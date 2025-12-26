Bianco deve fare a meno di Obiang, impegnato nella Coppa d'Africa, Colombo e Pessina a centrocampo con Birindelli e Azzi da quinti. In attacco Mota supportato da Ciurria e Keita.16:36

Primo tempo con molte emozioni e tanto nervosismo nel finale, dove il Monza perde compattezza e lascia nel recupero a Zampano e Sersanti le occasioni per il raddoppio.18:08

Gliozzi fermato in fuorigioco, proteste del Modena perché l'occasione era importante e Izzo molto vicino.19:01

PREPARTITA

Modena - Monza è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 26 dicembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Monza sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 132 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 19 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1 02-11-2025 Serie A Parma-Bologna 1-3 24-11-2025 Serie A Torino-Como 1-5 08-12-2025 Serie B Avellino-Venezia 1-1 26-12-2025 Serie B Modena-Monza 1-2

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 29 punti (frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 37 punti (frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 26 gol e ne ha subiti 15; il Monza ha segnato 27 gol e ne ha subiti 14.

In casa Modena ha fatto 17 punti (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Venezia e il Monza ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Venezia e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 1-2 mentre Il Monza ha incontrato Carrarese vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Samuele Birindelli con 4 gol.

Modena e Monza si sono affrontate 42 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 15 volte, il Monza ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Modena-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Modena e Monza non si sono mai affrontate in Serie BKT nell’era dei tre punti a vittoria; l’ultimo precedente tra le due squadre risale infatti alla stagione 1993/94: in quell’occasione gli emiliani si imposero 3-1 nella gara d’andata in Lombardia, mentre il match di ritorno terminò 1-1 sul campo dei Canarini.

Il Monza ha vinto solo due delle 21 trasferte di Serie BKT contro il Modena (10N, 9P): 2-0 il 9 novembre 1952 e 3-1 il 24 dicembre 1961. Tra le squadre attualmente presenti nel torneo, quella emiliana è la compagine contro cui la formazione brianzola attende da più tempo un successo esterno in cadetteria: 11 gare di fila senza successi (6N, 5P).

Il Monza, tornato al successo nel turno scorso contro la Carrarese (4-1) dopo due pareggi e una sconfitta, potrebbe ottenere due vittorie di fila in Serie BKT per la prima volta dallo scorso novembre (striscia di sette in quel caso); i brianzoli inoltre - 10 successi nel campionato in corso - non hanno mai ottenuto più vittorie dopo 18 turni in un singolo torneo della competizione (al momento il record è di 10 registrato nel 1976/77).

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque trasferte consecutive in Serie BKT (3V, 2N), il Monza ha perso la più recente (0-2 contro il Venezia) e potrebbe collezionare due ko esterni di fila in cadetteria senza segnare alcuna rete per la prima volta dall'aprile 2001 (0-1 vs Piacenza e 0-3 vs Treviso in quel caso).

Il Modena ha perso tre delle ultime quattro gare di Serie BKT (1V), tra cui entrambe le ultime due gare interne disputate (vs Catanzaro e Venezia con un doppio 1-2); i canarini potrebbero quindi subire tre sconfitte casalinghe di fila nella competizione per la prima volta dal marzo-aprile 2016 (tre anche in quel caso).

Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni nessuna ha beneficiato di più autoreti del Modena: tre, come altre sette squadre. L'ultima stagione in cui gli emiliani avevano segnato con altrettanti autogol era stata la 2022/23.

In questa edizione della Serie BKT, il Monza è una delle due squadre (con il Pescara) a non aver ancora realizzato nemmeno un gol su rigore, mentre il Modena, insieme al Venezia, è una delle due ad averne realizzati di più (sei).

Il Modena (14) è la squadra che ha realizzato più gol nell’ultima mezz’ora di gioco in questa Serie BKT 2025/26, ed è anche quella che vanta il miglior attacco nel secondo tempo della competizione (18 reti).

Nessun giocatore ha segnato più gol di testa (tre) in questa Serie BKT di Pedro Mendes del Modena (come Antonio Di Nardo); in questa stagione in Serie BKT, il difensore del Monza Armando Izzo è uno dei 15 calciatori ad aver realizzato due reti con questo fondamentale (otto di questi sono difensori).

Dalla scorsa stagione, solo Dany Mota (nove) ha realizzato più reti di Samuele Birindelli (sette) con la maglia del Monza in campionato; considerando tutti i difensori della Serie A e della Serie BKT nello stesso periodo, solo Denzel Dumfries e Federico Bonini (entrambi otto) hanno segnato più gol dell'esterno brianzolo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: