Modena-Monza: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
26 Dicembre 2025 ore 17:15
Modena
1
Monza
2
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 40' 1-0 Ettore Gliozzi (R)
  2. 50' 1-1 Paulo Azzi
  3. 65' 1-2 Luca Ravanelli
0'
45'
90'
90'
97'

Monza che recupera il rigore di Gliozzi e porta a casa i tre punti grazie alle reti di Azzi e Ravanelli.

Gara vibrante, molte occasioni, tensione fino alla fine: Modena che dopo il secondo gol degli ospiti si butta in avanti, senza trovare peró il pareggio.

  1. Da Modena - Monza é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!19:17

  2. 90'+7'

    FINISCE MODENA - MONZA! 1-2 il risultato finale!19:15

  3. 90'+6'

    LUCCHESI! Contropiede Monza, conclusione parata da un ottimo Chichizola!19:15

  4. 90'+5'

    Cartellino Giallo Gady Beyuku19:21

  5. 90'+5'

    Petagna servito da Izzo non trova l'attimo per il tiro da pochi passi.19:14

  7. 90'+4'

    AMMONITO Sottil. Giallo anche per il tecnico del Modena, sempre per proteste.19:13

  8. 90'+4'

    Sostituzione MONZA: esce Leonardo Colombo, entra Filippo Delli Carri.19:12

  9. 90'+4'

    Sostituzione MONZA: esce Keita Baldé, entra Arvid Brorsson.19:12

  10. 90'+2'

    Modena tutto in avanti, Monza in apnea.19:11

  11. 90'+1'

    AMMONITO Daniel Tonoli. Il difensore in ritardo su Lucchesi. 19:09

  13. 90'

    Cinque i minuti di recupero.19:08

  14. 90'

    Sostituzione MONZA: esce Dany Mota, entra Andrea Petagna19:07

  15. 89'

    Sostituzione MONZA: esce Patrick Ciurria, entra Lorenzo Lucchesi.19:08

  16. 89'

    Conclusione di Pyyhtiä, una punizione forte che Thiam respinge.19:07

  17. 88'

    Beyuku fermato sulla linea dell'area da Colombo, solo punizione per il Modena.19:06

  19. 87'

    AMMONITO Patrick Ciurria. Fallo su Di Mariano, che era scappato sulla fascia. 19:05

  20. 85'

    Modena che sta faticando a creare occasioni, Monza ordinato in fase difensiva.19:05

  21. 83'

    Gliozzi fermato in fuorigioco, proteste del Modena perché l'occasione era importante e Izzo molto vicino.19:01

  22. 82'

    Mota trova lo spazio per inserirsi, pallone per Ciurria che non controlla a due passi dalla porta.19:00

  23. 80'

    Sostituzione MODENA: esce Luca Zanimacchia, entra Francesco Di Mariano.18:59

  25. 80'

    Sostituzione MODENA: esce Simone Santoro, entra Luca Magnino.18:59

  26. 79'

    Sostituzione MONZA: esce Samuele Birindelli, entra Adam Bakoune.18:58

  27. 78'

    Problemi per Birindelli, pronto un cambio per il Monza.18:56

  28. 78'

    AMMONITO Bianco per proteste, il tecnico chiedeva un giallo per Beyuku.18:55

  29. 77'

    Keita mette fuori perché vede un compagno a terra, dopo qualche secondo di troppo secondo il Modena che decide di non restituire il pallone.18:55

  31. 75'

    Modena ora con la doppia punta, cercando di sfruttare il fisico di Gliozzi e Pedro Mendes.18:53

  32. 74'

    Sostituzione MODENA: esce Yanis Massolin, entra Pedro Mendes18:52

  33. 74'

    Sostituzione MODENA: esce Alessandro Sersanti, entra Niklas Pyyhtiä.18:52

  34. 71'

    Massolin entra in area e con un esterno cerca Gliozzi, la punta anticipata.18:49

  35. 69'

    Modena invece che sembra colpito dal gol di Ravanelli, ora brianzoli in avanti.18:47

  37. 67'

    Monza che ribalta il risultato: ora per i brianzoli anche molto spazio per il contropiede.18:45

  38. 65'

    GOL! Modena - MONZA 1-2! Rete di Luca Ravanelli. Angolo di Keita, Chichizola non esce, il centrale sale in cielo e di testa insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Luca Ravanelli18:44

  39. 64'

    Sostituzione MODENA: esce Francesco Zampano, entra Gady Beyuku.18:42

  40. 62'

    Izzzo fermato al limite dell'area del Modena: punizione pericolosa per il Monza.18:41

  41. 60'

    Conclusione di Keita, deviazione di Adorni, proteste per un tocco di mano. Bonacina lascia continuare.18:38

  43. 59'

    Izzo ferma il pallone di Santoro per Gliozzi, che stava per concludere.18:37

  44. 57'

    Mancino a giro di Keita, attento ancora Chichizola. Partita ora apertissima.18:34

  45. 55'

    CIURRIA! Conclusione anche dell'ex Pordenone, blocca Chichizola.18:33

  46. 54'

    Che reazione del Modena, Zanimacchia trova il fondo ed il cross: blocca Thiam.18:32

  47. 53'

    SANTORO! Conclusione della mezzala, palla di poco alta sopra la traversa.18:31

  49. 52'

    Altro check del VAR, per capire se Azzi fosse in fuorigioco: confermato il gol.18:30

  50. 50'

    GOL! Modena - MONZA 1-1! Rete di Paulo Azzi. Cross di Birindelli, spizzata di Mota, l'esterno solo sul secondo palo insacca!18:29

  51. 49'

    Colombo con una bella accelerazione, Sersanti lo stende al limite dell'area.18:27

  52. 48'

    SERSANTI! Massolin con un passaggio illuminante, la mezzala calcia ad incrociare, il portiere respinge!18:25

  53. 47'

    Thiam costretto ad uscire fuori dall'area, dopo un tunnel di Gliozzi che aveva messo fuori gioco Ravanelli.18:24

  55. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!18:24

  56. Primo tempo con molte emozioni e tanto nervosismo nel finale, dove il Monza perde compattezza e lascia nel recupero a Zampano e Sersanti le occasioni per il raddoppio.18:08

  57. Modena in vantaggio grazie al rigore di Gliozzi, dopo il review del VAR per un tocco di Izzo sempre sulla punta dei locali.18:07

  58. 45'+4'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI MODENA - MONZA! 1-0 il risultato parziale.18:07

  59. 45'+4'

    SERSANTI! Colpo di testa dopo il corner con Thiam che sbaglia l'uscita: palla a lato.18:06

  61. 45'+3'

    ZAMPANO! Palla deliziosa di Massolin, l'esterno rientra e calcia: respinge Thiam.18:05

  62. 45'+2'

    GLIOZZI! La punta prova da centrocampo per sorprendere Thiam, il portiere rientra tra i pali e blocca la sfera.18:04

  63. 45'

    Tre i minuti di recupero.18:03

  64. 44'

    AMMONITO Francesco Zampano. Giallo all'esterno per il precedent diverbio con Pessina. 18:01

  65. 44'

    AMMONITO Matteo Pessina. Giallo per la discussione con Zampano. 18:01

  67. 43'

    Pessina e Zampano in un parapiglia che Bonacina fatica a fermare, animi caldissimi.18:01

  68. 42'

    Gara ovviamente ora piú tesa, Carboni duro su Sersanti.18:00

  69. 40'

    GOL! MODENA - Monza 1-0! Rete su rigore di Ettore Gliozzi. La punta piazza Thiam, che rimane fermo: locali che passano in vantaggio!

    Guarda la scheda del giocatore Ettore Gliozzi17:58

  70. 39'

    AMMONITO Armando Izzo. Giallo al difensore per il tocco su Gliozzi. 17:57

  71. 38'

    CALCIO DI RIGORE! Bonacina va a rivedere le immagini e decide per il penalty!17:56

  73. 37'

    Check del VAR per valutare l'intervento, tensione in campo.17:54

  74. 36'

    Gliozzi cade in area dopo uno scontro con Carboni, per Bonacina non é fallo.17:54

  75. 35'

    MASSOLIN! Conclusione con il mancino, palla che scende verso il sette ma Thiam alza sopra la traversa.17:52

  76. 34'

    AZZI! Conclusione potente dell'esterno, attento Chichizola.17:51

  77. 33'

    Altro pallone delizioso di Massolin, conclusione a giro di Zanimacchia che termina a lato.17:50

  79. 32'

    Tanto agonismo in campo, partita fisica ma non cattiva.17:50

  80. 30'

    Ciurria prova ad anticipare tutti con un tocco dal limite, facile la presa di Chichizola.17:48

  81. 28'

    Izzo molto duro su Gliozzi, proteste dei locali che volevano il cartellino.17:45

  82. 26'

