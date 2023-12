Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:30

Pareggio tutto sommato giusto tra Samp e Bari. Dopo un primo tempo equilibrato, bisogna aspettare il 79' per vedere il primo gol, che viene confezionato da Menez e firmato da Sibilli in contropiede. I blucerchiati non si perdono d'animo e trovano il pari nel recupero grazie alla deviazione sottoporta di Esposito sull'assist di Depaoli. Il Bari termina la gara in dieci per l'ingenua espulsione di Menez, ma il risultato non cambierà fino al triplice fischio22:30

90'+7' TRIPLICE FISCHIO! FInisce 1-1 la sfida tra Sampdoria e Bari!22:26

90'+5' ESPULSO MENEZ! Dopo il giallo applaude ironicamente Marinelli e viene nuovamente ammonito dall'arbitro! Bari in dieci in questo finale!22:24

90'+5' Ammonito Ménez per proteste22:24

90'+2' GOL! SAMPDORIA-Bari 1-1! Gol di Esposito! Azione insistita della Samp, La Gumina spizza verso Depaoli il quale la mette sul secondo palo dove l'ex Esposito appoggia in rete e non esulta! Ristabilita la parità a Marassi!



90' Sei minuti di recupero22:19

89' Finisce gli slot con il quarto cambio la Sampdoria: esce Giordano ed entra Askildsen22:19

88' Attacca in maniera un po' confusionaria adesso la Samp, il Bari si difende con ordine22:17

87' Il Bari sostituisce l'autore del gol Sibilli con Bellomo22:16

84' Cambia ancora la Samp: Pirlo manda in campo il giovane Ntanda al posto di Benedetti22:13

81' Ancora qualche problema per Brenno che non ha del tutto superato i postumi dello scontro con Depaoli22:10

79' GOL! Sampdoria-BARI 0-1! Gol di Sibilli! Contropiede fulminante del Bari, Menez innesca lo scatto di Sibilli che davanti a Stankovic non sbaglia e sigla il vantaggio!



78' Depaoli! Servito dall'ottimo filtrante di Esposito, l'ex Verona conclude sul primo palo dove è attento Brenno 22:08

75' Entra anche Acampora al posto di Edjouma22:04

75' Due cambi anche per il Bari: il primo è Dorval, che entra al posto di Achik22:04

72' Trattenuta di Edjouma e cartellino giallo per lui22:01

70' Entra anche Stojanović al posto di Verre21:59

70' Si prepara a un doppio cambio la Samp: De Luca lascia il posto a La Gumina21:58

67' Riprende solo adesso il gioco, può continuare la partita Brenno21:56

65' Fallo in attacco di Depaoli che frana su Brenno, resta a terra il portiere del Bari21:54

64' Primo cambio del match: dentro Menez nel Bari al posto di Nasti21:53

63' Discesa di Murru e cross sul secondo palo dove Depaoli viene chiuso da Frabotta21:53

60' ANCORA ESPOSITO! Altro tiro a giro ancora più pericoloso del precedente, pallone fuori di un soffio21:50

60' Verre! Si gira in area e conclude trovando l'opposizione di Vicari21:49

59' Lancio in profondità a cercare Nasti, il suo diagonale viene controllato da Stankovic21:49

58' Prova il mancino dai sedici metri De Luca, tiro debole bloccato senza problemi da Brenno21:47

56' OCCASIONE SAMPDORIA! Buona iniziativa di Yepes che serve al limite Esposito, il quale fa girare il destro sfiorando il palo!21:45

55' Di Cesare! Colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla alta21:44

54' Entrata in ritardo di Gonzalez e cartellino giallo per lui. Era diffidato e salterà la sfida contro il Venezia21:43

53' Sibilli prova un tiro cross da posizione defilata, smanaccia allontanando la minaccia Stankovic21:42

50' Resta a terra Matino, gioco momentaneamente fermo21:40

47' Incursione di Murro premiata da Giordano, si rifugia in corner la difesa barese21:36

46' SI RIPARTE! È iniziata la ripresa!21:34

Non si fanno male Sampdoria e Bari in questo primo tempo. Negli ospiti è Sibilli la principale spina nel fianco che mette in difficoltà a più riprese la difesa blucerchiata, mentre la squadra di Pirlo va vicina alla rete con Benedetti e soprattutto con la punizione di Esposito proprio allo scadere che pizzica la traversa21:23

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! 0-0 dopo i primi 45 minuti!21:20

45'+3' TRAVERSA SAMPDORIA! Sulla punizione Esposito scavalca la barriera ma colpisce la parte alta del montante!21:20

45'+1' Ammonito Di Cesare per un fallo su Depaoli al limite dell'area21:18

45' Due minuti di recupero21:18

45' Si riaccende Sibilli! Doppio dribbling sulla sinistra e conclusione dal limite fermata però da un compagno di squadra!21:17

42' Iniziativa sulla destra di Achik che viene contenuto da Murru21:14

37' Tiro da fuori di Yepes che però colpisce De Luca, pallone sul fondo21:09

34' Benedetti! Tiro dal limite dell'area bloccato da Brenno21:06

33' Rischia Ghilardi sbagliando il rinvio sul pressing di Edjouma, il franco marocchino viene poi fermato dal difensore blucerchiato21:06

30' Gioco molto spezzettato adesso, molti i fischi ad interrompere il gioco da parte di Marinelli21:03

28' Fallo di Maita che poi viene ammonito per proteste, è il primo giallo del match21:02

27' Ancora Edjouma pericoloso, stavolta in modo casuale: cross di Frabotta respinto da Ghilardi proprio sulla testa del centrocampista del Bari che spedisce la palla sul fondo20:59

23' EDJOUMA! Grande occasione per il Bari con il tiro di Edjouma, che si coordina splendidamente al volo dopo una carambola su un cross di Sibilli e trova la grande risposta di Stankovic con la punta delle dita!20:57

20' Verre! Conclusione da lontano a lato di poco! 20:52

18' Bella azione orchestrata dalla Sampdoria sulla destra, Benedetti appoggia al limite dell'area per De Luca che però colpisce male 20:50

16' Nasti! Impatta di testa sul cross del solito Sibilli, pallone alto non di molto20:48

13' Duro colpo ricevuto da Esposito, Marinelli ferma il gioco e autorizza l'ingresso in campo dello staff medico blucerchiato20:44

11' Ancora Sibilli pericoloso, finta sulla sinistra e cross in mezzo su cui Nasti non arriva per un soffio20:43

9' Primo corner del match battuto dal Bari, il cross di Achik viene però respinto dalla testa di Facundo Gonzalez20:41

4' Benedetti! Ghiotta occasione per la mezzala blucerchiata che si inserisce su un cross dalla sinistra e da distanza ravvicinata manda alto di testa!20:37

2' Sibilli! Gran controllo su un lancio dalla retrovie, la prima conclusione viene intercettata da Depaoli mentre la seconda sorvola la traversa20:34

1' Ci prova subito dalla distanza Giordano, conclusione sbilenca che termina sul fondo20:33

SI PARTE! È iniziata Sampdoria-Bari, il primo possesso è blucerchiato!20:32

Squadre in campo a Marassi! Quasi tutto pronto per il calcio d'inizio!20:28

Le scelte di Marino: manca Ricci per squalifica in casa Bari, sulla corsia mancina spazio allora a Frabotta con Matino sulla destra e la collaudata coppia Vicari - Di Cesare al centro. In mediana confermate le scelte già fatte contro il Cosenza, così come in avanti dove Achik, Nasti e Sibilli compongono il tridente.20:02

Le scelte di Pirlo: senza lo squalificato Kasami (fermato per tre turni), Pirlo lancia Benedetti a centrocampo insieme a Yepes e Giordano. Per il resto nessuna novità rispetto alla gara contro la Reggiana, davanti ci sarà ancora De Luca supportato da Verre ed Esposito19:59

FORMAZIONE UFFICIALE BARI: i galletti rispondono con un 4-3-3: Brenno - Matino, DI Cesare, Vicari, Frabotta - Edjouma, Benali, Maita - Achik, nasti, Sibilli.20:03

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: i blucerchiati si schierano con un 4-3-2-1: Stankovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru - Benedetti, Yepes, Giordano - Esposito, Verre - De Luca19:54

La gara sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli e dagli assistenti Laudato e Bitonti. Il quarto uomo sarà Delrio, mentre al Var opereranno Irrati e Gariglio.19:53

Zero gol per i galletti nelle ultime due partite, dove la compagine allenata da Pasquale Marino ha prima perso fuori casa con lo Spezia e poi pareggiato a reti bianche contro il Cosenza. Lontano dal San Nicola, il Bari non vince dalla sfida contro il Brescia dello scorso 29 ottobre, dopo la quale ha ottenuto solamente un punto in tre partite.19:51

A Marassi i blucherchiati si preparano ad affrontare il Bari, squadra con cui condividono il dodicesimo posto a quota 22 punti. Dopo un periodo molto positivo, caratterizzato da quattro vittorie in cinque partite, la squadra di Pirlo si è arresa alla FeralpiSalò nel turno pre natalizio.19:48

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Bari, gara valida per la 19' giornata del campionato di Serie B!19:45