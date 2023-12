È tutto sommato un punto prezioso quello ottenuto dalla Ternana (18) in chiave salveza: le Fere mantengono il loro andamento positivo dopo l'inseediamento di Breda in panchina. Il Pisa (22) dopo la vittoria con l'Ascoli spreca l'occasione di avvicinare la zona playoff. 17:09

Boxing day con un punto per parte tra Ternana e Pisa. Partono meglio i padroni di casa, mortificati però dalla rete di Tramoni con deviazione decisiva di Lucchesi. Da quel momento si inverte il trend della partita che i toscani fanno con personsalità. Ma è ancora ottimo l'approccio alla ripresa della squadra di Breda che trova il pari con Sorensen. Il Pisa va più volte vicino al nuovo vantaggio - che troverebbe anche con Canestrelli (annullato per offside) - ma si infrange spesso su Iannarilli e sui legni. Nel finale anche una doppia chance per la Ternana con Lucchesi. 17:04

90'+5' FINE PARTITA. TERNANA-PISA 1-1. Un punto a testa tra Ternana e Pisa al Liberati. Dopo il vantaggio ospite con Tramoni a metà primo tempo, la squadra di Breda trova il pari pochi secondi dopo l'inizio della ripresa con Sorensen. A seguire due legni per i toscani e un gol annullato a Canestrelli.17:14

90'+3' Uno degli uiltimi attacchi del Pisa: è lento il cross di Barbieri da destra. Facile l'uscita e la presa per Iannarilli.16:54

90'+1' SUPER OCCASIONE PER LA TERNANA! DUE VOLTE! Lucchesi impegna due volte Nicolas da dentro l'area. In entrambe le occasioni il portiere del Pisa vince il duello col difensore della Ternana.17:13

90' Saranno cinque i minuti di recupero.16:51

90' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Arena, dentro Torregrossa.16:50

87' Tiro del Pisa con Marin. Piazzato dal limite contratto dal muro della Ternana. 16:48

85' Lampo della Ternana che trova il destro dal limite di Distefano. Deviazione e giro dalla bandierina.16:46

83' Sbaglia la scelta Moreo che aveva un buon pallone sul destro. Il tentativo di cross liftato è facile preda di Iannarilli.16:44

80' ALTRA CLAMOROSA OCCASIONE PER IL PISA. Dai e vai tra Valoti e Arena col primo, appena entrato, che arriva alla deviazione mancina da dentro l'area da due passi ma colpisce Iannarilli. Sulla ribattuta non riesce a coordinarsi in tempo Moreo che mette alto.16:44

79' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Tramoni, dentro Valoti.16:40

79' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Falletti, dentro Dionisi.16:40

78' Qualche problema fisico per Falletti che sarà costretto al cambio.16:39

77' Sorensen salva la Ternana! Brutto pallone perso da Falletti. Arena va al tiro mancino da dentro l'area, decisiva l'opposizione del centrale.16:38

74' Distefano (Ternana) vince il duello con Barbieri alla bandierina e converge verso la porta. Tentativo di battuta a rete con poco angolo, fa buona guardia Nicolas. 16:35

73' Prova il tiro anche la Ternana con Pyyhtia che tenta la botta di volo, difficilissima dal limite. Sfera colpita male.16:34

69' Ancora il Pisa che prova a rendersi pericoloso con una conclusione ambiziosa di Moreo, pallone questa volta molto lontano dal bersaglio grosso. 16:31

68' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori D'Alessandro, dentro Masucci.16:39

68' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Celli, dentro Corrado.16:37

68' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Labojko, dentro Marginean.16:29

68' SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Esteves, dentro Hermannsson.16:29

68' Fase questa molto favorevole alla squadra di Aquilani che continua ad attaccare.16:28

66' PALO DEL PISA! Canestrelli lavora un pallone per Moreo che piazza il destro dal limite. Leggera deviazione di Sorensen e pallone che si stampa sul palo. È il secondo legno di giornata per l'attaccante del Pisa.16:28

65' ANCORA IL PISA CHE CI VA VICINO! Quello di Esteves è un cross ma la traiettoria, che non viene intercettata da nessuno, è nello specchio di porta. Serve un grande riflesso di Iannarilli per evitare il gol.16:27

64' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Diakite che si era visto saltare con un tunnel da Nagy.16:25

62' OCCASIONE PER IL PISA! Moreo vicino al beraglio grosso. Taglio di Tramoni che entra in possesso in area e poi apparecchia il destro di Moreo, troppo stretto. Pallone a lato, ma non di tantissimo.17:12

61' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Luperini, dentro Pyyhtia.16:22

61' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Casasola, dentro Favasuli.16:22

60' OCCASIONE PER LA TERNANA! Casasola vicina al gol. Partita bellissima ora. Distefano sterza a destra e trova sul secondo palo Casasola che controlla e, in equilibrio precario, prova a battere Nicolas che si salva di posizionamento.16:21

58' Non ci sta il Pisa che per un paio di minuti aveva pensato di essere di nuovo in vantaggio. Carica la squadra di Aquilani. 16:19

55' GOL ANNULLATO AL PISA! Canestrelli aveva messo dentro di testa dopo la traversa colta da un gran destro di Moreo in girata. Rete inizialmente convalidata ma poi annullata dal VAR per la posizione irregolare del difensore.16:19

53' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Casasola per un fallo tattico su Barbieri dopo una brutta palla persa.16:14

52' Attacca ancora la Ternana col cross da destra di Celli: non trova il tempo per lo stacco Raimondo. Dall'altra parte guadagna il corner Casasola. 16:13

48' La Ternana ha approcciato la ripresa come aveva fatto nel primo tempo. Ora cerca di mettersi a posto il Pisa.16:11

46' GOL! TERNANA-Pisa 1-1. Ha pareggiato subito Sorensen! Palla visionaria di Casasola per Raimondo messo davanti a Nicolas che riesce a opporsi alla conclusione dell'attaccante. Sulla ribattuta però il pallone termina sul mancino di Sorensen che di volo - c'è anche un'ulteriore deviazione - mette nella porta sguarnita.



Guarda la scheda del giocatore Frederik Sørensen16:14

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia, il possesso è del Pisa.16:10

46' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Piccinini, dentro Nagy. 16:10

Quello realizzato oggi è il secondo gol stagionale da Lisandru Tramoni, a due mesi di distanza dal primo trovato col Lecco.17:11

È un'ottima Ternana quella che approccia il match del Liberati ma che finisce per sgonfiarsi alla prima difficoltà. A metà primo tempo è un guizzo di Piccinini ad armare il mancino schiacciato di Tramoni che però Lucchesi devia ingannando Iannarilli. La rete taglia le gambe airagazzi di Breda e carica i toscani che da quel momento controllano una partita molto agonistica, già sei i catellini gialli (tre per parte). 17:10

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: TERNANA-PISA 0-1. Terminano qui i primi 45' col Pisa in vantaggio grazie al mancino di Tramoni. In avvio meglio i padroni di casa che però a metà frazione si lasciano sorprendere anche grazie a una deviazione decisiva di Lucchesi.16:03

45' D'Alessandro punta la difesa della Ternana, bravo Sorensen a resistere e chiudere in corner.16:15

45' Prova dalla lunghissima distanza il Pisa con Barbieri. Pallone molto lontano dalla porta di Iannarilli. 15:48

45' Saranno due i minuti di recupero. 15:47

43' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Labojko per una trattenuta prolungata su D'Alessandro.15:45

42' Ottimo inserimento di Piccinini, tra i migliori del Pisa, che riceve solo in area ma poi non trova compagni in mezzo.15:44

40' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Falletti per un tentativo in gamba alta e tesa su Moreo. Era diffidato e salterà il match col Bari alla ripresa.15:43

39' Uscita in presa alta di Nicolas (Pisa) che cattura un cross promettente da destra di Casasola. 15:41

37' CARTELLINO GIALLO PER IL PISA. Ammonito Arena per aver fermato Falletti in ripartenza. 15:39

36' CHANCE PER IL PISA! Palla mancina di Tramoni da destra. Moreo deve tentare una torsione complicata di testa che però gli riesce. Pallone largo di mezzo metro, comunque in controllo Iannarilli.16:04

36' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Lucchesi che tocca Barbieri, provvedimento severo nell'occasione.15:38

34' Torna ad affacciarsi la Ternana nella trequarti del Pisa. Cross arrotato di Celli da sinistra, si rifugia in corner la difesa ospite.15:36

33' Assolo di Moreo per il Pisa che sfida da solo la difesa della Ternana. Alla fine esagera e perde il pallone.15:35

32' Il Pisa continua a collezionare angoli: i ragazzi di Aquilani hanno preso in mano l'inerzia del match.15:34

31' Ottimo intervento difensivo di Barbieri (Pisa) che chiude una lunga diagonale su Distefano lanciato direttamente da Iannarilli. 15:33

30' Punizione tagliata di Esteves per il Pisa da sinistra, pallone però troppo su Iannarilli che blocca.15:32

29' Diakite ingenuo su Tramoni. Il francese della Ternana stava proteggendo la rimessa da fondo ma Tramoni riesce a sfilargli il pallone, a quel punto il difensore è costretto a concedere una punizione che è un corner ravvicinato. 15:32

27' D'Alessandro spreca una buona ripartenza del Pisa con un passaggio nel vuoto. 15:29

26' Ha un po' accusato il colpo la Ternana, che ora deve riordinare le idee. Era stato buono l'approccio alla gara della squadra di Breda che però si ritrova sotto.15:28

23' GOL! Ternana-PISA 0-1. Ha segnato Tramoni! Spendida giocata in area di Piccinini che disorienta tre avversari e poi assiste il rimorchio di Tramoni la cui conclusione sporca viene fatalmente deviata di testa da Lucchesi davanti a Iannarilli. Toscani in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Lisandru Tramoni16:01

21' Un paio di giri dalla bandierina per il Pisa, entrambi innocui per la porta della Ternana. 15:24

20' La Ternana cerca ispirazione ancora dal destro di Falletti il cui cross diventa un tiro, Nicolas recupera in fretta la posizione e fa suo il pallone. 15:22

