Da Pisa - Catanzaro é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:30

90'+7' FINISCE PISA - CATANZARO! 2-2 il finale, locali infuriati per il il contropiede stoppato dal triplice fischio.22:27

90'+6' Punizione Catanzaro: palla di Pompetti sul secondo palo, deviazione in angolo.22:26

90'+5' Scadono i cinque minuti, si continua a giocare.22:25

90'+3' Si sta giocando pochissimo in questo recupero, tanti i momenti fermi.22:23

90'+1' Nicolas perde il pallone in area dopo uno scontro aereo con Antonini: Valori calcia alto, ma azione ferma per fallo in attacco.22:21

90' Cinque i minuti di recupero.22:23

89' Ancora a terra Scognamillo, molto sfortunato il difensore, colpito in piú situazioni in questa partita.22:19

87' MOREO! Colpo si testa della punta, attento Fulignati in presa.22:17

86' Gara apertissima in questo finale, entrambe le formazioni vogliono il gol vittoria.22:16

84' Sostituzione PISA: esce Marius Marin, entra Alessandro De Vitis.22:14

83' Sostituzione CATANZARO: esce Nicolò Brighenti, entra Davide Veroli.22:12

82' Catanzaro sfortunato per la deviazione, ma reazione incredibile dei locali che, sotto 2-0, non si sono dati per sconfitti.22:12

81' GOL! PISA - Catanzaro 2-2! Rete di Marius Marin. Conclusione dal limite deviata da Pompetti, palla che si infila sotto il sette!



80' Ancora scintille tra Barbieri e Vandeputte, i due si stanno provocando da tutta la partita.22:11

79' Sostituzione PISA: esce Tomás Esteves, entra Idrissa Touré.22:10

77' Pisa che ora spinge con forza, Brignola stende D'Alessandro al limite: altra punizione per i locali.22:07

75' Sostituzione CATANZARO: esce Giuseppe Ambrosino, entra Enrico Brignola.22:05

74' GOL! PISA - Catanzaro 1-2! Rete di Stefano Moreo. Angolo dei locali, gran stacco sul primo palo della punta dimenticata totalmente dalla difesa ospite.



74' BERUATTO! Sempre pericolosoil terzino, conclusione messa in angolo da Fulignati.22:03

73' Sostituzione PISA: esce Nicholas Bonfanti, entra Stefano Moreo.22:02

72' Sostituzione PISA: esce Mattia Valoti, entra Jan Mlakar.22:02

72' Sostituzione PISA: esce Alessandro Arena, entra Mattéo Tramoni.22:02

71' Problemi ora per Scognamillo, crampi per lui: gioco fermo.22:01

70' Arena ha lo spazio per lanciare Valoti, pallone leggermente lungo che permette il recupero di Brighenti.21:59

68' D'Alessandro prova dribbling e tiro, palla altissima sopra la traversa.21:58

67' Pisa che si trova a rincorrere ancora, sono due le reti di vantaggio per il Catanzaro.21:57

65' AMMONITO Giuseppe Ambrosino. Giallo alla punta che ha festeggiato il gol togliendosi la maglia. 21:55

63' GOL! Pisa - CATANZARO 0-2! Rete di Giuseppe Ambrosino. Contropiede guidato da Vandeputte che é bravo ad attendere e servire il compagno che, solo davanti a Nicolas, non sbaglia.



59' Sostituzione CATANZARO: esce Tommaso Biasci, entra Pietro Iemmello.21:49

59' Sostituzione CATANZARO: esce Simone Pontisso, entra Marco Pompetti.21:49

58' AMMONITO Mattia Valoti. Intervento in ritardo su Brighenti, troppo irruento nel pressing. 21:48

56' BARBIERI! Schema per il tiro del terzino, palla bloccata al petto da Fulignati.21:46

55' Gran chiusura di Oliveri su D'Alessandro, solo angolo per il Pisa.21:45

53' CANESTRELLI! Sugli sviluppi dell'angolo, sponda di Caracciolo per il compagno di reparto che colpisce debolmente.21:43

52' Catanzaro che ora prova ad alzare il pressing, Pisa che continua con il suo possesso palla.21:41

50' Ambrosino sguscia sulla fascia, lo stende Canestrelli. Punizione per il Catanzaro.21:40

49' Che inizio di secondo tempo del Pisa, sorpreso il Catanzaro dalla foga dei toscani.21:38

47' Nemmeno 27 secondi e palla gol incredibile per il Pisa, si salva il Catanzaro.21:37

46' TRAVERSA DI BONFANTI! Gioco di prestigio in area di Arena che trova la sua punta, destro potentissimo che trova peró la parte bassa del montante!21:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:35

46' Sostituzione CATANZARO: esce Mario Šitum, entra Andrea Oliveri.21:34

La reazione del Pisa tarda ma arriva: locali vicini al gol con Barbieri, Arena e Valoti, ospiti che si salvano anche grazie ad un attento Fulignati.21:19

Catanzaro che trova il gol in apertura con un bellissimo schema da calcio d'angolo Vandeputte serve morbido sul secondo palo il libero Pontisso che insacca al volo.21:18

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-1 il parziale, in rete Pontisso.21:18

45'+1' Un minuto di recupero.21:17

45' Altra punizione di Beruatto, deviazione di Bonfanti a lato.21:16

43' VALOTI! Colpo di testa del trequartista, la sua torsione finisce di poco a lato.21:14

42' AMMONITO Mario Šitum. Il terzino sbaglia il controllo, palla rubata da D'alessandro che viene fermato con un fallo tattico. 21:13

40' Angolo per il Catanzaro: Vandeputte sul primo pallo, allontana Canestrelli.21:12

38' Partita fisica anche se non cattiva, squadre che si stanno affrontando a viso aperto.21:11

36' AMMONITO Simone Pontisso. Recupero di Marin, il mediano lo stende. 21:07

34' Catanzaro che prova ora a rallentare il ritmo, limitando il buon momento del Pisa.21:06

33' Ottimo momento ora del Pisa, che é peró decisamente sbilanciato.21:03

32' ARENA! Sinistro a giro del fantasista, attento Fulignati.21:03

31' BARBIERI! Azione nata da una gran giocata di Arena, Bonfanti serve il terzino che conclude di prima intenzione: Scognamillo devia in angolo.21:03

29' CHE RISCHIO PER IL CATANZARO! Scognamillo sbaglia totalmente il retropassaggio, Valoti solo in area non controlla il pallone del pareggio.20:59

27' Angolo per il Pisa: palla di Esteves sul primo palo, allontana Biasci.20:58

26' Gran giocata di Beruatto che con un controllo al volo dribbla Situm, il terzino non trova peró poi lo spazio per il cross.20:57

24' Partita che sta perdendo ritmo, tanti i fischi ora di Gualtieri che fermano inevitabilmente il gioco.20:55

22' AMMONITO Antonio Caracciolo. Il capitano del Pisa ferma l'avanzata di Biasci, primo giallo del match. 20:54

21' Bonfanti prova a sgusciare in contropiede, troppo isolata la punta che viene fermato da Antonini.20:52

19' Tanti i palloni giocati da Vandeputte, vero metronomo del Catanzaro.20:51

17' Fallo tattico di Marin su Brighenti, che si era lanciato palla al piede.20:48

16' Doppia fiammata del Pisa, locali che stanno prendendo metri.20:48

14' BERUATTO! Diagonale del terzino, Fulignati mette in angolo!20:44

13' Scintille tra Barbieri e Vandeputte, Gualtieri chiede calma.20:43

12' OCCASIONE PISA! D'Alessandro supera Fulignati in uscita con un tocco di prima intenzione, palla di pochissimo a lato!20:43

11' Sta faticando il Pisa a trovare la reazione, Catanzaro in controllo.20:41

9' Contropiede Catanzaro, Vandeputte cerca Biasci ed é steso da Caracciolo: anche in questo caso, nessun fischio.20:40

7' Proteste del Pisa per un contatto in area che non permette a Valoti di saltare, si continua a giocare.20:39

6' Idee speculari per i due allenatori: possesso palla, costruzione dal basso, pressing inizia per poi tornare compatti nella propria metá campo.20:37

4' Pisa che prova la reazione, fallo di Petriccione su Valoti.20:35

3' Catanzaro che trova il vantaggio al primo affondo, gran schema su palla inattiva per la formazione di Vivarini.20:34

2' GOL! Pisa - CATANZARO 0-1! Rete di Simone Pontisso. Angolo per il Catanzaro: schema con pallone morbido di Vandeputte sul secondo palo per il mediano che scarica un potente destro al volo in porta.



1' Primo pallone per il Catanzaro, Pisa subito aggressivo.20:33

1' INIZIA PISA - CATANZARO!20:31

Dirige il match l'arbitro Matteo Gualtieri.20:09

Grande entusiasmo e grande pubblico all'Arena Garibaldi, manca poco al fischio di inizio.20:08

Vivarini con la coppia d'attacco formata da Biasci e Ambrosino, Vandeputte e Sounas a creare dalle fasce. Antonini con Brighenti al centro della difesa, Situm da terzino.20:08

Aquilani punta su Bonfanti come prima punta, Arena e D'Alessandro sulle fasce, Valoti da trequartista. Beruatto da terzino sinistro.20:07

La formazione del Catanzaro (4-4-2), Fulignati - Situm, Brighenti, Antonini, Scognamillo - Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte - Ambrosino, Biasci.20:05

Sono ufficiali le formazioni del match: Pisa (4-2-3-1), Nicolas - Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Beruatto - Marin, Esteves - Arena, Valoti, D’Alessandro - Bonfanti.20:04

La squadra di Aquilani si trova ad un solo punto dall'ottavo posto, con una vittoria farebbe un balzo importante nella zona play off; quinti gli ospiti che cercano il miglior piazzamento vista la promozione diretta ormai a 11 punti.20:02

Questa 35a giornata di Serie B inizia il venerdì sera con la sfida tra Pisa e Catanzaro: in palio tre punti fondamentali per la corsa play off, in una Serie Cadetta che regala sempre grandi emozioni nel finale di stagione.20:00