    Monza con un pressing sempre alto, Santoro fermato dal fallo di Izzo.17:43

  83. 24'

    GERLI! Bella azione del Modena, la conclusione del mediano non sorprende Thiam.17:41

  85. 23'

    ZANIMACCHIA! Scivola Izzo, l'esterno ha spazio e conclude: Thiam alza sopra la traversa.17:40

  86. 22'

    Punizione sul primo palo di Nieling, Thiam non si fa sorprendere.17:39

  87. 21'

    Mota in ritardo su Tonoli, la punta regala una punizione pericolosa.17:38

  88. 19'

    Altro inserimento di Sersanti, fermato peró da un ottimo Colombo.17:36

  89. 18'

    AMMONITO Keita Baldé: Intervento su Santoro, che era ripartito in contropiede. 17:35

  91. 16'

    AMMONITO Davide Adorni. Fallo su Colombo che aveva intercettato un tocco di Sersanti. 17:34

  92. 16'

    Bonacina ferma il gioco, Izzo a terra dopo un colpo alla testa. Il difensore é dolorante, ma non sembra aver problemi per continuare la partita.17:33

  93. 15'

    Monza che sta soffrendo gli inserimenti di Sersanti, fermato fallosamente da Azzi.17:32

  94. 13'

    Equilibrio ora in campo, Modena che sta riguadagnando metri.17:30

  95. 12'

    Sponda di Sersanti, Gliozzi prova un difficile stop, Carboni allontana.17:28

  97. 10'

    Zampano, a destra, Zanimacchia a sinistra: l'ex Venezia fermato fallosamente da Azzi.17:27

  98. 9'

    Colpo di testa di Carboni, palla a lato.17:26

  99. 9'

    Doppio passo e cross di Keita Balde, palla che taglia tutta l'area piccola, senza trovare compagni.17:25

  100. 7'

    Che rischio per Thiam, che sbaglia il controllo: Sersanti quasi recuperala palla, ma commette fallo.17:23

  101. 6'

    Zanimacchia trova il fondo ed il cross, palla respinta da Izzo.17:22

  103. 5'

    Partito molto bene il Monza, Modena che sta faticando a ripartire.17:21

  104. 3'

    AZZI SFIORA IL GOL! Mota mette l'esterno davanti alla porta, il diagonale finisce a lato!17:20

  105. 2'

    Massolin prova la verticale per Gliozzi, attento Thiam.17:19

  106. 1'

    INIZIA MODENA - MONZA! Primo pallone per i locali!17:17

  107. Dirige il match l'arbitro Kevin Bonacina.16:37

  109. Bianco deve fare a meno di Obiang, impegnato nella Coppa d'Africa, Colombo e Pessina a centrocampo con Birindelli e Azzi da quinti. In attacco Mota supportato da Ciurria e Keita.16:36

  110. Sottil opta per Massolin alle spalle di Gliozzi, sulle fasce la spinta di Zampano e Zanimacchia. Gerli in regia, Sersanti e Santoro da mezzali. Adorni guida la difesa, Chichizola in porta.16:35

  111. La formazione del MONZA (3-4-1-2): Thiam - Izzo, Ravanelli, Carboni - Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi - Ciurria, Keita - Mota. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Lucchesi, Maric, Delli Carri, Sardo, Bakoune, Alvarez, Capolupo, Petagna, Mout.16:32

  112. Sono ufficiali le formazioni del match: MODENA (3-5-1-1), Chichizola - Nieling, Adorni, Tonoli - Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano - Massolin - Gliozzi A disposizione : Bagheria, Pezzolato, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Magnino, Pyyhtia, Di Mariano, Pedro Mendes.16:32

  113. Nella giornata di Santo Stefano si sfidano la sesta e la seconda forza del campionato, con i canarini che stanno vivendo un momento di flessione dopo un ottimo inizio.16:29

  115. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa grande sfida di Serie B, Modena - Monza, valevole per la diciottesima giornata di campionato.16:28

  117. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Braglia
    Città: Modena
    Capienza: 21151 spettatori16:28

    Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Modena - Monza

Modena
Monza
TITOLARI MODENA
PANCHINA MODENA
ALLENATORE MODENA
  • Andrea Sottil
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
ALLENATORE MONZA
  • Paolo Bianco
PREPARTITA

Modena - Monza è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 26 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Monza sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Kevin Bonacina

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati132
Fuorigioco19
Rigori assegnati1
Ammonizioni19
Espulsioni1
Cartellini per partita4.2
Falli per cartellino6.2

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1
02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3
24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5
08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1
26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Modena ha segnato 26 gol e ne ha subiti 15; il Monza ha segnato 27 gol e ne ha subiti 14.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Venezia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Modena ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 1-2 mentre Il Monza ha incontrato Carrarese vincendo 4-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol.

Modena e Monza si sono affrontate 42 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 15 volte, il Monza ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Modena-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Modena e Monza non si sono mai affrontate in Serie BKT nell’era dei tre punti a vittoria; l’ultimo precedente tra le due squadre risale infatti alla stagione 1993/94: in quell’occasione gli emiliani si imposero 3-1 nella gara d’andata in Lombardia, mentre il match di ritorno terminò 1-1 sul campo dei Canarini.
  • Il Monza ha vinto solo due delle 21 trasferte di Serie BKT contro il Modena (10N, 9P): 2-0 il 9 novembre 1952 e 3-1 il 24 dicembre 1961. Tra le squadre attualmente presenti nel torneo, quella emiliana è la compagine contro cui la formazione brianzola attende da più tempo un successo esterno in cadetteria: 11 gare di fila senza successi (6N, 5P).
  • Il Monza, tornato al successo nel turno scorso contro la Carrarese (4-1) dopo due pareggi e una sconfitta, potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso novembre (striscia di sette in quel caso); i brianzoli inoltre - 10 successi nel campionato in corso - non hanno mai ottenuto più vittorie dopo 18 turni in un singolo torneo della competizione (al momento il record è di 10 registrato nel 1976/77).
  • Dopo essere rimasto imbattuto per cinque trasferte consecutive in Serie BKT (3V, 2N), il Monza ha perso la più recente (0-2 contro il Venezia) e potrebbe collezionare due ko esterni di fila in cadetteria senza segnare alcuna rete per la prima volta dall'aprile 2001 (0-1 vs Piacenza e 0-3 vs Treviso in quel caso).
  • Il Modena ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie BKT (1V), tra cui entrambe le ultime due gare interne disputate (vs Catanzaro e Venezia con un doppio 1-2); i canarini potrebbero quindi subire tre sconfitte casalinghe di fila nella competizione per la prima volta dal marzo-aprile 2016 (tre anche in quel caso).
  • Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nessuna ha beneficiato di più autoreti del Modena: tre, come altre sette squadre. L'ultima stagione in cui gli emiliani avevano segnato con altrettanti autogol era stata la 2022/23.
  • In questa edizione della Serie BKT, il Monza è una delle due squadre (con il Pescara) a non aver ancora realizzato nemmeno un gol su rigore, mentre il Modena, insieme al Venezia, è una delle due ad averne realizzati di più (sei).
  • Il Modena (14) è la squadra che ha realizzato più gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questa Serie BKT 2025/26, ed è anche quella che vanta il miglior attacco nel secondo tempo della competizione (18 reti).
  • Nessun giocatore ha segnato più gol di testa (tre) in questa Serie BKT di Pedro Mendes del Modena (come Antonio Di Nardo); in questa stagione in Serie BKT, il difensore del Monza Armando Izzo è uno dei 15 calciatori ad aver realizzato due reti con questo fondamentale (otto di questi sono difensori).
  • Dalla scorsa stagione, solo Dany Mota (nove) ha realizzato più reti di Samuele Birindelli (sette) con la maglia del Monza in campionato; considerando tutti i difensori della Serie A e della Serie BKT nello stesso periodo, solo Denzel Dumfries e Federico Bonini (entrambi otto) hanno segnato più gol dell'esterno brianzolo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ModenaMonza
Partite giocate1717
Numero di partite vinte810
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate54
Gol totali segnati2525
Gol totali subiti1313
Media gol subiti per partita0.80.8
Percentuale possesso palla52.153.0
Numero totale di passaggi66277762
Numero totale di passaggi riusciti54196500
Tiri nello specchio della porta8475
Percentuale di tiri in porta41.244.6
Numero totale di cross454344
Numero medio di cross riusciti11393
Duelli per partita vinti955860
Duelli per partita persi885864
Corner subiti6153
Corner guadagnati10091
Numero di punizioni a favore235218
Numero di punizioni concesse254260
Tackle totali272248
Percentuale di successo nei tackle57.759.7
Fuorigiochi totali3324
Numero totale di cartellini gialli3434
Numero totale di cartellini rossi02

Modena - Monza Live