18' Raimondo si presenta davanti a Nicolas! Bellissima verticalizzazione da sinistra di Celli, il giovane bomber della Ternana poi sparacchia sul fondo col mancino. Partiva comunque da posizione di offside. 15:20

16' RISPONDE SUBITO LA TERNANA! Bel cross da destra di Falletti a trovare il terzo tempo di Luperini che prende benissimo il tempo ma di testa spedisce alto.15:18

14' OCASSIONE PER IL PISA! Caparbio Piccinini che riesce ad arrivare alla conclusione da distanza ravvicinata, si oppone Iannarilli col corpo. Viene però ravvisata una precedente irregolarità del centrocampista del Pisa che si è liberato con una spinta di Diakite.15:17

13' CARTELLINO GIALLO PER IL PISA. Ammonito Piccinini che è costretto a intervenire fallosamente su Luperini dopo il tacco di Falletti che aveva spalancato il campo alla ripartenza della Ternana.16:00

11' Prova a farsi vedere il Pisa con Esteves, la cui imbucata per D'Alessandro è però completamente fuori misura. 15:13

10' Partenza molto decisa della Ternana che cerca i presupposti per il vantaggio, in difficoltà il Pisa soprattutto a centrocampo.15:12

8' Falletti (Ternana) va giù al limite, tutto buono per Bonacina che lascia andare.15:11

7' Intervento decisivo di Caracciolo in area del Pisa, arpionato un pallone da destra che stava diventando un assist al bacio per Raimondo. 16:00

6' Punizione per la Ternana di cui si incarica Celli che prova il tiro dalla lunghissima distanza: conclusione ribattuta.15:08

5' CARTELLINO GIALLO PER IL PISA. Ammonito Marin che interviene in tackle da dietro su Raimondo che si stava involando.15:12

4' Caracciolo (Pisa) duro su Distafano che lo aveva saltato. Solo ammonizione verbale per il capitano dei toscani. 15:07

2' Si distende la Ternana a destra, buono il cross sul secondo palo di Casasola. Alla fine Celli guadagna un buon corner da cui però non generano pericoli.15:05

1' Arbitro subito costretto a fermare il gioco per un colpo subito al volto da Celli (Ternana). Sarà calcio di punizione.15:03

1' È cominciata TERNANA-PISA. Primo possesso per i padroni di casa.15:02

Arbitro di Ternana-Pisa sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo. 14:52

Da inizio ottobre, Mattia Valoti (Pisa) è il centrocampista che ha realizzato il maggior numero di reti fuori casa in Serie B (quattro, almeno il doppio di qualsiasi altro pari ruolo).14:51

Antonio Raimondo della Ternana è il giocatore più giovane (marzo 2004) ad aver realizzato almeno sette gol nelle prime e seconde divisioni dei cinque maggiori campionati europei in questa stagione. 14:51

Tante variazioni anche nel Pisa di Aquiliani: restano in panchina due big come Valoti e Veloso, i due mediani sono Marin e Piccinini. Alle spalle del centravanti Moreo ci sono D'Alessandro, Arena e Tramoni14:47

Nella Ternana tre cambi di formazione per Breda rispetto alla sconfitta col Parma. Torna Sorensen in difesa al posto di Capuano, a centrocampo c’è Labojko e a sinistra Celli viene preferito e Corrado. Confermato invece il terzetto offensivo composto da Falletti alle spalle di Raimondo e Distefano.14:47

FORMAZIONE PISA (4-2-3-1): Nicolas - Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; - Arena, Marin - D’Alessandro, Piccinini, Tramoni - Moreo. A disposizione: Leverbe, Hermansson, Gliozzi, Torregrossa, Touré, Nagy, Loria, Vignato, Masucci, Valoti, De Vitis, Veloso.14:45

FORMAZIONE TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli - Diakite, Sorensen, Lucchesi - Casasola, Celli, Labojko, Luperini - Falletti - Distefano, Raimondo. A disposizione: Mantovani, Capuano, Della Salandra, Favasuli, Garau, Travaglini, Dionisi, Pyyhtia, Marginean, Novelli, Brazao, Corrado.14:44

Invece il Pisa si trova 14esima in classifica con 21 punti (frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). I toscani vengono dalla vittoria interna con l'Ascoli per 1-0 (Mlakar).14:43

Attualmente la Ternana si trova 16esima in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte). Nell'ultima gara è arrivata la sconfitta con per 3-1 con il Parma che ha consentito ai ducali di conquistare il titolo di campioni d'inverno. 14:59

Tra le formazioni affrontate più di 15 volte in Serie B, il Pisa è la squadra con cui la Ternana ha pareggiato più partite (50% - come vs Empoli e Cesena – 8/16).14:36

La Ternana è rimasta imbattuta in cinque delle ultime sette gare casalinghe in Serie B (2V, 3N) dopo che i rossoverdi avevano perso tutti i precedenti cinque match interni in cadetteria – con Cristiano Lucarelli alla guida.14:33

Buon Santo Stefano e benvenuti alla diretta scritta di Ternana-Pisa, gara valida per la 19esima giornata di Serie B.14:19