rosanero non si fa attendere, ecco Nedelcearu! Da palla inattiva, Henderson serve un calibratissimo traversone sul quale il centrale di Corini svetta su tutti, impattando il pallone e beffando Jungdal. Tutto pari al Barbera, assist servito da Liam Henderson.18:23

17' Anche questo giro dalla bandierina non produce alcun effetto, Castagnetti recupera la sfera in attesa di soluzioni.18:20

16' CHE GIOCATA DI DI FRANCESCO! Il numero 17 di Corini guadagna metri preziosi, sfida Bianchetti all'uno contro uno e calcia in porta trovando una decisiva deviazione di Antov. Sarà corner, ancora una volta, per i siciliani.18:19

15' Rapida rete di scambi tra Sernicola e Castagnetti che risulta efficace per annullare il pressing rosanero, buona gestione del possesso in questo frangente di gara.18:18

13' Corner che non porta alcun frutto, si ripartirà con una rimessa laterale a favore del Palermo.18:16

13' Giro dalla bandierina a favore dei grigiorossi, batterà Majer.18:15

11' Primo corner del match a favore del Palermo, batte Gomes verso il primo palo ma non trova torri amiche. Si riparte con un rinvio dal fondo di Jungdal.18:14

10' Palermo che prova ora a reagire, lancio profondo di Henderson per lo scatto di Brunori: posizione di outside per il centravanti rosanero che concede agli avversari la palla inattiva.18:13

7' GOL! GOL GHIGLIONE! Palermo-CREMONESE: 0-1. Arriva dopo 7' il vantaggio ospite, la firma è quella di Paolo Ghiglione! Retroguardia poco attenta quella dei rosanero, che permette ai grigiorossi di imbastire un'azione da esterno ad esterno che termina con una rete; Sernicola converge in area di rigore avversaria, taglia il campo con un filtrante e di prima intenzione Ghiglione trova il primo palo. Secondo timbro di fila per l'esterno di Stroppa, assist servito da Leonardo Sernicola.



Guarda la scheda del giocatore Paolo Ghiglione18:11

7' PILLOLA STATISTICA: sono 4 i grigiorossi diffidati quest'oggi.18:09

6' AMMONITO Žan Majer: trattenuta irregolare ai danni di Henderson.18:09

4' Palermo che sembra spingere molto in questi primi minuti, Jungdal costretto a compiere un velenoso disimpegno su Segre. Efficace la giocata dell'estremo difensore che può rinviare in avanti.18:08

1' Subito un'idea illuminante di Di Francesco per Brunori, Bianchetti intercetta il suggerimento allontanando in out.18:04

1' Il primo pallone della gara è amministrato dalla Cremonese.18:03

1' PARTITI! Via a Palermo-Cremonese.18:01

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:00.17:49

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.17:48

Alle scelte del tecnico rosanero, Mister Stroppa risponde con un ampio 3-5-2, schierando Jungdal tra i pali, difesa a 3 con Ravanelli centrale e Bianchetti ed Antov al proprio fianco, densità a centrocampo con Castagnetti in mediana supportato dalle mezzali Collocolo e Majer, lungo le bande laterali spazio alla rapidità di Ghiglione e Sernicola, in fase offensiva preferito il tandem Vazquez-Coda.17:48

Mister Corini delinea un solido 4-3-3, con Pigliacelli a difesa dello specchio, linea difensiva a 4 composta dai centrali Nedelcearu-Ceccaroni a supporto degli esterni Graves e Lund, in cabina di regia siede Gomes ausiliato dalle mezzali Henderson e Segre, in attacco scelto il tridente Di Francesco e Insigne a supporto dell'unica punta Brunori.17:46

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (3-5-2). Ospiti che rispondono con: Jungdal; Antov-Ravanelli-Bianchetti; Ghiglione-Collocolo-Castagnetti-Majer-Sernicola; Vazquez-Coda. Allenatore: Giovanni Stroppa. A disposizione: Lochoshvili, Tuia, Quagliata, Valzania, Abrego, Ciofani, Zanimacchia, Okereke, Afena-Gyan, Sekulov, Tsadjout, Saro.17:44

FORMAZIONI UFFICIALI: PALERMO (4-3-3). Scendono in campo: Pigliacelli; Graves-Nedelcearu-Ceccaroni-Lund; Henderson-Gomes-Segre; Di Francesco-Brunori-Insigne. Allenatore: Eugenio Corini. A disposizione: Mateju, Aurelio, Buttaro, Valente, Stulac, Vasic, Di Mariano, Soleri, Mancuso, Kanuric, Desplanches.17:42

A coadiuvare il fischietto toscano sono designati gli assistenti di linea Imperiale-Cipressa; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Gangi; postazione VAR presidiata dal Sig. Marini, ausiliato dall'A.VAR Cosso.17:39

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno.17:37

Luci accese allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, è tempo di Palermo-Cremonese! In questo copioso turno di boxing-day, il calendario mette a confronto Rosanero e Grigiorossi dopo quasi quattro stagioni dall'ultima volta, nell'incrocio di fine gennaio 2019 che si concluse con una vittoria per 2-0 a favore della Cremonese. Quest'oggi, i lombardi approdano in terra siciliana con alle spalle un 5^ posto, a difesa di un bottino di 32 punti; posizione ravvicinata quella degli odierni padroni di casa, che sono fissi in 7^ posizione con un totale di 29 punti collezionati.17:36

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Cremonese, gara valida per il turno numero 19 del Campionato di Serie B.17:30